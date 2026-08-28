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மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம்: விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தல்

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 9:36 AM IST

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Updated : August 28, 2026 at 9:45 AM IST

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சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காலை 9.30 மணிக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தலைமையில் சட்டப்பேரவை கூட்டம் தொடங்குகிறது. இன்றைய அமர்வில், 2026–27ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதமும், வாக்கெடுப்பும் நடைபெறுகிறது.

நேற்று (ஆகஸ்ட் 27) நடைபெற்ற விவாதங்களின் தொடர்ச்சியாக, சமூக நீதித்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஆகிய துறைகளின் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் பதிலளிக்க உள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் பி. ராஜ்குமார் கொண்டு வருகிறார். மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம், அமைச்சர்களின் பதில்கள் மற்றும் வாக்கெடுப்பு என இன்றைய சட்டப்பேரவை அமர்வு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

இதுவரை 8 நாட்கள் நடைபெற்ற விவாதங்களில், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு துறைகள், நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு, கூட்டுறவு துறை, சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத் துறை, நீதி நிர்வாகம், எரிசக்தி, சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள், சட்டத்துறைகள், இந்து சமய அறநிலையத் துறை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறையின் கீழ் செய்தி மற்றும் விளம்பரம், எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சு, தமிழ் வளர்ச்சி, பள்ளிக் கல்வித்துறை, உயர்கல்வித்துறை, இயற்கை வளங்கள் துறை, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள், சமூக நீதித் துறை, பிறபடுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஆகிய துறைகளுக்கான மானியக் கோரிக்கை விவாதங்கள் இடம்பெற்றன.

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9:38 AM, 28 Aug 2026 (IST)

விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் - உதயநிதி ஸ்டாலின்

சட்டப்பேரவை சரியாக காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கியது. முதலில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வு பிரச்சினைக்கு அரசு உடனடி தீர்வு காண வேண்டும் என்ற கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை கொண்டுவந்தார். அவர் பேசுகையில், “அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை நாளுக்கு நாள் ஏறி வருகிறது. அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை என அனைத்துப் பொருட்களின் விலையும் கடந்த 3 மாதங்களில் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர். குறிப்பாக, இந்த அரசு அமைந்ததிலிருந்து அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.

விலைவாசி உயர்வால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருவதுடன் அச்சத்தில் மளிகைக்கடைகள் பக்கமே செல்லதில்லை என்ற தகவல் வருகிறது. ஆளும்கட்சியின் கூட்டணியில் இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் இதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தியுள்ளார்கள். எனவே இந்த விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து கருணாநிதி ஆட்சியில் விலைவாசி பிரச்சினை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது என்பதையும் அவையில் எடுத்துரைத்தார்.

“2007ஆம் ஆண்டு தேசிய அளவில் விலைவாசி உயர்வு ஏற்பட்டபோது அப்போது தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருந்த கருணாநிதி, பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக சிறப்பு பொது விநியோகத் திட்டத்தை அறிவித்தார். இந்த திட்டத்தின் மூலமாக ரேஷன் கடைகளில் அரிசி, எண்ணெய், ரவை உள்ளிட்ட பொருட்களை சந்தை விலையை விட குறைவான விலையில் அன்றைக்கு வழங்கினார்கள்.

ரேஷன் கடைகளில் சர்க்கரை, அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்களை தற்போது வழங்கப்படும் அளவைவிட கூடுதலான அளவில் வழங்கிட அரசு ஆவண செய்ய வேண்டும். முதலமைச்சர் தலைமையில் நிதி, உணவு, கூட்டுறவு உள்ளிட்ட துறைகளின் துறையின் அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் பங்கேற்கும் வகையில் சிறப்பு ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தி, விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த இந்த அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

Last Updated : August 28, 2026 at 9:45 AM IST

TAGGED:

TN ASSEMBLY
ASSEMBLY LIVE UPDATES
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
மானியக் கோரிக்கை விவாதம்
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