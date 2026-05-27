டெல்லி புறப்பட்டார் முதலமைச்சர் விஜய்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 27, 2026 at 9:55 AM IST

Updated : May 27, 2026 at 10:22 AM IST

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களை பிடித்த தமிழக வெற்றிக் கழகம், காங்கிரஸ், விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் அறுதி பெரும்பான்மையை பெற்று ஆட்சியமைத்தது. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக ச. ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்ற பின்னர், 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம், சிங்கப்பெண் அதிரடி படை, போதைப்பொருள் தடுப்புச் சிறப்புப் படை ஆகிய மூன்று திட்டங்களில் முதல் கையெழுத்தை போட்டார். இதனையடுத்து 717 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல், வரம்புடன் விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி போன்ற அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டின் முக்கியப் பிரச்சினைகளாகப் பார்க்கப்படும் மேகதாது அணை விவகாரம், கரீப் காலத்திற்கான உர விநியோகம், மாநில மேம்பாட்டிற்கான நிதி, மீனவர்கள் பிரச்சினை தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடிதம் எழுதியிருந்தார்.

இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து மேற்கூறிய பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் காலை 10 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்ற விஜய், பகல் 12:30 மணியளவில் டெல்லி சென்றடைவார். அங்கு மாலை 4:30 மணியளவில் பிரதமரை சந்திப்பதாகவும், அதன்பின்னர், மாலை 6:45 மணியளவில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து பேச உள்ளதாகவும், இரவு 7:30 மணிக்கு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளிக்க உள்ளதாகவும் அரசு துறை வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.

10:05 AM, 27 May 2026 (IST)

குடியரசு தலைவரை சந்திக்க முதல்வர் விஜய் திட்டம்

இன்று அரசு முறை பயணமாக டெல்லி புறப்பட்டு சென்றுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரை இன்று மாலை சந்திக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

