வடமாநிலங்களில் நடக்கும் வினாத்தாள் கசிவால் தமிழக மாணவர்கள் பாதிப்பு - மாணிக்கம் தாகூர்
மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என மாணிக்கம் தாகூர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : July 12, 2026 at 7:28 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: வடமாநிலங்களில் நடக்கும் வினாத்தாள் கசிவின் கொடூரத் தாக்கம், தமிழக மாணவர்களின் உயிரைக் குடிப்பதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரில் கடந்த மாதம் 20-ஆம் தேதி, நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டதால் வெற்றி ஆனந்தன் என்ற மாணவர் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். இந்நிலையில், மாணவரின் குடும்பத்தினரை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
உயிரிழந்த மாணவரின் திருவுருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்திய அவருடன் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நிர்வாகி கோபிநாத், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விஜய் வசந்த், கிறிஸ்டோபர் திலக் ஆகியோரும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.
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பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாணிக்கம் தாகூர், "நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் மத்திய அரசின் மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் நீட் தேர்வால் இதுவரை 34 மாணவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்; இந்த ஆண்டு மட்டும் 4 பேர் பலியாகியுள்ளனர். மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவோடு பயிற்சி மையங்களில் 4 முதல் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை பெற்றோர்கள் செலவழிக்கின்றனர்.
இந்தியாவில் நீட் பயிற்சி மையங்களில் ரூ.1,36,000 கோடி மதிப்பிலான வியாபாரம் நடைபெறுவதாகவும், தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ.5,000 கோடி மதிப்பிலான தொழிலாகவும் (Industry) நீட் கோச்சிங் மாறிவிட்டதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறுவது முற்றிலும் உண்மை.
வினாத்தாள் கசிவு வடஇந்தியாவில் நடக்கிறது. ஆனால் அதன் கோரத் தாண்டவம் ஓசூரில் தம்பி வெற்றி ஆனந்தன் போன்றவர்களின் உயிரைப் பறிக்கிறது.
பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, தமிழக மக்களின் உணர்வுகளுக்கோ, பிரச்சனைகளுக்கோ ஒருபோதும் செவி சாய்ப்பதில்லை. எனவே, மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்.
மேலும், நீட் தேர்வுக்கு எதிராக ராகுல் காந்தி 'சாத்ரோ கா கூச்' (Chhatron Ka Kooch) எனும் மாணவர் அணிவகுப்புப் பயணத்தை முன்னெடுத்துள்ளார். மத்திய அரசு, நீட் தேர்வை ரத்து செய்து தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும்.
பாதிக்கப்பட்ட மாணவனின் குடும்பத்தினர் வைத்துள்ள கோரிக்கைகளை, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து வழங்க இருக்கிறேன். அதன் பின்னரே அது குறித்துப் பொதுவெளியில் பேசுவது நாகரிகமாக இருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.
பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையின் அரசியல் வருகைகள் மற்றும் மாநாடுகள் குறித்த கேள்விக்குப் பதிலளித்த மாணிக்கம் தாகூர், "புதிய இயக்கங்கள் தொடங்குவதில் எவ்விதத் தவறும் இல்லை. ஆனால், பாஜகவுக்கும் தனக்கும் தொடர்பு இல்லாதது போல அண்ணாமலை பேசுவது ஆச்சரியமாக உள்ளது. இது நடிகர் வடிவேலுவின் 'கொண்டையை மறைக்காம விட்டுட்டீங்கப்பா" நகைச்சுவைபோல உள்ளது. அவருக்கு எங்களது வாழ்த்துகள்' என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி, திருச்சி ஆகிய இடங்களில் சுயநிதி பல்கலைக்கழகங்கள் (Deemed Universities) என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய திருட்டுத்தனம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் திருட்டுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவே மக்கள் முதலமைச்சரைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள். இந்த விவகாரத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தமிழக அரசு உரிய தண்டனை பெற்றுத் தரும்" என்றார்.