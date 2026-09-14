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உதயநிதி அவதூறாகப் பேசும் வேலையைதான் செய்து வருகிறார்: அமைச்சர் ரமேஷ் குற்றச்சாட்டு

பொதுமக்கள், பெண்களை இழிவாகப் பேசினால் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ரமேஷ் பேட்டி
அமைச்சர் ரமேஷ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 5:15 PM IST

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திருச்சி: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அவதூறாகப் பேசும் வேலையைதான் செய்து வருகிறார் என்று அமைச்சர் ரமேஷ் புகார் குற்றச்சாட்டியுள்ளார்.

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு, திருச்சி மாவட்டத்தில் மலைக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள பிரசித்திப் பெற்ற உச்சிப்பிள்ளையார் திருக்கோயிலுக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் இன்று (செப்.14) வருகை தந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, 437 படிக்கட்டுகள் ஏறிச்சென்று, மாணிக்க விநாயகர், தாயுமானவர் சன்னதியில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் ரமேஷ், "அனைவரும் பாராட்டக்கூடிய வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தெளிவான ஆட்சியை நடத்தி வருகிறார். திரையுலக நடிகரும், அவருடைய நெருங்கிய நண்பருமான அஜித்குமார் கலந்து கொண்ட கார் ரேஸ் போட்டியைத் தொடங்கி வைத்தார். தமிழர்களுடைய பெருமையை உலகளவில் எடுத்துச் செல்வதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

விமர்சனத்திற்காக, எதிர்க்கட்சியினர் ஏதாவது ஒன்றைக் கூறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால்தான் அவர்கள் எதிர்க்கட்சியாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம் நடத்துவதற்கு அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. அங்கு அவதூறாகப் பேசுவதையும், ஆபாசமாகப் பேசுவதையும், கீழ்த்தரமாகப் பேசுவதையும் தான் எதிர்க்கிறோம்.

ஆபாசமாக, அவதூறாக, இழிவாகப் பேசுவதுதான் திமுகவின் டி.என்.ஏ. இப்படிதான் திமுகவின் அமைச்சர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள். இவர்களை அப்படிதான் கொளத்தூர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் (மு.க.ஸ்டாலின்) வளர்த்துள்ளார். குறிப்பாக, அவருடைய மகனையும் (உதயநிதி ஸ்டாலின்) அப்படி தான் வளர்த்துள்ளார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசுவது, அவதூறாகப் பேசுவது, ஆபாசமாக பேசுவது, அமைச்சர்களைக் கொச்சைப்படுத்திப் பேசுவது போன்ற வேலையைதான் செய்து வருகிறார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களை மட்டுமல்ல, பொதுமக்கள், பெண்கள் யாரை பற்றி இழிவாக பேசினாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

கடந்த மூன்று மாதங்களில் மட்டும் சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படவில்லை. அனைத்தையும் சரி செய்து வருகிறோம். அனைத்து பிரச்சனைகள் மீதும் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், சட்டம்- ஒழுங்கை சீர்ப்படுத்துவதற்காக அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதுபோன்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைப்பவர்கள், கடந்த ஐந்து வருடங்களாக செய்தித்தாள்களைப் படிக்கவில்லை என்று தான் அர்த்தம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் ரமேஷ் குற்றச்சாட்டு
உதயநிதி ஸ்டாலின்
உச்சிப்பிள்ளையார் திருக்கோயில்
விநாயகர் சதுர்த்தி
DMK UDHAYANIDHI STALIN

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