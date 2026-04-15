தென் மாநிலங்களின் குரல்களை நசுக்கும் மசோதா; ஒற்றுமையாக நின்று தோற்கடிக்க வேண்டும்: ப. சிதம்பரம் அழைப்பு
தமிழ்நாடு, கேரளா உள்பட ஐந்து தென்மாநிலங்களின் தற்போதைய பிரதிநித்துவம் 24.3%- லிருந்து 20.7% ஆகக் குறையும் என்று ப.சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : April 15, 2026 at 10:21 AM IST
சென்னை: மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நாடாளுமன்றத் தொகுதிகள் மறுவரையறை சட்டத்திருத்த மசோதாவை ஒன்றுப்பட்டு நின்று தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான ப. சிதம்பரம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை தற்போது 543 ஆக உள்ளது. இதை அரசமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா மூலம் திருத்தம் செய்து, மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 850 ஆக உயர்த்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டு அதற்கான நடவடிக்கைகளையும் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான மசோதாவை நாளை ஏப்ரல் 16 முதல் வரும் ஏப்ரல் 18- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
ஆனால், தமிழ்நாட்டிலும், மேற்குவங்கத்திலும் தற்போது சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் இந்த நேரத்தில் நாடாளுமன்றத்தைக் கூட்டுவதற்கும், தொகுதி மறுசீரமைப்புக் குறித்த மசோதாவை தாக்கல் செய்வதற்கும் திமுக, காங்கிரஸ், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்டக் கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
இந்நிலையில், இந்த மசோதாவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று ப. சிதம்பரம் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "அரசியல் சாசன வரைவு திருத்தச் சட்டம் பற்றி நான் கடந்த ஒரு வாரமாக வெளிப்படுத்தி வந்த அச்சம் இன்று நிரூபணமாகியிருக்கிறது. மக்களவையில் தமிழ்நாட்டின் எண்ணிக்கை தற்போது 39. இது 58 ஆக உயரும் என்று சொன்னார்கள். இது வெறும் மாயை என்று நான் சொன்னேன்.
அரசியல் சாசன வரைவு திருத்தச் சட்டம் பற்றி நான் கடந்த ஒரு வாரமாகச் சொல்லி வரும் அச்சம் இன்று நிரூபணமாகியிருக்கிறது— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) April 15, 2026
தொகுதி மறுவரையறை செய்யும் போது 58 என்பது 46 ஆக குறையும். அதே நேரத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தின் தற்போது எண்ணிக்கை 80. இது முதலில் 120 ஆக உயரும், தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பின் சுமார் 140 ஆக மேலும் உயரும்.
மக்கள்தொகையை நிலைப்படுத்திய 5 தென்மாநிலங்களின் தற்போதைய பிரதிநித்துவம் 24.3%. இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் இது மேலும் குறைந்து 20.7% ஆகும். மக்களவையில் தென் மாநிலங்களின் குரல் மேலும் நசுக்கப்படும்; ஒடுக்கப்படும். எனவே, நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவை நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக நின்று எதிர்த்து தோற்கடிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.