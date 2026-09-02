சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: கவன ஈர்ப்பு தீர்மானமும், மானியக் கோரிக்கை மீதான 12ஆம் நாள் விவாதங்களும்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. முதற்கட்டமாக கேள்வி நேரம் நடைபெறுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருமருகல் பகுதியில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலால் பருத்தி பயிர்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு குறித்து, வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜவாஹிருல்லா கவன ஈர்ப்பு தீர்மானமாக கொண்டு வருகிறார்.
அதன்பின்னர், தமிழ்நாடு தொழில் வணிக எளிதாக்குதல் திருத்த மசோதா 2026 சட்டப்பேரவையில் அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. இதனை தொழில்துறை அமைச்சர் எஸ். கீர்த்தனா தாக்கல் செய்கிறார். தொடர்ந்து, 2026–27ஆம் ஆண்டுக்கான மதிப்பீட்டுக் குழு, பொது கணக்குக் குழு, பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் குழு மற்றும் உரிமைக்குழு ஆகியவற்றுக்கான உறுப்பினர்கள் தேர்வு தொடர்பான தீர்மானங்களை, சட்டமன்ற முன்னவரும் வருவாய் துறை அமைச்சருமான செங்கோட்டையன் முன்மொழிகிறார்.
இதையடுத்து முக்கியமாக, 2026–27ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீது விவாதமும் வாக்கெடுப்பும் நடைபெறுகிறது. அதன்படி, முதலில் பால்வள மேம்பாட்டுத் துறைக்கான மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி கொண்டு வருகிறார். அடுத்து மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறைக்கான மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் கொண்டு வருகிறார். தொடர்ந்து கால்நடை பராமரிப்புத் துறைக்கான மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் கமலி கொண்டு வருகிறார்.
மேலும், மாநில அணைகள் பாதுகாப்பு அமைப்பின் 2025–26ஆம் ஆண்டுக்கான ஆண்டு அறிக்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிக்கைகள் மற்றும் கொள்கை குறிப்புகளும் இன்று சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளன.