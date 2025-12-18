ETV Bharat / state

Live Update: விஜய் பரப்புரை - ஈரோட்டில் குவிக்கப்பட்ட காவலர்கள்; முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம்

விஜய் தேர்தல் பரப்புரை (கோப்புப்படம்)
விஜய் தேர்தல் பரப்புரை (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 18, 2025 at 9:34 AM IST

Updated : December 18, 2025 at 10:02 AM IST

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதற்கான முன்னெடுப்புக்களை அரசியல் கட்சிகள் தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, தவெக சார்பில் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி என்ற பெயரில் கடந்த சில மாதங்களாக அக்கட்சி தலைவர் விஜய் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

திருச்சி, நாகை, கரூர், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் இதுவரை பரப்புரை மேற்கொண்டுள்ள அவர், இன்று ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை கடந்த சில வாரங்களாக அக்கட்சியின் நிர்வாகி செங்கோட்டையன் மேற்கொண்டு வந்தார். இந்நிலையில், இன்று காலை விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ள நிலையில், பரப்புரை நடைபெறும் இடத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

10:00 AM, 18 Dec 2025 (IST)

தனி விமானத்தில் கோவை வந்தடைந்தார் விஜய்

ஈரோடு பரப்புரை கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள சென்னையில் இருந்து தனி விமானத்தில் புறப்பட்ட விஜய், கோவை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். இன்னும் சில நிமிடங்களில் அவர் சாலை மார்க்கமாக ஈரோடு புறப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

9:51 AM, 18 Dec 2025 (IST)

தவெக பொருளாளருக்கு அனுமதி மறுப்பு

விஜய் பரப்புரையில் கலந்துகொள்ள சென்ற தவெக பொருளாளர் வெங்கட்ராமனை விஐபி கேலரிக்கு செல்ல போலீசார் அனுமதி மறுத்தனர். விஐபி பெயர் பட்டியலில் அவர் பெயர் இடம்பெறாததால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதாக போலீசார் விளக்கமளித்துள்ளனர். போலீசாரின் அனுமதி மறுப்பால் அதிருப்தியான அவர், போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

9:36 AM, 18 Dec 2025 (IST)

சென்னையில் இருந்து தனி விமானத்தில் கோவை புறப்பட்ட விஜய்

ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் இன்று கலை தவெக தலைவர் விஜய் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்ளவுள்ள நிலையில், இதற்காக தனி விமானம் மூலம் சென்னையில் இருந்து கோவை புறப்பட்டார். காலை 10.30 மணி அளவில் அவர் கோவை வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

9:34 AM, 18 Dec 2025 (IST)

அவினாசி சாலையில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட தவெகவினர்

கோவை விமான நிலையத்திற்குள் வரும் தவெக தொண்டர்களின் வாகனங்கள் சித்ரா அருகே போலீசாரால் நிறுத்தப்படுகிறது. ஈரோடு மாவட்டத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக தனி விமான மூலம் காலை 9:45 மணி அளவில் விஜய் கோவை வருகிறார். பின்னர் கோவையில் இருந்து கார் மூலம் மாநாடு நடைபெறும் விஜயமங்கலத்திற்கு செல்கிறார்.

