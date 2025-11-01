சாலையில் தலைகுப்புற கவிழ்ந்த லாரி: 3 வட மாநில தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு!
கோவை இணைப்பு சாலை வழியாக எம்.சாண்ட் ஏற்றிச் சென்ற லாரி விபத்துக்குள்ளானதில் 3 வட மாநில தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர்.
Published : November 1, 2025 at 1:07 PM IST
கரூர்: எம்.சாண்ட் ஏற்றிச் சென்ற லாரி விபத்துக்குள்ளானதில் 3 வட மாநில தொழிலாளர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர்.
கரூரில் உள்ள க.பரமத்தி தென்னிலை பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான தனியார் கல் குவாரிகள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த கல் குவாரிகளில் ஜல்லி, எம்.செண்ட் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றை கட்டுமான பணிகளுக்காக பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு லாரிகள் மூலம் எடுத்துச் செல்வது வழக்கம்.
அந்த வகையில் கோடந்தூர் பகுதியில் அரவிந்த் புளூ மெட்டல் கல் குவாரி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல் குவாரியில் 20க்கும் மேற்பட்ட வட மாநில தொழிலாளர்கள் தங்கி, வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை 5 மணி அளவில் லாரி மூலம் எம்.சாண்ட் ஏற்றிக் கொண்டு ஓட்டுநர் உள்பட 5 வட மாநில தொழிலாளர்கள் கரூர் கோவை இணைப்பு சாலையில் முதலிகவுண்டம்பாளையம் நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது லாரி தென்னிலை பகுதியை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தபோது லாரி திடீரென ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் கவிழ்ந்தது. அதில் சிக்கந்தர் கேட்டா (21), வித்யநாத் பிரபாகரன்(47) மற்றும் அஜய் பங்கரா (30) ஆகிய மூவரும் எம்.செண்ட் குவியலில் சிக்கி மூச்சு திணறி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
மேலும் அவர்களுடன் வந்த அல்ஜீம் பர்வா (30) மற்றும் லாரி ஓட்டுநர் சந்திரகுமார் (39) படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தனர். அப்பகுதி வழியாக வந்தவர்கள் சம்பவம் குறித்து தென்னிலை காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் சம்பவம் இடத்துக்கு மீட்புப் படையினருடன் காவல்துறை விரைந்து வந்தது. உயிருக்கு போராடிய இருவரையும் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். அங்கு அல்ஜீம் பர்வா-க்கு கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், சந்திரகுமாருக்கு பலத்த உள்காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். அவர்களுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தொடர்ந்து உயிரிழந்த மூவரின் உடலையும் போலீசார் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து க.பரமத்தி வட்ட காவல் ஆய்வாளர் தங்கராஜ் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், தடயவியல் குழுவினருடன் இணைந்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகளவு பாரம் ஏற்றிச் சென்றதே விபத்து ஏற்பட காரணமாக இருந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.