தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை: நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு - சி.வி.சண்முகம் அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நிகழ்வு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நிகழ்வு (Screengrab from TN-DIPR)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 12, 2026 at 8:50 AM IST

Updated : May 12, 2026 at 9:21 AM IST

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் முடிவடைந்து, மாநிலத்தின் 13-ஆவது முதலமைச்சராக ச.ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ளார். இந்நிலையில், திங்கட்கிழமை (மே 11) கூடிய சட்டப்பேரவையில், தேர்தலில் வெற்றிப்பெற்ற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். அவர்களுக்கு, தற்காலிக சபாநாயகர் சோழவந்தான் தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கருப்பையா பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

இந்நிலையில், இன்று செவ்வாய்க்கிழமை சட்டப்பேரவைத் தலைவராக ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி உறுப்பினர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் பதவியேற்கிறார். இதனைத் தொடர்ந்து, தவெக அரசு தங்களின் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க, பேரவைத் தலைவர் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடுத்துகிறார். இதன் காரணமாக, தமிழக வெற்றிக் கழக உறுப்பினர்களும், இக்கட்சிக்கு ஆதரவளித்த தி.மு.க கூட்டணியில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகிய கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் இன்று பேரவையில் தவறாமல் கலந்துகொள்கின்றனர்.

மேலும், அ.தி.மு.க தரப்பில் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி 23 உறுப்பினர்களுடன் ஒரு அணியிலும், 24 உறுப்பினர்களுடன் சி.வி.சண்முகம் தலைமையிலான எஸ்.பி. வேலுமணி மற்றொரு அணியிலும் இரண்டாக பிளவுபட்டு இருக்கிறது. இந்த சூழலில், சட்டப்பேரவை அ.தி.மு.க குழுத் தலைவராக எடப்பாடி பழனிசாமியை நியமிக்க ஒரு தரப்பும், எஸ்.பி வேலுமணியை நியமிக்க மற்றொரு தரப்பும் இடைக்கால சபாநாயகர் கருப்பையாவிடம் கடிதம் கொடுத்துள்ளன. இதன் முடிவையும் இன்று பேரவைத் தலைவராக பொறுப்பேற்கும் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் எடுக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

9:14 AM, 12 May 2026 (IST)

தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு - சி.வி.சண்முகம்

சென்னை எம் ஆர் சி நகரில் அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர் சி.வி.சண்முகம் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:

சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. அதனை முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்கிறோம். தேர்தல் தோல்விக்கு பின்னர் ஒரு சில முன்மொழிவுகளை எடப்பாடி பழனிச்சாமி வைத்தார். அதனை கேட்டு நாங்கள் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானோம்.

திமுக தன்னை முதலமைச்சராக ஆதரிக்க தயாராக இருப்பதாக அவர் கூறியது எங்களுக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. திமுகவை எதிர்த்து தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் அதிமுக. கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்திலும் புத்துயிர் கொடுக்கப்பட வேண்டிய நிலையிலும் நாங்கள் இருக்கிறோம்.

திமுக-அதிமுக கூட்டணி பற்றி எங்களிடம் கூறிய முடிவை கேட்டு பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளானோம், திமுகவுடன் இணைய கூடாது என்பதனை நாங்கள் வலியுறுத்தினோம்.

அதனைத் தொடர்ந்து அதிமுகவின் பெரும்பான்மை அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூடி இபிஎஸ் ஆதரவுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம்.

கட்சியின் தொடர் தோல்விகளுக்கு காரணங்களை முழுமையாக ஆராய கட்சியின் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல பொதுக் குழுவை கூட்ட நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறோம்.

பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி விரைவில் அதிமுக பொதுக் குழுவை கூட்ட வேண்டும், கூட்டுவார் என நம்புகிறோம்.

பொதுக் குழுவில் கட்சியின் வளர்ச்சி குறித்து விரிவாக ஆலோசித்து தோல்விக்கான காரணங்களை கண்டறிந்து மீண்டும் அம்மாவின் ஆட்சி அமைய அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பேசி முடிவெடுக்க வேண்டும்.

53 ஆண்டுகளாக இரண்டு தலைமுறையாக திமுகவை எதிர்த்து நாங்கள் அரசியல் செய்து வருகிறோம். எந்த திமுகவை நாங்கள் எதிர்த்தோமோ, அந்த திமுகவின் ஆதரவோடு அதிமுகவின் சார்பில் முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி முயன்றார்.

இந்த முடிவை நாம் ஏற்றால் அதிமுக என்ற கட்சியே இல்லாமல் போய்விடும் என்று எச்சரித்தோம். பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் கருத்தை பொதுச்செயலாளர் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை, ஒத்துக்கொள்ளவில்லை.

அதனால் பெரும்பான்மையான சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது. நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி படுதோல்வி அடைந்துள்ளது அதனை நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறோம்.

அதிமுக தற்போது புதிய முடிவை எடுக்க வேண்டும். கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும். எங்களது தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்று, இன்றைக்கு வெற்றி பெற்ற ஆட்சியில் இருக்கக் கூடிய தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆதரிப்பது என முடிவெடுக்கப்பட்டது.

அதிமுகவில் சட்டமன்ற குழுவின் தலைவராக தலைமை நிலைய செயலாளர் எஸ் பி வேலுமணியை தேர்வு செய்துள்ளோம். சட்டமன்றத்தின் அதிமுக தலைவர், துணைத் தலைவர், கொறடா, செயலாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளுக்கும் முறைப்படி தேர்வு செய்யப்பட்டு பொறுப்பு சபாநாயகர் இடம் கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார்.

