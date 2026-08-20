சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் எழுந்த விவாதம் - பேரவை விதி 55 குறித்து விளக்கமளித்த சபாநாயகர்
Published : August 20, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : August 20, 2026 at 11:27 AM IST
சட்டப்பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 17) முதல் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. நான்காம் நாளான இன்று உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கூட்டுறவு துறை ஆகியவற்றின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய முதல் நாளிலேயே பொது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அடுத்த நாள் வேளாண்மை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அடுத்த 3 நாட்கள் பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்ற நிலையில், ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதியன்று அமைச்சர்கள் மரிய வில்சன் மற்றும் ர. வினோத் பட்ஜெட் மீதான பதிலுரை வழங்கினர். இதனிடையே முக்கிய பிரச்சினைகள் மீதான தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டன.
4 நாட்கள் விடுமுறைக்கு பிறகு மீண்டும் திங்கட்கிழமையன்று அவை கூடியது. அன்று முதல் தொடர்ந்து 3 நாட்களாக, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு துறைகள், நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை ஆகிய துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன.
புதன்கிழமையன்று 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர், மருத்துவ காப்பீடு, பால் கொள்முதல் விலை, அனைத்து எம்.எல்.ஏக்களுக்கும் வாகன வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிரடி அறிவிப்புகளை அறிவித்தார். தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக இன்று சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெறுகிறது.
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பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் ஆய்வு ஏன்? - அமைச்சர் கீர்த்தனா
கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் பேசிய தங்கம் தென்னரசு, சிவகாசியில் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இயங்கிவரும் தொழிற்சாலைகளில் திடீர் ஆய்வு செய்வதால் பட்டாசு தொழில் பாதிப்படைகிறது. அதற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் கீர்த்தனா, “கடந்த 6 மாதமாக இந்த ஆய்வுகள் நடக்கிறது. ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உற்பத்தி ஆலைகள் இருக்கின்றன. கிட்டத்தட்ட 5 விபத்துகள் நடந்ததால் தான் ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. அதன் மூலம் 177 பட்டாசு ஆலைகளில் விதிமீறல்கள் நடந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
விதிமீறல்களை கடந்த 13ஆம் தேதிக்கு முன்பாக சரி செய்ய வேண்டும் என கூறினோம். தற்போது அனைத்தும் விதிமீறல்களும் சரிசெய்யப்பட்டு பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர்” என்றார்.
அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித்தொகை முறையாக வழங்கப்படுகிறதா? - அமைச்சரின் பதில்
சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோவி. செழியன், மலேசியாவில் முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டு வரும் பாரதிதாசன் என்ற இளைஞருக்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை வழங்கப்படவில்லை என்று சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகிறது. இந்த உதவித்தொகை மாணவர்களுக்கு சரியாக சென்று சேருகிறதா? என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, இது தவறான செய்தி என்றும் அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு இரண்டு நாட்களாக பரப்பப்பட்டு வருகிறது என்றும் கூறினார். அவர், “அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவி திட்டத்தின் கீழ் ஒரு மாணவருக்கு கல்வி கட்டணம் மற்றும் ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட இதர கட்டணத்திற்காக அதிகபட்சமாக 36 லட்சம் ரூபாய் வரை வழங்கப்படும். மாணவன் பாரதிதாசனுக்கு மலேசியா பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கட்டணமாக 5 லட்சம் ரூபாய் நிர்ணயம் கட்டப்பட்டது. மீதமிருக்கும் 31 லட்சம் ரூபாய் அவரது இதர செலவுகள் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்காக வழங்கப்பட்டது.
இத்தொகையை பெற்றபின் அது தொடர்பான உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆனால் அவர் எதையும் சமர்ப்பிக்காத நிலையில் மீண்டும் அடுத்த ஆண்டுக்கு முழுத்தொகை வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகிறார். மாணவனின் கல்வித்தரம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தொடர்ச்சியாக மாணவருக்கு கல்வி கட்டணங்களை அரசு செலுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக இம்மாணவனுக்கு இதுவரை அதிகபட்சமாக 4,82,297 ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர் ஏற்கனவே செலவு செய்த 31 லட்சத்திற்கு முறையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்காமல் தவறான செய்திகளை சமூக வலைதளம் வாயிலாக பரப்பி வருகிறார்.
அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் எந்தவித தாமதமும் தடங்கலும் இல்லை. மாணவரின் குற்றச்சாட்டின் உண்மைத்தன்மையை சரிபார்க்காமல் அரசியல் உள்நோக்கத்திற்காக தவறான செய்தி பரப்பப்படுகிறது
கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு அதிக மாணவர்களுக்கு, அதாவது 362 மாணவர்களுக்கு இந்த அரசு அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி வருகிறது. கடந்த முறை 84 கோடி வழங்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த முறை 131 கோடி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் வரலாற்றுச் சாதனையாக இத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது” என்று விளக்கமளித்தார்.
அதற்கு கோவி செழியன், கடந்த திமுக ஆட்சியில் மாணவருக்கு நிதி உதவி வழங்கப்பட்டதாகவும், மாணவர் வீடியோ வெளியிட்டதற்கு பிறகு அவருக்கு நிதி உதவி வழங்கப்பட்டதா? எனவும் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு, “கடந்த முறை 500 நபர்கள் விண்ணப்பித்தார்கள். ஆனால் கடந்த அரசு குறைவாகவே வழங்கினார்கள். அதைவிட மூன்று மடங்கு நாங்கள் அதிகமாக வழங்கியுள்ளோம். அயல்நாட்டில் படிக்கும் மாணவர்களின் படிப்பு எந்த சூழ்நிலையிலும் தடைபடக்கூடாது என்ற நோக்கில் தான் 131 கோடி ரூபாய் கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
சிலருக்கு விசாவில் பிரச்சினை உள்ளது. அதை சரி செய்ய வேண்டுமென முதலமைச்சரும், துணைச் செயலாளரும் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளோம். 362 மாணவர்களும் அயலகம் சென்று படிப்பார்கள். எனவே தவறான செய்தியை பரப்ப வேண்டாம்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
மாணவர்களின் உரிமையை இந்த அரசு பாதுகாக்கும் - உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் உறுதி
சட்டப்பேரவையில் நேரமில்லா நேரத்தில் பேசிய சிபிஐ உறுப்பினர் மாரிமுத்து, உயர் கல்வித்துறை இயக்குநரகம் உரிமைக்காக போராடும் இடதுசாரி மாணவர்களை இனம் கண்டு அவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் உடனடியாக நடவடிக்கை குழுவிற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு அனைதது கல்லூரிகளுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்கிறது. இப்படி உரிமைக்காக போராடும் சுதந்திர நாட்டில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக நடந்து கொள்ளலாமா? என்று தனது ஆதங்கத்தை முன்வைத்தார். மேலும் குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் விவகாரத்தையும் குறிப்பிட முயன்றார்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் செங்கோட்டையன், குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் தேவையில்லாமல் கடிதம் எழுதிவிட்டார். எனக்கு தகவல் தெரிவித்தவுடன் உடனடியாக அவரை பணியிட மாற்றம் செய்துவிட்டோம் என்று பதிலளித்தார்.
உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பதிலளிக்கையில், “அனைத்து அரசு கல்லூரிகளின் கல்வி சூழல் மற்றும் ஒழுங்கு அமைதியை பராமரிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதை முன்னிட்டு அனைத்து கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டது. அதில் தவறுதலாக சில வாசகங்கள், குறிப்பிட்ட கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகளைப் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தது. அவ்வாறான வாசகங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதை அறிந்த கல்லூரி இயக்குநரகம் உடனடியாக மேற்குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையினை திரும்ப பெற்றது. இந்த செயல் எவ்வித உள்நோக்கமுமின்றி முற்றிலும் கல்வி நிறுவனங்களின் ஒழுங்கு அமைதியை பராமரிக்கும் நோக்கததிலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டதே தவிர, இந்த அரசுக்கு மாணவர்கள், இளைஞர்களின் உரிமைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கம் இல்லை. இளைஞர்களின் நியாயமான உரிமைகளை காக்கும் அரசாக இந்த அரசு இருக்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
மயிலாடுதுறை மீனவர்கள் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் - ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்
சவுதியில் தமிழக மீனவர்கள் ஈரானிய கடல் கொள்ளையர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட விவகாரம் மீது அரசின் நடவடிக்கை குறித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சிவகுமார் மற்றும் தளி ராமச்சந்திரன் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “மயிலாடுதுறையை சேர்ந்த மாவீரன், சங்கர், பால்ராஜ், மணிகண்டன் ஆகியோர் கடந்த மே மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் மீன்பிடி தொழிலுக்காக சவுதி அரேபியாவுக்கு சென்றுள்ளனர். அவர்கள் அங்கு மீன்பிடிக்க சென்றபோது, கடற்கொள்ளையர்கள் தாக்கியதால், தங்களை தற்காத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு கடற்கொள்ளையர்களை தடுக்க முயன்றுள்ளனர். அப்போது கொள்ளையர்கள் மீனவர்களை சுட்டனர். இதில் மாவீரன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக புலன் விசாரணை நடைபெற்று வருவதால் இறந்த மாவீரனின் உடலை இந்தியாவிற்கு அனுப்ப கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இறந்தவரின் உடலை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வர மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். மேலும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் இறந்தவர்களின் உடலையும் காயமடைந்தவர்களையும் தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக தூதரக நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறார்” என்று பதிலளித்தார்.
பேரவை விதி 55 குறித்து விவாதம்
ஈபிஎஸ் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்ததும் பேரவை விதி 55 குறித்து சபாநாயகர் விளக்கினார். அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகனின் அளித்த விளக்கத்தை சுட்டிக்காட்டினார். அதில், கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதாக சபாநாயகர் முதலில் அறிவிக்க வேண்டும், அதேபோல் சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சரிடம் அதற்கான பதில் இருக்கிறதா என்பதையும் கேட்டு தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அதன்பிறகு தான் அவையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை வாசிக்க வேண்டும் என்றும் துரைமுருகன் கூறியதாக அவை மரபை எடுத்துரைத்தார்.
தொடர்ந்து, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மக்கள் மீதுள்ள அக்கறை காரணமாகவே கவன ஈர்ப்பு தீர்மானங்களை கொண்டு வருகிறார்கள் எனவும், அதற்காகத்தான் அனுமதி அளிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, நேரமில்லா நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் முக்கிய நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதை பதிவு செய்வது வழக்கம் என்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய எ.வ வேலு, நீங்கள் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டாலும், 55 விதியின் கீழ் கொடுத்தால் அமைச்சர் பதில் சொல்ல தயாராக இருந்தால் எடுத்து கொள்ளப்படும். அவசரம் என்பதால் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றார்.
அதற்கு சபாநாயகர், நான் சொன்னது 55 விதியின் கீழ் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் பற்றி தான். ஏற்கனவே சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் என்ற வகையில் நிறைய பேசப்பட்டுள்ளது என்று பதிலளித்தார்.
கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவந்த ஈபிஎஸ்
சட்டப்பேரவை தொடங்கியதும் நேரமில்லா நேரத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இரண்டு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானங்களை அவை முன்பு கொண்டு வந்தார். முதலாவது, மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தை சேர்ந்த 4 மீனவர்கள் சவுதியில் அரபியாவில் தங்கி மீன் பிடிக்கும் வேலை செய்து வந்தனர். தமிழக மீனவர்கள் ஈரானிய கடற் கொள்ளையர்களால் தாக்கப்பட்டதில் ஒருவர் உயிரிழந்துவிட்டார். 3 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர் என்பதை முன்வைத்தார்.
அடுத்ததாக, சென்னை காசிமேடு துறைமுகத்தைச் சேர்ந்த தமிழக மீனவர்கள் ஆந்திர கடற்பகுதியில் மீன் பிடிக்கக்கூடாது எனக் கூறி ஆந்திரா அதிகாரிகள் 8 விசைப்படகுகளை பறிமுதல் செய்ததோடு, 80 மீனவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பதை முன்வைத்து, இந்த பிரச்சினைகள் குறித்து அவையில் விவாதிக்க வேண்டுமென்று தெரிவித்தார்.