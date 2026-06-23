தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: ஊழல்களின் ஊற்றுகளை அடைத்தோம்; முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் அமளி
Published : June 23, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : June 23, 2026 at 10:54 AM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் வழக்கம் போல காலை 9:30 மணிக்கு தொடங்கியதுடன், சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்கள் அ. சின்னசாமி, வீ.எஸ். காளிமுத்து ஆகியோர் மறைவு குறித்து இரங்கல் குறிப்புகள் வாசிக்கப்பட்டது.
ஆளுநர் உரை மீதான விவாதம் நேற்றுடன் நிறைவு பெற்ற நிலையில், இன்று சட்டப்பேரவையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தனது பதில் உரையை வழங்குகிறார். மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே, ஆளுநர் உரை மீதான விவாதங்களுக்கு முதலமைச்சர் இன்று பதிலுரை வழங்குகிறார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் நிகழ்வுகள் 4 நாட்கள் நடைபெற்ற நிலையில், இன்றோடு நிறைவடைகிறது. சட்டப்பேரவைத் தொடரின் விவாதத்தின் போது இதுவரை எந்த கேள்விகளுக்கும் முதலமைச்சர் பதிலளிக்கவில்லை. பதிலுரையின் போது முதலமைச்சர் அவற்றிற்கு பதிலளித்து வருகிறார். முதலமைச்சர் பதில் உரையை தொடர்ந்து இன்று சட்டப்பேரவை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட உள்ளது
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கடந்த ஆட்சியில் ஊழல் - பட்டியலிட்ட முதல்வர் விஜய்; வெளிநடப்பு செய்த தி.மு.க-வினர்
- டெண்டர்களை முறைப்படுத்த தெரிந்த அளவிற்கு அதன் கட்டணத்தை உயர்த்த தெரியாது
- கலந்தாய்வு செய்யத் தெரியும் தவிர கலந்தாய்விற்க்கு பணம் திரட்ட தெரியாது
- புதிய பணியிடங்கள் உருவாக்க தெரியும் அந்த பணியிடங்களுக்கு பணத்தை வாங்க தெரியாது
- தங்கத்தை உருக்கி தாரை வார்க்க தெரியாது
- கோவில் பணத்தை சுருட்ட தெரியாது
- கனிமத்தை வித்து கொள்ளை அடிக்க தெரியாது
- அரசு பணத்தை கஜானவிற்க்கு மாற்ற தெரியும், தனிப்பட்டவருக்கு மாற்ற தெரியாது
- போதை கலாச்சாரத்தை அழிக்க தெரியும், அதை வளர்க்கத் தெரியாது
- பெண்களை மதிக்க தெரிந்தவர்களுக்கு ஓசி பஸ் ஆயிரம் கேஸ் எனக்கு கூறத் தெரியாது
அதனால் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று கூறுபவர்களுக்கு, ‘இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது தான். அது தெரிந்து கொள்ள நாங்கள் விரும்பவில்லை’ என்று கடந்த கால ஆட்சி நிகழ்வுகளை குறிப்பிட்டு முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் பேசினார். இதற்கு, எதிர்ப்புத் தெரிவித்து எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, முதல்வர் உரைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக திமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.
மக்கள் பணி தான் தெரியும்; மக்கள் பணத்தை சுருட்ட தெரியாது
தமிழ்நாட்டில் கருவூலம் தேய்ந்து ஓய்ந்துள்ளது. நிதி நிலைமை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டோம் இதுபோன்ற நிலைமை உருவாக்கி வைத்துவிட்டு நமக்கு ஆட்சி செய்ய தெரியாது என்று கூறுகிறார்கள். ஆமாம் எங்களுக்கு தெரியாது தான்; எங்க சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்களுக்கு மக்கள் பணியை செய்ய தெரிந்த அளவிற்கு; மக்கள் பணத்தை சுருட்ட தெரியாது என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.
40 நாளில் தவெக அரசு செய்தது - விஜய் பதிலுரை
அண்ணா அவர்கள் தலைமையில் அமைந்த சாமானியர்கள் ஆட்சி மாதிரி, எம்ஜிஆர் தலைமையில் அமைந்த மிக சாமானியர்கள் ஆட்சி மாறி, அதே வரிசையில் விஜய் உடைய மிக மிக சாமானியர்களின் ஆட்சியாக அமைந்துள்ளது என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.
மேலும், “2026 தேர்தலில் மதத்தை உடைத்தோம். சாதியை உடைத்தோம். இது வெறும் ஆரம்பம் தான். மக்கள் கொஞ்சம் அவகாசம் தாங்க. ஒவ்வொரு துறையிலும் ஏராளமான ஓட்டைகள் போடப்பட்டுள்ளது. அதை அடைத்து கொண்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்வோம். நம்முடைய ஆட்சிக்கு தேதி குறிக்கிறார்கள். அவர்களை மக்கள் பார்த்துக்கொள்வார்கள்.
நாம் என்ன செய்தோம் என்று சொன்னவர்களுக்கு சில உதாரணம். மதுபான கடை மூடப்பட்டது; சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை; மருத்துவத்துறைக்கு 40 புதிய வாகனங்கள்; ஜல் ஜீவன் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது; சட்ட விரோத கல்குவாரி கனிம வளங்கள் கொண்டு செல்வது தடுக்கப்பட்டது; பல்வேறு குவாரிகள் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது வெறும் சாம்பிள் தான்; 40 நாளில் இவற்றையெல்லாம் செய்துள்ளோம். இன்னும் அதிகமாக நிறைவேற்றுவோம்” என்று முதலமைச்சர் தனது உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அனைவரின் வீட்டிற்குள் சென்ற பிறகே கட்சியை ஆரம்பித்தோம் - விஜய்
“எல்லாரும் கட்சி ஆரம்பித்து விட்டு தான் அனைவர் வீட்டுக்குள் செல்வார்கள் நாங்கள் அனைவரும் வீட்டுக்கு சென்ற பிறகுதான் கட்சி ஆரம்பித்தோம். இதை புரியாதவர்கள் தான் நடிகர் கட்சி என பேசுவார்கள். 2026 தேர்தலில் கூட்டணி இல்லாமல், தனியாக நின்றோம். மக்கள் நம்மை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு விட்டதால் 35 சதவீத வாக்குகள் பெற்றோம். ஒரு கோடி 72 லட்சம் வாக்குகளை பெற்று தனி பெரும் கட்சியாக நின்றோம். இதனால் இப்போது ஆளும் கட்சியாக அமர்ந்திருக்கிறோம். இரண்டரை ஆண்டில் ஆட்சியை பிடித்துவிட்டார்கள் என சிலர் நக்கலாக பேசுகிறார்கள். அதில் நாம் எந்த அளவு பிரச்சனைகளை சந்தித்தோம் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும்” என்று முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார்.
கடவுள் மறுப்பு இல்லை - விஜய்
பெரியார் கூறிய கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை மட்டும் ஏற்கவில்லை என்றாலும், அவரின் கொள்கை முழுமையாக ஏற்றுக் கொண்டோம். யாருடைய கொள்கைக்கு நாங்கள் எதிரானவர்கள் இல்லை என்பதை அறிவித்தோம். அம்பேத்கர் அவருடைய சம வாய்ப்பு சமூக நீதியை ஏற்றோம். காமராஜருடைய நேர்மையான நிர்வாகத்தை கொள்கையாக ஏற்றோம். அரசியல் எதிரி யாரு கொள்கை எதிரி யாரு என வெளிப்படையாக அறிவித்தோம் என்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசினார்.
சினிமாவில் இருந்து நேராக வரவில்லை - முதலமைச்சர் விஜய்
- ரசிகர் மன்றமாக இருக்கும்போது மக்களுக்கு துணையாக இருந்தோம்
- 2008-இல் ஈழத்தமிழர் மக்களுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் செய்தோம்
- 2009 மக்கள் இயக்கம் சார்பாக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை மக்களுக்கு செய்தோம்
- திரைப்படங்களில் சமூகநீதி ஊழல் எதிர்ப்பு உள்ளிட்டவர்களை கூறினோம்
- 2011-இல் மீனவர்கள் ஆதரவாக ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடத்தினோம்
- ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தோம்
- ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்திற்கு நேரடியாக சென்று என்னுடைய ஆதரவை தெரிவித்தோம்
- கல்வியில் சிறந்த மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகைகளை வழங்கினோம்
- குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக குரல்
என பல கட்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆரம்பித்தோம் என்று முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவையில் பேசினார்.
தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நன்றி - முதல்வர்
மக்கள் பணியை செய்வது தான் நமது கடமை. கருத்தால் வேறுபட்டாலும், மக்கள் நன்மை சார்ந்து ஒன்றினைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கூறி முதலமைச்சர் விஜய் தனது உரையைத் தொடங்கினார்.