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சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ் முதன்மை மொழி - தனித் தீர்மானம் கொண்டு வருகிறார் முதலமைச்சர் விஜய்

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் (Tamilnadu Assembly YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 9:57 AM IST

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இன்று காலை 9.30 மணிக்கு சட்டப்பேரவை கூடியது. முதலில் வினாக்கள் - விடைகள் நேரம் இடம்பெறுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து 2026ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் (திருத்த) சட்ட முன்வடிவை முதலமைச்சர் விஜய் அறிமுகம் செய்கிறார். தொடர்ந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின், முதன்மை நீதிமன்ற மொழியாக தமிழை அங்கீகரிக்க வேண்டும் என அவர் தனி தீர்மானம் கொண்டு வருகிறார்.

இந்நிகழ்வுகளுக்கு பிறகு, 13வது நாளாக மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நடைபெறுகிறது. இன்று காவல், தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் ஆகிய துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கை விவாதங்கள் நடைபெறுகின்றன.

இதுவரை, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு துறைகள், நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கூட்டுறவு துறை, சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை, நீதி நிர்வாகம், எரிசக்தி, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள், சட்டத்துறைகள், இந்து சமய அறநிலையத் துறை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறையின் கீழ் செய்தி மற்றும் விளம்பரம், எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சு, தமிழ் வளர்ச்சி, பள்ளிக் கல்வித்துறை, உயர்கல்வித்துறை, இயற்கை வளங்கள் துறை, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள், சமூக நீதித் துறை, பிறபடுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, நீதித்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை, வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத் துறை, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், கதர், கிராமத் தொழில்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடு, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள், பால்வளம், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலன், கால்நடை பராமரிப்பு ஆகிய துறைகளின் மீது மானியக் கோரிக்கை விவாதங்கள் நடைபெற்றுள்ளன.

TAGGED:

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்
மானியக் கோரிக்கை
முதலமைச்சர் விஜய்
TN ASSEMBLY
DEMAND FOR GRANTS DAY 13

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