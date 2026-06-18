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மும்மொழிக் கொள்கை ஏற்றால் தான் நிதி என்பதை ஏற்க முடியாது - அரசின் உரையை அப்படியே படித்து வருகிறார் ஆளுநர்

சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் (இடது), முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (வலது)
ஆளுநர் அர்லேகர் உரையுடன் கூடியது சட்டப் பேரவைக் கூட்டத் தொடர் (X/@CMOTamilNadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 9:06 AM IST

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Updated : June 18, 2026 at 10:30 AM IST

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முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்று வியாழக்கிழமை தொடங்குகிறது. நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று, கூட்டணி ஆட்சி அமைத்துள்ளது. முன்னதாக, தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்துவதற்காக, கடந்த மே 13ஆம் தேதி பேரவை கூடியது. இதில் விஜய் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து ஆட்சியை தக்கவைத்து கொண்டார். மொத்தம் 144 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். வாக்கெடுப்புக்கு பிறகு, பெரும்பான்மை உறுதியானதை அடுத்து, தேதி குறிப்பிடாமல் பேரவை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் தலைமையில், தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேக்கர் உரையுடன் காலை 10 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. அவர் தமிழக அரசு சார்பில் தயாரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள உரையை வாசிப்பார். இதைத் தொடர்ந்து, ஆளுநர் உரையின் தமிழாக்கத்தை சபாநாயகர் வாசிப்பார். பின்னர், சபாநாயகர் தலைமையில் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்று, எத்தனை நாட்கள் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெறும். விவாதம் நிறைவடைந்த பிறகு முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை வழங்குவார். சட்டப்பேரவையில் விவாதம் நடைபெற உள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சியினர் பல்வேறு பிரச்சினைகளை எழுப்பத் தயாராகியுள்ளனர். குறிப்பாக சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினை, குதிரை பேரம், மின்தடை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

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10:28 AM, 18 Jun 2026 (IST)

மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும்

நிதி பற்றாக்குறை இருந்தாலும் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும். கடந்த ஆட்சியில் வரி வருவாய் அமலாக்கத் திட்டத் துறையில் திட்டமிட்ட ஊழல் நடைபெற்றது.

கடந்த ஆட்சியில் போதை பொருள் கலாச்சாரத்தை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தமிழக கல்லூரிகளில் உள்ள பேராசிரியர் காலி பணியிடங்களை விரைந்து நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

10:22 AM, 18 Jun 2026 (IST)

பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்க சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தவறு செய்யும் நபர்களுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் இருமொழி கொள்கையை தொடரும் என ஆளுநர் உரையில் அறிவிப்பு

உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்காடு மொழியாக தமிழை அறிவிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் வெளிப்படையானதாக இருக்கும். அரசு அலுவலகங்களில் ஊழல், லஞ்சத்திற்கு முடிவு கட்டப்படும்.

நிதி பகிர்வில் தமிழகத்திற்க்கு மத்திய அரசு அநீதி இழைத்து வருகிறது. இது குறித்து அறிக்கை வெளியிடப்படும். நீர்நிலைகளை தூர்வாரி மழை நீர் சேகரிப்பு மேம்படுத்தப்படும். லஞ்சத்தை ஒழிக்க தவெக அரசு தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.

தற்போது நடைபெற்று வரும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு உடன் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து இருமொழி கொள்கை பின்பற்றப்படும்.

மும்மொழிக் கொள்கை ஏற்றால் தான் நிதி என்பதை ஏற்க்க முடியாது. சட்டவிரோத மது விற்பனையை தடுக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. போதைப்பொருள் தடுக்க அனைத்து மாவட்டத்திலும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்று ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிட்டார்.

10:18 AM, 18 Jun 2026 (IST)

போதை கலாச்சாரம் அதிகம் இருந்தது - ஆளுநர் உரை

தமிழ்நாட்டில் போதை கலாச்சாரம் அதிகம் இருந்ததாக ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து அளித்த உரையை ஆளுநர் அர்லேகர் மாற்றம் இன்றி படித்து வருகிறார். நிதி வழங்குவதில் தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு பாரபட்சம் காட்டி வருகிறது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு வாசகங்கள் ஆளுநர் உரையில் இடம் பெற்றுள்ளது.

10:15 AM, 18 Jun 2026 (IST)

நிதிநிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது

தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. ஒவ்வொரு குடிமகனின் தலையில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேல் கடன் சுமை இருப்பதாக ஆளுநர் குறிப்பிட்டார்

மேலும், ஓசூர் விமான நிலையம், மேகதாது அணைக்கு எதிர்ப்பு, தமிழக மீனவர்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் மனு அளித்துள்ளார். கோவை மதுரை ஓசூர் ஆகிய இடங்களில் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் என பிரதமரிடம் முதல்வர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இது தொடர்பான கோரிக்கைகள் மத்திய அரசிடம் பரிசீலனையில் உள்ளது. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு 200 யூனிட் இலவசம் மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது என்று ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிட்டார்.

10:12 AM, 18 Jun 2026 (IST)

புரட்சிகரமான வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி முன்னேறுவதற்காக, மாநில உரிமைகள், பெண்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலன், சமூக நீதி, சம வாய்ப்பு, மாற்றுத் திறனாளிகள், விவசாயிகள், மீனவர்கள், நெசவாளர்கள், தொழிலாளர்கள், திருநங்கைகள் மற்றும் சிறுபான்மையினரின் நலன் ஆகியவற்றை நிலை நாட்டுவதை முதன்மைக் கொள்கையாகக் கொண்டு செயல்படும் அரசாக நாங்கள் திகழ்கிறோம் - ஆளுநர் உரை

10:08 AM, 18 Jun 2026 (IST)

மக்களே நாயகர்கள் என்றார் அண்ணா

ஆளுநர் அர்லேகர் தனது உரையில் பேரறிஞர் அண்ணாவை சுட்டிக் காட்டிப் பேசினார். மக்களே நாயகர்கள் என்று அண்ணா கூறினார் என்று ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிட்டார்.

தமிழ்நாடு அரசியலில் புரட்சி நடந்துள்ளது. அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைக்கும் வகையில் ஆட்சி இருக்கும் என ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிட்டார்.

10:06 AM, 18 Jun 2026 (IST)

ஆளுநர் உரை

கட்சி ஆரம்பித்து 2 ஆண்டுகளிலேயே நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் மக்கள் ஆதரவுடன் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சி அமைத்துள்ளது. பேரறிஞர் அண்ணா, எம்ஜிஆர் ஆகியோரைப் போன்று தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார் என ஆளுநர் உரையில் குறிப்பிட்டார்.

அம்பேத்கர், தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, பெருந்தலைவர் காமராஜர் உள்ளிட்டோர் பெயர்களை குறிப்பிட்டு தனது உரையினை வாசித்து வருகிறார். 74 ஆண்டு கால வரலாற்றில் கூட்டணி ஆட்சி மூலம் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார் தவெக தலைவர் விஜய் என ஆளுநர் குறிப்பிட்டார்.

10:01 AM, 18 Jun 2026 (IST)

கூடியது சட்டப் பேரவை - முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

சட்டப் பேரவைக் கூட்டத் தொடர் கூடியது. முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. பின்னர் 2-வதாக தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது.

9:54 AM, 18 Jun 2026 (IST)

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முதல்வரிசையில் 5-வது இடம்

அதிமுக சட்டமன்ற குழுத் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முதல் வரிசையில் 5வது இருக்கை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் வரிசையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அவரைத் தொடர்ந்து கே என் நேரு, எ.வ.வேலு, கோவி.செழியன் ஆகியோருக்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதற்கடுத்தபடியாக ஐந்தாவது இருக்கையில் அதிமுக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு முதல் வரிசையில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு அடுத்து ஒ.எஸ்.மணியன், அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோருக்கு அடுத்தடுத்த இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

தொடர்ந்து எட்டாவது இருக்கையில் சௌமியா அன்புமணிக்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கடுத்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, பாஜக, தேமுதிக, அமமுக, மனித நேய மக்கள் கட்சிக்கு முதல் வரிசையில் இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

9:52 AM, 18 Jun 2026 (IST)

ஆளுநர் அர்லேகர் தலைமைச் செயலகம் வந்தார்

தமிழக சட்டப் பேரவையில் உரையாற்ற வருகை தந்தார் தமிழக ஆளுநர் அர்லேகர். அவரை, சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன், சட்டப் பேரவை செயலாளர் சாந்தி ஆகியோர் வரவேற்று சட்டசபைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அப்போது ஆளுநர் அர்லேகருக்கு காவல்துறையினர் அணிவகுப்பு மரியாதை வழங்கினர்.

ஆளுநருக்கு காவல்துறை அணிவகுப்பு மரியாதை
ஆளுநருக்கு காவல்துறை அணிவகுப்பு மரியாதை (ETV Bharat Tamilnadu)

9:29 AM, 18 Jun 2026 (IST)

பதாகைகளுடன் வந்த திமுக எம்எல்ஏக்கள்

சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடருக்கு வந்த திமுக எம்எல்ஏக்கள், "வாயைத் திறங்க CM" என்ற வாசகம் அடங்கிய பேட்ஜ் அணிந்து வந்தனர். மேலும் தவெக அரசுக்கு எதிரான பதாகைகளை ஏந்தியவாறு வந்தனர்.

மேலும், Reels இங்கே real எங்கே?... தூய சக்தி அல்ல துயர சக்தி... திரையில் நாயகன் தரையில் வில்லன்... மாஸ்டர் வாயில் பிளாஸ்டர்.... போன்ற பதாகைகளை ஏந்தியபடி கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

பதாகைகளுடன் வந்த திமுக எம்எல்ஏக்கள்
பதாகைகளுடன் வந்த திமுக எம்எல்ஏக்கள் (ETV Bharat Tamilnadu)

9:28 AM, 18 Jun 2026 (IST)

முதலமைச்சர் விஜய் வருகை

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்கும் நிலையில், வழக்கம் போல் முதலமைச்சர் விஜய் காலை அலுவலகத்திற்கு வந்தார்.

Last Updated : June 18, 2026 at 10:30 AM IST

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY
முதலமைச்சர் விஜய்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
CM VIJAY
CM VIJAY TN ASSEMBLY

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