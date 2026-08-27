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மானியக் கோரிக்கை 8ஆம் நாள்: அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்க திட்டம், ரிங்ரோடு பிரச்சினைக்கும் தீர்வு - ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 9:45 AM IST

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Updated : August 27, 2026 at 10:45 AM IST

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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது.

மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின் 8வது நாளான இன்று கேள்வி - பதில் நேரத்துடன் அவை தொடங்கியது. இன்று அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வு குறித்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் இடம்பெறுகிறது. தொடர்ந்து 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கையில் சமூக நீதித் துறை, பிறபடுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டொர் மற்ரும் சிறுபான்மையினர் நலத் துறை ஆகிய துறைகளின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் இடம்பெறுகிறது.

இதுவரை 7 நாட்கள் நடைபெற்ற விவாதங்களில், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு துறைகள், நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கூட்டுறவு துறை, சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை, நீதி நிர்வாகம், எரிசக்தி, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள், சட்டத்துறைகள், இந்து சமய அறநிலையத் துறை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறையின் கீழ் செய்தி மற்றும் விளம்பரம், எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சு, தமிழ் வளர்ச்சி, பள்ளிக் கல்வித்துறை, உயர்கல்வித்துறை, இயற்கை வளங்கள் துறை, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கை விவாதங்கள் இடம்பெற்றன.

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10:18 AM, 27 Aug 2026 (IST)

சென்னை - கன்னியாகுமரி இடையே 8 வழிச்சாலை - ஆதவ் அர்ஜுனா

சட்டப்பேரவையில் தேசிய நெடுஞ்சாலை வேலைகளின் தொய்வு குறித்து மத்திய அரசிடம் பேசியிருப்பதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா எடுத்துரைத்தார். அப்போது, “ஒன்றிய அரசின் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள சாலையில் நடக்கும் வேலைகளின் தொய்வு குறித்தும், தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான மற்ற சாலைத் திட்டங்கள் குறித்தும் ஒன்றிய சாலை போக்குவரத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து வலியுறுத்தினேன்.

மாநில அரசு ஒத்துழைக்கும் பட்சத்தில் பல திட்டங்களை நிறைவேற்ற ஒன்றிய அரசு தயாராக இருப்தாகவும், கடந்த ஆட்சியிலிருந்த இடர்பாட்டை நீக்கினால் வரும் 5 ஆண்டுகளில் 2 லட்சம் கோடி வரை திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதாகவும் உறுதியளித்தார்.

அதுமட்டுமல்லாமல், மத்திய சாலை நிதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட ரூ.500 கோடி CRF (Central Road Fund) தொகையானது தற்போது முதல் முறையாக ரூ.1,000 கோடியாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் தமிழ்நாட்டிற்கு அளிக்கப்படும் சாலைப் பாதுகாப்பு நிதியை ரூ.300 கோடியிலிருந்து ரூ.600 கோடியாக உயர்த்துவதாகவும் உறுதியளித்தார்” என்றார்.

தொடர்ந்து, “நிறைய இடங்களில் ரயில்வே கேட் இல்லாமல் இருக்கிறது. அந்த பணியை முதலில் செய்யவுள்ளோம். டெல்டா, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் இந்த பிரச்சினை உள்ளது. அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணியை செய்யவுள்ளோம். ரிங்ரோடு பிரச்சினையும் சரி செய்யப்படும்” என்றார்.

இதையடுத்து, எடப்பாடி பழனிசாமி, “சென்னையிலிருந்து திருச்சி செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளது. தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே பாலம் கட்ட முயற்சி மேற்கொண்டோம். ஆனால் ஆட்சி மாற்றத்தில் கிடப்பில் போடப்பட்டது. அதை நிறைவேற்றப்படுமா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

இதற்கு பதிலளித்த ஆதவ் அர்ஜூனா, “மானியக் கோரிக்கையில் சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமாரி வரை 8 வழிச்சாலை அமைக்கும் DPR தயாராகிறது. இதுகுறித்து மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம். மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து சென்னைக்கு உள்ளே வர நீண்ட நேரம் ஆவது குறித்து முன்னாள் முதலமைச்ச்சர் ஈபிஎஸ் சொல்வது கவனத்தில் உள்ளது. அவர் சொன்னதை நிறைவற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

10:12 AM, 27 Aug 2026 (IST)

காட்பாடியில் உயர்மட்ட பாலம் - அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

கேள்வி நேரத்தின் போது காட்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுதாகர், காட்பாடி ரயில் நிலையத்திலிருந்து பாலாறு பாலம் வரை உயர்மட்ட பாலம் கட்டப்படுமா? என கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு பதிலளித்த பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும், ரிங்ரோடு பிரச்சினையும் சரி செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

அவர் பேசுகையில், “மங்களூரூ - விழுப்புரம் சாலையானது தேசிய நெடுஞ்சாலை 75 வேலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை கோட்டத்தின் பராமரிப்பில் உள்ளது. காட்பாடி ரயில் நிலையம் கிலோமீட்டர் 56/200 முதல் பாலாறு பாலம் கிலோமீட்டர் 59/100 வரை உயர்மட்ட பாலம் அமைக்க, மத்திய அரசின் சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை மூலமாக விரிவான திட்ட அறிக்கை, DPR தயார் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

மேலும், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் மூலம் விழுப்புரம் - மங்களூரு சாலையை நான்கு வழித்தடமாக அகலப்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, வேலூர் மாநகருக்கு 20.5 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு நான்கு வழித்தடப் புறவழிச்சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது. நில எடுப்பு பணிகள் முடிவுறும் நிலையில் உள்ளது. இப்புறவழிச்சாலை லத்தேரியில் துவங்கி, தங்ககோயில் வழியாக நெல்வாயில் முடிவடைகிறது. இதற்காக ரூ.1,042 கோடி மதிப்பிலான, நில எடுப்பு பணிகள் உட்பட இந்தத் திட்டத்திற்கான ஒப்புதல் மத்திய அமைச்சகத்தின் பரிசீலனையில் உள்ளது. இந்தத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டால் போக்குவரத்து நெரிசல் பெரிதும் குறையும்” என்றார்.

9:45 AM, 27 Aug 2026 (IST)

கேள்வி - பதில் நேரம்

சரியாக காலை 9.30 மணிக்கு சட்டப்பேரவை கூடியது. கேள்வி - பதில் நேரத்துடன் அவை தொடங்கிய நிலையில், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதிலளித்து வருகின்றனர்.

Last Updated : August 27, 2026 at 10:45 AM IST

TAGGED:

TN ASSEMBLY QUESTION HOUR
தமிழக சட்டப்பேரவை
மானியக் கோரிக்கை விவாதம்
DEMAND FOR GRANTS
TN ASSEMBLY

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