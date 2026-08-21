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மானியக் கோரிக்கை விவாதம்: சட்டமன்ற நிகழ்வை முதன்முதலில் நேரலை செய்தது திமுக தான் - உதயநிதி ஸ்டாலின்

கோப்புப்படம் - தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
கோப்புப்படம் - தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2026 at 9:38 AM IST

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Updated : August 21, 2026 at 10:52 AM IST

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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதமானது திங்கட்கிழமை முதல் நடைபெற்று வருகிறது. ஐந்தாம் நாளான இன்று சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய் கோருகிறார். அடுத்து நீதி நிர்வாகம், எரிசக்தி, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள், சட்டத்துறைகள் மீதான மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் கோருகிறார். அவரைத் தொடர்ந்து, இந்து சமய அறநிலையத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கையை வாசிக்கிறார் அமைச்சர் எஸ். ரமேஷ்.

மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தின் முதல் நான்கு நாட்களில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு துறைகள், நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கூட்டுறவு துறை ஆகிய துறைகளின் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன.

இந்நிலையில் ஐந்தாம் நாளாக இன்றும் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் தொடர்கிறது. காலை 9.30 மணிக்கு சட்டப்பேரவை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இக்கூட்டத்தில் 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல், தமிழக அரசின் தனித் தீர்மானங்கள், மாவட்டம் மற்றும் தொகுதி வாரியான பிரச்சினைகள், மானியக் கோரிக்கைகள் உள்ளிட்ட பலவற்றை குறித்து விவாதிக்கப்படுகிறது.

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10:38 AM, 21 Aug 2026 (IST)

ஜெயலலிதா சிலை முறையாக பராமரிக்கப்படும் - சி.வி.சண்முகத்தின் கோரிக்கைக்கு அமைச்சர் பதில்

கவனம் ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் பேசிய அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சி.வி சண்முகம், மெரினா கடற்கரையிலுள்ள தமிழ்நாடு உயர்கல்வி மன்ற வளாகத்திலுள்ள ஜெ.ஜெ. அம்மா மாளிகை வளாகத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் முழு உருவச் சிலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிலையை தினந்தோறும் பராமரித்து மாலை அணிவிக்க வேண்டும் என்றும், சிலைக்கு முன்பாகச் செல்வதற்கு உரிய பாதை அமைத்துத்தர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார்.

மேலும், சிலையைப் பராமரிப்பதற்கான செலவை தாங்களே ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இருப்பதாகவும், இதுதொடர்பாக முதலமைச்சருக்கு கடிதம் மூலம் கோரிக்கை விடுக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தொடர்பான கோரிக்கை முக்கியமானது என்றும், அவருக்கான உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார்.

10:30 AM, 21 Aug 2026 (IST)

சட்டமன்ற நிகழ்வை முதன்முதலில் நேரலை செய்தது திமுக தான் - உதயநிதி பேச்சு

சட்டமன்றத்தில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சபாநாயகர் சிறப்பாக வழி நடத்தி வருகிறார். ஆளுங்கட்சியினர் ஆதாரமில்லாமல் பல குற்றச்சாட்டுகளை வைப்பதை உடனடியாக நீக்கி விடுகிறீர்கள். கேள்வி கேட்டால் நாங்களே ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு பதில் சொல்கிறார்கள்.

நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட் 19) முதலமைச்சர் பேசியபோது, அவருடைய மேஜையில் ஃபைல்ஸ் இருப்பதாக எங்களது அரசை குற்றசாட்டும் நோக்கில் பேசியுள்ளார். தயவுசெய்து அந்த ஃபைல்ஸை திறந்து பார்க்க வேண்டும். அவர் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எதற்காக பயப்படுகிறீர்கள் என்ற வசனத்தை கூறியிருக்கிறார்.

நாங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டால் நாங்களே ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு ஒரு பதிலை சொல்கிறார்கள். சட்டமன்ற நிகழ்வுகள் முதன்முதலில் நேரலை செய்யப்பட்டது திமுக ஆட்சியில்தான். கேள்வி - பதில் நேரத்தை முதன்முதலில் நேரலை செய்ததும் நாங்கள்தான். ஆனால் கேள்வி - பதில் விவாதமே நடத்த முடியாத சூழல்தான் தற்போது உள்ளது.

அனைத்தையும் நேரலை செய்து வருகிறீர்கள். அனைத்தையும் நேரலை செய்வதால் என்ன பிரச்சினை வருகிறது என்று நாங்கள் கூறி வருகிறோம். அவைக்குறிப்பில் இருந்து ஒரு வார்த்தை நீக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே அது நேரலையில் சென்றுவிடுகிறது. சபாநாயகர் அவைக்குறிப்பில் நீக்கும் வார்த்தையை முழுமையாக நீக்கவேண்டும்” என்றார்.

10:27 AM, 21 Aug 2026 (IST)

தவறு செய்தால் கட்டாயம் நடவடிக்கை - அமைச்சர் ராஜீவ் உறுதி

என்ணூரில் மீன்கள் செத்து மிதந்த விவகாரம் குறித்து பேசிய அமைச்சர் ராஜீவ், மீன்வளத்தை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் தவறுபுரியும் தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்கள் மீது தமிழ்நாடு அரசு கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றார். மேலும், எண்ணுர், மணலி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் சரியாக செயல்படவில்லை எனவும், இதனால் ஆற்றின் நீர் மாசுபட்டுள்ளதாகவும் கூறிய அவர், தொழிற்சாலையிலிருந்து கழிவுநீர் ஆற்றில் கலக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார்.

10:08 AM, 21 Aug 2026 (IST)

நீரில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையே மீன்கள் இறப்புக்கு காரணம் - அமைச்சர் ராஜிவ்

எண்ணூரில் மீன்கள் செத்து மிதந்த விவகாரம் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மாசு கட்டுப்பாட்டு அமைச்சர் ராஜீவ் பதிலளித்தார்.

அவர் பேசியதாவது,

எண்ணூர் முகத்துவாரம் பகுதியில் கொத்துக் கொத்தாக மீன்கள் செத்துக்கிடப்பது குறித்த தகவல் கிடைக்கப்பெற்றவுடன், அப்பகுதியை சுற்றியுள்ள ஐந்து பகுதிகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக பக்கிங்காம் கால்வாய் ரயில்வே மேம்பாலம், பக்கிங்காம் கால்வாயும் கொசஸ்தலை ஆறும் சேரும் பகுதி, எண்ணூர் முகத்துவாரம், காட்டுபாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

ஆய்வுகள் மூலமாக பக்கிகிங்காங் கால்வாய் பகுதிகளில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை காரணமாக மீன்கள் இறந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக ஒரு லிட்டர் நீரில் கரையக்கூடிய ஆக்சிஜன் 4 மில்லிகிராமுக்கு மேல் இருக்க வேண்டும். ஆனால் அங்கு இரண்டு மில்லிகிராம் தான் இருந்தது. மனிதக் கழிவுகள் நீரில் கலந்ததே ஆக்சிஜன் குறைந்ததற்கு காரணம் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அதேபோல், அங்கு சுற்றியுள்ள தொழிற்சாலைகளில் இருந்து கழிவு நீர் ஆறுககளில் கலக்கிறதா என்பதும் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இறந்த மீன்கள் ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 2,150 மீன்கள் இறந்து கிடந்த நிலையில், அவை சென்னை மாநகராட்சியின் ஒத்துழைப்போடு மாசு ஏற்படாத வகையில் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்த நீரும் ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 18ஆம் தேதி இவ்விவகாரம் தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ள, மீன்வளத்துறை இணை இயக்குநர் ஜாய்ஸ் ரேச்சல், எம்.ஜி.ஆர் மீன்வள கல்லூரியின் பேராசிரியர் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 10 நாட்களுக்குள் இந்த குழு ஆய்வறிக்கைய சமர்ப்பிப்பார்கள்” என்றார்.

9:42 AM, 21 Aug 2026 (IST)

எண்ணூரில் மீன்கள் செத்து மிதப்பு - ஈபிஎஸ்

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் சரியாக காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. எண்ணூர் முகத்துவாரம் பகுதியில் கொத்துக்கொத்தாக மீன்கள் செத்து மிதந்தததால் எண்ணூர் பகுதியை சுற்றியுள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி கடந்த சில நாட்களாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மீணவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது தொடர்பான கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேரவையின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தனர்.

Last Updated : August 21, 2026 at 10:52 AM IST

TAGGED:

TN ASSEMBLY
CM VIJAY
தமிழக சட்டப்பேரவை
மானியக் கோரிக்கை விவாதம்
DEMAND FOR GRANTS DAY 5

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