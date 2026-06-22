சட்டப் பேரவை 3ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர்: வெளிநடப்பு செய்த அதிமுகவினர்
Published : June 22, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : June 22, 2026 at 10:14 AM IST
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவையின் மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு கூடுகிறது.
தவெக வெற்றிபெற்று ஆட்சியமைத்துள்ள நிலையில், ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான முதல் தமிழக சட்டப் பேரவை ஜூன் 18ஆம் தேதியன்று தொடங்கியது. முதல் நாள் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கிய நிலையில், அடுத்த நாள் மறைந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் ஒத்திவைக்கப்பட்டு, மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எதிரான அரசின் சிறப்பு தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்தார். தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்ற நிலையில், அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவோடு தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்நிலையில் மூன்றாம் நாளான இன்று ஆளுநர் உரையின் மீதான விவாதமும், நன்றி உரையும் இடம்பெறவுள்ளது.
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ஆளுநர் உரை மீதான நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம்
ஆளுநர் உரை மீதான நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தில் 11 உறுப்பினர்கள் பேசவுள்ளதாக சபாநாயகர் தெரிவித்தவுடன், எதிர்க்கட்சியினர் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் எழுந்து நின்ற சபாநாயகர், தொடர்ந்து பேச அனுமதிக்கும்படி வலியுறுத்தினால் இல்லை என்ற பதில் தான் அளிக்கப்படும் என்று கூறினார்.
அதிமுக வெளிநடப்பு
மேகதாது விவகாரத்தில் உரிமை மீறல் பிரச்சினை குறித்து பேச ஈபிஎஸ் தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார். இதனிடையே அவை உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து கோஷமிட்ட நிலையில், சட்டப்பேரவை நேரலையில் ஒளிபரப்பாகி வருவதால் கண்ணியத்துடன் பேச வேண்டுமனவும், நீதிமன்ற வழக்குகளை தனிப்பட்ட முறையில் தாக்கி பேசக்கூடாது எனவும் சபாநாயகர் வலியுறுத்தினார். ஆனாலும் அதிமுகவினர் தொடர் கோஷம் எழுப்பியதுடன் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர். இதனால், அவைக்கு வெளியே போய் கோஷமிடுமாறு சபாநாயகர் கூறியதும், ‘சட்டப்பேரவையில் பேச அனுமதிக்காத பேரவை தலைவருக்கு கண்டனம்’ என கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.
அமைச்சர் விளக்கம் - எதிர்க்கட்சியினர் தொடர் அமளி
110 விதியின் கீழ், தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பர்வேஷ் அமோனியா கசிவு விவகாரம் குறித்து பேரவையில் பேசி வருகிறார். “நேற்று (ஜூன் 21) கடல் உணவுகளை பதப்படுத்தும் தனியார் தொழிற்சாலையில், எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக அமோனியா கசிவு ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் அங்கு பணியில் இருந்த 74 பெண்கள், 4 ஆண்கள் பாதிக்கப்பட்டு அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் 15 பேர் அரசு மருத்துவமனையிலும், 21 பேர் தனியார் மருத்துவமனையிலும் தீவிர சிகிச்சைப்பிரிவில் தொடர் கண்காணிப்பில் உள்ளனர். 27 பேர் சாதாரண சிகிச்சைப்பிரிவில் உள்ளனர். இந்த விபத்தில் 5 பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்.
உயிரிழந்தவர்களுக்கு முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து தலா ரூ. 2 லட்சம் நிதி உதவித்தொகை வழங்கியுள்ளார். இறந்தவர்களின் உடல்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு கொண்டுசெல்ல அரசு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 24 மணி நேரத்தில் இடைக்கால அறிக்கையும் 3 நாட்களில் இறுதி அறிக்கை வழங்க முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார் என்று அமைச்சர்” விளக்கமளித்தார்.
இதனிடையே, எதிர்க்கட்சியினர் அமோனியா கசிவு தொடர்பாக பேச அனுமதி கேட்ட நிலையில், சபாநாயகர் அனுமதி தரவில்லை. இதனால் அவையில் அமளி ஏற்பட்டது. இதனால், அமைச்சர் 110 விதியில் கீழ் பேசியபிறகு நீங்கள் பேசலாம் என்று சபாநாயகர் தெரிவித்துள்ளார்.
முதல்வருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து
சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு சபாநாயகர் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார். அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மேஜைகளை தட்டி வாழ்த்து தெரிவித்த நிலையில், விஜய் தனது இருக்கையில் இருந்து எழுந்து நின்று நன்றி தெரிவித்தார்.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் வருகை
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில், அதற்கு முன்னதாகவே, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், ஓ.பன்னீர்செல்வம், தங்கம் தென்னரசு, தமிமுன் அன்சாரி உள்ளிட்டோர் வருகை புரிந்தனர்.