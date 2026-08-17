டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் சகோதரருக்கு ’லுக் அவுட்’ நோட்டீஸ்
டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் ரத்தேஷ் ராஜ் சண்முகவேல் தலைமறைவாகி, வெளிநாட்டிற்கு தப்பித்து சென்றிருக்கலாம் என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சந்தேகித்து வருகின்றனர்.
Published : August 17, 2026 at 1:41 PM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் சகோதரர் ரத்தேஷ் ராஜ் சண்முகவேலுக்கு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் ’லுக் அவுட்’ நோட்டீஸ் பிறப்பித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2021 முதல் 2025-ம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில், டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் மதுபான பார்களுக்கு உரிமம் வழங்குதல், டெண்டர்கள் மற்றும் பல்வேறு ஒப்பந்தங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல், மதுபான கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை உள்ளிட்ட பணிகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக புகார்கள் எழுந்தன.
இந்த முறைகேடுகள் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டதுடன் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும், அதிகமான அளவில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருக்கலாம் என குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸாரும் தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர்.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் தலைமை சிறப்பு புலனாய்வுப் பிரிவு சார்பில் கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது. அதில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, டாஸ்மாக் முன்னாள் மேலாண்மை இயக்குநர் விசாகன், முன்னாள் முதுநிலை மண்டல மேலாளர்கள் ராமதுரை, முருகன், பன்னீர்செல்வம், செந்தில் பாலாஜியின் முன்னாள் தனி உதவியாளர் பாஸ்கர், செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய கூட்டாளிகள் எனக் குறிப்பிடப்பட்ட ரத்தேஷ் ராஜ் சண்முகவேல், கார்த்திக் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தது.
மேலும், சில டிஸ்டில்லரிகள், மதுபான உற்பத்தி நிறுவனங்கள், போக்குவரத்து நிறுவனங்கள், பாட்டில் விநியோக நிறுவனங்கள் மற்றும் டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரது பங்களிப்பு குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டு இருந்தது.
இந்த வழக்கில் ரத்தேஷ் ராஜ் அதிகாரப்பூர்வமற்ற இடைத்தரகராக செயல்பட்டு டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் முக்கிய முடிவுகளில், சட்டவிரோதமாகத் தனது செல்வாக்கை பயன்படுத்தியதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
இதனிடையே வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட ஜூலை மாதம் முதலே இரண்டு நபர்களை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முன்ஜாமின் பெற்றுள்ளார். ஆனால் ரத்தேஷ் ராஜ் தலைமறைவாகி, வெளிநாட்டிற்கு தப்பித்து சென்றிருக்கலாம் என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சந்தேகித்து வருகின்றனர். இதனையடுத்து அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் தகவல் தெரிவித்து ரத்தேஷ் ராஜுக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீசை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் பிறப்பித்துள்ளனர்.
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இந்த வழக்குத் தொடர்பாக ஏற்கனவே 40-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி பல்வேறு முக்கிய ஆதாரங்களை கைப்பற்றி, தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தலைமறைவாக உள்ள ரத்தேஷ் ராஜை கண்டறிந்து, கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.