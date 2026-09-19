பள்ளி வாகனம் மீது கண்டெய்னர் மோதி விபத்து - ஓட்டுநர் மற்றும் 3 குழந்தைகள் காயம்
மேம்பாலம் இல்லாததால் தொடர்ந்து இது போன்ற விபத்து ஏற்படுவதாக கூறி 500-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
Published : September 19, 2026 at 1:23 PM IST
திருப்பத்தூர்: ஆம்பூர் அருகே பள்ளி வாகனம் மீது கண்டெய்னர் லாரி மோதிய விபத்தில், பள்ளி வாகன ஓட்டுநர் மற்றும் 3 பள்ளி குழந்தைகள் காயமடைந்தனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூரை அடுத்த வடபுதுப்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள சென்னை - பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இன்று (செப்டம்பர் 19), பள்ளி குழந்தைகளை ஏற்றிச் சென்ற பள்ளி வாகனம், சாலையை கடக்க முயன்ற போது, அதே சாலையில் சென்ற கண்டெய்னர் லாரி பள்ளி வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இதில் பள்ளி வாகனத்தில் இருந்த ஓட்டுநர் மற்றும் 3 குழந்தைகள் காயமடைந்தனர். இதனையடுத்து, உடனடியாக ஓட்டுநர் மற்றும் பள்ளி குழந்தைகளை அங்கிருந்த பொதுமக்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக ஆம்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த பகுதியில் மேம்பாலம் இல்லாததால், தொடர்ந்து விபத்துகள் நிகழ்ந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதாவும், இந்த பகுதியில் மேம்பாலம் அமைத்து தரக் கோரி மனு அளித்தும், இதுவரையில் அமைக்கப்படவில்லை எனவும் பொதுமக்கள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தற்போது பள்ளி வாகனம் மீது கண்டெய்னர் லாரி மோதியதை தொடர்ந்து, அப்பகுதியை சேர்ந்த 500-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருபுறமும், வாகனங்களை நிறுத்தி சுமார் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டனர்.
பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல்கண்காணிப்பாளர் அக்ஷய் அனில் வாக்ரே, வருவாய் கோட்டாட்சியர் சிவக்குமார், ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வில்வநாதன் ஆகியோர் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். ஆனால் உடன்பாடு ஏற்படாததால் பொதுமக்களை வலுகட்டயமாக காவல்துறையினர் சாலையில் இருந்து அப்புறப்படுத்தினர்.
இதனால் காவல் துறையினருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால், அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து பொதுமக்கள் தற்காலிகமாக சாலை மறியலை கைவிட்ட நிலையில், காவல் துறையினர் விபத்துக்குள்ளான வாகனங்களை சாலையில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி, போக்குவரத்தை சீர் செய்தனர். இதனால், சுமார் 3 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
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அதனை தொடர்ந்து, விபத்தில் காயமடைந்த மாணவர்களை திருப்பத்தூர் ஆட்சியர் நல்லசிவன் மற்றும் ஆம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வில்வநாதன் ஆகியோர் மருத்துவமனையில் நேரில் சந்தித்து, நலம் விசாரித்து ஆறுதல் கூறினர்.