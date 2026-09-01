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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: மானியக் கோரிக்கை மீதான 11ஆம் நாள் விவாதம்

தமிழக சட்டப்பேரவை
தமிழக சட்டப்பேரவை (Tamilnadu Assembly YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 9:39 AM IST

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Updated : September 1, 2026 at 9:54 AM IST

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இன்று சட்டப்பேரவையில் முதலில் வினாக்கள் - விடைகள் நேரம் இடம்பெறுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வு குறித்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை உயர்க்கல்வித் துறை அமைச்சர் கொண்டு வருகிறார். அடுத்து 2026ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு நகர் மற்றும் ஊரமைப்பு (திருத்தச்) சட்டமுன்வடிவு கொண்டுவரப்படுகிறது.

இந்நிகழ்வுகளுக்கு பிறகு, 11வது நாளாக மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நடைபெறுகிறது. இன்று கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், கதர், கிராமத் தொழில்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள், தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடு, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் ஆகிய துறைகளின் மீதான மானியக் கோரிக்கை விவாதங்கள் இடம்பெறுகின்றன.

ஆகஸ்ட் 5 முதல் செப்டம்பர் 8ஆம் தேதிவரை நடைபெறுகிற இக்கூட்டத்தொடரில், முதலில் 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான பொது மற்றும் வேளாண்மை பட்ஜெட்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து பட்ஜெட் மீதான விவாதமும், பதிலுரையும் இடம்பெற்றன.

இதனிடையே, முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த தனித் தீர்மானமும் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டன. அதனைத் தொடர்ந்து 5 நாட்கள் விடுமுறைக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி மீண்டும் பேரவை கூடிய நிலையில், பல்வேறு துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதங்களும் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானங்களும் அவையில் இடம்பெற்று வருகின்றன. 11வது நாளான இன்றும் விவாதம் தொடர்கிறது.

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9:45 AM, 1 Sep 2026 (IST)

அனிதா நினைவு தினம்: கருப்பு டி-ஷர்ட் அணிந்து வந்த தமிமுன் அன்சாரி

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சித் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தமிமுன் அன்சாரி ‘BAN NEET’ என்று வாசகம் பொறித்த கறுப்பு நிற டி-ஷர்ட் அணிந்து பேரவைக்கு வருகை வந்தார். மேலும் மறைந்த அனிதாவின் புகைபடம் அந்த டி-ஷர்ட்டில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. பேரவைக்கு செல்லு முன்பு அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.

அப்போது, “இன்று அன்பு தங்கை அனிதா மறைந்த நாள். இன்றுடன் அவர் மறைந்து 9 ஆண்டுகள் நிறைவடைகின்றன. அவரது இறப்புக்கு பிறகு, நீட்டிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிகாரப்பூர்வமாக 31 மாணவ மாணவிகள் தங்களது உயிரை மாய்த்துள்ளனர். இது மீண்டும் தொடரக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஒரு மனதாக நீட் எதிர்ப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா முழுவதும் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் கோரிக்கை. ஆனால் ஒன்றிய அரசு அதை ஏற்க மறுக்கிறது. நீட் தேர்வை இந்தியா முழுக்க ரத்து செய்ய வேண்டும். இந்த கோரிக்கையை மையப்படுத்தி தமிழ்நாடு மாணவர் இளைஞர் கூட்டமைப்பு சார்பில் பெரியார் திடலில் ஒரு நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. அதில் அனைத்துக்கட்சி தலைவர்களும் கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.

அனிதாவின் தியாகம் வீணாகக்கூடாது என்பதுதான் என் நோக்கம். தமிழ்நாடு மாணவர் கூட்டமைப்பு சார்பில் பெசன்ட் நகரில் ஒன்றுகூட பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரிடம் அனுமதி கேட்டதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

9:39 AM, 1 Sep 2026 (IST)

வினாக்கள் - விடை நேரம்

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் சரியாக காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. தற்போது வினாக்கள் - விடைகள் நேரம் நடைபெற்று வரும் நிலையில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் எழுப்பும் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதிலளித்து வருகின்றனர்.

Last Updated : September 1, 2026 at 9:54 AM IST

TAGGED:

TN ASSEMBLY
SPEAKER JCD PRABHAKAR
தமிழக சட்டப்பேரவை
மானியக் கோரிக்கை
EMAND FOR GRANTS DAY 11

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