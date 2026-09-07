தமிழ்நாட்டில் சில நாட்களாக ஆபாச நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது - முதலமைச்சர் விஜய் ஆவேசம்
Published : September 7, 2026 at 9:25 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 11:14 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் மூன்று நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின்னர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு கூடியது. 14வது நாளான இன்று காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை விவாதம் மீது முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை ஆற்றினார்.
இன்றைய கூட்டத்தொடரில், முதற்கட்டமாக 3 முக்கிய அரசு மசோதாக்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. தமிழ்நாடு ஊதியங்கள் வழங்குதல் சட்டத் திருத்த மசோதா 2026, தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் இரண்டாவது திருத்த மசோதா 2026, மற்றும் தமிழ்நாடு மதிப்புக் கூட்டு வரி – இரண்டாவது திருத்த மசோதா 2026 ஆகியவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டன.
மேலும், காவல் மற்றும் தீயணைப்பு துறைகளுக்குப் பதிலுரை, வணிக வரிகள், முத்திரைத்தாள்கள் மற்றும் பத்திரப் பதிவு, சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை ஆகிய துறைகளின் மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது.
நாளையுடன் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் முடிவடையும் நிலையில், பொதுத் துறை, மாநிலச் சட்டமன்றம், ஆளுநர் மற்றும் அமைச்சரவை, நிதித்துறை, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித்துறை, ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் ஓய்வுக்கால நன்மைகள் ஆகியவற்றின் மீதான மானியக் கோரிக்கை நாளை நடைபெறவுள்ளது.
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திமுக வெளிநடப்பு
சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் பேச அனுமதி மறுத்ததால், திமுகவினர் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை அளிக்கும்போது, திமுகவினர் தொடர்ந்து அமளி ஈடுபட்டனர். அதனையடுத்து, பேச அனுமதி அளிக்க சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை வைத்தனர். அப்போது, முதல்வர் பதிலுரையின்போது முழுவதும் அமைதியாக இருந்திருந்தால் வாய்ப்பு கொடுத்து இருப்பேன் என கூறி அனுமதிக்க மறுத்தார். இதன் காரணமாக திமுகவினர் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
’திமுக இருக்கின்ற இடத்தில் தப்பு நடக்கும், தப்பு நடக்கிற இடத்தில்தான் திமுக இருக்கும்’ - கொந்தளித்து பேசிய முதல்வர்
சர்க்காரியா விசாரணை கமிஷன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டவாறு பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், வீராணம் டெண்டருக்கு திமுக கையூட்டு பெற்றதாக குற்றம்சாட்டினார்.
இதகுறித்து பேசிய அவர், “கலைஞர் மீது எனக்கு பெரிய மதிப்பு மரியாதை உண்டு. நான் அவர் மீது எந்த குற்றச்சாட்டையும் வைக்கவில்லை, அறிக்கையில் இருப்பதை தான் சொல்கிறேன். லோனுக்கு இஎம்ஐ கட்ற மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கி இருக்காங்க. இந்த 29 லட்சம் மட்டும் இல்ல. முரசொலி கட்டடம் கற்றதுக்காக எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. காசா குடுத்துருக்காங்க.. பொருளாக வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க..
மிஸ்டர் கிளீன், மிஸ்டர் கிளீன் என சொல்லிக் கொள்கிறார்களே.. அப்பவே அப்படி என்றால், இப்போது எப்படி இருக்கும். 7.5% முதல் 10 சதவீதம் முதல் பார்ட்டி பண்ட் வாங்கப்பட்டதாக ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. செய்கின்ற தப்பையே முறையாகவும் ஒழுங்காகவும் செய்து உள்ளார்கள்.
அமலாக்கத்துறையின் இரண்டு துறை file ஓபன் செய்ததற்கு இப்படி இருக்கிறது என்றால் மற்ற துறையை file's ஓபன் செய்தால் எத்தனை பூதம் கிளம்பி வரும் என்று தெரியவில்லை. ஆதாரம் வேண்டும்.. ஆதாரம் வேண்டும் என்றீர்கள்.. போதுமா ஆதாரம்.
தப்பு செய்துவிட்ட தப்புல மாற்றுகிறவர்கள் ஒரு பக்கம். அந்த தப்பிலிருந்து எப்படியெல்லாம் தப்பிக்கலாம் என்று யோசித்து வைத்துவிட்டு மாட்டிகாதவர்கள் இன்னொரு பக்கம். நமது தோழர்கள் எல்லாம் இரண்டாவது கேட்டகிரி.
திமுக மேடையில் பேசும்பொழுது பெருமையாக ஒன்று கூறுவார்கள். திமுக இருக்கின்ற இடத்தில் தப்பு நடக்காது.. தப்பு நடக்கின்ற இடத்தில் திமுக இருக்காது என்று கூறுகிறார்கள்.
நான் அதை மாற்றிக்கூறுகிறேன். திமுக இருக்கின்ற இடத்தில் தப்பு நடக்கும், தப்பு நடக்கிற இடத்தில் தான் திமுக இருக்கும். ஊழல் என்று சொல்லிவிட்டால் போதும் அனைவரும் எழுந்து நின்று ஆதாரம் கொடு என கேட்பார்கள். ஆனால் இதுவரை நாங்கள் ஊழல் செய்தது இல்லை எனக் கூற மாட்டார்கள். ஊழல் செய்பவர்கள்தான் ஆதாரம் கேட்பார்கள், ஊழல் செய்யாதவர்கள் அதைப் பற்றி கண்டுக்கவே மாட்டார்கள்” என கொந்தளித்து பேசினார்.
தமிழ்நாட்டில் ஆபாச நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது - முதலமைச்சர் ஆவேசம்
”கருத்துரிமை மற்றும் பேச்சுரிமையை எந்த வகையில் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும். மக்கள் நேரலையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த உறுப்பினர்களின் பேச்சை எவ்வாறு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை மக்கள் முடிவு எடுத்துக் கொள்வார்கள். பெண்களை தரம் தாழ்ந்து பேசுவதெல்லாம் வேண்டாம்.
தமிழ்நாட்டில் சில நாட்களாக ஆபாச நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. பெண்களைப் பற்றி இழிவாக பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பெண்களைப் பற்றி யாரும் எவரும் அவதூறாக அசிங்கமாக பேசினால் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும். அரசியல் காழ்புணர்ச்சியில் முதல்வர் பேசுகிறார் என்று யாராவது நினைத்தால் நான் பொறுப்பாக முடியாது.
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு பெண்ணாக எவ்வளவு அவமானங்களை சந்தித்துள்ளார் என்பது நமக்கு தெரியும். வரும் காலங்களில் அது போன்ற நிகழ்வுகள் பெண்களுக்கு நடந்து விடக்கூடாது. அரசியல் ரீதியாக ஹார்ஷான கமெண்ட்கள் இருக்கலாம் தப்பில்லை. ஆனால் பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசக்கூடாது.
நான் அட்வைஸ் செய்யவில்லை. இதுதான் ரியாலிட்டி. மக்கள் எங்கள் கட்சிக்கு ஓட்டு போடவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு நல்ல சாவே வராது என சிலர் பேசுகிறார்கள். மக்கள் தீர்ப்பை ஏற்றுக் கொள்ளாத மனது இல்லை என்றால் இவர்கள் ஏன் அரசியலில் இருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் தான் வருகிறது” என ஆவேசமாக கூறினார்.
காவல்துறையில் காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் - முதலமைச்சர் விஜய்
பதிலுரையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், “காவலர்களுக்கு பணி சுமையை குறைக்கும் வகையில், அரசு தேவையான நடவடிக்கையை எடுக்கும். காவல்துறையினரின் காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக எடுக்கும். தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு துறையை நவீன துறையாக மாற்றும் முயற்சி எடுக்கப்படும்.
அரசு ஆளும் கட்சிகளின் கோரிக்கைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதனை நிறைவேற்றி தர நடவடிக்கை எடுக்கும். குற்றவாளிகள் மீது எந்தவித சமரசமும் இல்லாமல் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குற்றவாளிகள் குற்றவாளிகளாக மாறுவதற்கு முன்பே சமூக தடுப்புகள் முன்னெடுக்கப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.
அமுதன், தனுஷ் கொலை மிகவும் வேதனையளிக்கிறது - முதலமைச்சர்
காவல்துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆராய்ந்து, சிறந்த முறையில் காவல்பணி செயல்படுவதற்குத் தேவையான அனைத்து முடிவுகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும். தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற அமுதன் கொலை, சென்னை திருவொற்றியூரில் நடைபெற்ற தனுஷ்குமார் கொலை போன்ற சில குற்றச் சம்பவங்கள் குறித்து இந்த அவையில் பல்வேறு கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
ஒரு மாணவன் உயிரிழப்பது என்பது மிகவும் வேதனையான சம்பவம். அந்த மாணவனை இழந்த பெற்றோரின் மனவேதனையை நம்மால் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. இந்தச் சம்பவத்தில் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட 36 நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சட்டம் தனது கடமையைச் சமரசமின்றி செய்து வருகிறது. குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், நீதிமன்றத்தின் மூலம் உரிய தண்டனை வழங்கப்படும்.
ஆனால், தண்டனை வழங்குவது மட்டுமே இந்த அரசின் நோக்கமல்ல. மாணவர்கள் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடாத வகையில் அவர்களை வழிநடத்துவதும், அவர்களது குடும்பங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதும் நமது பொறுப்பாகும்.
ஒரு குழந்தை குற்றவாளியாக வேண்டும் என்று எந்தப் பெற்றோரும் விரும்புவதில்லை. ஆனால், சமூகச் சூழல், குடும்பத்திலிருந்து கிடைக்கும் அரவணைப்பின்மை, தவறான நட்பு, சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம், போதைப்பொருள் பயன்பாடு, சரியான புரிதலும் பக்குவமும் இல்லாத நிலையில் தன்னை ஒரு பெரிய மனிதராக முன்னிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற மனநிலை, அறியாமை மற்றும் இதனால் குடும்பத்தினர் அடையும் மனவேதனையைப் பற்றி அறியாத நிலை போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் இளம் வயதினர் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
இதற்கெல்லாம் யார் காரணம்? இந்த நிகழ்வுகளைப் பொறுத்தவரை யார் மீது பழி போடலாம் என்று அரசியல் ரீதியாகச் சிந்திக்கும் எதிர்க்கட்சியினருக்கு இணையாக, நானும் 2021 முதல் 2025 வரை நடைபெற்ற குற்றச் சம்பவங்களின் தரவுகளைக் கூறிவிட்டு ஒதுங்க மனம் இடம் தரவில்லை. அதுபோன்ற கீழ்த்தரமான அரசியலை நாம் செய்வதும் இல்லை; செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை.
ஒரு மாணவனைத் தாக்கும்போது, அந்த மாணவனைத் தாக்கும் பிற மாணவர்கள் எந்தவிதக் குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாத அளவுக்கு உருவாகியிருக்கிறார்கள் என்பதை உளவியல் ரீதியாக நாம் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. போதை கலாசாரம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையைக் கூறி ஒட்டுமொத்த மாணவ சமுதாயத்தையும் குறை கூறிவிட்டு நாம் தப்பித்துக் கொள்வது சிறந்த தலைமைப் பண்பல்ல. அதே தவறை நமது அரசு செய்யாது.
இதுபோன்ற சம்பவங்களால் மாணவனின் வாழ்க்கை மட்டுமல்லாமல், அவருடன் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரின் வாழ்க்கையும் கேள்விக்குறியாகி விடுகிறது. அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை மாணவர்கள் உணரவில்லை என்றால், அவர்களுக்கு சரியான பாதை இதுவரை வகுத்துத் தரப்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை.
கடந்த மூன்று மாதங்களாக இந்த அரசு செயல்பட்டு வரும் நிலையில், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்ட மற்றும் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட மாணவர்களின் அண்ணனாகவும், அவர்களது பொறுப்பான குடும்ப உறவாகவும் இருந்து சிந்தித்துப் பார்க்கிறேன்.
எனவே, இத்தகைய நிகழ்வுகளை மேலோட்டமாக எதிர்கொண்டு, மாணவர்களை போதை கலாசாரம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் குற்றம்சாட்டிவிட்டு ஒதுங்காமல், அனைத்து குடும்பங்களிலும் ஒருவராக இருந்து, உளவியல் ரீதியாகவும் பொறுப்புடனும் சிந்தித்து, மாணவர் சமுதாயத்தைச் சரியான பாதைக்குக் கொண்டு வருவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என்பதை உறுப்பினர்களுக்குத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு குறித்த அடிப்படைக் கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் - முதலமைச்சர் விஜய்
தொடர்ந்து உரையாற்றி வரும் முதலமைச்சர் விஜய், “நாம் ஒரு காவல் நிலையத்தின் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மக்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும், ஒவ்வொரு கிராமத்திலும், ஒவ்வொரு வார்டிலும், ஒவ்வொரு தெருவிலும் நிலவும் பிரச்சினைகள் குறித்து காவல்துறையினர் முன்கூட்டியே அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் காவல்துறைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சட்டம் - ஒழுங்கு என்பது தெருவில் நடைபெறும் குற்றங்களுடன் மட்டும் முடிவதில்லை. நாம் டிஜிட்டல் உலகிற்குள் நுழைந்துவிட்டோம். அதனால், சைபர் குற்றங்களும் நவீன காலச் சட்டம் - ஒழுங்கின் மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளன.
இணைய மோசடி, போலி முதலீட்டுத் திட்டங்கள், ஓடிபி மற்றும் வங்கி மோசடிகள், போலி வேலைவாய்ப்பு, சமூக ஊடக மோசடிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றங்கள் தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக நடைபெறுகின்றன.
இதற்குக் காரணம் தொழில்நுட்பம் மட்டுமல்ல. டிஜிட்டல் கல்வி அறிவு குறைவு, அவசரமாகப் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம், சரிபார்க்காமல் முதலீடு செய்வது, புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த போதிய அறிவு இல்லாமை போன்ற காரணிகளும் சைபர் குற்றங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கின்றன.
எனவே, சைபர் குற்றங்களைத் தடுப்பதற்கு காவல்துறையின் தொழில்நுட்பத் திறனை மட்டும் அதிகரிப்பது போதாது. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு குறித்த அடிப்படைக் கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும்.
காவல்துறையும் மக்களும் இணைந்து செயல்படும் ஒரு வலுவான சைபர் பாதுகாப்பு அமைப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும். ஒரு குற்றவாளியைக் கைது செய்வது காவல்துறையின் வெற்றி. ஆனால், ஆயிரம் பேர் அந்தக் குற்றத்திற்கு இரையாகாமல் தடுப்பது அதைவிடப் பெரிய வெற்றி.
குற்றத்தைச் சார்ந்த காவல்துறை, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த காவல்துறை, மக்களுடன் இணைந்த காவல்துறை, குற்றத்தை முன்கூட்டியே தடுக்கும் காவல்துறை, சட்டத்தின் முன் நடுநிலையாகச் செயல்படும் காவல்துறை என்ற புதிய பரிமாணத்தில் காவல்துறையை உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
குற்றங்கள் கடந்த 100 நாட்களில் தோன்றியது அல்ல - முதலமைச்சர் விஜய்
சட்டப்பேரவையில் பதிலுரை ஆற்றி வரும் முதலமைச்சர் விஜய், “இந்த அவையில் உறுப்பினர்கள் பலரும் தமிழ்நாட்டின் சட்டம் - ஒழுங்கு குறித்து தங்களது கருத்துகளைத் தெரிவித்தனர். இந்த அரசைக் குறை கூறும் நோக்கில் கூறப்பட்ட கருத்துகளாக இருந்தாலும், மக்களின் பாதுகாப்பு குறித்த அவர்களின் கவலையையும் இந்த அரசு மிகுந்த பொறுப்புணர்வுடன் எடுத்துக்கொள்கிறது. முழு நோக்கத்துடன் கூறப்பட்ட கருத்தாக இருந்தாலும், அதிலும் உண்மை இருக்கிறதா என்பதை பொறுப்புடன் பரிசீலித்து, ஏற்க வேண்டியவற்றை ஏற்பதில் எந்தப் பாகுபாடும் காட்டமாட்டோம்.
நமது தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஆரோக்கியம், நல்லாட்சி, நீதி ஆகியவற்றுக்கு மிக உயர்ந்த இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சட்டம் - ஒழுங்கு எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்து திருவள்ளுவர் அன்றே யாரிடமும் சார்பு இல்லாமல், நன்றாக ஆராய்ந்து, நடுநிலையுடன் நீதி வழங்குவதே முறையான ஆட்சி என்பதை வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அதேபோல், தந்தை பெரியார் சமூகநீதியை வலியுறுத்தினார். காமராஜர் நேர்மையான நிர்வாகத்தை வலியுறுத்தினார். பேரறிஞர் அண்ணா மக்கள்நல ஆட்சியை வலியுறுத்தினார். புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். ஏழை, எளிய மக்களின் நலனை தனது அரசின் மையமாகக் கொண்டிருந்தார்.
இந்த மிகப்பெரும் ஆளுமைகளின் சிந்தனைகளை ஒருங்கிணைத்துப் பார்க்கும்போது, காவல்துறை என்பது அதிகாரத்தின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடாது அது மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பிக்கையின் அடையாளமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாகிறது.
குற்றத்தைப் பார்க்கும் பார்வையில் மாற்றம் வேண்டும். குற்றம் நடந்துவிட்டது என்பதற்காக மட்டுமே ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு செயல்படவில்லை என்று கூறிவிட முடியாது. தனிப்பட்ட குற்றச் சம்பவத்திற்கும், மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த சட்டம் - ஒழுங்கு நிலைக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது. ஒரு குற்றம் நடந்துவிட்ட பிறகு அதற்கான பொறுப்பை அரசின் மற்றும் காவல்துறையின் மீது சுமத்தி, மற்றவர்கள் ஒதுங்கிவிட முடியாது. ஏனெனில் அனைத்து குற்றங்களும் கடந்த நூறு நாட்களில் தோன்றியவை அல்ல.
ஒவ்வொரு குற்றத்திற்குப் பின்னாலும் குடும்பப் பிரச்சினை, சொத்துத் தகராறு, முன்விரோதம், பழிவாங்கும் மனநிலை, போதைப்பொருள் பயன்பாட்டின் தாக்கம் போன்ற காரணங்கள் இருக்கலாம். கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட சட்டத்தின் மீதான பயமின்மை, சிலரின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் காவல்துறையின் செயல்பாடு, போதை கலாசாரத்தின் வளர்ச்சி, சமூகக் கட்டுப்பாடு குறைதல், சாதி அடையாளம், நிலம் மற்றும் அதிகாரத்திற்கான போட்டி, தளப்பிரச்சினைகளுக்கு எதிர்ப்பு, உள்ளூர் அதிகாரப் போட்டி, அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ஆதிக்கம், சமூக வலைதளங்களின் தாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூகக் காரணிகளும் குற்றங்களுக்கு பின்னணியாக இருக்கலாம்.
எனவேதான், 2026 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் மாநாட்டில், காவல்துறையின் பணி என்பது குற்றவாளியைக் கைது செய்வதோடு முடிந்துவிடக் கூடாது என்றும், குற்றம் உருவாகும் சூழலைக் கண்டறிந்து, அந்தச் சூழலையே மாற்றி, குற்றம் நடைபெறுவதற்கு முன்பே தடுப்பதே நவீன காவல்துறையின் இலக்காக இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பதே இந்த அரசின் நிலை - முதல்வர்
சட்டப்பேரவையில் பதிலுரை ஆற்றி வரும் முதலமைச்சர் விஜய், “ஒரு மாநிலத்தின் முன்னேற்றம் என்பது சாலைகள் வளர்ச்சியோ, தொழிற்சாலைகள் வளர்ச்சியோ மட்டுமல்ல. அந்த மாநிலத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் பயமில்லாமல் வாழ்கிறார் என்பதில்தான் இருக்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கு சரியாக இருந்தால் தொழில் முன்னேற்றங்கள், புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும். காவல்துறை என்பது வெறும் குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் அமைப்பு மட்டுமல்ல. ஒரு மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் சமூக அமைதிக்கும் மக்களின் நம்பிக்கைக்கு அடித்தளமாக விளங்கும் ஒரு முக்கியமான அமைப்பாகும்” என்றார்.
மேலும், “சட்டத்தை மதித்து நடப்பவர்களுக்கு காவல்துறை உற்ற நண்பனாகவும், சட்டத்தையும் பிறரின் உரிமைகளையும் மீறுபவர்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் எதிரியாகவும் இருக்க வேண்டும். ஒரு காவலர் இந்த இரண்டு பண்புகளையும் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட காவல்துறையினர் எந்தவித அச்சமும் இன்றி நேர்மையாக தங்களது பணிகளை செய்ய வேண்டும். இதற்கான சூழல்களை உருவாக்க இந்த அரசு வியந்த முன்னுரிமை வழங்குகிறது.
முதலமைச்சராக இருந்தாலும், அமைச்சராக இருந்தாலும், அதிகாரியாக இருந்தாலும் காவல் துறையின் சட்டபூர்வ நடவடிக்கைகளில் தேவையற்ற தலையீடு இருக்கக் கூடாது என்பதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறேன். குற்றவாளி யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதும், சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பதுமே இந்த அரசின் கண்ணோட்டமாகும்” எனத் தெரிவித்தார்.
எதிர்கட்சிகள் தொடர் அமளி
அரசினர் சட்ட முன்வடிவுகள் வாசிக்க துவங்கியபோது, எதிர்கட்சிகள் அமளி ஈடுபட்டு வருகின்றனர். முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து பேச வேண்டும் என கோரிய நிலையில், சபாநாயகர் அனுமதி மறுத்தார். அதனைத்தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சிகளின் அமளிக்கும் இடையில் தமிழ்நாடு ஊதியங்கள் வழங்குதல் சட்டத் திருத்த மசோதா, ஊராட்சிகள் இரண்டாவது திருத்த மசோதா, மதிப்புக் கூட்டு வரி – இரண்டாவது திருத்த மசோதா ஆகியவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்ட்டன.
மூன்று நாட்கள் விடுமுறைக்கு பின்னர் கூடும் சட்டப்பேரவை
கடந்த வியாழன்கிழமை நடைபெற்ற பின்னர், மூன்று நாட்களுக்கு பின்னர் இன்று சட்டப்பேரவை கூடுகிறது. இன்று முதலமைச்சர் விஜய் காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை விவாதம் மீதான பதிலுரையை நிகழ்த்தவுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து எதிர்க்கட்சியினர் கேள்வி எழுப்புவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.