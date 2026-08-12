சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: 4ஆம் நாள் விவாதம் - தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக தனித் தீர்மானம்
Published : August 12, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 10:12 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரானது ஆகஸ்ட் 5 முதல் நடைபெற்று வருகிறது. 2026-27ஆம் நிதியாண்டுக்கான திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண்மை திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கை மீதான பொது விவாதம் இன்று 4ஆம் நாளாக நடைபெறுகிறது.
இன்றைய கூட்டத்தில் நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான தனித் தீர்மானமானது இன்று சட்டப்பேரவையில் கொண்டுவரப்படுகிறது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரானது கடந்த 5ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. செப்டம்பர் 8 வரை சுமார் 21 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த விவாதங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
ஆகஸ்ட் 5 அன்று திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கையும், அடுத்த நாள் வேளாண்மை திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன. 4வது நாளாக இன்றும் விவாதம் தொடர்கிறது.
கடந்த 3 நாட்களில் மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வு தொடர்பான தீர்மானம், அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கே முதலிடம், நீட் நுழைவுத்தேர்வு முறையை ரத்து செய்ய தமிழ்நாடு அரசின் தனித் தீர்மானம், வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா-2026ஐ அதன் தற்போதைய வடிவில் திரும்ப பெறுமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்தி ஒரு தனித் தீர்மானம் என பல்வேறு தீர்மானங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
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தொகுதி மறுவரையறை கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டவை
தொகுதி மறு சீரமைப்பு தொடர்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடத்தப்பட்டதில் ஆலோசிக்கப்பட்டவை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் எடுத்துரைத்தார். “ஆறு கட்சியைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் டிலிமிட்டேஷன் காரணமாக தென் மாநிலங்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து பேசப்பட்டது. இதுகுறித்து பேரவையில் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றலாம் என்று அக்கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டது” என்றார்.
தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் 50 சதவிகித மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தாலும், புதிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்கு பிறகு அதன் அடிப்படையில் தொகுதி மறு சீரமைக்கப்படும். இவ்வாறு செய்தால் தென் மாநிலங்களின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை நாடாளுமன்றத்தில் குறையும்.
தொகுதி மறு சீரமைப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றினால் மக்கள் தொகை கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திய தென்மாநிலங்களுக்கு அரசியல் பிரதிநிதித்துவ அநீதி ஏற்படும். எனவே 543 என்ற மக்களவை உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை நிரந்தரமாக நிலைநிறுத்த வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார்.
சங்ககாலம் தொடங்கி... - பெண்களின் பெருமை குறித்து விஜய்
தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றி வரும் முதலமைச்சர் விஜய், சங்ககாலம் தொடங்கி இன்றுவரை அடையாளமாக விளங்குகிற பெண் ஆளுமைகள் குறித்து பேசினார்.
நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மண்ணில் சங்ககாலம் தொடங்கி இன்று வரை மிகப்பெரிய அடையாளமாக விளங்கிய பெண் ஆளுமைகள் ஏராளம். சங்ககாலத்தில் அவ்வையார், இலக்கியத்தில் கண்ணகி, மணிமேகலை, குண்டலகேசி போன்றோர் நிலைத்து நிற்பவர்கள்.
ஆண்டாள், காரைக்கால் அம்மையார் போன்றவர்கள் ஆன்மிகத்திலும் இலக்கியத்திலும் உயர்ந்த இடத்தைப் பெற்றவர்கள். ராணி வேலுநாச்சியார், குயிலி, டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி, அஞ்சலையம்மாள் உள்ளிட்டோர் நாட்டின் விடுதலைப் போராட்டத்தில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்கள்.
இவ்வாறு நம்முடைய தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் சுதந்திரப் போராட்டம் தொடங்கி சமூகநீதிப் போராட்டம் வரை பல்வேறு தளங்களில் பங்களித்துள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாமல், கல்வி, அறிவியல், அரசியல், நீதி, நிர்வாகம், தொழில்நுட்பம் என அனைத்து துறைகளிலும் இன்று தமிழ்நாட்டுப் பெண்களின் பங்களிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் இருப்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது என்று பெண்களின் பெருமை குறித்து முதலமைச்சர் பேசினார்.
பெண்களுக்கான அரசியல் இடம் சலுகை அல்ல; அது உரிமை - முதலவர் விஜய்
சரியாக காலை 9.30 மணிக்கு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது. முதலில் நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான தனித் தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்து வருகிறார். அவருடைய உரையில், “நம்முடைய குடும்பத்தில், நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிற பாட்டி, அம்மா, அக்கா, தங்கச்சி என பெண்களைப் பற்றிய ஒரு தீர்மானம் இது. அவர்களுக்காகவும், அவர்களைப் பற்றியும் என் மனதிலிருந்தும், இதயத்திலிருந்தும் பேசுகிறேன். இதற்கு முன்பு கிடைத்த வெற்றிக்கும், இன்று இந்த இடத்திற்கும் மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்தவர்கள் பெண்கள்தான்.
பெண்கள் உயர்ந்தால் தான் சமூகத்திற்கு பெருமை கிடைக்கும். சுதந்திரப் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர்கள் தமிழ்நாட்டு பெண்கள். ஆண்களை விட பெண்களை அதிக வாக்காளர்களாக உள்ளனர். பெண்களுக்கான அரசியல் இடம் என்பது சலுகை அல்ல அது உரிமை. பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டு சட்டத்தை நிறைவேற்றாமல் காலம் தாழ்த்தப்படுகிறது. பெண்களுக்கான அரசியல் அதிகாரம் வழங்குவதில் முன்னோடி மாநிலமாக தவெக அரசு உள்ளது. பேரவையில் நான்கு பெண் அமைச்சர்கள் உள்ளனர்.
பெண்களுக்கான பாதுகாப்பிலும் அவர்களுக்கான முக்கியத்துவத்திலும் தவெக அரசு கவனமாக தான் உள்ளது. உள்ளாட்சியில் பெண்களுக்கு 50 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை கொடுத்ததால் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக அமர்ந்துள்ளனர். பெண்களுக்கான 33 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை இனியும் தாமதிக்காமல் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துகிறோம். இது பெண்களுக்கான ஜனநாயக உரிமை” என்றார்.