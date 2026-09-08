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சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் கடைசி நாள்: முதல்வர் பேச்சை அவைக்குறிப்பிலிருந்து நீக்க முடியாது - சபாநாயகர் பதிலால் எதிர்க்கட்சிகள் அமளி

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை (Tamil Nadu Assembly YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 9:36 AM IST

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Updated : September 8, 2026 at 10:13 AM IST

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இன்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாள். இந்த நாளில், முதலில் அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வு குறித்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்படுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, அரசினர் சட்ட முன்வடிவுகளும், அரசினர் தனித் தீர்மானமும் கொண்டுவரப்படுகிறது. அடுத்ததாக, 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதமும் வாக்கெடுப்பும் நடைபெறுகிறது. அதில், பொதுத்துறை, மாநில சட்டமன்றம், ஆளுநர் மற்றும் அமைச்சரவை, இயக்கூர்திகள் குறித்த சட்டங்கள் - நிர்வாகம், போக்குவரத்துத் துறை, நிதித் துறை, திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித் துறை, ஓய்வூதியங்களும், ஏனைய ஓய்வுகால நன்மைகளும் ஆகிய துறைகளின் மீதான விவாதங்கள் நடைபெறுகின்றன.

இதனிடையே, 2026–27ஆம் ஆண்டுக்கான பல்வேறு துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான வாக்கெடுப்பு பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் அரசினர் சட்ட முன்வடிவுகள் மற்றும் அரசினர் தீர்மானம் கொண்டுவரப்படுகிறது. இத்துடன் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தொடங்கிய கூட்டத்தொடரானது இன்றுடன் நிறைவடைகிறது.

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10:08 AM, 8 Sep 2026 (IST)

முதல்வர் பேச்சு குறித்து சபாநாயகர் பதில் - எதிர்க்கட்சிகள் அமளி

நேற்றைய காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான பதிலுரையில் முதலமைச்சர் விஜய், திமுக மீது ஊழல் குறித்து அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். அப்போது, அமலாக்கத்துறை சமர்ப்பித்த ஆவணம், சர்க்காரியா கமிஷன் அளித்த ஆவணங்களில் திமுக குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளவற்றை சுட்டிக்காட்டினார். இந்நிலையில், முதலமைச்சர் பேசியவற்றில் சிலவற்றை அவைக்குறிப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டுமென திமுகவினர் இன்று கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், அவற்றை நீக்க முடியாது என சபாநாயகர் பதிலளித்தார். உடனே, சபாநாயகர் இருக்கை முன்பு கூடிய எதிர்க்கட்சியினர் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

இதனையடுத்து, சபாநாயகரின் உத்தரவின்பேரில் அமளியில் ஈடுபட்டவர்கள் குண்டுக்கட்டாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.

9:36 AM, 8 Sep 2026 (IST)

முதல்வர் பேச்சு குறித்து திமுக முன்வைத்த கேள்விகள்

சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் சரியாக காலை 9:30 மணிக்கு தொடங்கியது. முதலில் திமுக கொறடா எ.வ வேலு, நேற்றைய (செப்.7) கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசியபோது சட்டப்பேரவை விதிமுறையை மீறியதாக குற்றம்சாட்டினார். மேலும், விசாரணையில் உள்ளவற்றை பற்றியும், அவையில் இல்லாதவர்களை பற்றியும் முதலமைச்சர் பேசியவைகளை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் எனவும் சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை விடுத்தார். மேலும், அமலாக்கத்துறை அரசின் சார்பில் சமர்ப்பித்த ஆவணம் குறித்த வழக்கானது நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் அதனை முதலமைச்சர் ஆதாரமாக காட்டலாமா? சர்க்காரியா கமிஷனில் இவர்கள் தான் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பு அளிக்கப்படாத நிலையில், அதை வைத்து திமுக மீது மீண்டும் மீண்டும் குற்றம் சுமத்துவது அரசியல் ஆதாயத்திற்காகவா? மறைந்த முரசொலி மாறன் பற்றி பேசவேண்டிய அவசியம் என்ன? ஆகிய மூன்று முக்கிய கேள்விகள் திமுக சார்பில் முன்வைக்கப்பட்டன.

Last Updated : September 8, 2026 at 10:13 AM IST

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தமிழக சட்டப்பேரவை
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