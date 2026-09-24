காலை உணவில் பல்லி - பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு வாந்தி, மயக்கம்
சமையலரின் கவனக்குறைவு தான் காரணம் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது; சமையல் செய்தவர்கள், தற்காலிக ஊழியர்களாக இருப்பதால் விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருவள்ளூர் ஆட்சியர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 24, 2026 at 5:47 PM IST
திருவள்ளூர்: அரசுப் பள்ளியில் வழங்கப்பட்ட காலை உணவில் பல்லி கிடந்த நிலையில் அதனை சாப்பிட்ட 40 மாணவ, மாணவிகளுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டதால் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், கடம்பத்தூர் ஒன்றியம், கொட்டையூரில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் சுமார் 54 மாணவ, மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர். இந்த பள்ளியில் பெருந்தலைவர் காமராஜரின் காலை உணவுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், இன்று (செப்.24) காலை 8.30 மணிக்கு பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு கோதுமை ரவா கிச்சடியும், சாம்பாரும் காலை உணவாக வழங்கப்பட்டது. அப்போது, கோதுமை ரவா கிச்சடியில் பல்லி இருப்பதை கண்டு மாணவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அத்துடன் அந்த காலை உணவைச் சாப்பிட்ட 40 மாணவ, மாணவிகளுக்கு திடீரென வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, பள்ளியின் ஆசிரியர்கள், தொலைபேசி வாயிலாக 108 ஆம்புலன்ஸுக்கு தகவல் அளித்தனர். விரைந்து வந்த ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அங்கு மாணவ, மாணவிகளுக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர். இதில் 18 மாணவ, மாணவிகள், குழந்தைகள் தீவிரச் சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.
இது குறித்து தகவலறிந்த திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு நேரில் சென்று பள்ளி மாணவ, மாணவிகளிடம் நலம் விசாரித்தார். அத்துடன், மருத்துவர்களிடமும் விவரங்களைக் கேட்டறிந்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஆட்சியர் கவிதா, "குழந்தைகள் நலமுடன் இருக்கின்றனர். பெற்றோர்கள் யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை. இதற்கு சமையலரின் கவனக்குறைவு தான் காரணம் என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பள்ளி ஆசிரியர்களையும் சமைக்கும் போது பார்க்க அறிவுறுத்தப்படும். சமையல் செய்தவர்கள், தற்காலிக ஊழியர்களாக இருப்பதால் விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினரை ஆய்வுச் செய்ய அனுப்பியிருக்கிறோம். சமைத்த உணவின் மாதிரியை எடுத்து ஆய்வுச் செய்யவிருக்கிறோம்" என தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிகழ்வின் போது, மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை டீன் பாலாஜி மற்றும் திருவள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருண்குமார் மற்றும் மாவட்ட கவுன்சிலர் தினேஷ்குமார், கொட்டையூர் கவுன்சிலர் கார்த்திக், மாவட்ட கல்வித் துறை அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டத்திற்கு ஆகும் செலவை விட அதை விளம்பரப்படுத்துவதற்கு அதிகம் செலவு செய்வதா? — தவெக அரசின் விளம்பர மோகத்தால் சீரழியும் மக்கள் நலத் திட்டங்கள்!— TTV Dhinakaran (@TTVDhinakaran) September 24, 2026
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கொட்டையூர் அரசுப் பள்ளியில் பல்லி விழுந்த காலை உணவை அருந்திய 36 மாணவர்கள்…
தவெக அரசு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறது?
இது தொடர்பாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "திருவள்ளூர் மாவட்டம், கொட்டையூர் அரசுப் பள்ளியில் பல்லி விழுந்த காலை உணவை அருந்திய 36 மாணவர்கள் உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ள செய்திகள் மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கின்றன.
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் அருகே உள்ள மேலக்கண்டை ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் பல்லி விழுந்த உணவை சாப்பிட்ட 11 மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் அதேபோன்ற சம்பவம் அரங்கேறியிருப்பது அரசின் அலட்சியப் போக்கையே வெளிப்படுத்துகிறது.
பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட இரண்டாவது நாளிலேயே மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட காலை உணவில் பல்லி விழுந்திருப்பது, அரசுப் பள்ளிகளின் சமையலறைகளில் நிலவும் சுகாதாரச் சீர்கேட்டை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதோடு, மாணவர்களின் உயிர் பாதுகாப்பையும் கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.
அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் ஏழை, எளிய மாணவர்களின் பசியைப் போக்க வழங்கப்படும் காலை உணவு, தவெக அரசின் அலட்சியப் போக்காலும் அதீத விளம்பர மோகத்தாலும், மாணவர்களின் உடல்நலத்திற்கும் உயிருக்கும் கேடு விளைவிக்கும் நஞ்சாக மாறியிருப்பதாகப் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் பெற்றோர்களும், உறவினர்களும் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள பள்ளிக் கட்டடங்கள், பாதுகாப்பற்ற முறையில் இயங்கி வரும் சமையல்கூடங்கள், பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள கழிவறைகள் என அரசுப் பள்ளிகளின் அவலம் தொடர்கின்றன. ஆனால், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரோ தேவையற்ற கதைகளையும் அடுக்குமொழி வசனங்களையும் பேசி வருவது, அவர் இன்னும் பட்டிமன்ற மேடையைவிட்டு வெளியே வரவில்லையோ என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது.
மேலும், கடந்த செப்.22- ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய்யால் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட செலவை விட, அந்தத் திட்டத்தை விளம்பரப்படுத்துவதற்காக பல்வேறு மாநிலங்களில், பல்வேறு மொழிகளில் நாளிதழ்களின் முதல் பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களுக்கான செலவுதான் அதிகம் என்ற எழுந்திருக்கும் விமர்சனத்திற்கு தவெக அரசு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறது?
எனவே, பல்லி விழுந்த உணவை அருந்தி உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை வழங்குவதோடு, தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் காலை உணவு தரப் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பின்னரே வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தவெக அரசையும், அதன் முதலமைச்சர் விஜய்யையும் வலியுறுத்துகிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.