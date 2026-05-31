ஆளுநர் மாளிகையில் காவி வண்ணத்தில் வள்ளுவர் படம்; திருமுருகன் காந்தி தலைமையில் போராட்டம்

மதத்திற்கும், நிலத்திற்கும் அப்பாற்ப்பட்டவர் திருவள்ளுவர் என்று மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

மே பதினேழு இயக்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
மே பதினேழு இயக்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 31, 2026 at 2:34 PM IST

சென்னை: ஆளுநர் மாளிகையில் திருவள்ளுவரின் புகைப்படம் காவி நிறத்தில் வைக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தனது கண்டனத்தைப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடலை தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவமதித்து வருவதாக கூறி, மே 17 இயக்கம் சார்பில் சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள பனகல் மாளிகை முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி தலைமையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 50- க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

மக்கள் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் திருவள்ளுவரின் திருவுருவப்படம் காவி நிறத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டித்தும் மே பதினேழு இயக்கத்தினர் முழக்கங்களை எழுப்பினர். "தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கு மூன்றாம் இடமா...? வந்தே மாதரத்தை திணிக்காதே... திருவள்ளுவருக்கு காவிச் சாயம் பூசாதே...தமிழர் அடையாளம் திருக்குறளை திருடாதே..."என்று முழக்கமிட்டனர்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி, "தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக வருபவர்கள் தமிழருக்கும், தமிழர் அடையாளத்துக்கும் எதிராக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய ஆளுநரும் தமிழர் விரோத செயலை தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறார். திருவள்ளுவருக்கு காவிச் சாயம் பூசுகிறார்கள். சனாதனத்துக்கு எதிராக பேசியவர் திருவள்ளுவர். மதத்திற்கு அப்பாற்பட்டவராக, நிலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவராக உலகம் முழுவதுக்குமானவராக இருந்தவர் தான் திருவள்ளுவர்.

வந்தே மாதரம் பாடல் தேசிய கீதமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதிய பாடலே தேசிய கீதமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடலுக்கு மூன்றாம் இடம் தரப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் இவ்வளவு‌ பெரிய இடம் ஆளுநருக்கு எதற்கு? எதற்கு அவருக்கு சம்பளம் தர வேண்டும். தமிழர்களை தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை சிறுமைச் செய்பவர்களுக்கு எதிராக போராட்டம் நடக்கும். தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு இதற்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும். வலிமையான கண்டனத்தை தெரிவிக்க வேண்டும். தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது கட்சியினரை அரசியல்படுத்த வேண்டும். கட்சி ஆரம்பித்து இரண்டு ஆண்டுகளில் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கட்சியினரைப் போராட்டத்தில் இறக்கி விட வேண்டும். முதலமைச்சர் வாய் திறந்து தனது கண்டனத்தைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். போராட்ட களத்தில் இருப்பவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் ஆள தகுதியானவர்கள். ஆளுநருக்கு எங்களது வன்மையான கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பாஜகவை தேர்தலில் விரட்டியிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு ஆளுநர் இதுப்போன்ற செயலில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டால் தமிழ் உணர்வாளர்களை திரட்டி மிகப்பெரும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

