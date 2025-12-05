ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்ற வழக்கு இரண்டு நாளில் விசாரணை: உச்ச நீதிமன்றம்

திருப்பரங்குன்றம் மலை
திருப்பரங்குன்றம் மலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 5, 2025 at 9:47 AM IST

திருப்பரங்குன்றம் மலையில் அமைந்துள்ள உச்சி பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது கடந்த பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையாக உள்ளது. ஆனால், நேற்று முன்தினம் கார்த்திகை தீபம் அன்று மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கக் கோரி ரவிக்குமார் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் கடந்த வாரம் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இதனை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார்.

ஆனால், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் வழக்கமாக ஏற்றப்படும் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை அன்று தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தனி நீதிபதி உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செல்ல உள்ளதாகவும், சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பு கருதியும் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது. இதுதொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், சிஐஎஸ்எப் வீரர்கள் உதவியுடன் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். ஆனால், திருப்பரங்குன்றம் கோயில் பகுதியில் நேற்று 144 தடை விதிக்கப்பட்டிருந்ததால் மனுதாரர் மலையேறுவதற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது.

இதனிடையே நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு இரு நீதிபதிகள் அமர்வு முன்முன்பு மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது. ஆனால், அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

அதனை தொடர்ந்து நேற்று மாலை நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், "திருப்பரங்குன்றத்தில் 144 தடை உத்தரவை காரணம் காட்டியே மனுதாரரை தீபம் ஏற்ற போலீசார் அனுமதிக்காமல் இருந்துள்ளனர். எனவே, 144 உத்தரவை ரத்து செய்கிறேன்" என உத்தரவிட்டார்.

மேலும், மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் இன்றே தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்ட நீதிபதி, நாளை (டிச.5) காலை உத்தரவை நிறைவேற்றிய நகலை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார். மேலும், தீபம் ஏற்றும் போது மதுரை காவல் ஆணையர் உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.'' எனவும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் தெரிவித்தார்.

அதனை தொடர்ந்து நேற்று மாலை திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது செல்ல இந்துத்துவ அமைப்பினர் முயன்றனர். ஆனால், நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செல்ல உள்ளதாக தெரிவித்து அவர்களை போலீசார் அனுமதிக்க மறுத்தனர். அப்போது நடந்த போராட்டத்தில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், எச்.ராஜா உள்ளிட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனின் உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாக வந்துள்ள தகவலின்படி ''திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அரசு எந்த தடையும் விதிக்கவில்லை. 2014ம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில் எங்கு தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்பதை நீதிமன்றம் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது. தற்போது தீபம் ஏற்றக கோரும் இடம் தர்காவுக்கு 15 மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இதனால் ஏற்படும் தேவையில்லாத பிரச்சினைகளை தவிர்க்கவே அனுமதிக்கவில்லை'' என கூறப்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், இன்று இந்த வழக்கு இன்று அவசர வழக்காக உச்ச நீதிமன்றத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

10:59 AM, 5 Dec 2025 (IST)

திருப்பரங்குன்ற விவகாரத்தில் இரண்டு நாளில் விசாரணை - உச்ச நீதிமன்றம்

திருப்பரங்குன்ற மலையில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை ஏற்றுக்கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம் இரண்டு நாளில் விசாரிக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

10:39 AM, 5 Dec 2025 (IST)

நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு: விசாரணையை ஒத்திவைத்த உயர் நீதிமன்றம்

திருப்பரங்குன்ற மலையில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கின் விசாரணை செவ்வாய் கிழமைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசு இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளதாக கூறியதையடுத்து மதுரை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

9:55 AM, 5 Dec 2025 (IST)

திருப்பரங்குன்ற விவகாரம்: மக்களவையில் விவாதிக்க திமுக ஒத்திவைப்பு நோட்டீஸ்

தமிழ்நாட்டில் கலவரத்தை உண்டாக்க சில உள்நோக்கம் கொண்ட குழுக்கள் முயற்சி செய்வதாகவும், அதுதொடர்பாக விவாதிக்கக்கோரியும் திமுக துணைப்பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி மக்களவையில் ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்தை அளித்துள்ளார்.

9:50 AM, 5 Dec 2025 (IST)

மதுரைக்குத் தேவை வளர்ச்சி அரசியல் மட்டுமே: முதல்வர் ஸ்டாலின்

மாமதுரைக்குத் தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது ……….. அரசியலா? மக்கள் முடிவு செய்வார்கள்.

மெட்ரோ இரயில்,

#AIIMS

புதிய தொழிற்சாலைகள் & வேலைவாய்ப்புகள்! - இவைதான் மாமதுரையின் வளர்ச்சிக்காக அங்கு வாழும் மக்கள் கேட்பது!

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

