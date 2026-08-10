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கனரக வாகன சர்வீஸ் சென்டரில் அடுத்தடுத்து தீ பற்றி எரிந்த லாரிகள் - நள்ளிரவில் பரபரப்பு

விபத்துக்குள்ளான லாரியில் ஏற்பட்ட தீ அடுத்தடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனத்தில் பரவியது.

லாரிகளில் பற்றி எரிந்த தீயை அணைக்கும் தீயணைப்புத்துறையினர்
லாரிகளில் பற்றி எரிந்த தீயை அணைக்கும் தீயணைப்புத்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 4:50 PM IST

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சென்னை: பூவிருந்தவல்லியில் செயல்படும் பிரபல தனியார் கனரக வாகன சர்வீஸ் சென்டரில் பழுது பார்க்க வந்த 5 டாரஸ் லாரிகள் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை அடுத்த பூவிருந்தவல்லியில் செயல்படும் (டிவிஎஸ் மொபிலிட்டி யின் அசோக் லைலாண்ட் ) சர்வீஸ் சென்டரில் பேருந்து, லாரிகள் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்கள் பழுது பார்க்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இங்கு நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு பழுது பார்ப்பது வழக்கம்.

அந்த வகையில், விபத்துக்குள்ளான டாரஸ் லாரி ஒன்று சர்வீஸ் சென்டரில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்துள்ளது. ஆனால், யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனத்தில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிய துவங்கியது.

நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட இந்த விபத்தை கண்டு பதறிய சர்வீஸ் சென்டரில் இருந்த சில ஊழியர்கள் மற்றும் காவலாளிகள் தீயணைப்பானை கொண்டு தீயை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தனர். இருப்பினும், தீ மளமளவெனப் பரவத் தொடங்கியதால், உடனடியாக தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தீ பற்றி எரிந்த லாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த, பூவிருந்தவல்லி தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் தீயை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர்.

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தீ விபத்து ஏற்பட்ட சர்வீஸ் சென்டர் அருகே பெட்ரோல் பங்க் ஒன்று செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அடுத்தடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த லாரிகளிலும் தீப்பிடிக்கத் துவங்கியது.

இதனால், உடனடியாக மதுரவாயல், ஆவடி, அம்பத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் தீயணைப்பு வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டன. சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் போராடிய தீயணைப்புத் துறையினர், வாகனங்களில் பற்றிய தீயை முழுமையாக கட்டுப்படுத்தினர்.

மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள பூவிருந்தவல்லி போலீசார், மின்கசிவு காரணமாக தீ பற்றியதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என விசாரித்து வருகின்றனர்.

நள்ளிரவில் பெட்ரோல் நிரப்பும் நிலையம் அருகே செயல்படும் பிரபல தனியார் கனரக வாகனங்கள் பழுது பார்க்கும் நிலையத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால் பதற்றம் நிலவியது.

TAGGED:

LORRY FIRE ACCIDENT IN CHENNAI
லாரி விபத்து
தீப்பற்றி எரிந்த லாரிகள்
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