மானியக் கோரிக்கை மீதான 3ஆம் நாள் விவாதம்: சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் - முதல்வரின் அசத்தல் அறிவிப்பு
Published : August 19, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 2:49 PM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் மூன்றாவது நாளாக நடைபெறுகிறது. இன்று நீர்வளத் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, சுற்றுலா - கலை மற்றும் பண்பாடு துறை ஆகிய துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் விவாதிக்கப்படுகின்றன.
ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஆகிய துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்றன. அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாம் நாளான நேற்று (ஆகஸ்ட் 18) நெடுஞ்சாலைகள், விளையாட்டு மேம்பாடு, பொதுப்பணி, மனிதவள மேம்பாடு ஆகிய துறைகள் மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற்றது.
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் ஆகஸ்ட் 5 அன்று தொடங்கிய நிலையில், அந்த நாளன்றே 2026-26 நிதியாண்டிற்கான பொது பட்ஜெட்டும், அடுத்த நாள் வேளாண்மை பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இரு பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள், ஆகஸ்ட் 7, 10,11 ஆகிய நாட்களில் நடைபெற்ற நிலையில் 11ஆம் தேதி அமைச்சர்கள் மரிய வில்சன் மற்றும் ர.வினோத் ஆகியோர் பட்ஜெட் மீதான பதிலுரை வழங்கினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டன. திங்கட்கிழமை மீண்டும் அவை கூடிய நிலையில், மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் இன்று காலை 9.30 மணிக்கு சட்டப்பேரவை கூடியிருக்கிறது.
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டெல்டா மாவட்டங்கள் குடிநீர் பிரச்சினையால் சட்டப்பேரவையில் கார சார விவாதம்
சட்டப் பேரவையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் நிலவும் குடிநீர் பிரச்சினை குறித்து திமுக உறுப்பினர் பூண்டி கலைவாணன், "டெல்டா மாவட்டங்கள் வறட்சி மாவட்டங்களாக உள்ள நிலையில், குடிநீர் பிரச்சினை மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக உள்ளது. கிராமப்புறங்களில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளுக்கு எந்தவொரு போர்வெல் மூலமாகவும் தண்ணீர் விநியோகம் இல்லை. இதனை சரி செய்ய ஆற்றில் ஒருமுறை தண்ணீரை திறந்துவிட்டு நீர்மட்டத்தை உயர்த்த வேண்டும்.
மேலும், திறக்கப்படும் தண்ணீரை விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. அந்த தண்ணீர் குடிநீருக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என விவசாயத்துறை மூலம் அறிவிக்க வேண்டும். கிராமப்புறங்களில் குடிநீர் கோரி காலி குடங்களுடன் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இன்னும் 10 நாட்களுக்குள் தண்ணீர் வந்து சேரவில்லை என்றால் மிகப்பெரிய குடிநீர் பிரச்சினை ஏற்படும். தற்போது நிலவும் வறட்சியை பயன்படுத்தி நீர்நிலைகளில் தூர்வாரும் பணிகளை மேற்கொண்டால் பயனுள்ளதாக இருக்கும்" என்றும் பூண்டி கலைவாணர் தெரிவித்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆனந்த், "இன்று மாலை தண்ணீர் பிரச்சினை குறித்து துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி தீர்வு காணப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.
அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன் பேசுகையில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் குடிநீர் திட்டத்திற்காக ரூ.289 கோடி நிதியை அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் வழங்கியுள்ளது. குடிநீர் தேவைப்படும் பகுதிகளில் லாரிகள் மூலம் தண்ணீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஆழ்துளைக் கிணறுகள் தேவைப்படும் இடங்களில் அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், ஆழ்துளைக் கிணறுகள் எங்கெல்லாம் சரியாக செயல்படவில்லையோ அவற்றை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கால்நடைகளுக்காக ரூ.10 கோடி நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மூலம் பணிகள் நடைபெறும்" என்று தெரிவித்தார்.
திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரை சந்திரசேகர், "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக திமுக ஆட்சியில் நீர்வளத்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டை விட இந்த ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட பட்ஜெட் குறைவாக உள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ள நிலையில் வெள்ளத்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை. இதுவரை எந்த ஆலோசனைக் கூட்டங்களும் நடத்தப்படவில்லை. அலட்சியமாக இல்லாமல் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான வெள்ளத்தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்றும் வலியுறுத்தினார்.
இதற்கு பதிலளித்த அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன், "முதலமைச்சர் தலைமையில் இரண்டு முறை வெள்ளத்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய துரை சந்திரசேகர், "கத்தி திரைப்படத்தில் முதலமைச்சர் கூறும் வசனத்தை சுட்டிக் காட்டி, “விவசாயத்தை கை விட்டுவிடாதீர்கள்” என்று கூறுவார். ஆனால், தற்போது டெல்டா பகுதிகளில் குறுவை விவசாயத்தை விட்டுள்ளனர். இதற்கு முதலமைச்சர் அடுத்ததாக எடுக்கப்போகும் நடவடிக்கை என்ன. கர்நாடக முதலமைச்சர் தொடர்ந்து மேகதாது அணை கட்டுவோம் என்று கூறி வருகிறார்.
காவிரி விவகாரத்தில் மாதாந்திர நீரை திறந்துவிட முடியாது என கர்நாடக தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதற்கு முதலமைச்சர் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், காவிரி விவாகாரத்தில் தவெக அரசு மென்மையாக போகிறது. மேலும், முதலமைச்சரின் பயணத்தை யார் முடிவு செய்ய வேண்டும் என கேள்வி எழுப்பிய அவர், கர்நாடக முதலமைச்சர் நமது முதலமைச்சரின் பயணத் திட்டத்தை கூறுவதாக விமர்சித்தார்.
மேலும், “எந்த அவமானத்தையும் தாங்கிக் கொள்ள நான் தயார் என்று முதலமைச்சர் கூறுவதாக குறிப்பிட்ட துரை சந்திரசேகர், முதலமைச்சர் அவமானப்பட வேண்டியதில்லை என்றும், முதலமைச்சர் அவமானப்பட்டால் ஒவ்வொரு குடிமகனும் அவமானப்பட வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, “நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். முதலமைச்சருக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இருக்கிறது. ஏன் பயப்பட வேண்டும்? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் என்.ஆனந்த், “பயப்படவில்லை, பயம் எல்லாம் இல்லை. தீர்வு காண வேண்டும். முதலமைச்சர் யாரைப் பார்த்தும் பயப்பட மாட்டார்” என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
மேகதாது அணை விவகாரத்தில், “அவர்களால் ஒரே ஒரு கல் கூட அங்கு வைக்க முடியாது. அதற்கு எக்காரணத்தைக் கொண்டும் அவர்களை நாங்கள் விடமாட்டோம்” என்று அமைச்சர் காட்டமாக தெரிவித்தார்.
“மாமா” என்ற வார்த்தையால் அவையில் நகைச்சுவை
இதனைத் தொடர்ந்து திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரை சந்திரசேகர், பூண்டி கலைவாணன் முன்பு கூறிய கருத்தை மேற்கோள் காட்ட முயன்றபோது, துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் உடனடியாக தடுத்து, “பெயரைக் குறிப்பிடுங்கள். மாமா என்றால் யார்?” எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதையடுத்து, அந்த வார்த்தையை அவைக்குறிப்பில் இருந்து நீக்குவதாக துணை சபாநாயகர் தெரிவித்தார். அதற்கு துரை சந்திரசேகர், “மாமாவை நீக்குகிறீர்களா?” என நகைச்சுவையாகக் கேட்டார். அதற்கு துணை சபாநாயகர், “அந்த சொல்லைத்தான் நீக்கச் சொல்கிறேன்” என்று விளக்கமளித்தார்.
தொடர்ந்து துரை சந்திரசேகர், “மாமாவை மாமா என்றுதான் குறிப்பிட முடியும்” என்று பதிலளித்தார். அதற்கு துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர், “மாமா என்றால் எனக்கு எப்படி தெரியும்? அதற்கு அரசாணை உள்ளதா?” என கேள்வி எழுப்பினார். இதையடுத்து, “மூத்த உறுப்பினர், உங்களைப் பார்த்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்” என துரை சந்திரசேகர் தெரிவித்தார்.
பேரவையில் அநாகரிகமாக நடந்து கொள்வது நாங்களா? நீங்களா? - திமுக - தவெக இடையே வார்தை மோதல்....
அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசுகையில், "காவிரி விவகாரத்தில் திமுக எந்த அளவுக்கு துரோகம் செய்துள்ளது என்பதை பேசினால் பேசிக் கொண்டே போகலாம்" என்றார்.
இதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு, "திமுக அரசு செய்த துரோகங்கள் என்பதை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும். காவிரி பிரச்சினை 1974 இல் இருந்து தான் ஆரம்பித்தது. காவிரி பிரச்சனையில் யாரும் தவறு செய்ய முடியாது. அவரவர்கள் முடிந்த வரை காவிரி பிரச்சனைக்கு போராடி வருகிறோம். ஒருவர் பேசுவதை முழுமையாக கேட்டு விட்டு பின்னர் அடுத்தவருக்கு வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும். ஏன் துடிக்கிறீர்கள். எல்லோருக்கும் வயசு கம்மி அதனால் துடிக்கிறீர்கள்" என்றார்.
அதற்கு சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், "1774 இல் ஏன் அந்த அக்ரீமண்டை புதுப்பிக்கவில்லை. ஒரு சில வார்த்தைகளை கேட்டாலே எதிர்க்கட்சியினர் அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். அதற்கு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் ஊழல் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் ஏன் மொத்தமாக முன் வரிசைக்கு வருகிறீர்கள். பொதுமக்கள் திமுகவினரையும் நேரலையில் காட்டுங்கள் என்று கோரிக்கை வைக்கிறார்கள். சட்டப் பேரவையில் எவ்வளவு தூரம் அநாகரிகமாக திமுக நடந்து கொள்கிறது என்பதை மக்கள் பார்க்க ஆசைப்படுகிறார்கள்" என்றார்.
மேலும், அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "சட்டப் பேரவையில் எவ்வளவு தூரம் அநாகரிமாக திமுக நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை மக்கள் பார்க்க வேண்டும். ஒருமையில் பேசுவதை திமுகவினர் தவிர்க்க வேண்டும். திமுக உறுப்பினர் எங்களை அடிக்க கையை ஓங்கி கொண்டு வருகிறார். திமுக எம்எல்ஏ உடுமலை ஜெயக்குமார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவர் எங்களை அடிக்க பாய்வது போல் வருகிறார். திமுகவினர் பேரவையில் அநாகரிகமாக நடப்பதை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
முன்னாள் அமைச்சர் நேரு, "அமைச்சர் நிர்மல் குமார் எதை பேசினாலும் குரோதமாகவே பேசி சபையில் பிரச்சினையை கிளப்பி விடுகிறார். தவறான கருத்தை நீக்க வேண்டும் என்று கூறுவதற்கு காரணம் பேச்சுக்கள் அனைத்தும் நேரலையில் செல்கிறது. பேரவையில் எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றுள்ளது. ஆனால் எதுவும் தரம் தாழ்ந்து போனதில்லை. ஆனால் அமைச்சர்கள் அநாகரிகமாக பேசாதீர்கள். அது சரியாக இருக்காது. காவிரியில் பிறந்து விவசாயியாக வாழும் நாங்கள் காவிரி விவகாரத்தை எப்படி விட்டுக் கொடுப்போம்?" என்றார்.
அதற்கு சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், "யாரும் ஏதும் குதர்க்கமாக பேசவில்லை. காவிரி விஷயத்தில் இதே சபையில் பல்வேறு விவாதங்கள் நடைபெற்று உள்ளது. அமைச்சர் சொன்ன துரோகம் என்ற வார்த்தையை நீக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சட்டமன்ற பேரவையில் எதிர்க்கட்சியினர் அமர்ந்திருப்பதையும் நேரலையில் காட்ட வேண்டும் என்று மக்கள் கேட்கிறார்கள். ஆகவே எதிர்க்கட்சியினர் அமர்ந்திருப்பதையும் நேரலையில் காட்ட வேண்டும். அப்போது தான் அவர்களின் அநாகரிகமான செயலை மக்கள் பார்த்துகொள்வார்கள்" என்றார்.
அப்போது அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "காவிரி விவகாரத்தை பொருத்தவரை அரசும் விவசாய சங்க தலைவர்களும் இருவரும் சேர்ந்து தான் வழக்கு போட்டீர்கள் . ஆனால் திமுக அரசு அதை வாபஸ் பெற்றது. பின்னர் அம்மா ஆட்சியில் வழக்கை தொடரலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டது" என்றார்.
அதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு, "வழக்கு ஏன் வாபஸ் பெறப்பட்டது என முதலமைச்சரே தெளிவாக தெரிவித்துள்ளார்கள். காவிரி பகுதியில் பிறந்து விவசாயிகளாக இருக்கும் நாங்கள் காவிரியை எப்படி விட்டுக் கொடுப்போம்?" என்றார்.
அப்போது அமைச்சர் நிர்மல்குமார், "ஒருதலைபட்சமாக பிரதமர் சொல்லி மத்திய அரசுக்கு சாதகமாக தான் முன்னாள் முதலமைச்சர் முடிவெடுத்தார்" என்றார். இதனால் அவையில் சிறிது நேரம் சலசலப்பு நிலவியது.
துரைமுருகன் குறித்த அவையில் விவாதம்
மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக காட்பாடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுதாகர் பேசினார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உள்ளவரை எந்த கொம்பனாலும் தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியை அசைக்க முடியாது. முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் இந்த அவையில் பல ஆண்டுகளாக மக்களுக்காக பணியாற்றிய மூத்த தலைவர். அவருடைய அனுபவத்திற்கு நான் மரியாதை செலுத்துகிறேன். காட்பாடி தொகுதியில் பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் இல்லை. முன்னாள் அமைச்சர் நினைத்திருந்தால் அதனை சீர்படுத்தி இருக்க முடியும். ஆனால் அதை ஏனோ அவர் கண்டு கொள்ளவில்லை" என்றார்.
அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு, "காட்பாடி தொகுதியில் தொடர்ந்து பத்து முறை வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரைமுருகன். எங்கள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர். அவர் தான் அந்த தொகுதியில் பல்கலைக்கழகம் முதல் சாலைகள் குடிநீர் திட்டங்கள் பாலங்கள் என அனைத்தையும் கட்டியவர். ஒருமுறை மட்டுமே வெற்றி பெற்று விட்டு ஒன்றுமே செய்யவில்லை என்று சொல்வது சரியாக இருக்காது. துரைமுருகன் என்ன செய்திருக்கிறார் என்று பார்த்து அதன்படி நீங்களும் செய்ய வேண்டும்" என்றார்.
இதற்கு காட்பாடி எம்.எல்.ஏ சுதாகர், "சில நாட்களுக்குப் முன்பு பிரபல மூத்த நடிகர், ஒரு விழாவில் திமுக கட்சி குறித்தும் திமுக மூத்த உறுப்பினர்கள் பற்றி பேசும் போது, ஒரு கட்சியில் பழைய Studentகள் இருக்கிறார்கள். அதிலும், Fail ஏ ஆகாத ரேங்க் ஹோல்டிங் ஸ்டுடென்ட்ஸ்கள் வகுப்பையும் விட்டுப் போகமாட்டேன் என்று இருந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட அசாத்தியமான பழைய ஸ்டூடண்ட்ஸ்களை fail செய்தவர் எங்கள் தலைவர் தளபதி தான். அவ்வாறு பழைய Studentகளையும் fail ஆக்கிவிட்டு கிளாஸ் ரூமின் வாத்தியாரையும் வெளியே அனுப்பியவர் எங்கள் தளபதி.
காட்பாடி தொகுதி திமுக'வின் கோட்டை அதை ஜெயிக்க வைத்தால் பெரிய ரெக்கார்ட் பிரேக்' என்றார்கள். அதன்படி ரெக்கார்ட் பிரேக் அமைத்து துரைமுருகனுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்து காட்பாடி தொகுதியை பெஸ்ட் ஆக்கி திமுக கோட்டையாக இருந்த காட்பாடியை தவெக கோட்டையாக மாற்றிவர் முதல்வர்" என்றார்.
அப்போது எ.வ வேலு, "காட்பாடியை பொருத்தவரை நல்ல மருத்துவர் அவர். ஆனால் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து தொகுதிகளிலேயே அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட தொகுதி காட்பாடி தொகுதி தான். நாங்களே பொறாமைப்படும் வகையில் காட்பாடி தொகுதியை மேம்படுத்தியவர் துரைமுருகன். சட்டப் பேரவையில் இல்லாத உறுப்பினர்கள் பற்றி யாரும் பேசக்கூடாது. இது மரபல்ல" என்றார்.
மேலும், கே.என்.நேரு பேசுகையில், "ஒரே கட்சியில் 50 வருடமாக இருந்து பணியாற்றவர் பழைய ஸ்டூடண்ட்'தான். ஒரே கட்சியில் 50 வருடமாக இருந்து பணியாற்றியதை தான் அந்த நடிகர் சொன்னாரே தவிர, பின்னர் தனிப்பட்ட முறையில் அந்த நடிகர் என்ன பேசினார் என்பதெல்லாம் சபையில் பதிவு செய்ய முடியாது" என்றார்.
எம்ஜிஆர் பாடலை பாடி முதல்வருக்கு நன்றி சொன்ன எம்எல்ஏ சிந்து
அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கார் வழங்கிய அறிவிப்பை வரவேற்று சட்டப் பேரவையில் எம்.ஜி.ஆர் பாடலை பாடி வரவேற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிந்து, கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தார், இவர் யாருக்காக கொடுத்தார். ஒருத்தருக்கா கொடுத்தார்.... இல்லை ஊருக்காக கொடுத்தார்.... என்று பாடல் பாடியது அனைவரையும் ரசிக்க வைத்தது.
பாமக எம்.எல்.ஏ சௌமியா அன்புமணி உரை
சட்டப் பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய பாமக எம்எல்ஏ சௌமியா அன்புமணி, "பொதுவாக ஒரு ஏக்கர் இரண்டு ஏக்கர் நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகள் பங்காளி சண்டைகள் எல்லாம் போட்டு அந்த நிலத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வழி செய்வார்கள். பரம்பரை சொத்தை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார்கள். அதே போன்று நீர் வளம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய சொத்து. அது நம் கையை விட்டு போய்க் கொண்டிருக்கிறது. நீர் வளத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நெய்வேலியில் இருக்கும் தன்னூத்து உலகின் இரண்டாவது அதிசயம். ஆனால் நெய்வேலி சுரங்க மூலம் ராட்சத குழாய்கள் போட்டு நீரை உறிஞ்சி விட்டார்கள். இந்தியாவிலேயே சதுப்பு நிலம் சென்னை பள்ளிக்கரணைகளில் 15 ஆயிரம் ஏக்கர் உள்ளது. மிச்சம் இருக்கும் 2500 ஏக்கரில், பல வகையான பறவைகள் இன்றும் உள்ளன. சென்னையில் ஓடும் கூவம் ஆறு மிகப்பெரிய அதிசயம். 75 கிலோ மீட்டர் அந்த ஆறு ஓடுகிறது. கூவம் ஆற்றை சுத்தம் செய்தால் பத்தாது. கூவம் ஆற்றில் கொட்டும் குப்பைகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
நல்ல தண்ணீரில் சாக்கடை கலப்பது மிகப்பெரிய குற்றம். ஆனால் அனைத்து நகராட்சிகளிலும் அது நடைபெற்று வருகிறது. தாமிரபரணி மற்றும் நொய்யல் ஆறுகளில் குப்பை தேங்கி உள்ளது. அங்கு கொட்டும் குப்பைகளை தடுக்க வேண்டும். தாங்கள், கரணை, பாக்கம் என்ற வார்த்தைகளில் முடியும் அனைத்து ஊர்களும் தண்ணீர் சார்ந்த ஊர். வள்ளுவர் கோட்டம் நேரு ஸ்டேடியம் கோயம்பேடு பேருந்து ஆகியவை எல்லாம் ஏரியில் தான் உள்ளன. ஏரிகளில் தான் அரசு அலுவலகங்களை உள்ளது. நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க வேண்டும். எங்கு நீர்நிலை இருந்தாலும் டிஜிட்டல் மேப்பிங் செய்து நோட்டீஸ் செய்ய வேண்டும்" என்றார்.
இதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் ஆனந்த், "நீர் நிலைகளை கண்டறிந்து அதனை மேப்பிங் குறித்து வருவாய்த் துறை அமைச்சருடன் தெரிவித்து அதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
அப்போது பேசிய செளமியா அன்புமணி, "மேட்டூர் உபரிநீர் திட்டத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டும். நொய்யல் ஆற்றில் கழிவுநீரை அகற்றும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பாலாற்றில் தடுப்பணை கட்ட வேண்டும். காவிரி முதல் குண்டாறு திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். அத்திக்கடவு அவிநாசி திட்டம் இரண்டை நிறைவேற்ற வேண்டும். அரியலூர் - சேலம் பாசன திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்.
தருமபுரி காவிரி உபரி நீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். ஏரையூர் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும். தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகள் குளங்கள் குட்டைகள் தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி தரவேண்டும். தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள குரும்பர் இன மக்களுக்கு எஸ்.டி சான்றிதழ் பெற்று தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நீர் இல்லாத கிணறுகளை மழைநீர் சேகரிப்பிற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். நான் சொன்ன இத்தனை திட்டத்திற்கும் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் தேவைப்படும் என்று தெரியும். கடன் வாங்கி தான் அரசு செயல்படுகிறது. கடனை வாங்கி தான் கடனையே அடைக்கிறோம். ஒரு லட்சம் கோடி கடனை வாங்கி நீர்நிலைகளை சீரமைக்க வேண்டும். நீர்நிலைகளை சீரமைத்தால் விவசாய பெருகும் இந்த கடனை 10 வருடத்தில் அடைத்து விடலாம் கான்பிடென்ட் ஆக சொல்கிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "குறும்பர் இனத்தைச் சார்ந்தவர்களுக்கு எஸ்.டி சான்றிதழ் வழங்க மத்திய அரசுக்கு பரிசீலனை செய்து, அதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்படும்" என்றார்.
முதலமைச்சருக்கு புகழ்ச்சி பிடிக்காது அமைச்சர் - ஆதவ் அர்ஜுனா
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா பேசுகையில், "நம்முடைய முதலமைச்சர் மற்ற முதலமைச்சர் போல் இல்லை. நம்முடைய முதலமைச்சருக்கு புகழாரம் பிடிக்காது. தங்களுடைய தொகுதி சார்ந்த தேவைகளை குறித்து மட்டும் பேசுங்கள். சட்டப்பேரவையில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் உறுப்பினர்கள் தொகுதி சார்ந்த தேவைகளை குறித்து மட்டும் பேச வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் நேரு, "முதல்வருக்கு புகழ்ச்சி பிடிக்காது என்று சொல்வதை ஏற்றுக் கொள்கிறோம். ஆனால் மற்ற முதல்வர்களை போன்று எங்கள் முதல்வர் இல்லை என்று சொல்வதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் புகழ்ச்சி பிடிக்காது. தன்னை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை புகழ்ந்து பேச வேண்டாம் என பேரவையிலேயே எழுந்து நின்று சொன்னவர் தான் எங்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின்" என்றார்.
சட்டப் பேரவையில் பேசிய வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத், "திமுக ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு வீடும் உடைந்து தொங்குகிறது. கம்பி தெரிகிறது மறுசீரமைப்பு பணிக்காகவே 50 முதல் 55 ஆயிரம் தேவைப்படுவதாக மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் நேரு, "கடந்த காலங்களில் கட்டபட்ட வீடுகள் எல்லாம் பழுதுபட்டுள்ளது. சரியாக பழுது பார்க்கவில்லை என்று சொன்னார்கள். இந்திரா காந்தி காலத்தில் இருந்து வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகிறது. 13 ஆயிரம் முதல் மூன்று லட்சம் வரையில் வீடுகள் கட்டப்பட்டு உள்ளது.
இந்த வீடுகளில் பயனாளிகள் கூடுதலாக காசை போட்டு கட்டுகிறார்கள். இருப்பவர்கள் அதிகமாக காசை போட்டு கட்டுகிறார்கள். இல்லாதவர்கள் இருக்கும் காசை வைத்து கட்டுகிறார்கள். ஆனால் வீடுகளை பழுது பார்ப்பதற்காக திமுக ஆட்சியில் தான் நிதி ரூ. 50,000 மேல் ஒதுக்கப்பட்டது.
பயனாளிகளின் சௌகரியத்திற்கு தான் வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. நீங்களாவது ஐந்து லட்சத்தில் நல்ல முறையில் வீடுகளை கட்டுங்கள். நீங்கள் கட்டிய வீடுகளை நாங்கள் சரியில்லை என்று சொல்லாத அளவிற்கு கட்டுங்கள்" என்றார்.
அதற்கு வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் வினோத், "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கட்டி கொடுத்த வீடுகள் இடிந்து தொங்குகிறது. அதை மக்களிடம் கேட்டால் தெரியும் . ஆனால் நமது முதலமைச்சர் ஆட்சியில் கட்டி கொடுக்கும் வீடுகள் இன்னொரு 50 ஆண்டுகளுக்கு தரமாக இருக்கும்" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட அமைச்சர் என் ஆனந்த், "நீங்களாவது ஒழுங்கா கட்டுங்கள் என்று மூத்த உறுப்பினர் சொன்னார். நாங்கள் எது செய்தாலும் சரியாக தான் செய்வோம். ஐயோ கிய்யோ என்று பேசாதீர்கள். நீங்கள் ஒன்று நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்கள், இனி நீங்கள் கனவு கண்டாலும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது.
நாங்கள் அரசியல்வாதி அல்ல. மக்களுக்கு சேவை செய்யத்தான் வந்துள்ளோம். நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். நாங்கள் வந்து 3 மாசம் தான் ஆச்சு. என் அன்னையை பார்த்துக் கொள், என் பிள்ளையை என் தம்பியை பார்த்துக் கொள் என்று மக்கள் சொல்கிறார்கள். நாங்கள் யாரும் தவறு செய்ய மாட்டோம். இதை திரும்பத் திரும்ப சொல்கிறோம். புரிகிறதா? உங்க இஷ்டத்துக்கு எதுவும் பேச வேண்டாம்" என்றார்.
அப்போது கே.என் நேரு, "அரசு அதிகாரிகள் மேற்பார்வையிடுவது மட்டும் தான் அவர்களது வேலை. அதே போன்று தான் அமைச்சர்களும் மேற்பார்வையிடுகிறார்கள். வீட்டை பயனாளிகள் தான் கட்டுகிறார்கள். அதிமுக ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட வீடுகளில் இன்னும் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் புகைப்படம் உள்ளது.
அதே போன்று திமுக ஆட்சியிலும் கலைஞரின் பெயர் அந்த இல்லத்தில் உள்ளது. எங்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட வீடுகள் தரமாகத்தான் உள்ளன. சொந்த வீடு கட்டும்போதே சில சங்கடங்கள் வருகிறது" என்றார்.
மேலும், திமுக உறுப்பினர் கோ.வி செழியன், "நாங்கள் அரசியல்வாதி அல்ல என்ற கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் பதிவு செய்து வருகிறார் அமைச்சர் ஆனந்த். ஆனால் தவெக அரசியல் இயக்கமாக அரசியல் கட்சியாக தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவுசெய்து தான் தேர்தலை சந்தித்து ஆட்சிக்கு வந்துள்ளனர் என்பதை மறந்துவிட கூடாது.
வேளாண்துறை ஓராண்டுக்குள் கட்டப்பட்ட வீடுகள் சேதம் அடைந்தது என்று சொன்னது தவறு. 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட வீடுகளுக்கு பழுது பார்ப்பதற்கான நிதியை தந்ததுதான் திமுக" என்றார்.
மேலும், நிதி அமைச்சர் மரியவில்சன், "திமுக ஆட்சியில் தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே 14 கோடி ரூபாய் கட்டப்பட்ட மேம்பாலம் மூன்றே மாதத்தில் காலியான செய்தியை ஊரே பேசியது. இதன் மூலம் திமுக ஆட்சியில் முன்னாள் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சராக எ.வ வேலு சாதனை படைத்துள்ளார்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலு, "இந்த விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்த எடப்பாடி அப்போதே கேள்வி கேட்டு அதற்கான பதிலையும் நான் தெரிவித்து விட்டேன். கிராம சாலை திட்டத்தின் மூலம் கிராமப் பகுதியில் தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே இந்த மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது.
இதுவரை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலேயே பெய்யாத ஒரு மழை பெய்ததன் காரணமாக அந்த மேம்பாலம் சேதம் அடைந்தது. இது இயற்கையின் சீற்றம். 54,600 கன அடி நீரை மட்டுமே தாங்கும் அளவில் தான் அந்த மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது. ஆனால் மூன்று லட்சம் கன அடி நீர் வந்ததால் அந்த மேம்பாலம் சேதமடைந்தது" என்றார்.
பொதுப்பணித்துறை ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட நிதி குறித்து ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அப்போது பாலத்தின் நிலவரம் குறித்து தெளிவாக பதில் அளிக்கப்படும். சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கல்லணை அணை இன்னமும் கம்பீரமாக இருக்கிறது" என்றார்.
எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேள்வி
சட்டப் பேரவையில் பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி, "ஜல்லி, எம்- சாண்ட் விலை அதிகரித்து உள்ளது. ஆகையால் ஜல்லி எம்.சாண்ட் உற்பத்தியை அதிகரிக்க திட்டம் உள்ளதா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
இதற்கு பதில் அளித்த கனிம வளங்கள் துறை அமைச்சர் பிரபு, "பெருமளவிலான கனிம வளங்கள் பக்கத்து மாநிலத்திற்கு செல்வதாக தகவல்கள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளது. அண்டை மாநிலங்களுக்கு செல்லும் கனிம வளங்களுக்கு தடை போடப்பட்டுள்ளது. உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் திட்டம் குறித்து விரிவாக மானிய கோரிக்கையின் போது தெரிவிக்கிறேன்" என்றார்.
நான் பேசுவேன். பேசக்கூடாது என்றெல்லாம் இல்லை - முதலமைச்சர் விஜய்
சட்டப் பேரவையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசுகையில், "என்ன பேசினாலும் ஆதாரம் காட்டுங்கள் ஆதாரம் காட்டுங்கள் என்று எதிர் தரப்பினர் சொல்கிறார்கள். ஆதாரங்களை நாங்கள் காண்பித்தால் தவறு நடந்திருப்பதாக எதிர் தரப்பினர் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். முதலமைச்சர் வைத்திருக்கும் ஆதாரத்தை காட்டினால் அவர்கள் நிலைமையை நினைத்துப் பார்த்தால் கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருக்கிறது" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், "எதிர்க்கட்சியினர் ஆதாரம் ஆதாரம் என்று கேட்கிறார்கள். கடந்த வாரம் நிதி அமைச்சர் பேரவையில் பேசும்போது மூன்று துறைகளின் ஆய்வு கோப்புகள் எனது மேசையில் இருப்பதாக தெரிவித்தார். அவர் போற போக்கில் சொல்லவில்லை. உண்மையிலேயே எனது மேசையில் அந்த கோப்புகள் உள்ளன. அதுவும் ஆதாரத்துடன் உள்ளது. அதை ஓபன் பண்ண வைத்து விடாதீர்கள். எதை எப்போ ஓபன் பண்ணனுமோ அது அப்போ கரெக்டா ஓபன் ஆகும்" என்றார்.
உடனடியாக அமைச்சர் ரமேஷ் எழுந்து, "அனைவரும் பேசுங்கள் பேசுங்கள் என்கிறார்கள். ஆனால் முதலமைச்சர் பேச ஆரம்பித்தால் அவர்கள் ஆதாரத்தை காட்ட சொல்கிறார்கள். அதனை காட்ட ஆரம்பித்தால் என்ன நடக்கும்" என்றார்.
அப்போதும் குறுக்கிட்ட முதல்வர் ஜோசப் விஜய், "மக்களிடம் எப்பொழுது பேச வேண்டும், என்ன பேச வேண்டும் எதைப் பேச வேண்டும் என அனைத்தையும் பேசிவிட்டுத் தான் அன்பாக ஆசையாக மக்கள் எங்கள் அனைவரையும் சட்டப்பேரவையில் அமர வைத்துள்ளார்கள். நான் பேசுவேன். பேசக்கூடாது என்றெல்லாம் இல்லை, இடைத்தேர்தலிலாவது சில பேருக்கு நல்லது நடக்கனும்ல?" என்றார்.
கட்டுமானப் பொருட்களின் விலையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் - ஐ.பெரியசாமி
முன்னாள் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி பேசுகையில், கட்டுமான பொருட்களின் விலையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
இதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் பிரபு, "கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை கூடிவிட்டதாக கூறுகிறார்கள். கடந்த ஆண்டு தமிழக அரசில் பதிவான தகவல் இது. அதன்படி கடந்த ஆண்டு 13.22 கோடி மெட்ரிக் டன் ஜல்லி தயாரிக்கப்பட்டதாக தகவல் உள்ளது. ஆனால் பயன்படுத்தப்பட்டது 85 கோடி மெட்ரிக் டன். இது எங்கிருந்து வந்தது? அதன்படி 100 கோடி மெட்ரிக் டன் உற்பத்தி ஆகி உள்ளது. ஆக இப்படித்தான் விலையை உதர்த்தினீர்களா?" என்று பதில் கேள்வி எழுப்பினார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட அமைச்சர் என். ஆனந்த், "மலைப்பகுதியில் வசிப்பவர்களுக்கு திமுக ஆட்சியில் ரோடு போட்டதாக உறுப்பினர் கூறுகிறார். அண்ணனின் மாவட்டமான திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் உள்ள தாண்டிக்குடி பஞ்சாயத்தில், கடந்த ஆண்டு முதலமைச்சர் விஜய் படப்பிடிப்புக்காக சென்றார். அங்கு படப்பிடிப்பு எடுப்பதற்காக கரடு முரடான பாதைகளில் ஜீப்பில் ஏறி சென்றார்.
அப்போது அங்கிருந்தவர்கள் 15 ஆண்டுகளாக சாலை வசதி இல்லை, நமது சொந்த செலவில் சாலை போட்டு விடலாமா என்று முதலமைச்சர் விஜய் என்னிடம் கேட்டார்.
நம்மை பேனர் வைக்கவே விட மாட்டேன்கிறார்கள். நம்முடைய ஆட்சி கண்டிப்பாக வந்து விடும். அப்போது சாலை போட்டு விடலாம் என்று சொன்னேன். அதைக் கேட்ட முதல்வர் சிரித்தார். பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த ஐந்தாவது நாளில், நாம முதலமைச்சர் தாண்டிக்குடி பஞ்சாயத்து ரோடு போட வேண்டும் என உத்தரவு வந்தது. இதற்காக 5 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து வேலை செய்யப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
முன்னாள் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி கேள்வி
சட்டப் பேரவையில் இன்றைய கூட்டத் தொடரில், திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், ஆத்தூர் தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினருமான ஐ.பெரியசாமி, "தமிழக வெற்றி கழக ஆட்சி வந்த உடன் கலைஞர் கனவு இல்லத் திட்டத்தின் பெயரை வெற்றி வீடுகட்டும் திட்டம் என்று மாற்றிவிட்டீர்கள். வீடு கட்டுவதற்கான தொகையை 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தி வீடு கட்டும் எண்ணிக்கையை குறைத்து விட்டீர்கள். ஒரு லட்சம் மானியத்தில் திமுக ஆட்சியில் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்சம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது" என்றார்.
இதற்கு பதில் அளித்த ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த், "ஒரு லட்சம் வீடுகள் கட்ட வேண்டும் என இலக்கு வைத்தீர்கள் ஆனால் நிறைய இடங்களில் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்படவில்லை. நிறைய வீடுகள் பவுண்டேசன் நிலையில் தான் உள்ளது. இதற்கான காரணம் 3 லட்ச ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவது மக்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை. மக்கள் இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று முதல்வரின் கவனத்திற்கு வந்தவுடன் அதனை 5 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தற்போது 70,000 வீடுகள் கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்கப்படவுள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நான் நேரடியாக சென்று போய் பார்த்தேன். வீடு கட்டும் பணிகள் பவுண்டேஷன் பணியில் மட்டுமே உள்ளது. குடிசை வீட்டில் தான் உள்ளார்கள்.
66,850 வீடுகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சார்பில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதில் 17,116 வீடுகள் பல்வேறு நிலைகளில் முன்னேற்றத்தில் உள்ளது. இந்த வீடுகளுக்கு கட்டுமானத்தில் நிலை அடிப்படையில் தொகை விடுவிக்கப்படும். அந்த வகையில் 375 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு விடுவிக்கபபட்டுள்ளது" என்றார்.
முதலமைச்சரின் அறிவிப்புகள் - நன்றி தெரிவித்த உறுப்பினர்கள்
அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கார் வழங்கப்படும் என்ற முதலமைச்சரின் அறிவிப்புக்கு விசிக எம்.எல்.ஏ ஜோதிமணி நன்றி தெரிவித்தார். அவர், அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பயன்படுவார்கள் என்பதன் அடிப்படையில், நான் வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று, முதலமைச்சர் நிறைவேற்றி தந்ததற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி என்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “இதில் எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமல்ல ஓட்டுநர்கள், உதவியாளர்கள் என பலரும் மறைமுகமாக பயனடைவார்கள்” என்று தெரிவித்தார்.
சிறுபான்மை துறை அமைச்சர் ஷாஜகான், “முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் இலவச மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தொகை ஆண்டுக்கு 5 லட்சத்திலிருந்து 25 லட்சம் உயர்த்தி தந்தது பொதுமக்களுக்கு பெரிய உதவி. ஒரே நாளில் இவ்வளவு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்தால் எப்படி?
மக்களுக்கு மருத்துவ காப்பீடு, பால் விலை கொள்முதல் விலை ஏற்றம், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாகனம் உள்ளிட்ட திட்டங்களை அறிவித்த முதலமைச்சருக்கு, மனம் நிறைந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
பூந்தமல்லி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரகாசம், “சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முதலமைச்சர் கார் வழங்கி அறிவித்துள்ளார். அதுவே இனோவா கார் கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். இனோவா கார் வேண்டும் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள்” என்று நகைச்சுவையாக நன்றி தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் கொடுத்த காரில் தொகுதியை சுற்றி வருவதில்தான் கெத்து என எம்.எல்.ஏ எஸ்.காமராஜ் தெரிவித்தார்.
அதிமுக வெளிநடப்பு
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் வழங்கப்படும் என்ற முதலமைச்சரின் அறிவிப்புக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். அப்போது கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் பேச அனுமதி வழங்கக் கோரி அதிமுகவினர் அமளியில் ஈடுபட்டனர். சபாநாயகர் அனுமதி வழங்காததையடுத்து, கர்நாடகவில் தமிழர்கள் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் அரசின் நடவடிக்கை என்ன? என்று கேள்வி எழுப்பியவாறு அதிமுகவினர் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் - அசர வைத்த முதல்வர்
கடந்த வாரம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் தொகுதியை பார்வையிட கார் வேண்டுமென வேண்டுகோள் வைத்தார். அவரது வேண்டுகோளை ஏற்று, அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கார் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் இன்று அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்த அவரது அறிவிப்பில், “மக்களாட்சியின் மிக முக்கிய தூண்களாக விளங்குபவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள். சட்டப்பேரவையில் முதல் முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் தலைமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
பொருளாதார வளம் இல்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றும் முதல் தலைமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்கள் பணியை தொய்வின்றி தொடர்வதற்கும், தொகுதி பணிகளை திறம்பட செயல்படும் வகையிலும் அவர்களின் வசதிக்காக அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு சார்பில் வாகனம் வழங்கப்படும்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உதவியாளரை நியமித்துக் கொள்ளலாம். அரசு வழங்கும் வாகனத்தை பராமரிக்கும் வகையில் வாகனத்திற்கு ஓட்டுநர் நியமித்து, வாகன எரிபொருள், வாகன பராமரிப்புக்காக ரூபாய் 75 ஆயிரம் வாகனபடியாக வழங்கப்படும். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உதவியாளரை நியமித்துக் கொள்ள மாதம் ரூபாய் 25 ஆயிரம் வழங்கப்படும்” என்ற சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார்.
மருத்துவ காப்பீடு 25 லட்சமாக உயர்த்தப்படும் - முதல்வர் வெளியிட்ட அறிவிப்புகள்
அவை கூடியதும் முதலமைச்சர் விஜய் 110 விதியின் கீழ் பேரவையில் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார். அதில், “8,800 கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள 3 லட்சத்து 16 ஆயிரம் பால் உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து தினசரி 34 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, நாள் ஒன்றுக்கு ஆவின் பால் நிறுவனம் மூலமாக 31 லட்சம் லிட்டர் பால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இவ்வாறு கொள்முதல் செய்யப்படும் பால் விலை ஒரு லிட்டர் 38இல் இருந்து 41 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்று அறிவித்தார்.
தொடர்ந்து,
- சென்னை பெரம்பூரில் 300 கோடி மதிப்பீட்டில் உலக தர பல்நோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை கட்டப்படும்
- சென்னை பெரம்பூரில் 400 படுக்கை வசதிகளுடன் உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை அமைக்கப்படும்
- முதலமைச்சர் மருத்துவ காப்பீட்டை 5 லட்சத்தில் இருந்து 25 லட்சம் ஆக உயர்த்தப்படும்.
- தமிழ்நாட்டில் 7 புதிய செவிலியர் கல்லூரிகள் கட்டப்படும். புதிதாக அமையும் 7 செவிலியர் கல்லூரிகளில் 620 பி.எஸ்.சி நர்சிங் இடம் உருவாக்கப்படும்
ஆகிய அறிவிப்புகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.