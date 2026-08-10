தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம்: முதலமைச்சரின் தனித்தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேற்றம்
Published : August 10, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 1:38 PM IST
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய், இன்று சட்டப்பேரவையில் முன்மொழிந்த தனித் தீர்மானம் ஏகமனதாக நிறைவேறியது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த 5ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், அன்றைய தினம் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் 2026-27 ஆம் நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அதனைத்தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 6-ம் தேதி வேளாண் பட்ஜெட்டை வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் தாக்கல் செய்தார்.
அதன்படி, ஆகஸ்ட் 5 முதல் சுமார் 21 நாட்கள் என செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி வரை சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அறிவித்தார்.
அதன்படி, ஆகஸ்ட் 7-ம் தேதி பட்ஜெட் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. அதில், எதிர்க்கட்சி, ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களிடையே காரசார விவாதமும், பல சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகளும் நடைபெற்றது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, மாநிலங்களுக்கான நிதிப் பகிர்வு தொடர்பாக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், பேரவையில் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார். அந்த தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், சட்டப்பேரவையை ஆக.10 ஆம் தேதிக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் ஒத்திவைத்திருந்தார்.
அதனையடுத்து, 2 நாட்களுக்கு பிறகு திங்கட்கிழமையான இன்று, சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் கூடியுள்ளது. இன்று, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தனித் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். அவையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியில் அதனை முன்மொழிந்தார்.
தொடர்ந்து, அவரின் தனித்தீர்மானத்தின் மீது அனைத்து கட்சிகளின் சார்பாக உரையாற்றப்பட்டது. அதன்படி, திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், பாமக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் உள்ளிட்ட கட்சிகளில் ஆதரவுடன் ஏகமனதாக நிறைவேறியது. இதனை அவைக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவித்தார்.
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நெல், கரும்புக்கு ஒரே ஆண்டில் ஊக்கத்தொகை உயர்வு – தமிழக வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத்
தமிழக சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் பேசிய வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத், "கடந்த ஆட்சியில், நெல்லுக்கு ரூ. 2,500 கரும்புக்கு ரூ. 3,500 உயர்த்தி வழங்கப்படும் என அவர்களின் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தனர். எனினும், கடந்த 5 ஆண்டுகால ஆட்சியில் நெல் மற்றும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகையை தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்தவாறு ஒரே ஆண்டில் உயர்த்தவில்லை.
சாதாரண ரக நெல்லைப் பொறுத்தவரை, 2021-22 ஆம் ஆண்டில் ஒன்றிய அரசு அறிவித்த குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையான ரூ. 1,940 க்கு, குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 75 ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டு, மொத்தம் ரூ. 2,015 வழங்கப்பட்டது.
2022-23ஆம் ஆண்டில் ஊக்கத்தொகை உயர்த்தப்படவில்லை. 2023-24ஆம் ஆண்டில் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.7 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 82 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. 2024-25ஆம் ஆண்டில் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 23 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 105 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
2025-26ஆம் ஆண்டில் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 26 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 131 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. ஆனால், இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற 3 மாதங்களில், சாதாரண ரக நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகை குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 28 கூடுதலாக உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 159 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் விவசாயிகள் ஒரு குவிண்டால் சாதாரண ரக நெல்லுக்கு ரூ. 2,600 பெறுவார்கள்
சன்னரக நெல்லை பொறுத்தவரையில், "2021-22 ஆம் ஆண்டில் ஒன்றிய அரசு அறிவித்த குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையான ரூ. 1,960 க்கு, குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 100 ஊக்கத்தொகை அறிவிக்கப்பட்டு, மொத்தம் ரூ. 2,060 வழங்கப்பட்டது. 2022-23ஆம் ஆண்டில் ஊக்கத்தொகை உயர்த்தப்படவில்லை. 2023-24ஆம் ஆண்டில் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.7 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 107 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. 2024-25ஆம் ஆண்டில் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 23 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 130 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. 2025-26ஆம் ஆண்டில் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 26 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 156 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
ஆனால், இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற 3 மாதங்களில், சன்ன ரக நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகை குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 133 கூடுதலாக உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 289 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் விவசாயிகள் ஒரு குவிண்டால் சன்ன ரக நெல்லுக்கு ரூ. 2,750 பெறுவார்கள்.
கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகை
2021-22ஆம் ஆண்டு அரவைப் பருவத்திற்கு ஒன்றிய அரசு அறிவித்த நியாயமான மற்றும் ஆதாய விலையான மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 2,755-க்கு, சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக ரூ. 195 அறிவிக்கப்பட்டு, மொத்தம் ரூ.2,950 வழங்கப்பட்டது. 2022-23ஆம் ஆண்டு அரவைப் பருவத்தில் ஊக்கத்தொகை உயர்த்தப்படவில்லை. 2023-24ஆம் ஆண்டு அரவைப் பருவத்தில், மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 20 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 215 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது.
2024-25ஆம் ஆண்டு அரவைப் பருவத்தில், மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 134 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ. 349 ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்பட்டது. 2025-26ஆம் ஆண்டு அரவைப் பருவத்திற்கு ஒன்றிய அரசு அறிவித்த நியாயமான மற்றும் ஆதாய விலையான மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 3,290.50-க்கு, சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக ரூ. 709.50 வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் கரும்பு விவசாயிகள் ஒரு மெட்ரிக் டன் கரும்புக்கு ரூ. 4,000 பெறுவார்கள்.
இதனால், நெல் மற்றும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகையை ஒரே ஆண்டில் தமிழக வரலாற்றிலேயே இந்த அளவுக்கு உயர்த்தியது தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு மட்டுமே என்பதை பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.
காவிரி டெல்டாவை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டும் - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ்
தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் பேசுகையில், "தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்டில் மக்கள் என்ன எதிர்பார்த்தார்கள். ஆறு சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வந்துவிடும், 2500 ரூபாய் கிடைக்கும், மாற்றுத்திறனாளிகளின் உதவித்தொகை உயர்த்தப்படும், வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு 4000 ரூபாய் வரும் என எதிர்பார்த்தார்கள். இவை எதுவும் வரவில்லை. இந்த பட்ஜெட் மிகப்பெரிய ஏமாற்றம்.
இந்த வெற்றி என பெயர் சூட்டும் பட்ஜெட் ஆகத்தான் உள்ளது. வேளாண் துறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என்பது அனைவரது கருத்து. தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் விலைவாசி உயர்ந்துவிட்டது. 50 ஆண்டுகள் ஆனாலும் கடனைக் குறைக்க முடியாது என நிதித்துறை செயலாளர் கூறுகிறார்.
கடனைக் குறைக்க முடியாது என்று கூறுவதற்காகத்தான் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதா?" எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதிலளித்த நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், “தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 436 திட்டங்களில் 125 திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன. 2021-22ஆம் ஆண்டில் வருவாய் பற்றாக்குறை ரூ.46,538 கோடியாக இருந்தது. 2025-26ஆம் ஆண்டில் வருவாய் பற்றாக்குறை ரூ.78,324 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் கடனைக் குறைத்துக்கொண்டு வருகிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ், “ஜூன் 12 ஆம் தேதி தண்ணீர் திறந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், தண்ணீர் திறக்காததால் குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறுவை தொகுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். குறுவையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் கணக்கெடுத்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
அதிமுக ஆட்சியில் ரேஷன் அரிசி தரமாக இருந்தது. வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கிய ஒரே முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அதிமுக ஆட்சியில் விலைவாசி கட்டுக்குள் இருந்தது. கடனும் கட்டுக்குள் இருந்தது.
விவசாயம் என்பது காவிரி டெல்டா மக்களின் வாழ்வியல். காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவிக்க வேண்டும். கர்நாடகா உபரி நீரை மட்டும் தருகிறது. நாம் என்ன வடிகாலா? முதலில் முதலமைச்சரை அழைத்துவிட்டு, பின்னர் ஏன் வர வேண்டாம் என்று கூறினார்கள்? அவர்கள் எப்படி அவ்வாறு கூறலாம்?
மேகதாது அணையைக் கட்டியே தீருவோம் என கர்நாடகா கூறுகிறது. மேகதாது அணை கட்டப்பட்டுவிட்டால் நிலைமை என்ன ஆகும்? இதுதொடர்பாக கர்நாடகா அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டுகிறது.
மேகதாது அணை கட்டப்பட்டுவிட்டால் டெல்டா பகுதி பாலைவனமாகிவிடும். எனவே, தமிழக முதல்வர் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும். அடுத்ததாக, சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டி, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.
தமிழ்நாட்டை கரும்பு உற்பத்தியில் முன்னணி மாநிலமாக்குவோம் – அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உறுதி
உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடராமன் சட்டப்பேரவையில் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் தனியார் நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அதிகரித்துவிட்டன. திமுக ஆட்சியில் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் திமுகவினரின் தலையீடு இருந்தது. நியாய விலைக் கடைகளில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அரிசி தரமானதாக இல்லை" என குற்றச்சாட்டு முன்வைத்தார்.
இதற்கு பதில் அளித்த முன்னாள் அமைச்சர் சக்கரபாணி, "2025–26ஆம் ஆண்டில் திமுக ஆட்சியில் 4,000 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டன. அரசு கொள்முதல் நிலையங்கள் திறப்பதில் திமுக தலையீடு இருந்தது என்பது தவறான குற்றச்சாட்டு. ஏழு பேர் கொண்ட குழு அமைத்து கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டன. ரேஷன் அரிசியில் எந்தக் குறைபாடும் இல்லை. இது தொடர்பாக எந்தப் புகாரும் வரவில்லை” என திமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட ரேஷன் அரிசி பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்ததாக உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கட்ராமன் கூறியதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் சக்கரபாணி மறுப்பு தெரிவித்தார்.
பின்னர் பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “முன்னாள் அமைச்சர் சக்கரபாணியிடம் கேள்விகளை கேட்கிறேன். ஐந்து ஆண்டுகால ஆட்சியை மூன்று மாத ஆட்சியுடன் ஒப்பிடலாமா? விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி குறித்து தேர்தலுக்கு முன்பாக நீங்கள் எதுவும் பேசவில்லை. விவசாயிகளுக்கு கடன் இருப்பது அப்போது உங்களுக்கு தெரியாதா? ஆட்சிக்கு வந்தாலும் விவசாயிகளின் கடனைத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்கு இல்லையா?
பரந்துர் விவசாய நிலங்களுக்கு ஆதரவாகத்தான் முதலமைச்சர் விஜயின் முதல் போராட்டம் நடைபெற்றது. மனசாட்சி என்பது இருக்க வேண்டும். ரேஷன் அரிசியை வாங்கி நாம் சாப்பிட்டிருக்கிறோமா? இலவசமாக வழங்கப்படும் ரேஷன் அரிசியை வீட்டில் சாப்பிட முடியாத நிலையில் இருப்பதாக முதலமைச்சருக்கு தகவல் சென்றது. சன்னரக நெல்லை மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் நினைக்கிறார்.
திமுக ஆட்சியில் கரும்பு சாகுபடி 30 சதவீதம் குறைந்துவிட்டது. மகாராஷ்டிராவில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு சர்க்கரையை இறக்குமதி செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. திமுக ஆட்சியில் நெல் கொள்முதல் முட்டைக்கு ரூ.40 வழங்கப்பட்டது” என்றார்
இதனைத்தொடர்ந்து, திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் விவசாயிகளின் கடன் தள்ளுபடி குறித்து வாக்குறுதி அளிக்காதது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ. வேலு பதிலளித்தார். அவர், “சிறு விவசாயி, பெரு விவசாயி என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால், ஒட்டுமொத்தமாக விவசாயிகள் அங்கு போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
நிதி இல்லாத காரணத்தினால்தான் விவசாயிகளின் கடன் தள்ளுபடி குறித்து திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கவில்லை. கரும்பு விவசாயிகளுக்கு அதிகமான சலுகைகளை வழங்குங்கள். நீங்கள் ஆட்சி அமைத்திருக்கிறீர்கள். விவசாயிகளுக்கு சலுகைகளை வழங்குங்கள். அதனை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் கரும்பு சாகுபடி குறைந்துள்ளது” என்றார்
இதற்கு பதில் அளித்த பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “கரும்பு விவசாயிகளுக்காக தனித் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கூட்டுறவு ஆலைகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால்தான் மகாராஷ்டிரா கரும்பு உற்பத்தியில் முதல் மாநிலமாக உள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் கரும்பு உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான பெரிய முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. மகாராஷ்டிரா தற்போது கரும்பு உற்பத்தியில் முன்னணி மாநிலமாக இருப்பதைப் போலவே, தமிழ்நாடும் கரும்பு உற்பத்தியில் முன்னணி மாநிலமாக மாறும். அதற்கான நடவடிக்கைகளை முதலமைச்சர் மேற்கொள்வார்” என உறுதியளித்தார்.
மாடி தோட்டம் திட்டம் ஏற்கனவே இருக்கிறது, வேளாண் பட்ஜெட்டில் பெயர் மாற்றம் மட்டுமே - எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம்
பட்ஜெட் மீதான விவாத்தின்போது எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம் ”நகரங்களில் மாடிகளில் தோட்டம் அமைக்கும் திட்டம் திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டது. அந்த திட்டத்திற்கு தற்போது பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டுத் தோட்டம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று, வேளாண் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்களுக்கு கடந்த ஆட்சியில் இருந்த திட்டங்கள் பெயர் மாற்றம் மட்டுமே செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிலும் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு முந்தைய ஆண்டு நிதியை விட குறைவாகவே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளுக்கான விருது என்ற திட்டம் கடந்த ஆட்சியிலேயே இருந்தது” என குறிப்பிட்டார்.
மானிய கோரிக்கையில் பதில் கூறப்படும் - நிர்மல் குமார் பதில்
எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் குறித்து பேசியதற்கு பதிலளித்த, மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், மானிய கோரிக்கையில் பதில் கூறப்படும் என தெரிவித்தார்.
ஆக்டிங் இல்லை.. ஆக்ஷன் தான் - எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம்
திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகளுக்கு தேவையான நலத்திட்டங்கள் உரிய நேரத்தில் வழங்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்ட எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், திமுக ஆட்சியில் ஆக்டிங் இல்லை, எல்லாம் ஆக்ஷன் தான் என பேசினார்.
மேலும், வேளாண் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார். அதற்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் வினோத், கடந்த ஆண்டை விட ரூ. 450 கோடி வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதே தவிர குறைக்கப்படவில்லை எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டத்தை நிறுத்த போகிறீர்களா என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது என பேசிய எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், கடந்த ஆண்டை விட ரூ. 700 கோடி வரை விவசாயிகளுக்கான மின்சார நிதி குறைவாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்களில் நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றம்சாட்டினார்.
விவசாயிகள் நலன்: திமுக, தவெக இடையே காரசார விவாதம்
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் தொடர்பான விவாதம் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அதில் விவசாயி நலனுக்கான நலத்திட்டங்கள் மற்றும் கடந்த ஆட்சியில் அறிவித்த திட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் குறித்து எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், தவெக அமைச்சர்களுக்கு இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.
நெல், கருப்பு ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு - முதலமைச்சர் அறிவிப்பு
சட்டப்பேரவையில் 110 விதியின் கீழ் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், நெல் மற்றும் கரும்புக்கு அளிக்கப்படும் ஊக்கத்தொகை அதிகரிக்கப்படுவதாக அறிவித்தார்.
இதுகுறித்து அறிவிப்பை வெளியிட்ட முதலமைச்சர், “விவசாயிகள் நெல் மற்றும் கரும்பைப் பயிரிடவும், அறுவடை செய்யவும், விற்பனை செய்யவும் தங்களது உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் அர்ப்பணித்து உழைத்து வருகின்றனர்.
ஒரு சூழ்நிலையில், தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை சீராக இல்லாவிட்டாலும், நெல் மற்றும் கரும்பு பயிரிடும் விவசாயிகளின் நலனைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கில், தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு நெல் மற்றும் கரும்புக்கான ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி வழங்க மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
நெல் கொள்முதல் பருவம் வரும் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையுடன், மாநில அரசின் ஊக்கத்தொகையாக சன்னரக நெல் ஒன்றுக்கு ரூ. 289 பொதுரக நெல் ஒன்றுக்கு ரூ. 159 உயர்த்தி வழங்கப்படுகிறது.
இதன் மூலம் சன்னரக நெல்லுக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ. 2,750 பொதுரக நெல்லுக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.2,600 கிடைக்கும். மாநில அரசு நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகையை ஒரே ஆண்டில் ரூ. 156 க்கு மேல் உயர்த்தி வழங்குவது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறையாகும்.
அதேபோன்று, 2025-26 கரும்பு அறுவடைப் பருவத்தில் சர்க்கரை ஆலைகளில் பதிவு செய்து கரும்பு வழங்கும் விவசாயிகளுக்கு, மத்திய அரசின் நியாயமான மற்றும் லாபகரமான விலையாக மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 3,290.50 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு மேல், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 709.50 வழங்கப்படும். இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு மெட்ரிக் டன் கரும்புக்கு மொத்தம் ரூ.4 ,000 கிடைக்கும்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கரும்புக்கான சிறப்பு ஊக்கத்தொகை ரூ. 156 மட்டுமே உயர்த்தி வழங்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது முதல் ஆண்டிலேயே ரூ. 360.50 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்பதையும் இந்த மாமன்றத்தில் குறிப்பிட விரும்புகிறேன்.
மேலும், மாநில அரசால் கரும்புக்கான சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ஒரே ஆண்டில் ரூ. 134 க்கு மேல் வழங்கப்படுவது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறையாகும்.
எங்கள் அரசு விவசாயிகளை ஒருபோதும் கைவிடாது. விவசாயம் சிறக்கவும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் மேம்படவும், அவர்களின் நலனைப் பாதுகாக்கவும் என்றும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்றார்” எனத் தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சரின் தனித்தீர்மானம் ஒருமனத்தான நிறைவேற்றம்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம் என்ற முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் முன்மொழிந்த தனித்தீர்மானம் அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஒருமனதாக நிறைவேறியது. திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், விசிக, பாமக, ஐயுஎம்எல், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஒருமனதான நிறைவேறியதாக பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அறிவித்தார்.
அரசியல் களத்தில் ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். தமிழ் என்று வரும்போது... - எடப்பாடி பழனிசாமி
முதலமைச்சரின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு தொடர்பான தனித்தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, “அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பாக, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பான இந்த அரசின் தனித் தீர்மானத்தை முழு மனதோடு ஆதரித்து எனது கருத்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
தமிழ்மொழியின் பெருமையையும், தமிழர்களின் பண்பாட்டு அடையாளத்தையும் போற்றும் வகையில், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள், பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகள் தொடங்குவதற்கு முன்பு, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயமாக முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என்பது உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழர்களின் உணர்வாகும்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து என்பது வெறும் பாடல் அல்ல. அது தமிழ்மொழியின் தொன்மையையும், பெருமையையும், தமிழர்களின் பண்பாட்டு அடையாளத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழர்களை உணர்வால் ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு அடையாளமாகவும் அது திகழ்கிறது.
தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கும், தமிழ்நாட்டின் மற்றும் தமிழர்களின் பண்பாட்டு அடையாளத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பல பணிகளைச் செய்துள்ளது.
இந்த உலகத் தமிழ் மாநாடுகளை திமுக நடத்தி இருக்கிறது இதன் மூலம் மூலம் தமிழின் பெருமை உலக அரங்கிற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. தமிழ்மொழி தொடர்பான ஆய்வுகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டன. தமிழர்களின் வரலாறும், பண்பாடும் உலக அளவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து என்பது எந்த மொழிக்கும், எந்த இனத்திற்கும், எந்த மதத்திற்கும் எதிரானது அல்ல. தமிழர்கள் தங்களுடைய தாய்மொழிக்கு செலுத்தும் மரியாதையும் வணக்கமும்தான் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து.
நாம் இந்தியர்கள் என்பதில் பெருமை கொள்கிறோம். அதே அளவிற்கு நாம் தமிழர்கள் என்பதிலும் பெருமை கொள்கிறோம். இந்தியத் தன்மையும், தமிழர் அடையாளமும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரானவை அல்ல.
அரசியல் களத்தில் ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால், தமிழ் என்று வரும்போது நாம் அனைவரும் தமிழர்கள். தமிழ்மொழியின் உரிமை, வளர்ச்சி மற்றும் பெருமை என்று வரும்போது, இந்தப் பேரவை ஒரே குரலில் நிற்க வேண்டும்.
அந்த அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள், பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் பொது அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகள் தொடங்குவதற்கு முன்பு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயமாகப் பாடப்பட வேண்டும் என்ற இந்த அரசின் தனித் தீர்மானத்தை, அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பாக முழு மனதோடு ஆதரிக்கிறேன்.
தமிழ் வாழ்க!
தமிழர் வாழ்க!
தமிழ்நாடு வாழ்க!” என்றார்.
மத்திய அரசு தலையிடக்கூடாது என தீர்மானத்தில் கூற வேண்டும் - சிபிஐ
முதலமைச்சரின் தனித்தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக பேசிய சிபிஐ சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாரிமுத்து, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தீர்மானத்திற்கு சிபிஐ சார்பாக ஆதரவு தெரிவிப்பதாக தெரிவித்தார். மேலும், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையிடக்கூடாது என தீர்மானத்தில் கூற வேண்டும் என குறிப்பிட்டார்.
முதலமைச்சர் தீர்மானத்திற்கு பாமக ஆதரவு
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம் என்ற முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்த தனித்தீர்மானத்தின் மீது பேசிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவக்குமார், பாமக சார்பாக தீர்மானத்திற்கு ஒருமனதாக ஆதரவு தெரிவிப்பதாக தெரிவித்தார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம் - சட்டமாக்க திமுக கோரிக்கை
முதலமைச்சரின் தனித்தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவி செழியன், ”முதலமைச்சர் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் குறித்த தனித் தீர்மானத்தை திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் நான் வழிமொழிகிறேன் ஆதரிக்கிறேன்.
தமிழர் என்ற உணர்வு, தமிழ் என்ற மொழி, தமிழ்நாடு என்ற அடையாளம் இவை அனைத்தும் நம்முடைய பொதுவான பெருமை. 2021ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி முதல் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் பாடப்பட வேண்டும் என்ற அரசாணையை அன்றைய அரசு கொண்டு வந்தது. அதனை முறையாக நடைமுறைப்படுத்தியதும் திராவிட முன்னேற்றக் கழக அரசுதான்.
அதுமட்டுமின்றி, தமிழ் மொழியின் உரிமைக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்த இயக்கம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம். தமிழ்மொழிக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ந்து போராடியவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள்.
தமிழை உயர்த்திப் பிடிப்பதும், தமிழர்களின் உரிமையை நிலைநாட்டுவதும், அதே நேரத்தில் அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்வதுமே திராவிட இயக்கத்தின் அடிப்படைப் பண்பாகும்.
எனவே, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் குறித்த இந்தத் தனித் தீர்மானத்தை திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் முழுமையாக ஆதரிக்கிறேன்.
உலகத்திற்கே தமிழின் பெருமையை எடுத்துச் சொன்னது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம். சென்னையில் செம்மொழித் தமிழாய்வு நிறுவனத்தை கொண்டு வந்து, தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கும், ஆய்வுக்கும் பல்வேறு பணிகளை செய்தது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்ட வேதனைக்குரிய நிகழ்வு ஏற்பட்டது.
இதனை அனைத்து கட்சிகளும் கண்டித்தன. எங்கள் கழகத்தின் தலைவர் அவர்களும் இதனை கடுமையாகக் கண்டித்து, எதிர்ப்பைத் தெரிவித்தார். அதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில்தான் இன்றைக்கு இந்தத் தனித் தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தீர்மானம் இந்தச் சட்டப்பேரவையில் என்றென்றும் நிலைத்து நிற்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். எனவே, இந்த நேரத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் இந்தத் தீர்மானத்தை முழுமையாக ஆதரிக்கிறேன்.
தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றம் பெற்றுத் தந்தது பேரறிஞர் அண்ணா தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்றக் கழகம். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலைக் கொண்டு வந்தது கலைஞர் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்றக் கழகம். அதை சட்டப்படி அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பித்தது தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்.
தொடர் ஓட்டமாக இதனை எடுத்துச் சென்று, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தின் பெருமையைப் பாதுகாக்கும் பணியை மேற்கொண்ட பெருமையும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கே உண்டு.
தமிழ்மொழிக்கும், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலுக்கும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆற்றியுள்ள இந்தச் சிறப்பான பணிகளை நினைவுகூர்ந்து, இந்தத் தீர்மானத்தை எங்கள் கழகத்தின் சார்பில் வரவேற்கிறோம்.
அதே நேரத்தில், அடிக்கடி மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகும் இந்தச் சூழ்நிலைக்கு ஒரு நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும். முதலமைச்சர் அவர்களும், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சரும், அரசு நிர்வாகமும் இதனை சட்டமாக்கித் தர வேண்டும்.
இனிமேல் எவராலும் இந்த விஷயத்தில் தவறு செய்ய முடியாத வகையில், நிலையான, உறுதியான, இரும்புத்தன்மையான சட்டப் பாதுகாப்பு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய வேண்டுகோள்.
எனவே, இந்தத் தீர்மானத்தை ஆதரிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், இதனை சட்டமாக்கித் தர வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளையும் முன்வைத்து, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் இந்தத் தீர்மானத்தை மனதார வரவேற்கிறேன்” என்றார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலிடம் - விசிக ஆதரவு
முதலமைச்சரின் தனித்தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக விசிக சார்பாக உரையாற்றிய சமூகநீதித்துறை, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலிடம் பாடப்பட வேண்டும் என முதலமைச்சர் முன்மொழிந்த தீர்மானம் வரலாற்று சிறப்புமிக்கது. அதனை விசிக வரவேற்கிறது. அதற்கு விசிக ஆதரவு தெரிவிக்கிறது. இந்த தீர்மானம் மிக சிறப்பான தீர்மானம் என்பதை விசிக பெருமையுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறது.
”8.5 கோடி தமிழர்களால் ஏற்கப்படுகிறது” - காங்கிரஸ் வரவேற்பு
முதலமைச்சரின் தனித்தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து உரையாற்றிய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து என்பது தமிழர்களின் உரிமை என்றும், முதலமைச்சர் கொண்டுவந்திருக்கின்ற தீர்மானத்தை 8.5 கோடி தமிழர்களால் ஏற்கப்படுகிறது என தெரிவித்தார். மேலும், காங்கிரஸ் சார்பாக தீர்மானத்தை வரவேற்று, ஆதரவு தெரிவிப்பதாக கூறினார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தனித்தீர்மானத்திற்கு அதிமுக ஆதரவு
முதலமைச்சரின் தனித்தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடிப்பாடி பழனிசாமி, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் முதலில் பாடப்படுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி, தனித்தீர்மானத்திற்கு அதிமுக சார்பாக ஆதரவு தெரிவிப்பதாக தெரிவித்தார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம் - திமுக ஆதரவு
முதலமைச்சரின் தனித்தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவி செழியன், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு முதலிடம் என்ற தீர்மானத்திற்கு திமுக சார்பாக ஆதரவு தெரிவித்தார்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் முதலில் பாடப்பட வேண்டும் - முதலமைச்சர் விஜய்
தனித்தீர்மானத்தின் மீதான உரையாற்றிய முதலமைச்சர் விஜய், “தமிழ் உலகின் தொன்மை வாய்ந்த செம்மொழியாகவும், தமிழர் நாகரிகம் உலகின் மிகப் பழமையான பண்பாட்டு மரபுகளில் ஒன்றாகவும் திகழ்வதை இப்பேரவை பெருமையுடன் பதிவு செய்கிறது.
மனோன்மணீயம் சுந்தரனாரால் 1891-இல் எழுதப்பட்ட "மனோன்மணீயம்" என்ற நாடக நூலின் பாயிரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து" 1970 நவம்பர் 23 முதல் அரசு விழாக்களில் முதலில் பாடப்படவேண்டும் என அரசாணை வெளியிடப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. 2021 டிசம்பர் 17 முதல் மாநிலப் பாடலாக அதிகாரப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், அரசு அலுவலகங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட பொது அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளிலும் நிகழ்வு தொடங்குவதற்கு முன் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் பாடப்படும் என்று ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், ஒன்றிய அரசின் உள்துறை அமைச்சகத்தால் 2026 ஜூலை மாதம் ஒன்பதாம் தேதிய கடிதத்தில், மாநிலப் பாடல் பாடப்படுவது குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 1970-களில் இருந்து நிகழ்ச்சிகளிலும், கல்வி அனைத்து அரசு நிறுவனங்களிலும் "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல்" முதலில் பாடப்படுவது மரபுத்தன்மையாகவும், அரசாணைகளின் வாயிலாகவும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.
ஆகவே, "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து" தமிழ்மொழிக்கும் தமிழர் பண்பாட்டிற்கும் செலுத்தப்படும் மரியாதையின் வெளிப்பாடாகும் என்பதை இப்பேரவை வலியுறுத்துகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு வழங்கியுள்ள மொழி மற்றும் பண்பாட்டு உரிமைகளின் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டு அடையாளத்தை நிலைநிறுத்தும் வகையில், தமிழ்நாட்டில் அமைந்திருக்கும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், அரசு உள்ளிட்ட பொது அலுவலகங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளிலும் நிகழ்வு தொடங்குவதற்கு முன் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து கட்டாயம் முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை ஏகமனதாக தீர்மானிக்கிறது."
இந்த தீர்மானத்தின் மீது அனைவரும் ஆதரவு தர வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் கேட்டுக்கொண்டார்.
தமிழ் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல, நம்முடைய உயிர்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம் தொடர்பான தனித்தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றி வரும் முதலமைச்சர் விஜய், ”மொழி என்பது எப்போதும் தொடர்புக்கான ஒன்றுதான். உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மொழிகளுக்கும் இது பொருந்தும். இதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. ஆனால், நம்முடைய தமிழ் அப்படியல்ல. தமிழ் வெறும் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல. பேசுகிறபோது வெளிப்படும் ஓசை மட்டுமல்ல. தமிழ் ஒரு மொழி மட்டுமல்ல, அது நம்முடைய உயிர். அது நம்முடைய உணர்வு.
நம்மைப் பெற்ற தாயை நினைக்கும்போதெல்லாம், நம்மை அறியாமலேயே ஒரு பாசமும், ஒரு உணர்வும், ஒரு வீரமும், ஒரு உறவும் நம்முடைய உள்ளுக்குள் தோன்றும். அதேபோல, இன்னும் ஒரு படி மேலே போய்கூட சொல்லலாம். தமிழ் என்று சொன்னாலே எப்படி இருக்கும்? என்ன ஆகும்? என்று சொல்ல முடியாத அளவுக்கு, அது நம்முடைய உணர்வோடு கலந்திருக்கிறது.
தாய் எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமோ, அதேபோலத்தான் தாய்மொழியும் புனிதமானது. அதிலும் நம்முடைய தாய்மொழியான தமிழ் மொழி என்று சொல்லும்போது, ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு தாய்மொழி உணர்வு பிறந்துவிடுகிறது.
நம்முடைய தாயே நமக்கு மிகப்பெரிய புனிதம் என்றால், நம்முடைய எல்லோருக்குமான தமிழ்த்தாயைப் பற்றி சொல்ல வேண்டுமா? தாயைப் போற்றுகிற, தாயை வாழ்த்துகிற தமிழ்நாட்டு மண்ணில், தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாடாமல் இருப்போமா?
நம்முடைய தமிழ்த்தாயை வாழ்த்துவதற்காக, 1891 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட மனோன்மணியம் என்னும் நாடகத்தில் பேராசிரியர் சுந்தரனார், நம்முடைய தமிழ் மொழியைத் தமிழ்த்தாயாக உருவகப்படுத்தி உயர்வாகப் பாடினார். இந்தியத் துணைக்கண்டத்தை, இந்திய ஒன்றியத்தை, ஓர் அழகிய முகமாக உருவகப்படுத்திய மனோன்மணியம் சுந்தரனார், அந்த முகத்தின் நெற்றியில் வைக்கப்படும் திலகம்தான் தமிழ்நாடு என்று பெருமையோடு குறிப்பிட்டார்.
இந்தியாவின் நெற்றியில் இருக்கும் அந்தத் திலகம் எப்படி தனித்துவமானதோ, அதுபோல அந்தத் திலகத்தின் நறுமணம் உலகம் முழுவதும் பரவ வேண்டும். தமிழின் புகழ், உலகம் முழுவதும் பரவ வேண்டும் என்று அவர் பாடினார். உண்மைதானே அது.
இன்று தமிழ் பேசுகிற மக்கள் இல்லாத நாடுகளே மிகவும் குறைவு. தமிழும் தமிழனும் இல்லாத நாடு எது? என்று கேட்கும் அளவுக்கு, உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் பரவி வாழ்கிறார்கள்.
அதனால் மீண்டும் ஒருமுறை நாம் பெருமையோடு சொல்லலாம்..
தமிழ் ஒரு மொழி மட்டும் அல்ல.
தமிழ் ஒரு பண்பாடு.
தமிழ் ஒரு நாகரிகம்.
தமிழ் நம்முடைய அடையாளம்.
தமிழ் நம்முடைய உயிர்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: தனித்தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார் முதலமைச்சர்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய், சட்டப்பேரவையில் தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து வருகிறார். தீர்மானத்தின் மீதான உரையை முதலமைச்சர் ஆற்றிக்கொண்டு இருக்கிறார்.