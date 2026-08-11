தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை: நீட் விலக்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றம்; FCRA சட்டத் திருத்த மசோதா மீதான விவாதம்
Published : August 11, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 2:20 PM IST
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் இன்று 2026-26ஆம் நிதியாண்டுக்கான திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண் திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கை ஆகியவற்றின் மீதான பொது விவாதம் மூன்றாம் நாளாக இன்று நடைபெறுகிறது.
இன்றைய கூட்டத்தில் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு முறையை ரத்து செய்யக்கோரி தமிழ்நாடு அரசு தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிய உள்ளது. இந்த தீர்மானத்தை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் அருண்ராஜ் முன்மொழிய உள்ளார். தொடர்ந்து, வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா-2026ஐ அதன் தற்போதைய வடிவில் திரும்ப பெறுமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்தி ஒரு தனித்தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட உள்ளது. இந்த தீர்மானத்தை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தாக்கல் செய்ய உள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரானது கடந்த 5ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. செப்டம்பர் 8 வரை சுமார் 21 நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த விவாதங்கள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
அதன்படி, 5ஆம் தேதி 2026-27ஆம் நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார். அடுத்த நாள் வேளாண் பட்ஜெட்டை அமைச்சர் ர. வினோத் தாக்கல் செய்தார். ஆகஸ்ட் 7 அன்று மறைந்த முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், திரைப்பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோருக்கு இரங்கல் குறிப்பு வாசிக்கப்பட்டு, பட்ஜெட் மீதான விவாதம் தொடங்கியது. அதில், எதிர்க்கட்சி, ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களிடையே காரசார விவாதமும், பல சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகளும் அரங்கேறின.
அதே நாளில், மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வு தொடர்பாக நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் பேரவையில் தீர்மானம் கொண்டு வந்த நிலையில், அந்த தீர்மானம் ஒரு மனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
இரண்டு நாட்கள் வார இறுதி விடுமுறை நாட்களுக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் 10 அன்று நேற்று மீண்டும் பட்ஜெட் மீதான இரண்டாம் நாள் விவாதம் நடைபெற்ற நிலையில், அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கே முதலிடம் என முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டுவந்த தனித் தீர்மானம் ஒரு மனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது. பிறகு, கரும்பு மற்றும் நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி அறிவித்தார் முதலமைச்சர் விஜய். இந்நிலையில் இன்று மூன்றாம் நாளாக பட்ஜெட் மீதான விவாதம் தொடர்கிறது.
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இது வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்மானம் - வன்னி அரசு
இன்று சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட இரண்டு தீர்மானங்கள் குறித்து பேசிய சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, “தமிழ்நாட்டில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இரண்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. நீட் தேர்வுக்கு எதிரான மசோதாவை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வரவேற்கிறது. வீட்டில் இருக்கும் ஊழல் மட்டும்தான் பேசப்பட வேண்டும் என்று டெல்லியில் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. நீட்டே கூடாது என்பதுதான் தமிழ்நாட்டின் நிலைப்பாடு. FCRA திட்டம் தொடர்பான தீர்மானத்தையும் விசிக மனதார வரவேற்கிறது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முன்மொழியப்பட்டுள்ள தீர்மானமானது சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் தமிழர் நலன் திட்டம் மட்டுமல்ல, அம்பேத்கரின் மாண்பை பாதுகாக்கும் திட்டமாகும். அம்பேத்கரின் சட்டத்தை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் என்றும், ஆர்.எஸ்.எஸ்-இன் நூற்றாண்டு திட்டத்தை செயல்படுத்தும் நோக்கிலும் தான் மத்திய அரசு செயல்படுகிறது.
FCRA திட்டத்தை பயன்படுத்தி தொண்டு நிறுவனங்கள் காலவரையற்ற நிபந்தனையின்றி செயல்பட்டனர். இன்றைய பாஜக அரசு, இதுவரை வெளிநாட்டு பங்களிப்பு சட்டங்களில் 3 முறை கடுமையான திருத்தங்களை கொண்டு வந்துள்ளது.
சிறு தவறுகள் நேர்ந்தாலே அனைத்து சொத்துகளையும் முடக்கி விடலாம் என்ற கோணத்தில் இந்த திருத்த சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 36,220 தொண்டு நிறுவனங்களின் சொத்துகள் ஒன்றிய அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் பெரும்பான்மையான சொத்துகள் கிறிஸ்தவ அமைப்பினரை சார்ந்ததாக உள்ளது. இந்தியாவிலேயே அதிகப்படியான தொண்டு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில்தான் செயல்பட்டு வருகிறது.
கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சிறுபான்மையின மக்களுக்கும் எதிராக ஒன்றிய பாஜக அரசு கொண்டுவந்துள்ள கருப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக நமது வெற்றி அரசு கொண்டுவந்துள்ள தீர்மானம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்மானம்” என்றார்.
FCRA மீதான தனித் தீர்மானம் - அதிமுகவின் நிலைப்பாடு
வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதா, 2026 மீது அதிமுக எம்.எல்.ஏ அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி உரையாற்றினார். அவர், தற்போதைய FCRA வடிவைத் திரும்பப் பெறுமாறு மத்திய அரசை வலியுறுத்தி, தனித் தீர்மானம் இன்று கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
சட்டபூர்வமாக செயல்படும் தொண்டு நிறுவனங்களின் தன்னாட்சியையும், குறிப்பாக சிறுபான்மையினர் நடத்தும் கல்வி மற்றும் சமூக நல நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளையும் பாதிக்கக்கூடாது என்பதில் அதிமுக உறுதியாக உள்ளது.
இந்தச் சட்டத்தின் சாதகமான அம்சங்களான வெளிநாட்டு நிதியின் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் வெளிநாட்டிலிருந்து பெறப்படும் நிதி முறையாகவும், சட்டப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம்.
நிதி முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் வகையில், FCRA விதிகளை மீறி வெளிநாட்டு நிதியைப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கவும், வெளிநாட்டு நிதியின் பயன்பாட்டைக் கண்காணிக்கவும் வலுவான கட்டமைப்பை இந்த மசோதா உருவாக்குகிறது. வெளிநாட்டு நிதியில் உருவாக்கப்பட்ட சொத்துகள் தொடர்பாக, பதிவு ரத்து செய்யப்படும்போது அல்லது புதுப்பிக்கப்படாதபோது, அந்த நிதியில் உருவாக்கப்பட்ட சொத்துகளை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பதற்கும் நடைமுறை ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
FCRA குற்றங்கள் தொடர்பாக மாநில அரசு விசாரணையைத் தொடங்குவதற்கு மத்திய அரசின் முன் அனுமதி தேவைப்படுவது, மாநிலத்தின் விசாரணை அதிகாரத்தைக் கேள்விக்குறியாக்கிவிடும். இந்த மசோதா தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் பரிசீலனையில் உள்ள ஒரு முன்மொழிவாக மட்டுமே உள்ளது. இது இன்னும் சட்டமாக நிறைவேற்றப்படவில்லை.
எனவே, இந்த மசோதாவின் நோக்கங்களான வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புணர்வு மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி முறைகேடுகளைத் தடுப்பது ஆகியவற்றை நாங்கள் வரவேற்கிறோம்.
அதே நேரத்தில், சிறுபான்மையினர் மற்றும் நேர்மையாகச் செயல்படும் கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் சமூக நலத் தொண்டு நிறுவனங்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதற்குத் தேவையான திருத்தங்களையும், உரிய பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் அரசு முழுமையாகப் பரிசீலனை செய்த பின்னரே இந்த மசோதாவை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதே அதிமுகவின் நிலைப்பாடு என்றார்.
சில திருத்தங்கள் வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் - பாஜக எம்.எல்.ஏ போஜராஜன்
FCRA வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டாம். சில திருத்தங்கள் வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் என பாஜக எம்.எல்.ஏ போஜராஜன் தெரிவித்தார். அறக்கட்டளைகள், என்.ஜி.ஓ.க்களுக்கு வரக்கூடிய நிதிகளைச் சரியான கணக்கு வழக்கோடு செயல்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்தச் சட்டம்.
நல்ல காரியங்களுக்கு வரக்கூடிய பணத்தை மத்திய அரசு என்றும் தொந்தரவு செய்யாது. எஃப்.சி.ஆர்.ஏ மூலம் வரும் பணத்தை நல்ல காரியங்களுக்கு உபயோகப்படுத்த வேண்டும், தேசத்திற்கு எதிராக செயல்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக பாஜக இந்தச் சட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்தத் திருத்தம் அவசியமானது என்றார்.
FCRA சட்டத் திருத்த மசோதா - சிபிஐ ஆதரவு
FCRA சட்டத் திருத்த மசோதா மீது பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாரிமுத்து, “கடந்த மார்ச் 25ஆம் தேதி வெளிநாட்டு பங்களிப்பு திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. அது தற்போது பரிசீலனையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்த்துள்ளது.
2010ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை 25,000-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான சமூகச் சங்கங்கள் முடக்கப்படும் என்ற ஆபத்து இருக்கிறது. இந்த ஆபத்தை உணர்ந்த இந்த அரசுதான், சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு, நாட்டினுடைய ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாட்டை வலுப்படுத்தும் வகையில் இந்தத் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது. இதற்கு முழு ஆதரவை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வழங்குகிறது என்றார்.
நீட் தேர்வு மசோதாவை கொண்டுவந்தது யார்? - அனல் பறந்த விவாதம்
நீட் விலக்கு தீர்மானம் மீது புதுக்கோட்டை திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துராஜா பேசியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து பேசிய அமைச்சர் ராஜ் மோகன், நோயாளி இறந்து போகலாம் நீட்டால் இறந்து போவதை ஏற்கமுடியாது என அம்மா ஜெயலலிதா கூறினார். அரசு பள்ளி குழந்தைகளின் நலனை கருத்தில்கொண்டு தான் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நீட் எதிர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது. எனவே அரசியலை வைத்து பேச வேண்டாம், ஆக்கப்பூர்வமாக பேச வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
எம்.எல்.ஏ முத்துராஜாவின் பேச்சுக்கு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனாவும் கண்டனம் தெரிவித்தார். இந்த தீர்மானத்தின் மீது அரசியல் பேசாமல் திமுக வழிமொழிந்து பேச வேண்டும் என்றும், நீட் தேர்வை கொண்டு வந்தது திமுக ஆட்சியில் இணையமைச்சராக இருந்த காந்தி செல்வன் தான் என்று குற்றம் சாட்டினார்.
அதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, நீட் தேர்வு இந்தியா முழுவதும் அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆனால் கலைஞர் இருந்தபோது தமிழ்நாட்டிற்கு நீட் தேர்விலிருந்து விதிவிலக்கு பெற்றார் என தெரிவித்தார்.
ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு பதிலளித்த ஏ.வ வேலு, நீட் தேர்வு தொடர்பான மசோதாவை திமுகவைச் சேர்ந்த காந்தி செல்வன் அறிமுகப்படுத்தவில்லை. காங்கிரஸ் அமைச்சராக இருந்த குலாம் நபி ஆசாத் தான் நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம் செய்தார். அப்போது கலைஞர் நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு பெற்றார் என்றார்.
நீட் தேர்வு இந்தியா முழுவதும் அனுமதிக்கப்பட்டது. ஆனால் அன்றைய கலைஞர் இருக்கும் போது தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்வுக்கு விதிவிலக்கு பெற்றவர் என தெரிவித்தார்.
FCRA சட்டத் திருத்த மசோதா - முன்மொழிந்தார் அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
FCRA சட்டத் திருத்த மசோதாவை தற்போதைய வடிவில் திரும்ப பெற வேண்டுமென அரசினர் தனி தீர்மானத்தை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் முன்மொழிந்தார். அப்போது பேசிய அவர்,
வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் எனப்படும் Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), 2010ஆம் ஆண்டு முதல் நடைமுறையில் உள்ளது. இந்தியாவில் செயல்படும் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள், அமைப்புகள் மற்றும் தனிநபர்கள், வெளிநாட்டு ஆதாரங்களில் இருந்து நிதியைப் பெறுவதையும், அதனைப் பயன்படுத்துவதையும் ஒழுங்குபடுத்தும் ஒன்றிய அரசின் சட்டமாக இது உள்ளது.
வெளிநாட்டிலிருந்து பெறப்படும் நிதி, இந்தியாவின் தேசியப் பாதுகாப்பு, இறையாண்மை மற்றும் பொது ஒழுங்குக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வகையில் இருப்பதை உறுதி செய்வதே இச்சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். அதேவேளையில், சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக சட்டப்பூர்வமான சர்வதேச உதவிகள் இந்தியாவுக்குக் கிடைப்பதற்கும் இந்தச் சட்டம் அனுமதிக்கிறது.
இந்நிலையில், ஒன்றிய அரசு FCRA சட்டத் திருத்த மசோதா 2026ஐ தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைத்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக, மாநில முதலமைச்சர் பல்வேறு அமைப்புகளின் தலைவர்களை நேற்று சந்தித்தார். அப்போது, FCRA சட்டத் திருத்தத்தால் கல்வி, மருத்துவம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கும், பல்வேறு சமூக நல அமைப்புகளுக்கும் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குறித்து அவர்கள் எடுத்துரைத்தனர். மேலும், சட்டத் திருத்த மசோதாவை ஒன்றிய அரசு திரும்பப்பெற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.
FCRA திருத்த மசோதா 2026-இல், FCRA சட்டத்தின் கீழான பதிவு ரத்து செய்யப்படுதல், தன்னார்வமாக ஒப்படைக்கப்படுதல், பதிவு காலாவதியாகி புதுப்பிக்கப்படாமை அல்லது புதுப்பிப்பு மறுக்கப்படுதல் போன்ற சூழ்நிலைகளில், அந்த அமைப்புகளிடம் உள்ள வெளிநாட்டு பங்களிப்புகள் மற்றும் அவற்றின் மூலம் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ உருவாக்கப்பட்ட சொத்துகளை ஒன்றிய அரசால் நியமிக்கப்படும் Designated Authority எனப்படும் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்க முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
அத்தகைய சொத்துகள் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் முதலில் தற்காலிகமாகவும், பின்னர் நிரந்தரமாகவும் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும் வகையில் இந்தத் திருத்தம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பல ஆண்டுகளாக சட்டப்பூர்வமான நன்கொடைகள் மற்றும் பங்களிப்புகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்டு, தற்போது மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், கல்வி நிறுவனங்கள், ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள், குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர் பராமரிப்பு இல்லங்கள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், சமூக நலக் கட்டமைப்புகள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற பொதுநலச் செயல்பாடுகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் சொத்துகள் இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடும் என அமைப்புகளின் தலைவர்கள் கவலை தெரிவித்தனர்.
மேலும், ஒரு அமைப்பின் FCRA பதிவு புதுப்பிக்கப்படாதது அல்லது புதுப்பிப்பு மறுக்கப்பட்டதன் காரணமாக மட்டுமே, அந்த அமைப்பு நீண்ட காலமாகப் பயன்படுத்தி வரும் சொத்துகள் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
வெளிநாட்டு பங்களிப்புடன் உள்நாட்டு நிதியும் கலந்து உருவாக்கப்பட்ட சொத்துகள் முழுமையாக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் செல்லக்கூடிய நிலை ஏற்படுவதால், சொத்துரிமை, நியாயமான நடைமுறை, விகிதாசாரக் கொள்கை மற்றும் சட்டப்பூர்வமாகப் பெறப்பட்ட சொத்துகளின் பாதுகாப்பு தொடர்பாகவும் பல்வேறு கவலைகள் எழுவதாக அவர்கள் முதலமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்தனர்.
குறிப்பாக, சிறுபான்மை அமைப்புகள் உள்ளிட்ட சமூக நல அமைப்புகளுக்கு இந்தத் திருத்தம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், FCRA சட்டத் திருத்த மசோதாவை ஒன்றிய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினார்.
தயவுசெய்து அரசியல் செய்யாதீர்கள் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
சட்டப்பேரவையில் திமுக அரசியல் பேசாமல் ஒருமனதாக தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என ஆதவ் அர்ஜுனா கோரிக்கை விடுத்தார்.
அவர் பேசுகையில், நீட் தேர்வு மாணவர்களின் எதிர்கால பிரச்சினை. அனிதாவின் மரணம் தொடர்பாகவும், நீட் தேர்வுக்கு எதிராகவும் பல்வேறு வகைகளில் முதலமைச்சர் செயல்பட்டுள்ளார். சட்டப்பேரவையில் திமுக அரசியல் பேசாமல் ஒருமனதாக தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்றார்.
உடனே திமுக எம்.எல்.ஏ முத்துராஜா, சி.ஜே.பியின் நீட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு திமுக சார்பில் கனிமொழி ஆதரவு தந்தார்கள். ஆனால் தவெகவினர் யாரும் ஏன் ஆதரவு தரவில்லை? என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன், அரசியல் வைத்து பேச வேண்டாம். ஆக்கபூர்வமாக பேரவையில் பேச வேண்டும் என்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் சொல்லியும் கூட பேரவையில் அவதூறுகளை திமுகவினர் பேசி வருகின்றனர்.
அனிதாவின் வீட்டிற்குச் சென்று உடன் பிறந்த அண்ணனாக எங்கள் முதலமைச்சர் நின்றார். நீட்டுக்கு எதிராக போராடும் மாணவர்களின் போராட்டத்தை சிலர் திருடும் சூழலில், எங்களை அனுப்பி போராட்டத்திற்கு சி.ஜே.பி சார்பிலான போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தர சொன்னார் முதலமைச்சர். எனவே தயவுசெய்து அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு கொண்டுவந்துள்ள நீட் விளக்கு மசாதாவை திமுக முழுமையாக ஆதரிக்கிறது என எம்.எல்.ஏ முத்துராஜா தெரிவித்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து எ.வ வேலுவும், உதயநிதி ஸ்டாலினும், நீட் தேர்வுக்கு எதிரான திமுகவின் நிலைப்பாடு மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து எடுத்துரைத்தனர்.
அடுத்து உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், தனி தீர்மானத்தை உளமாற காங்கிரஸ் பேரியக்கம் வரவேற்கிறது என்றார்.
நீட் விலக்கு தீர்மானம்: அதிமுக ஓ.எஸ் மணியன் பேச்சு
நீட் தேர்வு விலக்கு தீர்மானம் மீது பேசிய அதிமுக ஓ.எஸ் மணியன், “நீட் தேர்வுக்கு எதிராக ஆசிரியர்களோ சம்பந்தப்பட்டவர்களோ கோரிக்கை வைக்காத நிலையில், கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நீட் தேர்வின் மூலம் மருத்துவப்படிப்பை பயிலும் வகையில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% இட ஒதுக்கீட்டை முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொண்டு வந்துள்ளார்.
7.5 சதவிகித இட ஒதுக்கீட்டின் மூலம் 547 அரசு பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவப்படிப்பு வாய்ப்பை பெற்றுள்ளனர். தமிழ்நாடு அரசு கொண்டுவந்துள்ள நீட் விளக்கு மசோதாவை அதிமுக ஆதரிக்கிறது” என்று அதிமுகவின் ஆதரவை தெரிவித்தார்.
நீட் தேர்வு சமூக நீதிக்கு எதிரானது - சௌமியா அன்புமணி
நீட் தேர்வு விலக்கு தீர்மானம் மீது உரையாற்றிய பாமக எம்.எல்.ஏ சௌமியா அன்புமணி, “தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருந்தவரை நீட்டை தமிழகத்திற்குள் அனுமதிக்கவில்லை.
தரமான மருத்துவ கல்வி வேண்டும் என்பதற்காகவே நீட் தேர்வு கொண்டுவரப்பட்டதாக கூறினர். அதே சமயம் மருத்துவ படிப்பு வணிகமயமாவதை தடுக்க வேண்டும். நீட் தேர்வுக்கான பயிற்சிக்காக கோடிக்கணக்கில் செலவிடப்படுகிறது.
நீட் தேர்வு சமூக நீதிக்கு எதிரானது. அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கும் நீட் தேர்வு எதிரானது. நீட் வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக 13 குழந்தைகள் மரணித்துள்ளனர். ஆகவே மாணவர்களுக்கு எதிரான நீட் தேர்வுக்கு எதிரான மசோதாவை பாமக முழு மனதுடன் ஆதரிக்கிறது” என்று ஆதரவு தெரிவித்தார்.
நீட் விலக்கு தனித்தீர்மானம்- சட்டப்பேரவையில் ஒரு மனதாக நிறைவேற்றம்
நீட் விலக்கு தீர்மானத்தை எதிர்த்து பாஜக உறுப்பினர் போஜராஜன் வெளிநடப்பு செய்த நிலையில், எந்த தேர்வுக்கும் நுழைவுத்தேர்வு இருக்கக் கூடாது. பன்னிரண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அடிப்படையில் மருத்துவப் படிப்புக்கான செயற்கையை உறுதி செய்ய வேண்டும். அரசு கொண்டுவந்துள்ள தனி தீர்மானத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆதரிக்கிறது என தளி ராமச்சந்திரன் ஆதரவு தெரிவித்தார். மற்ற கட்சிகளும் இந்த தீர்மானத்துக்கு ஒப்புதல் அளித்த நிலையில் நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு கோரும் மசோதா சட்டப்பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு மாற்றுவதே தீர்வு - அமைச்சர் அருண்ராஜ்
மருத்துவம், மருத்துவ கல்வி மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் முன்மொழிந்தார்.
“தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வு முறை சமூக நீதி, சமத்துவம் மற்றும் மாநிலங்களின் உரிமைகளுக்கு எதிரானது என தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. தமிழ் வழியில் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள், கிராமப்புற மற்றும் சமூக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களின் மருத்துவ கல்வி வாய்ப்புகளை இத்தேர்வு முறை பெரிதும் பாதிக்கிறது. நீர் தேர்வானது வரம்பின்றி அதிக அளவில் கட்டணம் வசூலிக்கும் பயிற்சி மையங்கள் பெருகுவதற்கு எதிரானது.
மாணவர்களின் கவனத்தை பள்ளி பாடத்திட்டத்தை பயில்வதிலிருந்து திசைதிருப்பி, நீட் பயிற்சியில் மட்டுமே முழுக்கவனத்தையும் செலுத்த கட்டாயப்படுத்துகிறது. பன்னிரெண்டு ஆண்டுகால பள்ளிக்கல்வியை புறந்தள்ளி ஒரு நாள் நுழைவுத்தேர்வே மாணவர்களின் உயர் கல்வியை தீர்மானிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மருத்துவக் கல்வி என்பது வெறும் தொழில்முறைக் கல்வி மட்டுமல்ல. அது மனித உயிர்களைக் காப்பாற்றும் பணிக்கான கல்வியாகும். இந்தக் கல்விக்கான வாய்ப்பு பொருளாதார வசதி உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், திறமையும் அர்ப்பணிப்பும் கொண்ட ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் சமமாகக் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே தமிழ்நாடு அரசின் நிலைப்பாடு.
தமிழ்நாடு பல ஆண்டுகளாக சமூகநீதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட கல்விக் கொள்கையை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்திய மாநிலமாக திகழ்கிறது. பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை வழங்கப்பட்ட காலத்தில், கிராமப்புற ஏழை மாணவர்கள், அரசு பள்ளி மாணவர்கள், முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் மற்றும் சமூக ரீதியாக பின்தங்கிய பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மருத்துவக் கல்வியில் சிறப்பிடத்தக்க வாய்ப்புகளைப் பெற்றனர்.
அந்தக் கொள்கையின் பலனாகவே இன்று இந்தியாவில் சிறந்த பொது சுகாதாரக் கட்டமைப்பைக் கொண்ட மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. தாய் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி திட்டங்கள், அவசர மருத்துவ சேவை, சிக்கலான அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து முன்னுதாரணமாக விளங்கி வருகிறது.
இந்த வெற்றிக்கு அடித்தளம் சமூகநீதி, சமவாய்ப்பு, மாணவர்களின் பன்னிரண்டு ஆண்டு பள்ளிக் கல்விக்கு அளிக்கப்பட்ட மதிப்பு உள்ளிட்ட கொள்கைகள்தான். நீட் அறிமுகமான பிறகு இந்த அடிப்படை சமநிலை சீர்குலைந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து சுட்டிக்காட்டி வருகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்ட விரிவான ஆய்வுகளும், மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் கிடைத்த நேரடி அனுபவமும் தெளிவாகக் காட்டுவது என்னவென்றால், நீட் தேர்வு சமூக மற்றும் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளைப் போக்குவதற்குப் பதிலாக, அவற்றை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
இந்த அரசு எந்த மாணவரின் கனவையும் மறிக்க விரும்பவில்லை. மாறாக, திறமை உள்ள ஒவ்வொரு மாணவரின் கனவும் அவர்களின் பொருளாதாரப் பின்னணி காரணமாக தடைபடக் கூடாது என்பதற்காகவே போராடுகிறது.
ஒவ்வொரு ஏழை, எளிய மாணவருக்கும் சமமான வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும் என்பதே மனிதநேயக் கோரிக்கை.
இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இந்தத் தீர்மானத்தை இப்பேரவையில் முன்மொழிவதில், ஒரு மருத்துவராகவும், குறிப்பாக நீட் தேர்வு எழுதாமல், மாநில சேர்க்கை முறையின் அடிப்படையில் மருத்துவப் படிப்பில் சேர்ந்து மருத்துவரானவர் என்ற முறையிலும், மேலும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மருத்துவராகப் பணியாற்றியவர் என்ற முறையிலும், மிகுந்த பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன்.
எனவே, இந்தத் தீர்மானத்தை ஒருமனதாக நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்றார்.
நீர்வளத்திட்டங்களுக்கான நிதி இல்லை - சௌமியா அன்புமணி
பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் உரையாற்றினார். முதலில் பாமக 13 வருடங்களாக குரல் கொடுத்து வந்த சேவை உரிமை சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதாக அறிவித்ததற்கு அரசுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். அவர் பேசுகையில், வேளாண் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூ. 10 ஆயிரம் கோடி மிகவும் குறைவு என்பதை சுட்டிக்காட்டினார்.
தொடர்ந்து ரூ. 56,985 கோடி மூலதன செலவினங்களுக்கு ஒதுக்கியுள்ளதாகவும், ஆனால் முக்கியமான நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு அதிகமாக நிதி ஒதுக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார். தொடர்ந்து மழைநீரை சேமிக்க 10 கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை, தமிழ்நாட்டின் 35 பெரிய ஆறுகளில் தடுப்பணை போன்றவற்றை கட்டினால் கர்நாடகாவிடம் கையேந்த வேண்டிய அவசியமில்லை என்றார். மேலும், தமிழ்நாட்டில் 42,000 ஏரிகள் இருந்ததாகவும், தற்பொழுது 27000 ஏரிகள் மட்டும்தான் உள்ளது எனவும் கூறியதோடு, அவற்றை தூர்வாரினால் 150 டிஎம்சி தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும் என்றும் கூறினார்.
மேலும் பட்ஜெட்டில் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்ததாகவும், ஆனால் அவ்வாறு இல்லை என்றும், அரசு வேலை என்பது கானல் நீராகத்தான் உள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.
வருவாய் மதிப்பீட்டில் வெளிப்படைத்தன்மையே முக்கியம் - ஓபிஎஸ்க்கு நிதியமைச்சர் பதில்
பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசுகையில், ஆளுநர் உரை, நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் நீங்கள் அறிவித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றாவது இடம்பெற்றுள்ளதா? என கேள்வி எழுப்பினார்
அதற்கு பதிலளித்த நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், 2021-22ஆம் நிதியாண்டின் இடைக்கால பட்ஜெட், திருத்திய பட்ஜெட் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் இருக்கும் வேறுபாடுகளை சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், திமுக அரசு தாக்கல் செய்த இடைக்கால பட்ஜெட்டில், மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் மற்றும் 2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான உண்மையான வருவாய் ஆகியவற்றை ஒப்பிட்டு, இடைக்கால பட்ஜெட்டில் 19 சதவீத உயர்வை எதிர்பார்த்தும், திருத்திய பட்ஜெட்டில் 11 சதவீத வளர்ச்சியை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துள்ளதையும் குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து, நாங்கள் நேர்மையாகவும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே, அதிகப்படியான வளர்ச்சியை காட்டாமல், வழக்கமான வருவாய் வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் இந்த மதிப்பீட்டை தாக்கல் செய்துள்ளோம் என்று விளக்கமளித்தார்.
விவாதத்திற்கு வழிவகுத்த சூலூர் எம்.எல்.ஏவின் கன்னிப் பேச்சு
சூலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்.எம் சுகுமார் இன்று சட்டப்பேரவையில் முதன்முறையாக உரையாற்றினார். அவர், அமலாக்கத்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை ரெய்டு குறித்து பேசியதால், அவையில் சற்று நேரம் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. அப்போது, நிமிடத்திற்கு நிமிடம் டென்ஷனாக இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் தெரிவித்த கருத்துக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதியும், நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்தும் மாறி மாறி விளக்கமளித்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய சுகுமார், திமுகவின் திட்டங்கள் மக்கள் மனதில் இருக்கிறதே தவிர, மு.க ஸ்டாலின் இல்லை என்று கூற மீண்டும் அவையில் சலசலப்பு எழுந்தது. அவருடைய இந்த கருத்துக்கு திமுகவினர் ஆட்சேபனை தெரிவித்த நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு, நீங்கள் 108 தொகுதிகளில் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறீர்கள். ஆனால் எதிரில் இருக்கும் நாங்கள் உங்களை விட அதிகமாக வாங்கி இருக்கிறோம். ஆனால் தனித்தனியாக இருக்கிறோம் என்றார்.
அதற்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன், 108 தான் பெரியது என்பதை சிறு குழந்தை கூட சொல்லிவிடும். 97 பேரை வைத்துக்கொண்டு ஆட்சி நடத்தியதை மறந்துவிடக் கூடாது என்று சுட்டிக்காட்டினார்.
மேகதாது விவகாரம் - ஓபிஎஸ் கருத்து
மேகதாது விவகாரத்தில் பேச்சுவார்த்தை எல்லாமே கானல் நீராகத்தான் போகிறது. எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் மேகதாது விவகாரம் குறித்து நேரடியாக கர்நாடகத்திலும் பேசினார்கள்.
தற்போதைய சூழ்நிலையில் பேச்சுவார்த்தை என முதலமைச்சர் புறப்படுவது நல்லதல்ல. அதிமுக, திமுக கட்சிகள் எப்படி காவிரியின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட போராடியதோ, அதையே தவெக அரசு தொடரும் என நம்புகிறோம். திமுக ஆட்சி இருந்தவரை மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான திட்ட அறிக்கை முழுமையாக அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றார்.
மு.க ஸ்டாலினை புகார் சொல்லக்கூடாது - ஓபிஎஸ்
நிதிநிலை அறிக்கை குறித்த தனது கருத்தை முன்வைத்த ஓபிஎஸ்,
பட்ஜெட்டில் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம், செவிலியர்கள், தற்காலிக ஆசிரியர்கள் பணி நிரந்தரம், விவசாயிகளின் கோரிக்கை உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் இடம்பெறவில்லை.
ஒரு அரசால் கடன் வாங்காமல் இயங்க முடியாது. ஆனால் கடன் வாங்கிய தொகையை வைத்து எவ்வளவு திட்டங்கள் செயல்படுத்தி உள்ளது என்பது தான் முக்கியம். வீணாக கடன் வாங்கி விட்டார்கள் என்று மு.க ஸ்டாலினை புகார் சொல்லக்கூடாது. மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய் குறைந்துள்ளது. வருவாயைப் பெருக்க பட்ஜெட்டில் திட்டம் ஏதுமில்லை.
நிதி பகிர்வு, அதிகார பகிர்வு இரண்டு தான் திமுகவின் உயரியக் கொள்கை. தற்போதைய வருவாய் மதிப்பின் நம்பக தன்மையில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. கடந்த திமுக ஆட்சியின் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில் உற்பத்தி முதலீடு, வருவாய் வளர்ச்சி ஆகியவை தொலைநோக்கு திட்டமாக இருந்தது.
ஆனால் தற்போதைய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையானது, ஒன்றிய அரசின் நிதிகளை மாநில அரசு அதிகம் சார்ந்து இருக்கும் வகையில் உள்ளது” என்றார்.
துதிபாட அவசியமில்லை - ஓபிஎஸ்ஸை விமர்சித்த செங்கோட்டையன்
திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைகள் தான் ஜொலித்துக்கொண்டிருப்பதாக ஓபிஎஸ் பேசியதற்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் எதிர்வினையாற்றினார்.
அவர், “வாக்குறுதிகளாக அளித்த திட்டங்களை ஐந்தாண்டு காலத்தில் நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம். நீங்கள் நிதி அமைச்சராக இருந்தவர் நீங்கள் ஆட்சியில் இருந்தபோது மூன்று ஆண்டு காலத்தில் நிறைவேற்றிய திட்டங்கள் ஏதாவது இருந்தால் கூறுங்கள். தமிழகமே பாராட்டும் ஆட்சியை ஏமாற்றும் ஆட்சி என்று கூறுவது தவறு. இடம் மாதிரி இருக்கிறீர்கள் பரவாயில்லை; அதற்காக துதிபாடுவது அவசியம் இல்லை” என்று காட்டமாக விமர்சித்தார்.
அதற்கு ஓபிஎஸ், முதலில் இடத்தை மாற்றியவர் செங்கோட்டையன் தான் எனக்கூற, உடனே அமைச்சர் ராஜ்மோகன், எங்கள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இடம் மாறி இருக்கலாம். ஆனால் அவர் இதயத்தில் இன்னும் புரட்சித்தலைவி அம்மா தான் இருக்கிறார் என்று பதிலடி கொடுத்தார். அதையே அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவும் ஆமோதித்தார்.
உடனே ஓபிஎஸ்ஸும், தேர்தல் வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பதுதான் எங்களுடைய வாதமாக இருக்கிறது என்றும், இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரை எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா தான் என்றும் நினைவில் இருப்பார் என்றும் பதிலளித்தார்.
விவாதம் சூடாவதை தடுக்கும் வகையில் குறுக்கிட்ட சபாநாயகர், இரு பக்கமும் பேசிய கருத்துக்களை நகைச்சுவையாகவும் நயமாகவும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி இருதரப்பினரையும் தணித்தார்.
ஏமாற்றத்தின் வடிவம் நிதிநிலை அறிக்கை - ஓபிஎஸ் விமர்சனம்
சரியாக காலை 9.30 மணிக்கு சட்டப்பேரவை தொடங்கியது. முதலில், பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், தவெக அரசு மிகவும் வித்தியாசமாக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, செய்வதை மட்டும்தான் சொல்வோம் என்று ஆணித்தரமாக அளித்த வாக்குறுதிகளைத் தாங்களும் மறந்து, மக்களும் மறந்திருப்பார்கள் என்று நினைத்து, தனது முதற்கட்ட அறிக்கையையும், வேளாண் அறிக்கையையும் இந்த அரசு தாக்கல் செய்துள்ளதாக தெரிவித்த, ஓபிஎஸ், பேர் மாற்று பட்டியல் போல நிதிநிலை அறிக்கை வெளியாகி இருப்பதாக விமர்சித்தார்.
நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு முதலமைச்சர் துறைவாரியாக ஆய்வுகளை மேற்கொண்டதாகவும், தேர்தல் வாக்குறுதிகள் செயல்திட்டங்களாக உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்கள். ஆனால் இப்போது தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள நிதிநிலை அறிக்கையோ ஏமாற்றத்தின் வடிவமாக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.
புதிய அரசு அமைந்திருக்கிறது, புதிய திட்டங்கள் வருமே என்று நம்பிய மக்கள் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். ஆளும் கட்சி தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னபடி உரிமைத் தொகையை வழங்கவில்லை. ஆண்டுக்கு ஆறு கேஸ் சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்று நம்பிய மகளிருக்கு, அது குறித்த அறிவிப்புகூட வரவில்லை. இதனால், மக்கள் ஏமாற்றத்துடன் நிற்கிறார்கள் என்றார்.