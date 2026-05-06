தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி: ரஜினிகாந்த் - ஸ்டாலின் திடீர் சந்திப்பு
Published : May 6, 2026 at 1:35 PM IST|
Updated : May 6, 2026 at 2:20 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைக்க காங்கிரஸ் ஆதரவளிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
234 தொகுதிகளுக்கான தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு கடந்த ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ம் தேதி நடைபெற்றது. இதில் புதிதாக தேர்தல் களம் கண்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (தவெக), 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.
அதே நேரம், திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சியாக மாறியுள்ளது. எதிர்கட்சியாக இருந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3 இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சி 5, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி 4, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகியவை தலா 2 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பாரதிய ஜனதா கட்சி, தேசிய முற்போக்கு திராவிட வெற்றிக் கழகம், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகியவை தலா 1 இடத்தில் வென்றுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு 118 தொகுதிகள் தேவை என்ற நிலையில், தவெகவுக்கு இன்னும் 11 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. விஜய் 2 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால், விதிகளின்படி ஒரு தொகுதியின் எம்எல்ஏ பதவியை அவர் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும். எனவே, கூடுதலாக 11 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இருந்தால் மட்டுமே, பேரவையில் தவெகவால் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியும். இதனையடுத்து, பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்க பிற கட்சிகளில் ஆதரவை தவெக நாடியுள்ளது.
முதல் கட்டமாக திமுக கூட்டணியில் இருந்து 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தமிழ்நாடு காங்கிரஸ், தவெகவிற்கு நிபந்தனைகளுடன் ஆதரவு அளிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் மட்டுமின்றி, வரும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் மற்றும் 2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் ஆகியவற்றிலும் ஆதரவு என தெரிவித்துள்ளது.
LIVE FEED
ஆட்சியமைப்பது குறித்து ஆளுநரை சந்திக்கவுள்ள விஜய்
108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, தற்போது காங்கிரஸின் ஆதரவை பெற்ற தவெக தலைவர் விஜய், ஆட்சியமைப்பது குறித்து ஆளுநரை சந்திக்கவுள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தவெக, ஆட்சியமைக்க தேவையான கூடுதல் 11 இடங்களுக்கான ஆதரவை திரட்டி வருகிறது. திமுக கூட்டணியில் வெற்றி பெற்ற கட்சிகளிடம் ஆதரவை கேட்கப்பட்ட நிலையில், முதல் கட்சியாக காங்கிரஸ் தவெகவிற்கு ஆதரவளிப்பதாக அறிவித்ததுள்ளது.
காங்கிரஸ் தரப்பில், கிரிஷ் ஜோடன்கர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, பிரவீன் சக்கரவர்த்தி மற்று வெற்றி பெற்ற 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டாக பனையூரில் உள்ள தவெக அலுவலகத்திற்கு சென்று விஜய்யை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கடிதத்தை அளித்தனர். இதனிடையே, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் விஜய்யின் கோரிக்கையை பரிசீலிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
இதனைத்தொடர்ந்து, ஆட்சியமைப்பது குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பிற்பகல் 3.30 மணியளவில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்திக்கவுள்ளார்.
ஸ்டாலினை இல்லத்தில் சந்தித்த ரஜினிகாந்த்
தமிழ்நாடு அரசியலில் பல திருப்பங்கள் நடைபெற்று கொண்டியிருக்கும் நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை நடிகர் ரஜினிகாந்த அவரின் இல்லத்தில் இன்று சந்தித்து பேசினார்.
தவெகவிற்கு சிபிஐ ஆதரவு? - மே 8 கூடும் செயற்குழு
தவெக அமைப்பதற்கு ஆதரவு கேட்டு கடிதம் அளித்துள்ளது குறித்து எட்டாம் தேதி நடைபெறும் செயற்குழு கூட்டத்தில் விவாதித்து முடிவு எடுப்போம் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்க தவெக இதர கட்சிகளில் ஆதரவை நாடியுள்ளது. இந்நிலையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் இதுகுறித்து தெரிவிக்கையில், “தமிழ்நாட்டில் ஒரு முற்போக்கான ஆட்சி அமைப்பதற்கு தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு கடிதம் வந்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் செயற்குழு கூட்டம் எட்டாம் தேதி சென்னை தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது என அறிவித்துள்ளார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த்- ஸ்டாலின் திடீர் சந்திப்பு
தவெகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்த நிலையில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை அவரின் இல்லத்தில் சந்தித்து பேசினார்.
பனையூர் வந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளுக்கு உற்சாக வரவேற்பு
ஆட்சியமைக்க தவெகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவளித்த நிலையில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கமிட்டி செல்வப்பெருந்தகை, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், பிரவீர் சக்கரவர்த்தி உள்ளிட்டவர்கள் பனையூரில் உள்ள தவெகவிற்கு அலுவலகத்திற்கு வந்தடைந்தனர். அவர்களுக்கு தவெக நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
ஆதரவை தெரிவிக்க பனையூர் வந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள்
ஆட்சியமைக்க தவெகவிற்கு ஆதரவளிப்பதாக அறிவித்த காங்கிரஸின் நிர்வாகிகள் பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வந்தடைந்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைக்க, காங்கிரஸ் கட்சி நிபந்தனையுடன் ஆதரவு அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் தமிழகத்தில் கடந்த 10 ஆண்டுகால திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவுக்கு வந்துள்ளது. மேலும் படிக்க