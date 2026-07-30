குவாரிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் வாழ்வதாரம் பாதிப்பு; கல் உடைக்கும் தொழிலாளர்கள் தாசில்தாரிடம் புகார்
சிறு வயது முதல் கல் உடைக்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருவதால் தங்களுக்கு இதைவிட்டால் வேறு தொழில் தெரியாது என குவாரியில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 30, 2026 at 10:29 PM IST
கோவை: குவாரிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் தங்களின் வாழ்வதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கல் உடைக்கும் தொழிலாளர்கள் தாசில்தாரிடம் மனு அளித்துள்ளனற்.
கோவை மாவட்டம் கிணத்துக்கடவு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஒன்பது கல்குவாரிகள் செயல்பட்டு வந்தன. அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் கனிம வள அதிகாரிகள் லஞ்சம் பெற்றுக் கொண்டு குவாரிகள் இயக்க அனுமதி தருகின்றனர் என தெரிவித்து பத்தாம் நம்பர் முத்தூர் பகுதி சேர்ந்த விவசாயி முருகானந்தம் அவரது வீட்டில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டார்.
கடந்த 10 நாட்களாக உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டு வந்த நிலையில், கிணத்துக்கடவு விவசாயிகள் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்தனர். இதை அடுத்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் உத்தரவின் பெயரில் அரசு அதிகாரிகள் குவாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். நேற்று 6 குவாரிகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.
இந்நிலையில், குவாரி மூடப்பட்டுள்ளதால தங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதை விட்டால் தங்களுக்கு எந்த தொழிலும் தெரியாது, மாற்று ஏற்பாடு செய்துக்கொடுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி குவாரியில் பணியாற்றிய தொழிலாளர்கள் தாசில்தார் வாசுதேவனிடம் மனு அளித்தனர்.
மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு இன்னும் இரண்டு தினங்களில் மாற்று ஏற்பாடு செய்வதாக தாசில்தார் வாசுதேவன் தெரிவித்ததாக குவாரி தொழிலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும் இது குறித்து கல் உடைக்கும் தொழிலாளி சுந்தரம் கூறுகையில், "திடீரென அரசு அதிகாரிகள் கல்குவாரிக்கு சீல் வைத்துவிட்டனர். இந்த தொழிலை நம்பி 500 குடும்பங்கள் இருக்கிறது. ஏழு வயது முதல் இந்த கல் உடைக்கும் வேலையை நான் செய்து வருகிறேன். தற்போது எனக்கு வயது 60 ஆகிறது. இந்தத் தொழிலை விட்டால் எனக்கு வேறு தொழில் தெரியாது. இதை நம்பித்தான் எங்களது குழந்தைகள், குடும்பங்கள் இருக்கிறது. எங்களுக்கு குடும்பத்துடன் எங்கு செல்வது என்று தெரியவில்லை" என கண்ணீர் மல்க தெரிவித்தார்.
கல் உடைக்கும் தொழிலாளி சீனிவாசன் கூறுகையில், "கிணத்துக்கடவு பகுதியில் ஒன்பது குவாரிகள் செயல்படுகின்றன. தற்போது ஆறு குவாரிகளுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்துவிட்டனர். குவாரிகளில் பணி செய்ததால் எங்களுக்கு வேறு வேலை எதுவும் தெரியாது. தற்போது அதிகாரியிடம் மனு அளித்துள்ளோம். நடவடிக்கை இல்லை என்றால் மீண்டும் தாசில்தார் அலுவலகம் செல்வோம்" எனத் தெரிவித்தார்.