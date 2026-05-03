ETV Bharat / state

கள்ளழகரின் மண்டூக முனிவர் மோட்ச நிகழ்வு - கொக்கு பிடித்து கொண்டு வரும் தேனூர் சமயன்

கடுமையான போராட்டத்திற்கு இடையே தான் கொக்கு பிடித்து இங்கே கொண்டு வந்து வருகிறோம் என்று கூறுகிறார் சமயன்.

கள்ளழகரின் மண்டூக முனிவர் மோட்ச நிகழ்வு
கள்ளழகரின் மண்டூக முனிவர் மோட்ச நிகழ்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 3, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

By இரா. சிவக்குமார்

மதுரை: சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கள்ளழகர் மண்டூக மகரிஷிக்கு மோட்சம் அளிக்கும் நிகழ்வில், பரம்பரை பரம்பரையாகக் கொக்கு பிடித்துக் கொண்டு தேனூர் மண்டபத்திற்கு சமயன் வருகை தருவார். ஒரு கொக்கு பிடிப்பதற்கு சுமாராக மூன்று நாட்கள் ஆகும் என்று கூறப்படுகிறது.

உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் நிகழ்வு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததோ, அந்த அளவிற்கு சிறப்பு வாய்ந்தது வண்டியூர் வைகை ஆற்றில் அமைந்துள்ள தேனூர் மண்டபத்தில் மண்டூக மகரிஷிக்கு மோட்சம் கொடுக்கும் நிகழ்ச்சி.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் வண்டியூருக்கு வருகை தரும் கள்ளழகர் அங்குள்ள வைகை ஆற்றில் தேனூர் கிராமத்தாருக்கு சிறப்பு செய்யும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தேனூர் மண்டபத்தில் இந்த நிகழ்வு, ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களின் பக்தி பெருக்கோடு நடைபெறுகிறது. அழகர்கோவில் நிர்வாகம் சார்பாக தேனூர் மண்டபத்தின் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறிய தொட்டியில் தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டு, அதில் மண்டூக முனிவர் சிலை வைக்கப்படுகிறது.

தேனூர் மண்டபத்திற்கு சேஷ வாகனத்தில் வருகை தரும் கள்ளழகர், மண்டபத்தின் உள்ளே எழுந்தருள்வதுடன், அங்கிருந்து கருட வாகனத்தில் ராமராயர் மண்டபத்திற்கு புறப்பாடாவது வழக்கம். கருட வாகனத்தில் கள்ளழகர் எழுந்தருளும் சமயம் மண்டூக முனிவருக்கு மோட்சம் அளிப்பார். அழகர் மலை சிலம்பாற்றில் நீராட வந்த சுதபஸ் முனிவரால் கொக்காக சபிக்கப்பட்ட மண்டூக மகரிஷியின் சாபத்தை தீர்ப்பதுதான் இதன் வரலாறு.

தேனூர் சமயன் பேட்டி
தேனூர் சமயன்பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனடிப்படையில் இதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொக்கு பிடித்துக் கொண்டு வரப்பட்டு, அவ்விடத்திலிருந்து பறக்கவிடப்படும். அதனை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டு வந்து தருபவர் தான் மதுரை மாவட்டம் தேனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சமயன்.

இதையும் படிங்க: சித்ரா பௌர்ணமியில் பச்சை பட்டு உடுத்தி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்த கண்ணகி தேவி

இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த சமயன், "தேனூர் மண்டபத்தில் நடைபெற்று வரும் மண்டூக முனிவருக்கான மோட்சம் நிகழ்வில் பாரம்பரியமாக எங்களது பாட்டன் பூட்டன் காலத்தில் இருந்து நாங்கள் தான் கொக்கு பிடித்துக் கொண்டு வந்து இங்கே தருகிறோம். இது கள்ளழகருக்காக நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற தொண்டூழியம் ஆகும். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் கொக்கு பிடித்து கொண்டு வந்து இங்கே பறக்கவிட்டுள்ளோம்.

இந்த ஆண்டு மிகச் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வு தேனூர் கிராமத்தில் தான் நடைபெற்றது. அதனை மதுரைக்காக நாங்கள் தான் தாரை வார்த்துக் கொடுத்தோம். அந்த அடிப்படையில் இன்று எங்களுக்கென்று மண்டகப்படி அமைத்து அழகர் கோவில் நிர்வாகம் மரியாதை செலுத்துகிறது. எனக்கு விவரம் தெரிந்து நான் மூன்றாவது தலைமுறை. ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கொக்கினை பிடித்துக் கொண்டு வருவதற்கு எங்களுக்கு மிகவும் சிரமம் இருக்கிறது. குறைந்தபட்சம் இரண்டில் இருந்து மூன்று நாட்கள் ஆகும்.

அடுத்தவர்கள் வயற்காட்டிற்குச் சென்று‌ எங்களது சொந்தப் பணத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்சி டிராக்டர் விட்டு உழுதால் கொக்குகள் அங்கே வரும்.‌ ஆனாலும் அதிலும் கூட அவ்வளவு எளிதாக கொக்குகள் சிக்காது. கடும் போராட்டத்திற்கு இடையில் தான் கொக்கை பிடித்து இங்கே கொண்டு வருகிறோம். இதுதான் எங்களது பாரம்பரிய வழக்கம்" என்கிறார்.

TAGGED:

KALLAZHAGAR
CHITHIRAI FESTIVAL
மதுரை சித்திரை திருவிழா
CHITHIRAI THIRUVIZHA
MADURAI CHITHIRAI FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.