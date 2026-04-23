ETV Bharat / state

LIVE UPDATES: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் - இன்று வாக்குப்பதிவு

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 4:25 AM IST

Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) நடைபெறுகிறது. 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் இன்று காலை 7 மணிக்கு ஒரே கட்டமாக தொடங்கும் வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணிக்கு நிறைவடையவுள்ளது.

இந்த தேர்தலில் சுமார் 5.73 கோடி பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். இதில் 2.80 கோடி ஆண் வாக்காளர்களும், 2.93 கோடி பெண் வாக்காளர்களும், 7,728 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர். மேலும் இந்த தேர்தலில் 4,023 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இதில் 3,580 பேர் ஆண் வேட்பாளர்கள், 442 பேர் பெண் வேட்பாளர்கள், ஒருவர் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆவர்.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தும், கையில் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆதார் அடையாள அட்டை, பான் அட்டை, பாஸ்போர்ட் உள்பட 12 ஆவணங்களைக் காண்பித்து வாக்களிக்கலாம்.

தமிழ்நாட்டில் கோடை தொடங்கியுள்ள நிலையில், வாக்காளர்களுக்காக குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்துள்ளது. இதனால் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் வாக்காளர்கள் அதிகளவில் வந்து வாக்களிப்பர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் 75,064 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தபடியே மாவட்ட வாரியாக வாக்குப்பதிவாகி வருவதை தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் பார்வையிட்டுக் கண்காணிக்க உள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் காவல் துறையினருடன் இணைந்து துணை ராணுவப் படையினர் தீவிர பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் பதற்றமான 5,038 வாக்குச்சாவடிகளில் துணை ராணுவப் படை வீரர்கள் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மாநிலத்தில் 6,300 பகுதிகள் பதற்றம் நிறைந்த இடங்களாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல்
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.