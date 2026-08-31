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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை: பால் கொள்முதல் விலை மீண்டும் உயர்வு - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு

தமிழக சட்டப்பேரவை
தமிழக சட்டப்பேரவை (Tamilnadu Assembly YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 9:41 AM IST

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Updated : August 31, 2026 at 11:04 AM IST

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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் கூட்டத்தொடர் காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இன்று 4 துறைகளின் மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதமும் வாக்கெடுப்பும் நடைபெறுகிறது. இன்றைய அமர்வில் முதலில் கேள்வி-பதில் நேரம் நடைபெறுகிறது. அதில், புறவழிச்சாலை, அருங்காட்சியகத்தைப் புதுப்பித்தல், சுற்றுலாத் தலம், புதிய கட்டிடம் மற்றும் தேர்தல் கட்டுப்பாடு தொடர்பாக உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, அவசர பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினை குறித்து கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது. 2027ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, இலவச வேட்டி-சேலைகள் வழங்குவது தொடர்பாக, கைத்தறி, ஜவுளி மற்றும் கதர்த்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு உறுப்பினர்கள் எஸ். ஆஸ்டின் மற்றும் கே. நித்யானந்தன் உள்ளிட்டோர் கொண்டு வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து, 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் மீது விவாதமும், வாக்கெடுப்பும் நடைபெறுகிறது. இன்றைய அமர்வில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மானியக் கோரிக்கையை முதலமைச்சர் விஜய், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் விக்னேஷ், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை மானியக் கோரிக்கையை அமைச்சர் வினோத் ஆகியோர் கொண்டுவருகின்றனர்.

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11:01 AM, 31 Aug 2026 (IST)

196 புதிய துணை மின்நிலையங்கள் - விஜய் அறிவிப்பு

110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், 196 புதிய துணை மின்நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பும் இடம்பெற்றுள்ளது.

முதலமைச்சர் அறிவிக்கையில், “தமிழ்நாட்டில் 196 புதிய துணை மின்நிலையங்கள் அமைக்கப்படும். 15 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் நீளமுடைய புதிய மின்பாதைகள் அமைக்கப்படும். ஏற்கனவே உள்ள மின்பாதைகள் வலுப்படுத்தப்படும். தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டம் (தமிழ்நாடு மின்பரிமாற்ற மேம்பாட்டுத் திட்டம்) மூலம் 33 ஆயிரத்து 66 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது” என தெரிவித்தார்.

மேலும், தூத்துக்குடியில் புதிய சூப்பர்கிரிட்டிகல் வெப்ப மின் நிலையம் அமைக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்தார். அதன்படி, 800 மெகாவாட் திறன் கொண்ட 2 அலகுகளுடன், மொத்தமாக 1,600 மெகாவாட் திறன் கொண்ட New Supercritical Thermal Power Station 20 ஆயிரத்து 800 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நிறுவப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

10:54 AM, 31 Aug 2026 (IST)

பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு - முதல்வர் அறிவிப்பு

110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

அதில், பால் கொள்முதல் விலை மீண்டும் உயர்வதாக முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார். சட்டப்பேரவையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு மேலும் ரூபாய் 3 உயர்கிறது என அறிவித்தார். இதனால் ஒரு லிட்டருக்கு 44 ரூபாயாக வழங்கப்படும் எனவும், இதன் மூலம் 3.15 லட்சம் பால் உற்பத்தியாளர்கள் பயன் பெறுவார்கள் எனவும் அறிவித்தார்.

கடந்த 19ஆம் தேதி 110 விதியின் கீழ், பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு 38 ரூபாயிலிருந்து 41 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் 3 ரூபாய் உயர்த்தப்படுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்.

கறவை மாடுகளுக்கான இதர இடுபொருட்களின் விலை உயர்வால், பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்த பால் உற்பத்தியாளர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்த நிலையில் அக்கோரிக்கையினை பரிசீலனை செய்து, லிட்டர் ஒன்றுக்கு பால் கொள்முதல் விலை ரூபாய் 44 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

10:49 AM, 31 Aug 2026 (IST)

ஜல்லிக்கட்டு குறித்த தவெக எம்.எல்.ஏவின் கருத்து அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கம்

ஜல்லிக்கட்டு போட்டி குறித்து சோழவந்தான் தவெக எம்.எல்.ஏ கருப்பையா பேசிய கருத்து பேரவையில் நீக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார்.

கடந்தமுறை நடந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் வீட்டு வசதி துறையின் மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதத்தில் சோழவந்தான் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா உரையாற்றினார். அப்போது, ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்திற்கு அவ்வளவு பணம் செலவழிக்க தேவையில்லை என்றும், அதற்கு மாறாக மற்ற திட்டங்களுக்கு செலவழிக்கலாம் என்றும் கருத்து தெரிவித்திருந்தார். இவரது கருத்திற்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு எதிர்ப்புகள் எழுந்தது. மேலும், தவெக எம்.எல்.ஏவின் பேச்சை கண்டித்து அதிமுக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் சோழவந்தான் தவெக எம்.எல்.ஏ கருப்பையா ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக பேசிய கருத்து, அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் அறிவித்தார்.

“சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா ஜல்லிக்கட்டு குறித்து பேரவையில் பேசியது தொடர்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிலைகளில் இருப்பவர்கள் என்னிடம் விளக்கம் கேட்டார்கள். மேலும் தமிழர் வீர விளையாட்டு மீட்பு கழகம் சார்பிலும் இது குறித்து கடிதம் என்னிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில் பேரவையில் ஜல்லிக்கட்டிற்கு எதிராக கருப்பையா பேசிய குறிப்பிட்ட வார்த்தை அவை குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்படுகிறது. மேலும் நான் ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டு குறித்து தவறான அர்த்தத்தில் பேசவில்லை என சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா என்னிடம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்” என சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருப்பையா ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பாக பேசியது குறித்து விளக்கம் அளிக்க முயன்றபோது, அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்ட விவகாரம் குறித்து பேரவையில் பேச அனுமதி கிடையாது என கூறி, அவருக்கு அனுமதி வழங்காமல் இந்த விவாதத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.

10:43 AM, 31 Aug 2026 (IST)

தீர்த்தமலை சுற்றுலாத்தலமாக அறிவிக்கப்படுமா?

தீர்த்த மலையில் உள்ள தீர்த்தகிரீஸ்வரர் கோயிலை சுற்றுலாத்தலமாக அரசு அறிவிக்குமா? என அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத்குமார் கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு பதிலளித்த சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார், “தீர்த்தமலையில் உள்ள தீர்த்தகிரீஸ்வரர் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. அங்கு ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பக்தர்கள் வருகைத் தருகின்றனர்.

மேலும், தீர்த்தமலை அருள்மிகு தீர்த்தகிரீஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு வருகை தரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், கழிப்பிடம், உணவுக்கூடம் போன்றவை செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வசதிகள் தேவைப்படும் பட்சத்தில் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட துறை மூலம் விரிவான திட்ட மதிப்பீடு மற்றும் கருத்துரை தயார் செய்யப்படும். அதன்மூலம் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் தலைமையில், மாவட்ட சுற்றுலா வளர்ச்சி குழுவின் ஒப்புதலுடன் அரசுக்கு பெறப்படும் நிதி நிலைக்கு ஏற்ப நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்” என்றார்.

10:31 AM, 31 Aug 2026 (IST)

சம்புவராய மன்னருக்கு மணிமண்டபம் - அமைச்சரின் பதில்

அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சம்பூவராய மன்னனை நினைவுகூர்ந்து போற்றும் வகையில் கலசப்பாக்கம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் மணிமண்டபத்துடன் கூடிய வெண்கலச் சிலை அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

இதற்குப் பதிலளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ் மோகன், சம்பூவராய மன்னருக்கு மணிமண்டபம் மற்றும் வெண்கலச் சிலை அமைப்பது தொடர்பான கோரிக்கை குறித்து துறை சார்ந்த வல்லுநர்களிடம் கருத்துரைக்கள் பெறப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்தார். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுடன் இணைந்து தேவையான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பின்னர் உரிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும், அதுகுறித்த விவரங்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக உறுப்பினருக்கு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

10:29 AM, 31 Aug 2026 (IST)

காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவர் தாரகைக்கு இருக்கை மாற்றம்

காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், காங்கிரஸ் சட்டமன்ற குழு தலைவருமான தாரகை கட்பட் இதுவரை ஆளும்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்திருந்த நிலையில், சட்டமன்ற குழு தலைவர் என்கிற அடிப்படையில், எதிர்கட்சியினர் அமரும் முன்வரிசையில், பாமக உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணிக்கு அருகே இருக்கை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அங்கு அவர் அமர்ந்துள்ளார்.

10:20 AM, 31 Aug 2026 (IST)

ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள் நாகைக்கு கொண்டு வரப்படும் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் உறுதி

கேள்வி நேரத்தின்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜவாஹிருல்லா, “சோழர் பேரரசு காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள் நெதர்லாந்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அவை தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவை என்பதற்கு யுனெஸ்கோவின் இன்டர் கவர்ன்மென்டல் கமிட்டி சான்றளித்துள்ளது. மேலும், கடந்த 14 ஆண்டுகளாக ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகளை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என வலியுறுத்தி, கடந்த திமுக ஆட்சியின்போது வெளியுறவுத்துறைக்கு கடிதம் எழுதப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்திய பிரதமர் நெதர்லாந்து பிரதமருடன் நடைபெற்ற சந்திப்பின்போது, ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள் இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாகவும், தற்போது அவை இந்தியாவிற்கு வந்துவிட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.

ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகளின் உண்மையான வரலாற்றுத் தொடர்பு நாகப்பட்டினத்துடன் இருப்பதால், அவற்றை நாகப்பட்டினம் அருங்காட்சியகத்தில் வைத்து பொதுமக்கள் பார்வைக்கு காட்சிப்படுத்த வேண்டும்” என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “சோழர் கால கல்வெட்டுகள், செப்பேடுகள், ஓலைச்சுவடிகள் உள்ளிட்ட சோழர்களுடன் தொடர்புடைய அனைத்து வரலாற்றுச் சின்னங்களும் ஒட்டுமொத்த உலகிற்கும் மிகப்பெரிய பொக்கிஷம்.

பல இடங்களைச் சுற்றி தற்போது இந்தியாவை வந்தடைந்துள்ள ஆனைமங்கலம் செப்பேடுகள், ஒரு நதி பல கரைகளைத் தொட்டு சீறிப்பாய்ந்து இறுதியில் கடலில் கலப்பதைப்போல, சோழர் கால செப்பேடுகளை மீண்டும் தமிழகம் வரும் நாகப்பட்டினத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்” என உறுதியளித்தார்.

10:04 AM, 31 Aug 2026 (IST)

சபரிமலை பக்தர்களின் வசதிக்காக 4 வழி சாலை

பேரவையில் கேள்வி நேரத்தில் பெரியகுளம் தவெக எம்.எல்.ஏ சபரி ஐங்கரன், சபரிமலை செல்லும் பக்தர்கள் பயன்பெறும் வகையில் திண்டுக்கல் - குமுளி 4 வழி சாலை அமைக்கப்படுமா? என கேள்வி எழிப்பினார். இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, கோரிக்கை பரிசீலனையில் உள்ளதாகவும், விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் பதிலளித்தார்.

9:55 AM, 31 Aug 2026 (IST)

“அண்ணே நான் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர்” - ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சால் சிரிப்பலை

ஆதவ் அர்ஜூனாவை போக்குவரத்துதுறை அமைச்சர் என மாறுதலாக கூறிய ஓ.பி.எஸ், அண்ணே நான் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் என ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியதால் அவையில் சிரிப்பலை ஏற்பட்டது.

சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரத்தில் தொகுதி சார்ந்து கேள்வி எழுப்பிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், மதுரை - தேனி செல்லும் சாலையில் உசிலம்பட்டி, ஆண்டிபட்டி பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. ஆண்டிப்பட்டி, உசிலம்பட்டி பகுதியில் பைபாஸ் சாலை அமைப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா? என கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு, நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சரின் பதில் என்ன? என்று கேட்பதற்கு பதிலாக, போக்குவரத்து துறை அமைச்சரின் பதில் என்ன? என்று ஆதவ் அர்ஜுனாவிடம் கேட்டார். உடனே எழுந்து பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ், “அண்ணே நான் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர்” எனக் கூறியதால் பேரவையில் சிரிப்பலை ஏற்பட்டது..

Last Updated : August 31, 2026 at 11:04 AM IST

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY
CM VIJAY
மானியக் கோரிக்கை
தமிழக சட்டப்பேரவை
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