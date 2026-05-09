5-வது நாளாக நீடிக்கும் இழுபறி: சற்று நேரத்தில் முடிவை அறிவிக்கும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள்

கொண்டாட்டத்தில் விஜய் ரசிகர்கள் - கோப்புப்படம்at (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 9, 2026 at 9:33 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் முடிவு வெளியாகி 5 நாட்களாகியும், புதிய ஆட்சி அமைப்பதில் தொடர்ந்து 5-வது நாளாக இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி ஆட்சியில் இருந்த திமுக, எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தில் இருந்த அதிமுக என இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்தி நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அமோக வெற்றி பெற்றது. அந்த வகையில், தவெக 108 இடங்களிலும், திமுக கூட்டணி 73 இடங்களிலும், அதிமுக கூட்டணி 53 இடங்களிலும் வெற்றி வாகை சூடின.

அதிக தொகுதிகளில் வென்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தவெக-வை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு, அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்து கடிதம் கொடுத்தார். ஆனால், பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபித்தால் தான், ஆட்சி அமைக்க அழைக்க முடியும் என்று ஆளுநர் மாளிகை விளக்கம் அளித்து காலம் தாழ்த்தி வருகிறது.

இந்த சூழலில், 118 உறுப்பினர்கள் பலத்தை நிரூபிக்க, திமுக கூட்டணி கட்சிகளை தவெக நாடியது. இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி, தவெக-வுக்கு ஆதரவு அளித்தது. அந்த கட்சிக்கு 5 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். தொடர்ந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளும் வெளியே இருந்து தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுப்பதாக அறிவித்துள்ளன. ஆனால், தொடர்ந்து திமுக கூட்டணியில் தாங்கள் இருப்பதாகவும், தமிழ்நாட்டில் ஆளுநர் ஆட்சியை தடுப்பதற்காகவே தவெக ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு என்றும் இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளன.

இந்நிலையில், விஜய் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதால், ஒரு தொகுதியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும். அப்போது தவெக-வின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 107 ஆக குறையும். மேலும், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் ஆதரவைத் தொடர்ந்து தவெகவிற்கு ஆட்சியமைக்க 116 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைத்துள்ளது. விசிக தனது முடிவை இன்று அறிவிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.

LIVE FEED

10:25 AM, 9 May 2026 (IST)

விசிக தலைமை அலுவலகத்தில் போலீசார் குவிப்பு

தமிழ்நாட்டில் புதிய ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது. ஆட்சி அமைப்பதற்காக பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவெகவுக்கு இன்னும் 2 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் மற்றும் இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், தனது முடிவை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் இன்று அறிவிக்கவுள்ளார்.

இதனிடையே, விசிக தலைவர் திருமாவளவனை தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் வந்து சந்திக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனையடுத்து சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் பாதுகாப்புக்காக போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

10:00 AM, 9 May 2026 (IST)

தவெக அலுவலகம் முன் திரளும் தொண்டர்கள்

தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, தவெக தொண்டர்கள் பனையூரில் உள்ள அந்த கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு வெளியே திரண்டு வருகின்றனர்.

அப்போது பேசிய கோவைச் சேர்ந்த தவெக தொண்டர் ஒருவர், "தற்போதைய தடைகள் அனைத்தையும் கடந்து, தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்பார் என்பதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்" என்றார்.

9:57 AM, 9 May 2026 (IST)

புதுச்சேரியில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்ட அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்

தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைப்பதில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வரும் நிலையில், புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் சென்னைக்குப் புறப்பட்டனர்.

9:51 AM, 9 May 2026 (IST)

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம் - வில்சன் குற்றச்சாட்டு

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேர முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாக மாநிலங்களவை திமுக உறுப்பினரும், மூத்த வழக்கறிஞருமான பி. வில்சன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரனின் குற்றச்சாட்டை மேற்கோள்காட்டி வில்சன் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "தமிழக அரசியலில் 'மாற்றத்தை' கொண்டு வர போவதாக அவர்கள் கூறிய போது, ​​அதன் உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்பதை இப்போது தான் நான் புரிந்து கொண்டேன்.

கடந்த பல ஆண்டுகளாக தமிழகம் இத்தகைய 'குதிரை பேரம்' முயற்சிகளை பார்த்ததே இல்லை. இவையெல்லாம், அவர்கள் இன்னும் பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பே நடந்து விட்டன" என்று தவெகவை மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

9:41 AM, 9 May 2026 (IST)

சற்று நேரத்தில் முடிவை அறிவிக்கிறார் திருமாவளவன்

தமிழ்நாட்டில் புதிய ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக தொடர்ந்து குழப்பம் நீடித்து வரும் நிலையில், தவெகவுக்கு ஆதரவா? என்பது தொடர்பாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சற்று நேரத்தில் முடிவை அறிவிக்கிறது.

இது தொடர்பாக சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள அக் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் அதன் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்திக்கவுள்ளார்.

நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் 8 தொகுதிகளில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி போட்டியிட்டது. ஆனால், அந்த கட்சி திண்டிவனம் மற்றும் காட்டுமன்னார்கோவில் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் மட்டும் வெற்றி பெற்றது.

