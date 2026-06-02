உள்ளாட்சி தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளில் தீவிரம் காட்டும் மாநில தேர்தல் ஆணையம்
உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வார்டு எல்லை மறுவரையறை தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
Published : June 2, 2026 at 8:47 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் உள்ளாட்சி தேர்தல் முன்னேற்பாடு பணிகளில் தீவிரம் காட்ட துவங்கி உள்ளது.
தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாட்டு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக, மாநில தேர்தல் ஆணையர் பா.ஜோதி நிர்மலாசாமி தலைமையில் சென்னை அரும்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தில் இன்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் 11 மாவட்ட ஊராட்சிகள், 40 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் மற்றும் 177 கிராம ஊராட்சிகளில் தேர்தெடுக்கப்பட வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை நிலவரம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேலும், தொடர்புடைய வார்டு எல்லை, மறுவரையறை பணிகள் குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
மேலும், கூட்டத்தில் வேட்பாளர்களின் எண்ணிக்கை நிர்ணயம் செய்வதற்கான அரசின் பரிந்துரைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதுடன், உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வார்டு எல்லை மறுவரையறை தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
உள்ளாட்சி தேர்தலை விரைவாகவும் வெளிப்படையாகவும் நடத்துவதற்கான நிர்வாக ஏற்பாடுகள், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி நடவடிக்கைகள் மற்றும் தேர்தல் தொடர்பான தொழில்நுட்ப வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகள் கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் முன்பாக அனைத்து முன்னேற்பாட்டு பணிகளையும் காலக்கெடுவிற்குள் நிறைவு செய்ய அதிகாரிகளுக்கு மாநில தேர்தல் ஆணையர் அறிவுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.மேலும் மேற்குறிப்பிட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வார்டு எல்லை மறுவரையறை நிர்ணய செயல்முறைகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் உள்ளாட்சி தேர்தல் முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரம் காட்ட துவங்கி உள்ளதாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முன்னேற்பாடு பணிகள் நிறைவடைந்த உடன் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பு உடனடியாக வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரும் செப்டம்பர் மாத்திற்குள் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் தற்போது வரை வாக்குச்சீட்டு முறையே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பான இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு எல்லை மறுவரையறை ஆணைய உறுப்பினர்களான ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி இயக்கக ஆணையர் அமுதவல்லி, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் மதுசூதன் ரெட்டி, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஜி.எஸ்.சமீரன், பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர் பிரதீப்குமார், தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணைய செயலாளர் சண்முக சுந்தரம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.