தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு
Published : May 13, 2026 at 9:01 AM IST|
Updated : May 13, 2026 at 9:08 AM IST
சென்னை: சட்டப் பேரவையில் தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு இன்று நடைபெறுகிறது.
நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இதனால் தனிப்பெரும் கட்சி என்ற பெயரை பெற்றாலும், தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்க 118 தொகுதிகள் தேவைப்படும் நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க ஆளுநரிடம் உரிமை கோரினார்.
ஆனால் ஆளுநர் அர்லேகரோ பெரும்பான்மையை நிரூபித்த பின்னரே ஆட்சியமைக்க அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று தெரிவித்த நிலையில், தற்போது காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக மற்றும் ஐ.யு.எம்.எல் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தவெக ஆட்சியமைத்திருக்கிறது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 10) ஜோசப் விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார். தொடர்ந்து திங்கட்கிழமை (மே 11) 17வது சட்டப் பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடர் நடைபெற்றது. அதில் வெற்றிபெற்ற எம்.எல்.ஏக்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்துவைக்கப்பட்டது. நேற்று இரண்டாவது நாள் கூட்டத் தொடரில், சபாநாயகர், துணை சபாநாயகர் தேர்வு நடைபெற்றது.
அதனைத் தொடர்ந்து தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு இன்று நடைபெறுகிறது.
LIVE FEED
தவெகவுக்கு ஆதரவு - நிலைப்பாட்டில் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு உறுதி
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான அதிமுக எம்எல்ஏக்கள்ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவு அளித்தால் கொறடா உத்தரவை மீறும் செயல் என ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையில், சி.வி.சண்முகம் இவ்வாறு அறிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக சென்னை எம் ஆர் சி நகரில் உள்ள சி.வி. சண்முகம் அலுவலகத்தில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர், எஸ் பி வேலுமணி, காமராஜ், நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.
ஆலோசனைக் கூட்டம் நிறைவடைந்த பிறகு தலைமைச் செயலகம் புறப்பட்ட போது முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்போம்" என்றார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் வருகை
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் கூடவுள்ள நிலையில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான எம்எல்ஏக்கள் வருகை தந்துள்ளனர்.