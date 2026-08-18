தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை - முதல்வர் அறை மாற்றம்; நந்தன் கால்வாய் திட்டம் குறித்து காரசார விவாதம்
Published : August 18, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 2:46 PM IST
சட்டப்பேரவை இன்று காலை 9.30 மணிக்கு கூடியது. மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் திங்கட்கிழமை (ஆகஸ்ட் 17) தொடங்கிய நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
முதல் நாளான நேற்று வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஆகிய துறைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்ற நிலையில், இரண்டாவது நாளான இன்று இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை, கட்டடங்கள் (பொதுப் பணித்துறை) மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் துறைக்கான விவாதங்கள் மற்றும் பதிலுரைகள் இடம்பெறுகின்றன.
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5 அன்று தொடங்கிய நிலையில், அன்றே 2026-26 நிதியாண்டிற்கான பொது பட்ஜெட்டும், அடுத்த நாள் வேளாண்மை பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இரு பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள், ஆகஸ்ட் 7, 10,11 ஆகிய நாட்களில் நடைபெற்ற நிலையில் 11ஆம் தேதி அமைச்சர்கள் மரிய வில்சன் மற்றும் ர.வினோத் ஆகியோர் பட்ஜெட் மீதான பதிலுரை வழங்கினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின்னர் நேற்று அவை மீண்டும் கூடிய நிலையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.
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போதைப்பொருள் புழக்கத்தால் தமிழகத்தில் கொலை, வன்கொடுமை அதிகரித்துவிட்டது - பிரேமலதா விஜயகாந்த்
போதை பொருள் புழக்கம், மது காரணமாக மாணவர்கள் கொலை, பாலியல் வன்கொடுமை அதிகரித்துவிட்டது என்று தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை, மனித வள மேலாண்மை துறை மானிய கோரிக்கை விவாதத்தில் பேசிய தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், "இனி வருங்காலம் இளைஞர்களின் எதிர்காலம் தான் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை, போதை பழகக்கத்தில் இருந்து இளைஞர்களை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் விளையாட்டுத்துறை மிக முக்கியமான ஒன்று. கிராமப்புறங்களில் உள்ள விளையாட்டு மைதானங்களை மேம்படுத்த வேண்டும்,
அனைத்து அரசு கட்டிடங்களும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. அரசு கட்டிடங்களை தனியார் கட்டடங்கள் போல பராமரிக்கப்பட வேண்டும். சாலை பணியாளர்களுக்கு உரிய அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும். நெடுஞ்சாலைத்துறையில் காலையியாக உள்ள சாலை பணியாளர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும், தமிழ்நாடு அரசு நெடுஞ்சாலை துறை பணிகள் முழுவதையும் அரசு கட்டுபாட்டில் கொண்டுவர வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஆந்திராவில் செம்மரம் வெட்டியதாக தமிழர்கள் கொல்லப்படுகின்றனர். கர்நாடகாவில் தமிழர்கள் கொல்லப்படுகின்றனர். இலங்கை கடற்படை தமிழர்களை கொன்று வருகிறது. எல்லா இடங்களிலும் தமிழர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். லாக்கப் மரணம் அடைந்த குடும்பத்தினருக்கு நிதி உதவியும், வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். தொடர்ந்து பாலியல் வன்கொடுமை அதிகரித்து வருகிறது, மாணவர்கள் கொலை, பாலியல் வன்கொடுமை இதற்கெல்லாம் காரணம் போதை பொருள் தான்" என்றார்.
கர்நாடக என்கவுண்டர்; தமிழக அரசின் நடவடிக்கை திருப்தியளிக்கவில்லை - மனோஜ் பாண்டியன்
கர்நாடக என்கவுண்டர் விவகாரம் தமிழக அரசின் நடவடிக்கை திருப்தியளிக்கவில்லை என திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மனோஜ் பாண்டியன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "கர்நாடக வனப்பகுதியில் 3 அப்பாவி தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் ஒரு போலி என்கவுண்டர் போன்று நடைபெற்றுள்ளது. இதுகுறித்து தமிழக அரசு, கர்நாடக அரசுக்கோ அல்லது தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்திற்கோ (NHRC) தகவல் தெரிவித்துள்ளதா? போலி என்கவுண்டர் தொடர்பான சட்ட நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளதா? என சட்டப்பேரவையில் கேள்வி எழுப்பினேன்.
இதற்கு பதிலளித்த சட்டத்துறை அமைச்சர், இதற்கான நடவடிக்கையை எடுப்போம் என தெரிவித்துள்ளார். 3 உயிர்கள் பறிபோன நிலையில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காமல், இனிமேல் நடவடிக்கை எடுப்போம் என கூறுவது மனித உயிருக்கு அரசு அளிக்கும் மரியாதையாக இருக்காது. அமைச்சரின் பதில் திருப்திகரமாக இல்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மண்ணை அதிகமாக அள்ளும் மாஃபியாக்களை விடமாட்டோம் - அமைச்சர் பிரபு
சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மணி உரையாற்றினார். அப்போது வண்டல் மண்ணை விவசாயிகள் எடுப்பதற்கு முறையாக அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தார். அதற்கு பதிலளித்த கனிமவளங்கள் துறை அமைச்சர் பிரபு, “விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வண்டல் மண் வழங்கும் திட்டத்தில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து 40 ஆயிரத்து 260 பயனாளிகளுக்கு 1.51 கோடி கனமீட்டர் வண்டல் மண் இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகள் என்ற பெயரில் மண்ணை அதிகமாக அல்லும் மாஃபியாக்களை விடமாட்டோம்.
வண்டல் மண் எங்கே? பாகிஸ்தானுக்கா போகிறது? என்று உறுப்பினர் கேட்கிறார். வண்டல் மண் விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தான் போக வேண்டும் என்பதுதான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உத்தரவு. பாகிஸ்தானுக்கு அல்ல, பக்கத்து ஊருக்கு கூட போக விடமாட்டோம். திருடிக்கொண்டு போக விடமாட்டோம். விவசாயிகளுக்காக தான் இந்த திட்டமே. அதனால் விவசாயிகள் என்ற பெயரில், அதிகமாக மண் அள்ளுவதை அரசு தடுக்கிறது” என்றார்.
அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, “வண்டல் மண்ணை வேறு எதற்கும் பயன்படுத்த முடியாது. நிலத்திற்கு தான் உரமாக பயன்படுத்த முடியும். அதேபோல, செங்கல் சூளைக்கு வண்டல் மண்ணை அதிகமாக பயன்படுத்த முடியாது. களிமண்ணைத்தான் பயன்படுத்த முடியும்.
அதிமுக ஆட்சியில்தான் குடிமராமத்து திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டன. நீண்ட காலமாக கிடப்பில் இருந்த வண்டல் மண் அள்ளும் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. மழைநீரை வீணடிக்காமல் நிலத்தடி நீரை பெருக்குவதற்காக தான் குடிமராமரத்து பணிகள் கொண்டுவரப்பட்டன. 83 ஆண்டு காலமாக மேட்டூர் அணைத்து தூர்வாராமல் இருந்தது. தமிழ்நாடு முழுவதும் பொதுப்பணித்துறை சார்பாக 8,000 ஏரிகள் அதிமுக ஆட்சியில் தூர்வாரப்பட்டது. விவசாயிகளை மாஃபியா என்று அமைச்சர் கூறுவது தவறு” என்றார்.
அதற்கு அமைச்சர் பிரபு, “விவசாயிகளை நான் மாஃபியா என்று சொல்லவில்லை. விவசாயிகள் என்ற போர்வையில் செயல்படுபவர்களை தான் மாஃபியா என்று சொன்னேன். அவ்வாறு செயல்படுபவர்கள் யார் என்று இந்த பேரவைக்கு தெரியும்” என்று பதிலளித்தார்.
கேரள எல்லையில் விளையாட்டு மைதானம் - அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு
பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை, மனித வள மேலாண்மைத் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மெய்யநாதன் பேசினார். அப்போது, திமுக ஆட்சியில் கிராமம், நகராட்சி, ஊராட்சி என அனைத்து பகுதிகளுக்கும் விளையாட்டுத் துறை மூலம் கொண்டுசெல்லப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்து பேசினார். தேசிய அளவில் பெற்ற வெற்றிகள் குறித்தும், செஸ் ஒலிம்பியாட் உள்ளிட்ட பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளை தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் அரசு நடத்தியதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி உருவாக்கப்பட்டால், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்றும், எனவே குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டியை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார்.
இதற்கு பதிலளித்த சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் ராஜீவ், “உறுப்பினர் கடந்தாண்டுதான் தென்காசிக்கு ரூ.15 கோடி செலவில் விளையாட்டு மைதானம் கட்டியதாக கூறினார். ஆனால் 25 கிலோமீட்டர் தள்ளிப்போய் கட்டியுள்ளனர். சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மக்களே இல்லை. கேரளா எல்லையில் போய் கட்டியுள்ளனர். மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் இணைந்து இரண்டு பேருந்துகள் விடும் நிலையில்தான் உள்ளது” என்றார்.
அதற்கு திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கலை கதிரவன், “கேரளா எல்லையில் கட்டவில்லை. தென்காசிக்கு உட்பட்ட பகுதியில்தான் கட்டப்பட்டுள்ளது. தென்காசியைப் பொறுத்தவரை தொகுதிக்குள் அவ்வளவு பெரிய இடம் கிடையாது. தென்காசிக்கு உட்பட்ட பகுதியில்தான் மைதானம் உள்ளது” என்றார்.
அரசியல் செய்வதற்காகத்தான் நீட் தேர்வு உதவுகிறது - சி.வி சண்முகம் விமர்சனம்
நீட் குறித்து கருத்து தெரிவித்த சி.வி சண்முகம், “நீட்டை காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தது என்றும், பாஜக ஏன் நீட்டை நடத்துகிறது என்றும் பேரவையில் அந்தந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எடுத்துரைத்தார்கள். காங்கிரஸ், பாஜக இரண்டும் வேறு வேறு கட்சிகள் என்றாலும் அவர்கள் உடலில் இருப்பது ஒரே ஜீன்தான். யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் நீட் தேர்வை கொண்டு வந்ததாக சொல்கிறார்கள். ஆனால் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை நீக்குவதற்கு சட்டம் கொண்டுவர நாடாளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லையா? இதற்கு முன்னுதாரணம் இருக்கிறது.
பாரத பிரதமராக ராஜீவ் காந்தி இருந்தபோது, விவாகரத்து பெற்ற முஸ்லிம் பெண்களுக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்கக்கூடாது என்ற மத கோட்பாடு இருந்தது. ஆனால், 1984இல் உச்ச நீதிமன்றம் அதை மாற்றியமைத்து ஜீவனாம்சம் வழங்கப்படும் என்ற ஒரு தீர்ப்பை வழங்கியது. அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அப்போதைய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி நாடாளுமன்றத்தில் சட்டத்தை இயற்றி உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு செல்லாது என்று மாற்றினார்.
அதன்படி, காங்கிரஸ் ஆளும் போதும் சரி, பாஜக ஆளும்போதும் சரி, மாணவர்கள் மீது அக்கறை இருந்திருந்தால், நீட் கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து அது செல்லாது என்று நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் கொண்டு வந்து மாணவர்களின் உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கலாம். ஆனால் இவர்கள் அரசியல் செய்வதற்காகத்தான் நீட் தேர்வு உதவுகிறது. அப்பாவி மாணவர்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள்” என்றார்.
அடுத்து பேசிய அதிமுக தளவாய் சுந்தரம், “2013இல் இந்த தீர்ப்பு வந்தது. அப்பொழுது 2 உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நீட் வேண்டாம் என்று உத்தரவிட்டனர். ஆனால் ஒரே ஒரு நீதிபதி தான் நீட் தேவை என்று உத்தரவிட்டார். காங்கிரஸ் நினைத்திருந்தால் அப்போதே உச்ச நீதிமன்ற வழக்கை முறியடித்து நீட்டை தடுத்திருக்கலாம். ஆனால் அதை செய்யவில்லை” என்று சுட்டிக்காட்டினார்.
சென்னை போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க புதிய திட்டங்கள்
சென்னை பெருநகர பகுதிக்குள் சாலை இணைப்பை மேம்படுத்தவும், போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும், ரூ.707.64 கோடி மதிப்பில் ஏழு பாலப் பணிகள் மற்றும் மூன்று சாலைப் பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக, நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு புத்தகத்தில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், நீலாங்கரை ஈஞ்சம்பாக்கம் மற்றும் சோழிங்கநல்லூர் பகுதிகளில் 6.60 கி.மீ நீளத்திற்கு கிழக்கு கடற்கரை சாலையை ஆறு வழித்தடமாக அகலப்படுத்தி உறுதிப்படுத்தும் பணி ரூ.165.22 கோடி மதிப்பில் நடைபெற்று வருகின்றன. ராஜ கீழ்ப்பாக்கம் ஏரியின் குறுக்கே உயர்மட்டப் பாலம் கட்டும் பணி ரூ.208.31 கோடி மதிப்பில் நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை உள்வட்டச் சாலையிலுள்ள ரயில்வே மேம்பாலத்தை அகலப்படுத்தும் பணி ரூ.155.35 மதிப்பில் நடைபெற்று வருகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நந்தன் கால்வாய் திட்டம் - முனைப்பு காட்டியது யாருடைய ஆட்சியில்?
சட்டப்பேரவையில் பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவக்குமார் நந்தன் கால்வாய் திட்டம் குறித்து பேசினார். அப்போது, 50 ஆண்டு காலமாக நந்தன் கால்வாய் திட்டம் குறித்து பேசாத தலைவர்களே இல்லை. ஆனால் இன்றுவரை திட்டத்தை நிறைவேற்றவில்லை என்றார்.
அதற்கு எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம், எங்கள் திமுக ஆட்சியில், கடந்த ஆண்டு நந்தன் கால்வாய் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று அறிவித்து அதற்கான நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டது என்று பதிலளித்தார்.
அதிமுக எம்.எல்.ஏ சி.வி சண்முகம், நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை செயல்படுத்த கடந்த 80 ஆண்டுகளாக யாருடைய ஆட்சியிலும் முனைப்பு காட்டவில்லை. ஆனால் ஜெயலலிதா ஆட்சியில், நான் அமைச்சராக இருந்தபொழுதுதான் முதல்முறையாக நந்தன் கால்வாயை தூர்வாருவதற்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தூர்வாரப்பட்டது. இப்பொழுது, நந்தன் கால்வாய் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கப்படுவதாக சொன்னார்கள். ஆனால் இதுவரை அப்படி எந்த திட்டமும் நடைபெறவில்லை என்றார்.
அதற்கு எ.வ வேலு, “நந்தன் கால்வாய் திட்டம் நீண்ட நெடிய காலமாக கேட்டுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு திட்டமாகும். அந்த கால்வாய் அதிமுக ஆட்சியில் தூர்வார ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதை மறுக்கவில்லை. ஆனால் சாத்தனூரின் உபரிநீரை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் ஏறத்தாழ 11 ஏரிகளில் நிரப்பி, அங்கு விவசாயம் பார்க்கப்பட்டு, அதற்கு பின்னால் விழுப்புரம் மாவட்டத்தை வந்து சேர்வதுதான் அந்த திட்டத்தின் நோக்கம். இது குறித்து விக்கிரவாண்டி இடைத்தேர்தலில் திமுக வாக்குறுதி கொடுத்தது. இந்த திட்டத்திற்கான நில எடுப்பிற்காக நிதி ஒதுக்கி அரசாணையும் வெளியிடப்பட்டது” என்றார்.
இந்த வாதங்களை கேட்ட சபாநாயகர், “இவ்வளவு ஆண்டுகளாக செயல்படுத்தப்படாமல் இருந்த நந்தன் கால்வாய் திட்டம், தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் தான் நிறைவேற போகிறது என்ற அறிவிப்பை நான் நிச்சயம் எதிர்பார்க்கிறேன்” என்று கூறி வாதத்தை முடித்து வைத்தார்.
மக்களுக்கு தேவையான எந்த திட்டங்களையும் பாஜக அரசால் கொண்டுவர முடியவில்லை - தாரகை கத்பட்
சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாரகை கத்பட் பேசினார். அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் போஜராஜன், “மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாரகை கத்பட் பேசும் பொழுது நீட் தேர்வு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தான் கொண்டுவரப்பட்டது என்று ஒப்புக்கொண்டார். அதற்கு மிக்க நன்றி. ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் பாஜக நினைத்திருந்தால் நீட் தேர்வை தடுத்து நிறுத்தி இருக்கலாம் என கூறியிருந்தார். உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி நீட்டுக்கு ஆதரவாக யார் பேசினார்கள் என்று இந்த சபைக்கு தெரியும். அதனை மரியாதை கருதி நான் அதை சொல்ல விரும்பவில்லை” என்றார்.
அதற்கு பதிலளித்த காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ தாரகை கத்பட், “நீட் தேர்வு எந்தெந்த மாநிலத்திற்கு தேவையோ அந்தந்த மாநிலத்திற்கு கொண்டு வரலாம் என்றுதான் நாங்கள் அப்போது சொன்னோம். மக்களுக்கு தேவையான எந்த திட்டங்களையும் பாஜக அரசால் கொண்டு வர முடியவில்லை. ஆனால் காங்கிரஸ் கொண்டுவந்த அனைத்து திட்டங்களையும் ‘பில் திருத்தம்’ என்ற பெயரில் திருத்தம் செய்து வருகிறது. மாணவர்களுக்கான நீட் சட்டத்திலும் திருத்தம் கொண்டுவர எத்தனை நேரம் ஆகும்?” என பதில் கேள்வி எழுப்பினார்.
முதல்வரை சந்திக்க திருமாவளவன் தலைமை செயலகம் வருகை
சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், முதலமைச்சரை சந்திக்க விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தலைமை செயலகம் வந்துள்ளார். உளுந்தூர்பேட்டையில் நேற்று நடைபெற்ற விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தமிழ் தேசிய எழுச்சி மாநாட்டில் விசிக - தவெக கூட்டணி என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில் இன்று முதலமைச்சரை சந்திக்கிறார் திருமாவளவன்.
30 ஆயிரம் இருக்கைகளுடன் கோவையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம்
கோவையில் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்கப்படும் என கடந்த திமுக ஆட்சியில் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த மைதானம் கோவையிலா அல்லது சென்னையிலா அல்லது வேறு இடத்தில் அமைக்கப்படுமா என்ற ஆலோசனை நடைபெற்று வருகிறது என தமிழ்நாட்டு கிரிக்கெட் சங்க தலைவர் சீனிவாசராஜ் சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை கொள்கை விளக்க குறிப்பில், கோவை மாவட்டம் சிங்காநல்லூரில் 28.36 ஏக்கர் பரப்பளவில் சர்வதேச தரத்திலான கிரிக்கெட் மைதானம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மைதானம் கிரிக்கெட் வீரர்கள், விளையாட்டுத்துறை வல்லுநர்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் ஆர்வலர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் உலக தரத்தில் உருவாக்கப்படும்.
இந்த வளாகத்தில் மேம்பட்ட விளையாட்டு வசதிகளுடன் கூடிய கிரிக்கெட் மைதானம் பயிற்சி ஆடுகளங்கள், உடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் விளையாட்டு அகாடமிகள் உள்ளிட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைக்கப்படும். இதில் உள்ளூர், மாநில, தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்படும்.
167 மீ×140 மீ பரப்பளவில் விளையாட்டு மைதானம், மொத்த ஆடுகளங்களின் எண்ணிக்கை 7, உள்விளையாட்டு பயிற்சி ஆடுகளங்கள் 8, மொத்த பார்வையாளர் அமர்வுத்திறன் 30,000 இருக்கைகள், உலகத்தர உடற்பயிற்சி கூடம், நீச்சல் குளம், ஓய்வறை, நடைபயிற்சி பாதை மற்றும் பார்வையாளர்கள் வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்படும். தேசிய மற்றும் சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளை நடத்தும் முன்னணி மைதானமாகவும் தனித்துவமான அடையாள திட்டமாகவும் இந்த திட்டம் அமையும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல்வர் அறையை மாற்றுவது ஏன்? - ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்
முதலமைச்சர் அறை மாற்றுவது குறித்து எ.வ வேலு எழுப்பிய கேள்விக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா பதிலளித்தார். அவர், “தலைமைச் செயலகம் கட்ட வேண்டும் என கலைஞர் நினைத்தார். அம்மாவும் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட வேண்டும் என நினைத்தார்கள். ஆனால் கால சூழ்நிலை மாறிவிட்டது. முதலமைச்சர் காலை முதல் மாலை வரை பலதரப்பட்ட மக்களை சந்தித்து வருகிறார். உயரதிகாரிகள் வரும்பொழுது அவர்கள் அமர்வதற்கான இடம் இன்னும் மேம்படுத்தப்படவில்லை.
முதலமைச்சரின் வேலைப்பளு மற்றும் புதிய திட்டங்கள் காரணமாக புதிய அறை தேவைப்படுகிறது. எல்லோரும் அமரக்கூடிய வகையில் புதிய அலுவலகம் அமைக்கப்படுகிறது. 100 சதுர அடி பரப்பளவு கூட இல்லாத அறையில் அதிகாரிகள் வேலை செய்துவருகிறார்கள். ஆகையால் அனைவரும் பரந்த இடததில் அமர்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய வகையில்தான் முதலமைச்சர் தனது அலுவலகத்தை உருவாக்க உள்ளார். முதலமைச்சரை சுற்றி கிட்டத்தட்ட 80 பேர் அமர்ந்து வேலை பார்க்கும் வகையில், தற்காலிக ஏற்பாடாகத்தான் அவருடைய அறை மாற்றப்படுகிறது. இது அவரது தேவைக்கு அல்ல” என்று விளக்கமளித்தார்.
பழைய அறையிலிருந்தே பணியை பார்க்க வேண்டியதுதானே - முதல்வர் அறை மாற்றம் குறித்து எ.வ வேலு கேள்வி
கொள்கை விளக்க புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவற்றை மேற்கோள் காட்டி பேசிய எ.வ வேலு முதலமைச்சரின் அறை மாற்றம் குறித்து பேசினார்.
“தமிழ்நாட்டில் அண்ணாதுரை, கலைஞர், எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா, ஓ.பி.எஸ், எடப்பாடி, மு.க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலர் முதலமைச்சராக இருந்து, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளனர். ஏழ்மை நிலையை போக்கியுள்ளனர். இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது என்று சொன்னால், இத்தனை முதல்வர்களும் அந்த அறையில் இருந்து தான் செயல்பட்டார்கள்.
இன்று காலையில் தனியார் பத்திரிக்கையில் வந்த செய்தியை அரசன் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். இப்போது முதலமைச்சர்ர் இருக்கும் அறையை மாற்றிவிட்டு 1 கோடியே 30 லட்சம் ரூபாய் செலவில், நாமக்கல் கவிஞர் மாளிகையில் உள்ள பத்தாவது மாடி அறைக்கு முதலமைச்சர் செல்கிறார். அது அவரது விருப்பம்.
இப்பொழுது இருக்கும் அறை பிரிட்டிஷ் காரர் கட்டியது. முதலமைச்சர் போகும் அறை தமிழன் கலைஞர் கட்டியது. ஆனால் முதலமைச்சர் அறை மாற்றத்திற்காக 5.54 கோடி மதிப்பிலான டெண்டர் ஆன்லைனில் வெளியிடப்படவில்லை என்ற செய்தி வெளியாகி உள்ளது. பழைய அறையிலேயே இருந்து முதலமைச்சர் பணியை பார்க்க வேண்டியதுதானே? முதலமைச்சரின் இடமாற்றம் காரணமாக தலைமைச் செயலகத்தின் சங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் உணவருந்த இடம் கிடையாது, ஓய்வெடுக்க இடம் கிடையாது, இந்த இடத்தை முதலமைச்சர் எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் எங்கே போவது? என கேட்கிறார்கள். இதனை முதல்வர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
பெயர் மாற்றம் ஏன்? - பதிலளித்த அமைச்சர்
திமுக கொறடா எ.வ வேலு, “காலை உணவு திட்டத்தை மாற்றி காமராஜர் பெயரை வைப்பதற்கான அவசியம் என்ன? புதிய திட்டத்தை உருவாக்கி காமராஜர் பெயரை வையுங்கள். அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். முதலமைச்சர் என்பது பொதுவான சொற்சொடர். அது யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய பெயர் அல்ல. ஆனால் முதலமைச்சர் காலை உணவு திட்டத்திற்கு பெயர் மாற்றியது ஏன்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற சாலை கட்டமைப்பு தேவை. நடப்பாண்டில் எவ்வளவு சாலை பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்ற விவரங்கள் இல்லை. ஒரு திட்டம் போட்டால் அதற்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது? என்று கொள்கை குறிப்பில் சொல்ல வேண்டும். வெள்ள தடுப்பு பணிகள் குறித்தும் கொள்கை விளக்க குறிப்பில் தகவல்கள் இல்லை” என்றார்.
இதனிடையே குறுக்கிட்ட அமைச்சர் செங்கோட்டையன், “இது மேடைப்பேச்சு அல்ல. மானிய கோரிக்கை. உறுப்பினர் விரைவாக பேசி முடிக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
எ.வ வேலுவின் பேச்சுக்கு பதிலளித்த ராஜ்மோகன், “கலைஞரை நாங்கள் மதிக்கிறோம். கலைஞர் குறித்து மரியாதை இல்லாமல் பேசியதற்கு மன்னிப்பு கேட்ட தாய் உள்ளம் கொண்ட முதலமைச்சர் இங்கே அமர்ந்துள்ளார். மைக், சேர், டேபிள் எல்லாம் செய்தது நாங்கள் என்று சொல்கிறீர்கள். அனைத்தும் மக்கள் வரிப்பணத்தில் செய்த திட்டங்கள்தான்.
திட்டங்களுக்கு பெயர் மாற்றம் என்பது காலகாலமாக நடைபெற்று வருகிறது. அம்மாவின் பசுமை இல்லம், கலைஞர் கனவு இல்லமாக மாறியது. அம்மா மினி கிளினிக் முதல்வர் மினி கிளினிக்காக மாறியது. அதுபோல, காமராஜர் காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்கு காமராஜர் பெயரை விட பொருத்தமான பெயர் இந்த உலகத்திலேயே கிடையாது” என்றார்.
மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம்
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறைக்கான மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார்.
மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ வேலு உரையாற்றினார். அவர், “திமுக ஆட்சியில் தலைவர்களுக்கு சிலைகள் மணி மண்டபங்கள் அமைத்து தந்தோம். மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவோம் என்ற நம்பிக்கையில் தான் கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்தோம்.
பெரியாரை கொள்கை தலைவர் என தவெக அரசு தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கிறது. கோவையில் 3 மாத காலமாக பெரியார் நூலகத்தை கிடப்பில் போட்டது ஏன்? என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு ஆதவ் அர்ஜுனா, “பெரியார் பெயரை நாங்கள் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்வதாக எ.வ வேலு கூறுகிறார். அறிவாலயத்தில் இன்னும் பெரியார் சிலை நிறுவப்படவில்லை. ஆனால் எங்களது கட்சி அலுவலகத்தில் பெரியார் சிலையும் அம்பேத்கர் சிலையும் நிறுவப்பட்டு விட்டது” என்று பதிலளித்தார்.
கடலூர் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் - அரசு அனுமதிக்குமா?
அவசர பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை தமிமுன் அன்சாரி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தார். “கடலூர் மாவட்டத்தில் பரங்கிப்பேட்டையில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் கொண்டுவரப்படும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தை நிராகரிக்க வேண்டும். இந்த திட்டம் குறித்த தமிழ்நாடு அரசு நிலைப்பாடு என்ன?” என்ற கேள்வியை முன்வைத்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாரிமுத்துவும் அதே பிரச்சினையை முன்வைத்து அந்த பகுதியில் பதட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
அதற்கு சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜிவ் பதிலளித்தார்.
“ஹிந்துஸ்தான் ஆயில் கம்பெனி லிமிட் 9.5 கடல் மைல்தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. திமுக அரசின் காலகட்டத்தில் தான் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கான 3 கிணறுகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக ஆட்சி காலத்தில் 2006இல் ஒரு கிணறுக்கும், 2009இல் இரண்டு கிணறுகளுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2012இல் அதிமுக ஆட்சியில் ஒரு கிணறுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மூன்று கிணறுகள் தற்பொழுது செயல்பாட்டில் இல்லை.
ஒரு கிணற்றில் மட்டும் உற்பத்தியாகும் எண்ணெய், நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலுள்ள இந்துஸ்தான் ஆயில் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இந்துஸ்தான் ஆயில் கடல்சார் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு வளாகத்தில் கூடுதலாக நான்கு கிணறுகளை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மீன்வளம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது” என்றார்.
தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிமுன் அன்சாரி மற்றும் மாரிமுத்து சில கருத்துகளையும் கேள்விகளையும் முன்வைத்தனர். அதற்கு சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் விளக்கமளித்தார்.
தமிழ்நாடு அரசின் சார்பிலும் நிதியுதவி
தமிழர்களுக்கான குரலாக முதலமைச்சரின் குரல் இருக்கும் என்பது குறித்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், எதிர்க்கட்சிகளை சாடியதால் அவையில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி, “இறந்தவர்கள் தமிழர்கள். எனவே மாநில அரசு இறந்தவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு நிதி உதவி வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமா?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார், “தமிழ்நாடு அரசு வனத்துறை சார்பில், இறந்தவர்கள் குடும்பத்தாருக்கு தலா 10 லட்சம் ரூபாய் வழங்க முதலமைச்சரின் ஆணைப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
தமிழர்களுக்கான முதல் குரல் முதலமைச்சரின் குரல் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தீர்மானம் மீது பேசுகையில், “சம்பவத்தன்று வனத்துறையினர் வேட்டை தடுப்பு நடவடிக்கையின்போது மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசு இடைக்கால நிவாரணத் தொகையாக 5 லட்சம் ரூபாய் வழங்கியுள்ளது. மேற்படி இச்சம்பவம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்படும் என உத்தரவாதம் வழங்கிய நிலையில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் உடல்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டு இறுதி சடங்குகள் செய்யப்பட்டன.
முறையான நீதி விசாரணைக்கு கர்நாடக முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார். துப்பாக்கிச்சூட்டில் முதலில் சுட்டவர் யார்? என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து, இச்சம்பவம் குறித்து கடும் கண்டனங்களையும் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உயர்மட்ட விசாரணை குழு அமைத்து, தவறு இழைத்தவர்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் எனவும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உரிய உதவிகளை கர்நாடகா அரசு வழங்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து மேஜிஸ்ட்ரேட் தலைமையிலான விசாரணையும் நடைபெற்று வருகிறது.
உலகம் முழுவதிலும் உள்ள தமிழர்களின் ஒரே நம்பிக்க, நமது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மட்டும்தான். தமிழர்களுக்கு எங்கு தீங்கு ஏற்பட்டாலும் முதல் குரலாக அவரது குரல் கண்டிபாக இருக்கும்” என்றார்.
கர்நாடக அரசு ரூ. 1 கோடி நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் - தளி ராமச்சந்திரன்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் தளி ராமச்சந்திரன் பேசுகையில், “அந்தோணி சாமி, ஜான் பீட்டர் மற்றும் குமார் ஆகிய 3 தமிழர்கள், கடந்த 14ஆம் தேதி தங்கள் கால்நடைகளை காணவில்லை என்பதற்காக அவற்றை தேடி கர்நாடக வனப்பகுதிக்கு சென்றிருக்கின்றனர். அப்போது கர்நாடக வனத்துறையினர் சுட்டதில் அந்த 3 பேரும் உயிரிழந்த நிலையில், உடன் சென்ற ஒருவர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். கர்நாடக வனத்துறையினரின் இந்த அராஜக போக்கை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்.
இந்த செயலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்வதோடு, உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு கர்நாடக அரசு தலா ரூ. 1 கோடி நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். இந்த வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட வேண்டும். தமிழர்களின் உயிரை துப்பாக்கி குண்டுகள் தீர்மானிக்கக்கூடாது. ஆகவே இதற்கு நியாயமான தீர்ப்பு கிடைக்க வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற கர்நாடக அரசுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
கர்நாடக அரசு வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் - காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ
கர்நாடகாவில் தமிழக விவசாயிகள் கொல்லப்பட்ட விவகாரம் குறித்து பேசிய காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தாரகை கத்பட், “இந்த செயல் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. மனித உயிருக்கு விலை இல்லாமல் போய்விட்டது. தமிழர்கள் என்றாலே இளக்காரமான பார்க்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இச்செயலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கண்டித்துள்ளார். கர்நாடக அரசு அறிவித்துள்ள இழப்பீடு போதுமானது அல்ல. கூடுதல் இழப்பீடு தேவை. இந்த விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை தேவை.
அதேபோல், காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்றுவருபவரின் சிகிச்சைக்கான முழு செலவை கர்நாடக அரசு ஏற்படுதுடன், இறந்த மூன்று குடும்பத்தாருக்கு கர்நாடக அரசு வேலைவாய்ப்பை வழங்க நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
இதை நாம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது - பாமக கணேஷ் குமார்
பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ் குமார் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் குறித்து பேசுகையில், “கர்நாடகா அமைச்சகம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 5 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கி உள்ளது. துப்பாக்கிச்சூட்டில் எந்தவித உரிமை மீறலும் நடைபெறவில்லை என கர்நாடகா சட்டப்பேரவையில் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
எனவே துப்பாக்கிச்சூடு விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை தேவை. இறந்தவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு 1 கோடி ரூபாய் நிதி உதவி வழங்க வேண்டும். கொல்லப்பட்டவர்கள் மானை தேடி செல்லவில்லை. மாடை தேடி தான் சென்றுள்ளார்கள். மாடை தேடி சென்றவர்கள் கொல்லப்பட்டதை நாம் சாதாரணமாக எடுத்துகொள்ள முடியாது.
சிபிஐ விசாரணை தேவை - ஈபிஎஸ்
கர்நாடக வனப்பகுதியில் தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை தேவை என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். “மான் வேட்டையில் ஈடுபட்டதால் கொல்லப்பட்டதாக கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் மிகப்பெரிய சதி இருப்பதாக கொல்லப்பட்டவர்களின் கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்தால்தான் உண்மை வெளியே வரும். எனவே இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிப்பதற்கான நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு எடுக்க வேண்டும். உயரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு கர்நாடக அரசு அறிவித்துள்ள 5 லட்சம் நிவாரண நிதி மிகக்குறைவு. எனவே தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் நிதி உதவியை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த பிரச்சினையின் உண்மை நிலையை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டிய கடமை தமிழ்நாடு அரசுக்கு உள்ளது” என்றார்.
இது "Fake என்கவுண்டர்" - திமுக எம்.எல்.ஏ மனோஜ் பாண்டியன்
சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மீது திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மனோஜ் பாண்டியன் உரையாற்றினார். அப்போது, “கர்நாடகா மாநிலம் சாம்ராஜ் நகர் மாவட்ட வனப்பகுதியில் மூன்று தமிழர்கள் கால்நடைகளை தேடிச்சென்றபோது அநியாயமாக வனத்துறையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
தமிழர்கள் எங்கே பாதிக்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்காக முதன்முதலில் குரல் கொடுத்தவர் எங்கள் கழகத் தலைவர். இது மனித உரிமைகள் மீறல். இது ‘Fake என்கவுண்டர்’.
தமிழர்களுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும். கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு போதுமான நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். அதேபோல், Fake என்கவுண்டருக்கு நீதி விசாரணை தேவை. இது சாதாரணமான பிரச்சினை அல்ல, தமிழர்களுக்கான பிரச்சினை. இந்த விவகாரத்தில் தெளிவான நீதி விசாரணை நடைபெற வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம்
கர்நாடகா வனத்துறையால் தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த தீர்மானததின் மீது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேசி வருகின்றனர்.