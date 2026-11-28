பரபரப்பில் திருப்பரங்குன்றம்: உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு படி மலைத்தூணில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை
Published : November 28, 2026 at 10:24 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 11:24 AM IST
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியிலுள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபத் திருநாளான கடந்த 24-ஆம் தேதி தீபம் ஏற்ற வேண்டுமென உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. ஆனால், வழக்கமாக உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகேயுள்ள தீபமண்டபத்தில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இது குறித்து கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. எனினும், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்றாததால் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு விவாதங்களும் போராட்டங்களும் நடைபெற்று வந்தன.
இந்நிலையில், இது தொடர்பான வழக்கு நேற்று (நவ.27) மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழக அரசின் நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்த நீதிபதிகள், இன்று திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டுமென உத்தரவிட்டனர். மேலும், திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் மற்றும் மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹா ஆகிய இரு வழிபாட்டுத் தலங்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் வகையில் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையினரைப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்த உத்தரவிட்டனர்.
இதற்கிடையே, கோயில் அறங்காவலர் குழு இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் எஸ். வைத்தியநாதன் மற்றும் வி. பார்த்திபன் ஆகியோர் நிர்வாகப் பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் நேற்று இரவே மதுரை வந்தடைந்த நிலையில், இன்று தீபம் ஏற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி பாதுகாப்புப் பணிக்காக கோயம்புத்தூரிலிருந்து மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையின் (CRPF) ஒரு பிரிவான விரைவு அதிரடிப் படை (Rapid Action Force – RAF) பட்டாலியன் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் வந்தடைந்தது. இதையடுத்து திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் அந்த பகுதி முழுக்க பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.
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இஸ்லாமியர்கள் மௌன போராட்டம்
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரை தமிழ் சங்கம் முன்பாக மதுரை மத நல்லிணக்க கூட்டமைப்பு, மக்கள் நல இயக்கங்கள் மற்றும் முஸ்லிம் ஐக்கிய ஜமாத் சார்பாக மௌன போராட்டம் துவங்கியது. இன்று காலை முதல் மாலை வரை நடைபெறுகிற இந்தப் போராட்டத்தில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றுள்ளனர்.
மருத்துவ குழுக்கள் வருகை
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சித்தூணில் இன்று தீபம் ஏற்றப்படவுள்ள நிலையில் பொதுமக்களின் பாதுகாப்புக்காக 16 மருத்துவ குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மலையைச் சுற்றி நடமாடும் குழுக்களாக இவர்கள் இயங்க உள்ளனர். மயில் மண்டபம், பழனி ஆண்டவர் கோயில், திருப்பரங்குன்றம் பேருந்து நிலையம், அதுபோக திருப்பரங்குன்றம் அரசு மருத்துவமனை ஆகிய பகுதிகளில் மருத்துவர்கள் குழுக்களாக தயார் நிலையில் உள்ளனர். அதே போன்று 108 ஆம்புலன்ஸ் மருத்துவக்குழுவும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டிய அவசரம் இருப்பின் இந்த குழு தயார் நிலையில் இருக்கும்.
அதேபோல், நான்கு இருசக்கர வாகன ஆம்புலன்ஸ் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கும். பொதுவாக வயதானவர்கள், மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளவர்கள், இதய கோளாறு உள்ளவர்கள், கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள் மலை ஏறுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.
மேலும் மலை ஏறுபவர்களின் வசதியை கருத்தில்கொண்டு ஓ.ஆர்.எஸ் கரைசல் பாக்கெட் கைவசம் வைத்திருப்பதாகவும், அதனை தேவைப்படும் அனைவருக்கும் கொடுக்க தயாராக உள்ளதாகவும் சேடப்பட்டி வட்டார மருத்துவர் விஸ்வநாதப் பிரபு தெரிவித்தார்.
சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரார்களுக்கு மேளதாளங்கள் முழங்க வரவேற்பு
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியிலுள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக நீடித்து வந்த வழக்கில், உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின்படி இன்று மாலை தீபம் ஏற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வை அமைதியான முறையில் நடத்துவதற்கும், அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கும் காவல்துறை சார்பில் பல்வேறு கட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, கோவையிலிருந்து சுமார் 130 பேர் கொண்ட மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையினர் (Rapid Action Force) பாதுகாப்புப் பணிக்காக திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வருகை தந்துள்ளனர். இவர்களுக்கு மலைப்பகுதி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள முக்கிய இடங்களில் பாதுகாப்புப் பணிகள் ஒதுக்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. வ்இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வருகை தந்த மத்திய பாதுகாப்புப் படையினரை வரவேற்கும் வகையில் பொதுமக்களும், முருக பக்தர்களும் திரண்டு வந்தனர். அப்போது மேளதாளங்கள் முழங்க, மலர்கள் தூவி அவர்களுக்கு உற்சாகமான வரவேற்பு அளித்தனர்.
திருப்பரங்குன்றம் தீபமேற்றம் - முன்னாள் நீதிபதிகள் மதுரை வருகை
திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் நிர்வாகத்தை கவனிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ். வைத்தியநாதன் மற்றும் வி. பார்த்திபன் ஆகியோர் இன்று (நவம்பர் 28) மதுரை வந்தடைந்தனர். சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வந்தடைந்த இருவரும் நேராக திருப்பரங்குன்றம் கோயிலுக்குச் சென்று கோயில் நிர்வாகப் பொறுப்பை ஏற்கவுள்ளனர்
இதற்கிடையே, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு நகல் தற்போது தான் கிடைத்துள்ளதாகவும், அதனை முழுமையாகப் படித்துப் பார்த்த பிறகே உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளின்படி செயல்படுவது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்றும் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி எஸ். வைத்தியநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நீதிபதி வைத்தியநாதன், “உத்தரவு நகலைப் படித்த பிறகுதான் எங்களால் எதையும் சொல்ல முடியும். இப்போதைக்கு இந்த விவகாரத்தில் எந்தக் கருத்தும் தெரிவிக்க விரும்பவில்லை. இன்றைய ஏற்பாடுகள் குறித்தும் இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை” என தெரிவித்தார்.
சிக்கந்தர் தர்காவில் சிறப்பு தொழுகை - தீவிர சோதனைக்கு பிறகு இஸ்லாமியர்கள் அனுமதி
திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் அமைந்துள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சிறப்புத் தொழுகை மற்றும் பிரார்த்தனை செய்வதற்காக, கேரளா உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இஸ்லாமியர்கள் வருகை தந்துள்ளனர். பெண்கள், ஆண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் என 100-க்கும் மேற்பட்டோர் சிறப்புப் பிரார்த்தனையில் பங்கேற்பதற்காக அங்கு கூடியுள்ளனர். இதையடுத்து, காலை 6.15 மணிக்கு மேல் காவல்துறையினர் அனைவரையும் வரிசையாக நிற்க வைத்து, ஒவ்வொருவரின் விவரங்களையும் சேகரித்தனர். தொடர்ந்து, தீவிர சோதனைக்குப் பிறகே அவர்கள் மலை மேல் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இன்று 100க்கும் மேற்பட்டோர் பிரார்த்தனை செய்வதற்காக மலை மேலே செல்லவுள்ளனர்.
சி.ஆர்.பி.எஃப் கட்டுப்பாட்டில் திருப்பரங்குன்றம்
திருப்பரங்குன்றம் மலையிலுள்ள கல்தூணில் தீபமேற்ற வேண்டும், மலை முழுவதும் சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரர்கள் தங்கள் கட்டுபாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் என நேற்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில் சி.ஆர்.பி.எஃப் வீரர்கள் திருப்பரங்குன்றம் மலை முழுவதும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மலையில் தீபமேற்றுவதற்காக இந்து பக்தர்களும், சிக்கந்தர் தர்காவில் தொழுகை செய்வதற்காக இஸ்லாமியர்களும் தங்களுடைய ஆதார் கார்டினை காட்டிவிட்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றனர். நிகழ்விடத்தில் அசாம்பாவிதங்கள் ஏதேனும் ஏற்பட்டால் மீட்புப்பணிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் தமிழக காவல்துறையினர் கயிறு மற்றும் தீயணைக்கும் உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை மலையடிவாரத்தில் வைத்திருக்கின்றனர்.