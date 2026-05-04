தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் 2026: இன்னும் சில மணி நேரத்தில் தொடங்குகிறது வாக்கு எண்ணிக்கை

Published : May 4, 2026 at 4:32 AM IST

ஹைதராபாத்: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் மாநிலம் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள 62 மையங்களில் இன்று எண்ணப்படுகின்றன.

தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற்றது. 234 தொகுதிகளில் நடைபெற்ற இந்த வாக்குப்பதிவில் சுமார் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகின. தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 5.67 கோடி வாக்காளர்களில் சுமார் 4.87 கோடி பேர் ஜனநாயக கடமையாற்றினர்.

சுமார் 80 லட்சம் பேர் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்களிக்கவில்லை. சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிகபட்சமாக சோழிங்கநல்லூர் தொகுதியில் 4,45,000 லட்சம் வாக்குகள் பதிவாகின. குறைந்தபட்சமாக துறைமுகம் தொகுதியில் 99,000 வாக்குகள் பதிவாகின.

இந்த நிலையில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று நடைபெறுகிறது. காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கையில் முதலில் தபால் வாக்குகளும், பின்னர் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளும் எண்ணப்படவுள்ளன.

வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் துணை ராணுவத்தினருடன் 18 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இது தவிர மாநிலம் முழுவதும் ஒரு லட்சம் போலீசாரும், சென்னையில் மட்டும் 20 ஆயிரம் போலீசாரும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வாக்கு எண்ணிக்கை பணியில் 10,545 பேர் ஈடுபடவுள்ளனர். மொத்தம் 3324 மேஜைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகள் ராணி மேரி கல்லூரி, லயோலா கல்லூரி மற்றும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆகிய மூன்று மையங்களில் எண்ணப்படுகின்றன.

அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள் நுழைவதை தடுக்க வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்களில் மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டு, முகவர்களின் அடையாள அட்டைகள் க்யூ ஆர் கோடு ஸ்கேனிங் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே உள்ளே அனுமதிக்கப்பட இருக்கிறார்கள்.

