புதிய ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி - ஆளுநரை 2-வது நாளாக இன்றும் சந்தித்தார் விஜய்

ஆளுநரிடம் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரிய விஜய் (IANS)
Published : May 7, 2026 at 11:27 AM IST

Updated : May 7, 2026 at 11:53 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து 3 நாட்களாகியும், புதிய ஆட்சி அமைவதில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 23-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் கடந்த 4-ந் தேதி எண்ணிப்பட்டன.

வாக்கு எண்ணிக்கையில் பெரும் திருப்பமாக, முதன் முறையாக தேர்தல் களம் கண்ட நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து சாதனை படைத்தது. ஆளும் கட்சியான திமுக 59 தொகுதிகளிலும், எதிர்க்கட்சியான அதிமுக 47 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றன. பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், தவெகவுக்கு ஆதரவுக் கரம் நீட்டியது காங்கிரஸ். அந்த கட்சிக்கு தேர்தலில் 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தது.

ஆட்சி அமைக்க 118 உறுப்பினர்கள் தேவை என்ற நிலையில், 113 பேரின் ஆதரவுடன் பொறுப்பு ஆளுநரிடம் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியது தவெக. இது தொடர்பாக அக் கட்சியின் தலைவர் விஜய் தலைமையிலான குழுவினர் பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை நேற்று சந்தித்தனர். மேலும், விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்பு விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளும் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் மும்முரமாக நடைபெற்று வந்தன.

ஆனால், ஆட்சி அமைக்க வருமாறு பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகர், தவெக தலைவர் விஜய்க்கு அழைப்பு விடவில்லை. மேலும், விஜய்க்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த முதலமைச்சருக்கான கான்வாய் வாகன பாதுகாப்பும் திடீரென காவல்துறையால் திரும்பப் பெறப்பட்டது. இந்த பரபரப்பான சூழல் தமிழ்நாடு அரசியலில் அரங்கேறி வருகிறது.

12:13 PM, 7 May 2026 (IST)

விஜய் முதலமைச்சராவதை பாஜக விரும்பவில்லை - மாணிக்கம் தாகூர்

தவெக தலைவர் விஜய், தமிழக பொறுப்பு ஆளுநரை சந்தித்தது குறித்து டெல்லியில் ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர், "தமிழகத்தில் மக்கள் ஒரு மாற்றத்திற்காகவே வாக்களித்துள்ளனர் என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும். மக்கள் ஒரு புதிய தலைவரைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர். தமிழகத்தில் தற்போது அரசியல் பாதை தெளிவாக உள்ளது. அக்கட்சியிலிருந்து 108 உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 உறுப்பினர்களின் ஆதரவையும் சேர்த்தால், மொத்த எண்ணிக்கை 113 ஆகிறது. அதேவேளை, பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான எண்ணிக்கை 118 ஆகும்.

விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக்க கூடாது என்பதே பாஜகவின் மனநிலையாகவும், டெல்லியின் மனநிலையாகவும் உள்ளது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. விஜய் முதலமைச்சராக வருவதை டெல்லி விரும்பவில்லை. ஆளுநர் இந்த முடிவை அறிவிப்பதில் காலதாமதம் செய்து வருகிறார் என்பதும் நமக்குத் தெரியும்.

ஆளுநர் ஒரு நல்ல மனிதராக இருந்தாலும், அவர் தற்போது அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளார். தமிழகத்தில் பாஜகவிற்கு ஒரே ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மட்டுமே உள்ளார். இருப்பினும், அந்த ஒரே ஒரு உறுப்பினரை வைத்துக் கொண்டே அவர்கள் அரசியல் விளையாடத் தயாராக உள்ளனர். இது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது.

மாற்றம் மற்றும் நம்பிக்கையை முன்னிறுத்தி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கட்சி ஆட்சி அமைப்பதை தடுப்பது ஒரு குற்றமாகும். விஜய்யை உடனடியாக ஆட்சி அமைக்க அழைப்பதோடு, சட்டமன்றத்தில் அவர் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கவும் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன். அதுவே நீதியாகும். இந்த மாற்றம் மற்றும் நம்பிக்கைக்கு எதிராக எந்தவொரு கட்சியாவது தடையாக நின்றால், தமிழக மக்கள் அவர்களைத் தகுந்த முறையில் தண்டிப்பார்கள்" என்று கூறினார்.

12:08 PM, 7 May 2026 (IST)

"தவெக தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளியுங்கள்"

தவெக தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சிக்கு விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று சமூகநீதிப் பேரவை என்ற அமைப்பின் சார்பில் சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

அதில், "காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ தலைமைகளை உரிமையுடன் வேண்டுகிறோம்! மதச்சார்பற்ற கூட்டணி ஆட்சியை அமைக்க மக்கள் அளித்த தீர்ப்பே, மகேசன் தீர்ப்பு! தவெக கூட்டணி ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளியுங்கள்! பாஜக கூட்டணியைத் துரத்தியடித்து, வரலாற்றுக் கடமையை ஆற்றுங்கள்! இதுவே தமிழக மக்களின் விருப்பம்!" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

11:50 AM, 7 May 2026 (IST)

பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்தப் பின்னர் ஆளுநர் மாளிகையில் இருந்து புறப்பட்டார் தவெக தலைவர் விஜய். இந்த சந்திப்பு சுமார் 45 நிமிடங்கள் நடந்தது.

11:35 AM, 7 May 2026 (IST)

பிரவீன் சக்கரவர்த்தி எச்சரிக்கை

தவெக தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்பதை தடுக்க நினைத்தால் பெரும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான பிரவீன் சக்கரவர்த்தி எச்சரித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர், "இது தமிழ்நாட்டு மக்களின் பரந்த மனநிலையைப் பிரதிபலிக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய்க்கு மக்கள் வழங்கியிருக்கும், தெளிவான இந்தத் தீர்ப்பை ஏமாற்றவோ அல்லது தாமதப்படுத்தவோ மேற்கொள்ளப்படும் எத்தகைய முயற்சிகளும், மிகத் தீவிரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். மேலும் மக்கள் மத்தியில் ஜனநாயகத்தின் மீதான நம்பிக்கை சிதைவதற்கும் வழிவகுக்கும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

11:34 AM, 7 May 2026 (IST)

ஆளுநரை மீண்டும் சந்தித்த விஜய்

ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியும், ஆளுநர் அழைப்பு விடாத நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான குழுவினர் தொடர்ந்து 2-வது நாளாக இன்று ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்தனர்.

11:30 AM, 7 May 2026 (IST)

ஆளுநருக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கண்டனம்

அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மதித்து ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் எந்தவொரு கட்சியும் தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் வகையில், தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கவில்லை.

எனினும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு 108 உறுப்பினர்களை வழங்கி, அதனை தனிப் பெரும் முதன்மை எண்ணிக்கை கொண்ட கட்சியாக தேர்வு செய்துள்ளனர்.

இதன் அடிப்படையில் தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய், ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்கும் உரிமை கோரியுள்ளார். பதவி ஏற்புக்கு முன்பு தவெக, தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என ஆளுநர் நிர்பந்திப்பது ஏற்புடையதல்ல.

தனிப் பெரும் எண்ணிக்கை கொண்ட தவெக, தனது பெரும்பான்மையை பேரவையில் நிரூபிக்க ஆளுநர், அரசியலமைப்பு சட்டப்படி அவகாசம் தர வேண்டும். இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்த எஸ்.ஆர். பொம்மை வழக்கு உட்பட பல வழக்குகளில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகளில் உச்ச நீதிமன்றமும் உறுதி செய்துள்ளது.

இதனை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு ஆளுநர், தவெக தனது பெரும்பான்மையை பேரவையில் நிரூபிக்க வாய்ப்பளித்து அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளின் உணர்வை மதித்து நடக்க வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

