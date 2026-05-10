ஜோசப் விஜய் எனும் நான்... சற்று நேரத்தில் பதவியேற்கும் விஜய்
சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை 10 மணிக்கு நேரு உள் விளையாட்டரங்கத்தில் வைத்து பதவியேற்கிறார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக ச.ஜோசப் விஜய் பதவியேற்கும் நிலையில், அவருடன் 9 அமைச்சர்களும் பதவியேற்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பதவியேற்பு விழாவில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி கலந்து கொள்கிறார். புதிய எம்எல்ஏக்களுக்கு தற்காலிக சபாநாயகர், பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். தவெக தலைவர் விஜய், சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க மே 13ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவகாசம் அளித்துள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய், ஆதரவு அளித்துள்ள காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விசிக ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்களுடன் நேற்று மாலை ஆளுநரை 4-ஆவது முறையாக சந்தித்து, ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்தார். அவரது கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொண்டு அரசமைப்பு சட்டத்தின் 164வது பிரிவின் கீழ் தவெக தலைவர் விஜய்யை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுத்தார்.
இன்றைய பதவியேற்பு நிகழ்வில் தவெகவை சேர்ந்த செங்கோட்டையன், என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல்குமார், அருண்ராஜ் ஆகியோர் பதவியேற்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தவெக அமைச்சரவையில், காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களான மேலூர் விஸ்வநாதன், கிள்ளியூர் எஸ்.ராஜேஷ்குமார் ஆகியோரும் இடம்பெற இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால், தமிழ்நாட்டில் 1967-க்குப் பிறகு ஆட்சி அதிகாரத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி இடம்பெறுகிறது.
விஜய் வீட்டுக்கு கான்வாய் வாகனங்கள் வருகை
முதலமைச்சராக இன்று காலை 10 மணிக்கு பொறுப்பேற்க இருக்கும் தவெக தலைவர் ச.ஜோசப் விஜய்யின் நீலாங்கரை இல்லத்திற்கு கான்வாய் வாகனங்கள் வருகை தந்துள்ளன. முன்னதாக, தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்ததையடுத்து அடுத்த முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவருக்கு முதலமைச்சருக்கான கான்வாய் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஆட்சியமைப்பதற்கான பெரும்பான்மை இல்லாததால், மூன்று நாள்களுக்குப் பிறகு அவை திரும்பப் பெறப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.