லாரி ஓட்டுநர் காவல் நிலைய மரண வழக்கு - நண்பர்கள் தோட்டத்தில் 32 ஏலக்காய் மூட்டைகள் பறிமுதல்
செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் கடந்த நவம்பர் 14ஆம் தேதி லாரி ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : November 24, 2026 at 1:13 PM IST
தேனி: செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் லாரி ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட வழக்கில், அவரது நண்பர்களின் தோட்டத்தில் இருந்து 32 ஏலக்காய் மூட்டைகளை சிபிசிஐடி காவல் துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
தேனி மாவட்டம் தேவாரம் அருகேயுள்ள அழகர்நாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன் (வயது 42). லாரி ஓட்டுநரான இவர் கடந்த நவம்பர் 3-ஆம் தேதி தேவராத்தில் இருந்து மதுரைக்கு லாரியில், பார்சல்கள் மற்றும் ஏலக்காய் மூட்டைகளை ஏற்றிக் கொண்டு வந்த போது, உசிலம்பட்டி அருகே வாலாந்தூர் பகுதியில் லாரி தீப்பற்றி எரிந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து நவம்பர் 13-ஆம் தேதி இரவு செக்கானூரணி காவல் நிலையத்திற்கு வந்த பாலகிருஷ்ணனை, புகாரில் சந்தேகம் இருப்பதாகக் கூறி காவல் நிலையத்தில் தங்க வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில், நவம்பர் 14-ஆம் தேதி செக்கானூரணி காவல் நிலைய கழிப்பறையில் பாலகிருஷ்ணன் தூக்கிட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், காவல் ஆய்வாளர் உட்பட 3 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டு, வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த மூன்று நாட்களாக தேனி மற்றும் தேவாரம் பகுதிகளில் சிபிசிஐடி காவல் துறையினர் ரகசிய விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்த விசாரணையின் போது, பாலகிருஷ்ணனின் நெருங்கிய நண்பர்களான மல்லிகாபுரத்தைச் சேர்ந்த அன்பழகன் மற்றும் அருண் ஆகியோரின் தோட்டத்து வீடுகளில் ஏலக்காய் மூட்டைகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, நடத்தப்பட்ட சோதனையில், தேவாரம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் பதுக்கப்பட்டிருந்த பல லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலான மொத்தம் 32 ஏலக்காய் மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக சிபிசிஐடி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
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இது தொடர்பாக பாலகிருஷ்ணனின் நண்பர்கள் இருவரிடம் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், விசாரணையின் போக்கு பாதிக்கப்படாமல் இருக்க ஏலக்காய் மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவரங்கள் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், முழு விவரங்களும் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் எனவும் சிபிசிஐடி காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரும் மனு மீது உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை இன்று முக்கிய உத்தரவு பிறப்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.