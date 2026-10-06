எஸ்ஐஆருக்கு எதிராக போராடுவோர் முதலில் பதவியை ராஜினாமா செய்யட்டும் - தமிழிசை காட்டம்
எஸ்.ஐ.ஆர்.க்கு எதிராக போராடுபவர்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு போராட வேண்டும் என்று தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : October 6, 2026 at 6:23 PM IST
சென்னை: "தேர்தலில் ஒரு முறையாவது வெற்றி பெற முடியாதா? மக்களுக்கு சேவை செய்ய முடியாதா? என்ற ஏக்கத்தில் இருக்கிறோம். ஆனால், சிலர் மக்கள் கொடுத்த வாய்ப்பை தூக்கி எறிந்துவிட்டு மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்கிறார்கள்" என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டை பாலாஜி நகரில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில், பிரதமர் மோடியின் 25 ஆண்டு கால சேவையை போற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு உணவு பொருட்களை வழங்கினார்.
அதைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் பேசுகையில், " பொதுத்தேர்தலில் இருந்த ஆர்வம் மக்களுக்கு இடைத்தேர்தலில் இல்லை. மறுபடியும் தேர்தலை சந்திக்க வேண்டுமா என்று சுணக்கம் மக்களிடையே உள்ளது; இணக்கம் இல்லை.
|இதையும் படிங்க.. பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்துச் சென்று செவிலியர்களை கைது செய்வதா? திமுக மருத்துவர் அணி கேள்வி
பதவியை ராஜினாமா செய்த அனைவரும் மீண்டும் வெற்றி பெறுவார்களா? தேர்தல் நடக்குமா என்றும் சந்தேகமாக உள்ளது. இதுபோன்ற தேர்தலை மக்கள் மீது திணிக்க வேண்டாம் என்பதே எங்களது கருத்தாக உள்ளது.
நாங்கள் தேர்தலில் ஒரு முறையாவது வெற்றி பெற முடியாதா? மக்களுக்கு சேவை செய்ய முடியாதா? என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், சிலர் கொடுத்த வாய்ப்பை தூக்கி எறிந்து விட்டு மீண்டும் தேர்தலை சந்திக்கிறார்கள். இதற்கு முதலமைச்சர் ஊக்கம் கொடுக்கக் கூடாது.
நேற்று நடைபெற்ற செவிலியர் போராட்டத்தில் அவர்களை கைது செய்தது மன வேதனை அளிக்கிறது. 'நாங்கள் வந்தால் செவிலியர்களுக்கு நன்மை செய்வோம்' என்று தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார். ஆனால், தற்போது செவிலியர்களை வஞ்சிப்பது நல்லது இல்லை. அவர்களின் நியாயமான கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.
திருத்தணியில் தனது மகளை கேலி செய்வதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த தந்தை வெட்டி படுகொலை செய்யப்படுகிறார். பெண் குழந்தைகளுக்கு தாய்மாமன் பாதுகாப்பு கொடுக்கிறாரோ இல்லையோ, தந்தையால் கூட பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியவில்லை என்ற உள்ளது.
தவெக அரசு, பாடினோம் ஆட்டம் போட்டோம் என்று இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு ஆட்டம் கண்டுள்ளதை சரி செய்ய வேண்டும். பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாக உள்ளது. நீங்கள் ஆடியது போதும் இந்த சட்டம் ஒழுங்கை சரி பாருங்கள். தவறுகளை தட்டிக் கேட்பவர்கள், வெட்டிக்கொலை செய்யும் சம்பவங்கள் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது" என்று தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க.. திருப்பூர் ரிதன்யா வரதட்சணை வழக்கு: குற்றம் சாட்டப்பட்டவரிடமிருந்து நகைகளை மீட்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் போராட்டம் நடத்துவது குறித்த கேள்விக்கு "தாங்கள் வெற்றி முடியவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்தும் தோல்வி பேரணிதான் இது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைக்கு (எஸ்.ஐ.ஆர்.) பிறகு நடைபெற்ற தேர்தல்களில், தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றி கழகமும், கேரளாவில் காங்கிரசும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. எனவே, எஸ்.ஐ.ஆர்.க்கு எதிராக போராடுபவர்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு போராடட்டும்.
இந்த விவகாரத்தில், உச்சநீதிமன்றம் தகவல்களைக் கேட்டுள்ளது. முதலில், காங்கிரஸ் கட்சியைச் சார்ந்தவர்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு போராடட்டும். எஸ்.ஐ.ஆர். இல்லையெனில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியால் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது. எஸ்.ஐ.ஆர்.க்கு எதிராக தவெகவினர் போராடினால், அது அவர்களின் வெற்றிக்கு எதிரானது.
திமுகவின் முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ் காட்சி, தவெக முதுகிலும் குத்தும் நேரம் வரும். காங்கிரஸ் செய்த துரோகத்தை திமுகவிடம் கேளுங்கள். தவெகவுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி துரோகம் செய்யும். காங்கிரசை தூக்கி பிடித்தால் இதே நிலைதான் ஏற்படும்.
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சரின் கர்நாடக பயணம் ரத்து செய்யப்படுகிறது; அமைச்சர்களின் பயணம் ரத்து செய்யப்படுகிறது. கேரளத்திலும், கர்நாடகாவிலும் காங்கிரஸ் கட்சிதான் ஆட்சியில் உள்ளது. ஆனால், நதி நீர் பங்கீடு தொடர்பாக அவர்களிடம் தவெக அரசால் பேச முடியவில்லை. காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இருந்தால், அவர்களுக்கு தோல்விதான் கிடைக்கும்.
தாய்மாமன் சீர் பிறகு கொடுக்கலாம்; பெண் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை முதலில் உறுதி செய்யுங்கள்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.