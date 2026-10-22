தொழிலதிபர்களிடம் கடன் வாங்கித் தருவதாக கூறி ரூ. 100 கோடி வரை மோசடி - லயன் முத்துவேல் உள்ளிட்ட 3 பேர் கைது
கடன் பெற்றுத் தருவதாக கூறி மோசடியில் ஈடுபடுவர்களிடம் பொதுமக்கள் பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் என சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 11:51 AM IST
சென்னை: தொழிலதிபர்களிடம் கடன் வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ. 100 கோடி வரை மோசடியில் ஈடுபட்ட லயன் முத்துவேல் உள்பட 3 பேரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் மணிவண்ணன் (62), தனது தொழில் வளர்ச்சிக்காக கடன் பெற முயற்சி செய்துள்ளார். அப்போது, லயன் முத்துவேல் என்ற முத்துகிருஷ்ணா மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் சிலர், தொழில் வளர்ச்சிக்காக கடன் பெற்று உதவி வருவதாக, மணிவண்ணனுக்கு நண்பர்கள் மூலம் தகவல் தெரிந்துள்ளது.
தொழிலதிபரிடம் மோசடி
இதனைத் தொடர்ந்து மணிவண்ணன், லயன் முத்துவேல் மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகளை அணுகியபோது, கடன் பெற்று தருவதற்கு சேவைக் கட்டணமாக முன்பணம் செலுத்த வேண்டும் என்று அந்த கும்பல் தெரிவித்துள்ளனர். இதை நம்பிய மணிவண்ணன், அவர்களிடம் ரூபாய் 2 கோடியை முன்பணமாக கொடுத்துள்ளார்.
மேலும், காசோலைகள் மற்றும் வெற்றுத் தாள்களிலும், அந்த கும்பல் மணிவண்ணனின் கையொப்பத்தை பெற்றுக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், உறுதியளித்தப்படி கடன் தொகையைப் பெற்றுத் தராமல் கூடுதல் பணம் கேட்டு அந்த கும்பல், மணிவண்ணனை மிரட்டியுள்ளனர்.
இந்த தகவல்களுடன், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் மணிவண்ணன் புகார் அளித்த நிலையில், இந்த பெரும் மோசடி சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.
அந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவு மற்றும் ஆவண மோசடி தடுப்புப் பிரிவினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதனிடையே இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் தலைமறைவாக இருந்ததால், அவர்களை கைது செய்ய சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் தனிப்படை அமைத்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
லயன் முத்துவேல் கைது
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய சென்னை வில்லிவாக்கத்தைச் சேர்ந்த லயன் முத்துவேல் (வயது 48), அவரது கூட்டாளியான சென்னை அம்பத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெகன் குருபரன் (வயது 44) ஆகிய இருவரையும் கடந்த அக்டோபர் 20ஆம் தேதி ஆந்திர மாநிலம் ஒங்கோலில் வைத்து தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
மேலும், வழக்கில் தொடர்புடைய மற்றொரு நபரான சென்னை பாடி குப்பத்தைச் சேர்ந்த திருகுமரன் (வயது 51) சென்னையில் வைத்து காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார். தொடர்ந்து, இவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், கடன் பெற்று தருவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் தொழிலதிபர்களிடம் ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் இந்த கும்பல் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவு, சிபிசிஐடி, தருமபுரி மாவட்டம் மற்றும் கேரள மாநிலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இந்த கும்பலுக்கு எதிராக பல வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட லயன் முத்துவேல் மற்றும் ஜெகன் குருபரன் ஆகிய இருவரும் அக்டோபர் 20ஆம் தேதி எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.
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இதனைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட திருகுமரன் நேற்று (அக்டோபர் 21) எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, நீதிமன்றக் காவலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்.
இந்நிலையில், பொதுமக்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் கடன் பெறுவதற்கு நேரடியாக வங்கிகளை அணுகவேண்டும் என்றும், கடன் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறும் மோசடி புரோக்கர்கள் மற்றும் நிதி நிறுவன இடைத்தரகர்களிடம் கமிஷன் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் என்றும் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.