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ஆந்திராவை சேர்ந்த எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரரிடம் இருந்த துப்பாக்கி குண்டு - சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு

துப்பாக்கி தோட்டாவை தான் தவறுதலாக எடுத்து வந்ததாகவும், அதில் வேறு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை எனவும் பாதுகாப்பு படைவீரர் போலீசாரிடம் விளக்கியுள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப்படம்
சென்னை விமான நிலையம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 11:51 AM IST

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சென்னை: ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்த எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரரின் உடைமையில் இருந்து துப்பாக்கி தோட்டா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்திலிருந்து நேற்று (ஜூன் 11) மாலை 5.30 மணிக்கு அசாம் மாநிலம் கவுகாத்திக்கு செல்லும் பயணிகள் விமானம் புறப்பட தயாராக இருந்தது. அதில் பயணிகள் அனைவரையும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி விமானத்தில் ஏற அனுமதித்து கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது அந்த விமானத்தில் பயணம் செய்வதற்காக ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எமலக்குமார் (வயது 34) என்பவர் வந்திருந்தார். விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அவரது உடைமைகளை ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்த போது அபாயகரமான பொருட்கள் இருந்தால் வரும் எச்சரிக்கை மணி ஒலித்தது.

இதனால் பரபரப்படைந்த அதிகாரிகள், அவரிடம் பையில் என்ன இருக்கிறது என்று விசாரித்துள்ளனர். அப்போது வெறும் துணிகளும், தான் பயன்படுத்துகிற பொருட்களும் மட்டும் தான் இருப்பதாகவும் அபாயகரமான பொருட்கள் எதுவும் இல்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இருப்பினும், அவருடைய உடைமைகளை தனியாக எடுத்து வந்து அதிகாரிகள் பரிசோதித்துள்ளனர். அப்போது, அவருடைய துணிகளுக்கு இடையே, துப்பாக்கி தோட்டா ஒன்று இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர். அது ஐ.என்.எஸ்.ஏ.எஸ் 5.56 எம்.எம் ரக துப்பாக்கியுடைய தோட்டா என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

இதையடுத்து அவருடைய விமான பயத்தை ரத்து செய்து விட்டு, அவரையும் அவரது உடமையிலிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட துப்பாக்கி தோட்டாவையும் சென்னை விமான நிலைய போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

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எமலக்குமாரிடம் சென்னை விமான நிலைய போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் அவர் சத்தீஸ்கரில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரராக பணிபுரிந்து வருவது தெரிய வந்தது. அங்கு அவர் பயன்படுத்திய கைப்பையை தனது சூட்கேஸில் வைத்ததாகவும், கடந்த மே மாதம் 12 ஆம் தேதி விடுமுறையில் சொந்த ஊரான ஆந்திராவுக்கு ரயில் மூலமாக வந்ததாகவும் அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தார்.

மேலும் தவறுதலாக அந்த துப்பாக்கிக் குண்டுடன் கைப்பையை சூட்கேசில் வைத்து எடுத்து வந்ததும், விடுமுறை முடிந்து இப்போது பணிக்கு திரும்புவதற்காக விமானத்தில் செல்ல வந்த போது சோதனையில் துப்பாக்கிக் குண்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் போலீஸாரிடம் அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.

அந்த துப்பாக்கி தோட்டாவை தான் தவறுதலாக எடுத்து வந்ததாகவும், அதில் வேறு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை எனவும் அவர் போலீசாரிடம் விளக்கியுள்ளார்.

இதையடுத்துச் சென்னை விமான நிலைய போலீசார் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரரிடம் எழுதி வாங்கிக் கொண்டு இன்று மீண்டும் சென்னை விமான நிலைய காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் எனக் கூறி அனுப்பி வைத்தனர். எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரரின் உடைமையிலிருந்து துப்பாக்கி தோட்டா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் சென்னை விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

TAGGED:

BSF SOLDIER WITH LIVE BULLET
CHENNAI AIRPORT
சென்னை விமான நிலையம்
ஆந்திர பாதுகாப்பு படைவீரர்
LIVE BULLET FOUND IN AIRPORT

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