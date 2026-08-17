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தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்: ரூ.75,000 வரை பெற்ற பயிர்க்கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி - முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு

சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர்
சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 9:47 AM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 12:45 PM IST

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4 நாட்கள் கழித்து தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்று கூடி நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி தொடங்கியது. அன்று 2026-27 நிதியாண்டிற்கான தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதனித்தொடர்ந்து, வேளாண்மை பட்ஜெட் ஆகஸ்ட் 6-ம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, பட்ஜெட் மீதான விவாதம் கடந்த ஆகஸ்ட் 7, 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றது. இதனிடையே, தவெக, திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகளிடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.

மேகதாது விவகாரம், காவிரி நீர் பிரச்சனை, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா உள்ளிட்டவை பற்றி விவாதம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் விடுமுறைக்குப் பின்னர், சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 9.30 மணி மீண்டும் கூடியது. இன்று முதல் சட்டப்பேரவையில் துறை வாரியான மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் தொடங்கி நடைபெறுகிறது.

கோவை மாணவர் அமுதன், திருவெற்றியூர் மாணவர் தனுஷ் ஆகியவர்கள் கொலை வழக்கு குறித்தும், போதைப்பொருள் புழக்கம் மற்றும் மேகமலை விவகாரம் குறித்து சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மீது விவாதம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, முதல் நாளான இன்று வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை ஆகிய துறைகள் மீதான மானிய கோரிக்கை விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

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12:22 PM, 17 Aug 2026 (IST)

கூடுதல் பயிர் கடன் ரத்து

விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று சட்டப்பேரவையில் 110 விதிகளின் கீழ் பேசிய முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய், ரூ.75,000 வரையிலான பயிர் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாகவும், ரூ. 1 லட்சம் கடன் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.75 ஆயிரமும், ரூ.1 லட்சத்திற்கும் மேல் பயிர் கடன் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.35,000 வரை தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாகவும் அறிவித்துள்ளார்.

11:29 AM, 17 Aug 2026 (IST)

மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் தொடங்கியது

தனித்தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் முடிவடைந்த நிலையில், மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் தொடங்கியது. முதலாவதாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

11:14 AM, 17 Aug 2026 (IST)

மேகமலை விவகாரம் - சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விவாதம்

மேகமலை விவகாரம் தொடர்பான பேரவையில் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விவாதம் நடத்தினர்.

சி.பி.ஐ செல்லசாமி பேசுகையில், “மேகமலை பகுதி காப்புக்காடு என அறிவித்த நிலையில், வனத்துறை அதிகாரிகள் திக கட்டுப்பாடு விதித்து வருகின்றனர். வனத்துறையின் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக விலை பொருட்களை விற்க கூட முடியாமல் மேகமலை மக்கள் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். தமிழக அரசு இது குறித்து மறு சீராக மனுவை வழங்க வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

அதிமுக அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசுகையில், “துணை ராணுவம் கொண்டு மக்களை வெளியேற்றலாம் என கூறுவது கவலை அளிக்கிறது. மேகமலையை புலிகள் சரணாலயமாக அறிவித்தால் மக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படும் மலை கிராம மக்கள் மத்தியில் பெரும் கலக்கம் ஏற்படும் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பால் மக்கள் கலக்கமடைந்துள்ளனர்” என்றார்.

இதுதொடர்பாக பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “2009 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில்தான் மேகமலை காப்பு காடாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து அதிமுக ஆட்சியில்தான் மேகமலை புலிகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுதே மேகமலை மக்களுக்கு விலக்கு அளித்திருக்க முடியும்.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் அடிப்படையில்தான் மேகதாவில் மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருகிறது. அப்போது வழக்குக்கு தேவையான முறையான ஆதாரங்களை கொடுத்திருந்தால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டு இருக்காது.

கடந்த ஆண்டுகளில் திமுக செய்ய தவறியதை தற்போதைய தவெக அரசு சிறப்பாக செய்யும். தமிழகத்துக்கு எதிராக நடைபெறும் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் திமுக தான் திமுக அரசு செய்த தவறுகளால்தான் இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது. அவர்கள் எடுக்க தவறியததால் தற்போது அப்பகுதி மக்கள் இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இதுதொடர்கான நீதிமன்றத்தில் மறு சீராக மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இந்த விவகாரத்தில் மக்களுடன் அரசு துணை நிற்கிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

11:07 AM, 17 Aug 2026 (IST)

திமுகவின் தோல்விக்கு காரணம் போதை புழக்கம்தான் - ஆதவ் அர்ஜுனா

சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், “எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேசும்பொழுது பல்வேறு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். ஜனநாயகத்தின் படி எங்களின் கருத்தை கேட்க வேண்டும். எழுந்து குரல் கொடுத்தால் அது அவையை மீறிய செயல். போதைப்பொருள் பழக்கம் இந்த 100 நாட்களில் மட்டும் கொண்டு வந்திருக்க முடியாது. தைரியம் இருந்தால் என்னை பேச விடுங்கள்.

2.5 வயது குழந்தையை பாலியல் வன்முறைக்கு உட்பட்ட போது திமுக என்ன செய்தது. இந்த ஆதாரம் எல்லாம் காவல்துறை கொடுத்த ஆதாரம். திமுக ஆட்சியில் போக்சோ வழக்கில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 40% உயர்ந்துள்ளது. போதை பழக வழக்கம் திமுகவின் ஆட்சியில் அதிகரித்து. திமுகவின் தோல்விக்கு காரணம் போதை புழக்கம்தான். அதனால்தான் மக்கள் உங்களை தூக்கி எறிந்துள்ளனர்.

தவெக ஆட்சியில் அரசியல் தலையீடு இல்லாமல் யாராக இருந்தாலும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். திமுக தோல்விக்கான காரணம் போதை புழக்கம்தான். இதை உறுதியாக நான் கூறுகிறேன்” என்றார்.

11:05 AM, 17 Aug 2026 (IST)

ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் தலைமையில் விசாரணை வேண்டும் - பாமக வலியுறுத்தல்

சட்டப்பேரவையில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மீது பேசிய பாமக செஞ்சி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் கணேஷ்குமார், “கோவையில் கல்லூரி மாணவர் அமுதன் மற்றும் திருவொற்றியூரில் மாணவன் தனுஷ் ஆகியோர் போதைப்பொருள் விவகாரம் மற்றும் கஞ்சா பழக்கத்தினால் அடித்துக் கொல்லப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.

இந்தச் சம்பவங்கள் குறித்து காவல்துறை ஒரு தரப்பு கூறினாலும், பெற்றோர்கள் வேறு காரணங்களைத் தெரிவிப்பதால் உண்மை நிலையை அறிய விரிவான விசாரணை தேவை என்றார். மேலும், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களிடையே போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரித்து வருவதைக் சுட்டிக்காட்டிய அவர், இது போன்ற சம்பவங்களைத் தடுத்து எதிர்காலத்தில் வராமல் இருக்க ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் தலைமையில் வெளிப்படையான நீதி விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்தினார்.

10:55 AM, 17 Aug 2026 (IST)

போதைப்பொருள் விவகாரம்: உதயநிதி Vs ஆதவ் அர்ஜுனா

உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், “எங்களது ஆட்சியில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏன் உங்களுடைய ஆட்சியில் நடவடிக்கை எடுப்பது இல்லை? அமைச்சர் போட்டோ காட்டினார். ஆனால், அமைச்சர் சரத்குமார் போதை பயன்படுத்திய வீடியோவை உலகமே பார்த்தது.

ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் போதை பொருட்களை பயன்பாடு கூறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. பல்வேறு இடங்களில் இருந்து பறிமுதல் செய்தது. சென்னை கமிஷனர் ஆக இருக்கும் குமராஜ் கேட்டாலே, கடந்த ஆட்சியில் எவ்வளவு போதைப்பொருட்கலை ஒழித்தோம் என சொல்லுவார்.

அதற்கு ஆதவ் அர்ஜுனா கூறுகையில், “எங்களது நோக்கம் ஒருவரை ஒருவர் குற்றம்சாட்டுவது அல்ல. போதைக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கூறினார். ஆனால், தற்பொழுது ஆட்சியில் 264 கோடி ரூபாய் போதை பொருள் விழிப்புணர்வுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு எத்தனை கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி போதை பொருள் விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்பை எடுத்தீர்கள்?

அதற்கு பதிலளித்த உதயநிதி, “போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்தியவர்கள் எத்தனை பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்? எவ்வளவு போதைப் பொருள் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது? என்பது தொடர்பான செய்திகள் செய்தி குறிப்பில் உள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் போதைப் பொருட்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், தற்போதைய முதல்வர் எதற்காக கடந்த காலங்களில் போதைக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்படுத்திய காவலர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினார்? இது தொடர்பாக சட்டத்துறை அமைச்சர் ஏன் பதிலளிக்க மறுக்கிறார்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் விக்னேஷ், “சிறப்பாக பணியாற்றிய காவலர்களுக்கு விருது கொடுப்பது வழக்கம். அம்மா அவர்களது ஆட்சி காலத்திலிருந்து இது நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த ஆட்சியில் போதைக்கு எதிராக எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. கடந்த ஆட்சியில் பல்வேறு போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால், அதைவிட அதிகமாக தற்போதைய 100 நாள் தவெக ஆட்சியில் போதை பொருள் ஒழிக்கப்பட்டது என்பதை மானிய கோரிக்கையில் தெரிவிப்போம்” என்றார்.

அதன் பின்னர் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தது திமுக தான். தவறான தகவலை பேரவையில் பதிவு செய்ய வேண்டாம் தெரிந்து கொண்டு பேசுங்கள்” என்றார்.

10:51 AM, 17 Aug 2026 (IST)

சட்டப்பேரவையில் இருந்து திமுக வெளிநடப்பு

சட்டப்பேரவையில் மாணவர் கொலை வழக்கு, சட்டம் ஒழுங்கு, போதைப்பொருள் விவகாரம் உள்ளிட்டவற்றை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சியான திமுக பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி விவாதம் நடத்தியது. அதற்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார், ராஜ்மோகன், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியவர்கள் பதிலளித்தனர்.

அதனையடுத்து, திமுக எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அரசின் சார்பாக உரிய பதில் இல்லை என கூறி, அரசை கண்டித்து திமுக வெளிநடப்பு செய்தது.

10:45 AM, 17 Aug 2026 (IST)

திருவெற்றியூர் மாணவர் கொலை வழக்கு: குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்க அரசு முடிவு

கோவை மாணவர் அமுதன் மற்றும் திருவெற்றியூர் மாணவர் கொலை வழக்கில், தவெக அரசு துணை நிற்கும். அவர்களுக்கான நிதி உதவு, அவர்களுக்கு குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை மற்றும் இதர தேவையான அனைத்து உதவிகளை நம் அரசு செய்து தரும் என முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியளித்துள்ளார். அதன்படி, திருவெற்றியூர் மாணவர் கொலை வழக்கில் அவருடைய மாணவரின் சகோதருக்கு அரசு வேலை வழங்க முடிவு செய்துள்ளோம். எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினர் கீழ் குடும்பத்தினருக்கு நிதியுதவி மற்றும் அவரின் பெற்றோர்களுக்கு ஓய்வூதியம் ஆகியவை வழங்கப்படும்” என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவித்துள்ளார்.

10:38 AM, 17 Aug 2026 (IST)

ஆதாரம் இல்லாமல் தேவையில்லாமல் பேசக்கூடாது - அமைச்சர் சரத்குமார்

அதற்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “ஜாஃபர் சாதிக் பெயரை சப்பை நாகரிகம் கருதி நான் சொல்லவில்லை, ஜாஃபர் சாதிக்குடன் தொடர்புடையவர்களை சபை நாகரிகம் கருதி நான் இந்த பேரவையில் சொல்லவில்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் சரத்குமார், “ஸ்டேடியத்தில் நடைபெற்ற விவகாரம் குறித்து நான் ஏற்கனவே விளக்கத்தை அளித்து விட்டேன். அவர்களுக்கு பல்வேறு கருத்துக்கள் முரண்பாடுகள் இருக்கலாம். அந்த சமயத்தில் திமுக ஆட்சி தான் நடைபெற்றது. அப்பொழுது அந்த ஸ்டேடியத்தில் போதை பொருளை விற்றார்களா என்று ஒத்துக் கொள்வார்களா ? ஆதாரம் இல்லாமல் தேவையில்லாமல் பேசக்கூடாது. எனது துறையில் கடந்த ஆட்சியில் அரசு வேலை வழங்குவதாக கூறி 850 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்துள்ளது. விளக்கம் அளித்த பின்னரும் தேவையில்லாத கருத்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டாம்” என்றார்.

10:32 AM, 17 Aug 2026 (IST)

சட்டப்பேரவையில் ஒலித்த ஜாஃபர் சாதிக் பெயர் - காரசார விவாதம்

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கடந்த ஆட்சியில் போதைக் கடத்தல் வழக்கில் கைதான ஜாஃபர் சாதிக் பெயரை குறிப்பிட்டு பேசினார். அவர், “கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் நிலமும் போதை பழக்கம் நமக்கு அறிந்த விஷயம் தான் உலக அளவில் இன்டர்நேஷனல் போதை பொருள் கடத்தல் மன்னன் ஜாஃபர் ஜாதி என்ற நபர் டெல்லியில் கைது செய்யப்பட்டார். அவருடனும் அப்போது இருந்த முதல்வர் முதல் அமைச்சர்கள் வரை எவ்வளவு தொடர்பில் இருந்தார்கள் என்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும். இதுவரை அந்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் எந்த வழக்கும் பதிவு செய்யவில்லை. கடந்த ஆட்சியில் கல்லூரி விட்டது அனைத்து இடங்களிலும் போதைப் புழக்கம் இருந்தது.” என பேசினார்.

இதனால் எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, இதற்கு பதிலளித்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “அந்த சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீது அப்படிபட்ட குற்றச்சாட்டு எழுந்த உடனே, அவரை கைது செய்து, கட்சியில் இருந்து நீக்கி விட்டோம். இன்று இந்த ஆட்சியில் என்ன நடந்துகொண்டு இருக்கிறது என அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு அமைச்சரே ஐபிஎல் மேட்சில் பவுடர் மாத்திரையை நுணுக்கினேன் என கதை விட்டார். இதுகுறித்து காவல்துறை எதும் விசாரணை நடத்தியதா ஏதும் நடவடிக்கை எடுத்தீர்களா?

சமீப காலமாக ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த நபர்கள் போதை பழக்கம் பயனாட்டில் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். அமைச்சர் பவுடர் நொறுக்கியதை உலகமே பார்த்தது. குழந்தைக்கு மாத்திரை கொடுத்தேன் என கதை விட்டார் இதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துள்ளீர்கள்?”எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

10:13 AM, 17 Aug 2026 (IST)

கோவை அமுதன் கொலை வழக்கில் நடந்தது என்ன? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்

கோவை அமுதன் கொலை வழக்கு குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறுகையில், “கோவை மாணவன் அமுதன் கொலை வழக்கில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. 10 ஆம் தேதி அமுதனை கல்லூரி மாணவர்கள் தொடர்ந்து தாக்கி உள்ளார்கள். அன்று மதியம் மூன்று மணி அளவில் மயக்க நிலையில் இருந்த அமுதனை கண்டு அவரை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அப்போது அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டார் என்று தெரிவித்துள்ளார். அன்றைய தினமே கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் செட்டியபாலம் காவல் நிலையத்தில் குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை செய்யப்பட்டது.

மாணவன் அமுதன் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் இதுவரை 15 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற கவலையில் உள்ளார்கள். மேலும் 2 ஒரு பேர் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இரு குழுக்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட பழிவாங்கும் நோக்கத்தின் காரணமாக இந்த மோதல் நடனம் பெற்றுள்ளது.

இந்த வழக்கில் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக புகாரிலோ அல்லது காவல்துறையினரின் விசாரணையில் அறியப்படவில்லை. வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாதிக்கப்பட்ட மாணவனின் குடும்பத்தாருக்கு 6 லட்சம் நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்க்கட்சி கூறியது போன்ற எந்த ஒரு சம்பவமும் இந்த வழக்கில் நடைபெறவில்லை. கோவை மாணவன் மரண வழக்கில் உண்மையை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் காவல்துறைக்கு இல்லை. பழிவாங்கும் காரணமாகவே இச்சம்பவம் நடைபெற்றது. உண்மை நிலைக்கு மாறாக இந்த வழக்கை சித்தரித்து வழக்கின் உண்மை தன்மையை திசை திருப்ப வேண்டாம்.

அந்த வழக்கில் உண்மையை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் அரசுக்கோ, காவல்துறைக்கோ இல்லை. இந்த விளக்கினை தொடர்ந்து கண்காணித்து மூன்று மாதத்திற்குள் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்து வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்து உரிய தண்டனை பெற்று தர வேண்டும் என முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். அரசு பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு துணை நிற்கும்.” எனத் தெரிவித்தார்.

10:10 AM, 17 Aug 2026 (IST)

100 நாட்களில் மோசமடைந்த சட்டம் ஒழுங்கு - உதயநிதி ஸ்டாலின்

உதயநிதி ஸ்டாலின் உரைக்கு குறுக்கிட்டு பேசிய சபாநாயகர், “கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தில் உள்ள பொருள் குறித்து மட்டுமே பேரவையில் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். நாடு முழுவதும் நடைபெறும் மற்ற சம்பவங்களை தெரிவிப்பதற்க்கான நேரம் அல்ல இது” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “கடந்த ஒரு வாரத்தில் கொலைகள் மட்டுமல்ல பாலியல் குற்றங்களும் அதிகமாக நடந்துள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆளும் கட்சி நிர்வாகிகள் மீதே பாலில் குற்றங்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது. இந்த மாவட்டத்தில் ஆளுங்கட்சி நிர்வாகிகள் மீது வரும் இரண்டாவது பாலியல் குற்றச்சாட்டு இது. 100 நாள் சாதனை என்று பெருமை பேசும் இதே நேரத்தில், நூறு நாட்களில் சட்டம் ஒழுங்கு எந்த அளவுக்கு மோசம் அடைந்துள்ளது என்பதற்கு இதுவே சாட்சி. இதை தடுக்க இந்த அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது?

பள்ளி கல்லூரிகளில், வன்முறைக்கு எதிராகவும் ஒழுக்கத்தை வளர்த்தெடுக்கவும் கவுன்சிலிங் வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும். போதைக்கு எதிராக தொடர் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். முக்கியமாக, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர இந்த அரசு தகுந்த நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

10:03 AM, 17 Aug 2026 (IST)

’அரசின் அலட்சியத்தாலும், காவல்துறையின் பொறுப்பற்ற போக்காலும் அமுதன் கொலை நடந்துள்ளது’ - உதயநிதி ஸ்டாலின்

கவனியீர்ப்பு தீர்மானத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், “கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஏராளமான கொலைகள் நடைபெற்றுள்ளது. கோவையில் ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவை சார்ந்த 19 வயது இளைஞன் அமுதனை 20 பேர் கொண்ட கும்பல் அடித்து கொலை செய்துள்ளனர். இந்த பிரச்சனையை நான் ஏற்கனவே அவையில் எழுப்பும் பொழுது பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர், இது ஒரு கோஷ்டி பூசலால் நடந்த கொலை என தெரிவித்துள்ளார்.

10 பேர் சண்டை போட்டு பத்து பேர் மோதினால் அது கோஷ்டி பூசல் என்று சொல்லலாம். ஆனால், ஒரு மாணவனை 20 பேர் சேர்ந்து தாக்கி உள்ளனர். அதனால் இது படுகொலை. மாணவர் அமுதன் விவகாரத்தில், கோவை செட்டிபாளையம் போலீசார் வழக்கு விசாரணைக்காக அமுதனை வர சொல்லியுள்ளனர்.

போதை கும்பல் குறித்து அமுதனிடம் தகவல் வாங்கிய காவல்துறையினர், குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து நியாயமாக போதைப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், போதைப் பொருள் குறித்து அமுதனிடம் தகவல் பெற்ற காவல் துறையினர் குற்றவாளிகளிடமே அது குறித்தான தகவலை பகிர்ந்து உள்ளனர். அதுதான் அமுதனின் மரணத்திற்கு முக்கியமான காரணமாக அமைந்துள்ளது.

போதைப் பொருள் கும்பல் குறித்து காவல்துறையினரிடம் அமுதன் தகவல் கொடுத்ததால் தான் அமுதன் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் என அவரது பெற்றோர்கள் நம்புகிறார்கள். இந்த வழக்கு தொடர்பாக கள ஆய்வு செய்த பல்வேறு சமூக ஆர்வலர்களும் இதே குற்றச்சாட்டை தான் முன் வைக்கிறார்கள்

இது தனிப்பட்ட கோஷ்டி பூசலாக கடந்து போய்விட முடியாது. அரசின் அலட்சியத்தாலும் காவல்துறையின் பொறுப்பற்ற போக்கால் தான் இந்த கொலை நடந்துள்ளது. கொலையில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்று தர வேண்டும். குற்றவாளிகளுக்கு தகவல் கொடுத்ததாக குற்றம் சாட்டப்படும் காவல்துறையினர் மீது உடனடியாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

போதை கலாச்சாரத்தை எதிர்த்து நிற்கும் ஒருவருக்கும் விடப்படும் எச்சரிக்கை தான் இந்த கோவை சம்பவம். சென்னையிலும் இதேபோன்று ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது. சென்னையில் திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த தனுஷ் குமார் போதைப்பொருள் பழக்கத்துக்கு எதிராக தட்டிக் கேட்டுள்ளார். அவரை 40 பேர் கொண்ட கும்பல் அடித்துக் கொலை செய்தனர். இந்த அரசு போதைப் பொருள் தடுப்பு படையை உருவாக்கி இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறீர்கள். அதை சொல்லி பல கோடி ரூபாய்க்கு விளம்பரம் செய்து உள்ளீர்கள். ஆனால், களத்தில் நடப்பது வேறு மாதிரி உள்ளது.

நேற்று இரவு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் படுனெல்லி கிராமத்தில் போதை கும்பலால், சந்துரு விக்கி ஆகியோர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி திருப்பூர் மாவட்டத்தில், பல்லடத்தில் தனலட்சுமி பூவரசி ஆகிய தாய் மகள் இருவரையும் இரட்டைக் கொலை செய்தனர். ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி சென்னையில் அம்பத்தூரில் வைதேகி என்ற இளம் பெண்ணை கொலை செய்துள்ளனர்.

ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில் தாமரைச்செல்வி என்பவர் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி, கோவை மாவட்டம் பாப்பநாயக்கன் பாளையத்தில் வயதான பெண்மணி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார்...

9:58 AM, 17 Aug 2026 (IST)

கர்நாடாகாவில் தமிழர்கள் சுட்டுக்கொலை - விவாதிக்க அதிமுக கோரிக்கை

கர்நாடகா வனத்துறை தமிழர்களை 3 பேரை சுட்டுக்கொன்றது மற்றும் எண்ணூர் மீனவர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை பற்றி விவாதிக்க அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சபாநாயகரின் கோரிக்கை விடுத்தார். அதற்கு அது தொடர்பாக துறை அமைச்சர்கள் பதிலளிக்கும்போது சபையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என சபாநாயகர் பதிலளித்தார்.

9:54 AM, 17 Aug 2026 (IST)

கோவை மாணவர் அமுதன் கொலை - கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டுவந்த எ.வ வேலு

திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எ.வ வேலு பேசுகையில், “கோவை அமுதன் கொலை, கர்நாடகாவில் மூன்று தமிழர்கள் கொலை, திருவொற்றியூரில் தனுஷ்குமார் கொலை தேனி மாவட்டம் மேகமலை விவகாரம், சென்னையில் 400% சொத்து வரி உயர்வு, மின் கட்டண விவகாரம் உள்ளிட்ட ஐந்து விவகாரம் குறித்து கவனியீர்ப்பு தீர்மானம் வழங்கி உள்ளேன்.

பேரவையில் இன்று கேள்வி பதில் நேரம் இல்லாததால் அவசர நிலை கருதி, பேரவைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்” என கேட்டுக்கொண்டார்.

9:49 AM, 17 Aug 2026 (IST)

”100 நாளில் சாதனை காட்டிய வேந்தனே” - சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், ”வருங்காலங்களில் பொருளாதார வளர்ச்சி, இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு, பெண்கள் சுய மரியாதை, விவசாயிகளின் காலமாகவும், மாணவர்கள் கல்வி வாய்ப்பாகவும் இருக்கும் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகம் இல்லை. மாற்றுக் கருத்து உள்ளவர்களையும் வரவேற்று, அரசியல் கால் புரட்சிக்கு இடம் தராமல், சட்டமன்ற மரபுகளை புதுப்பித்து ஒரு பண்பை முதல்வரிடம் கண்டுள்ளோம்.

திரை உலகிலும் மக்கள் மன்றத்தின் சரி தொட்டதெல்லாம் துவங்கு செய்த மாண்புமிகு முதல்வர், 100 நாள் சாதனை கடந்து மேலும் பல சாதனைகளை படைக்கப் போகிறேன் என்பது மாற்றுக் கருத்து இல்லை.

100 நாளில் சாதனை காட்டிய வேந்தனே, நூற்றாண்டு பேசும் சரித்திரம் படைப்பாய். ஒரு சூழ்ச்சியை தூள் தூளாக்கி, மக்களின் செல்வாக்கு பெறுவாய். மேலும் பல சாதனைகளை படைத்து, மாநிலத்தை இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலமாக மாற்ற, மக்கள் பணி தொய்வின்றி செய்யும் முதல்வர் அவருக்கும், அவருடைய அமைச்சரவைக்கும், அவையின் சார்பாகவும் உளமாற நல்வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.

9:48 AM, 17 Aug 2026 (IST)

மக்கள் தலைவர் விஜய் பொற்கால அரசு - சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் புகழாரம்

நான்கு நாட்கள் விடுமுறைக்குப் பின்னர், சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் இன்று கூடிய நிலையில், தவெக அரசு பொறுப்பேற்று 100 நாட்கள் நிறைவு செய்தற்கான உரையுடன் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் அவையை தொடங்கினார்.

சட்டப்பேரவையில் பேசிய அவர், “மதச்சார்பற்ற உண்மையான மக்கள் தலைவர் விஜய் பொற்கால அரசு பொறுப்பேற்று 100 நாட்கள் கம்பீரமாக நிறைவு செய்துள்ளது. அரசின் இந்த முதல் 100 நாட்கள் என்பது நாட்காட்டில் கடந்து செல்லும் நாட்கள் அல்ல, தமிழக வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு வரலாற்று மாற்றம் ஆகும்.

தேர்தலுக்கான வார்த்தை அல்ல. மக்கள் காண பொறுப்பு என்பதை உணர்ந்து செயல்படும் அரசியல், மக்களின் பேராதரவுடன் முதல் நாளிலிருந்து மக்களின் நாடித் துடிப்பு அறிந்து, புதிய சிந்தனையுடன் களமிறங்கி முதல் 100 நாட்கள் பல்வேறு நலன் திட்டங்களை செய்துள்ளது.

ஏழை மக்களின் நலன் காக்கும் வகையிலும், பெண்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யும் வகையிலும், ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் 200 யூனிட் மின்சாரம், சிங்கப்பெண் சிறப்பு படை, 6000 கோடி ரூபாய் பயிர் கடன் தள்ளுபடி, வீடற்ற மக்களுக்கு வீடு கட்டித் தரும் வெற்றி வீடு கட்டு திட்டம், அண்ணன் சீர் திட்டம், தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம், பல்வேறு அறிவிப்புகள் செய்துள்ளது. இது மக்களுக்கான அரசு என்பதை நிரூபித்துள்ளது.

பலமான தமிழ்நாடு, வலிமையான தமிழ்நாடு, சமத்துவமான தமிழ்நாடு, ஊழல் அற்ற தமிழ்நாடு. 100 நாட்களில் வலிமையான அடித்தளம் அமைக்கும் வகையில், ஆட்சி கட்டில் அமர்ந்தவுடன் விளம்பர வெளிச்சத்தை தேடாமல் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் கோப்புகள் கையில் திட்ட முதலமைச்சர் விஜய் செய்தார்.

அரசு பொறுப்பேற்றது முதல் அரசு அனுபவம் இல்லாதவர்கள் காகிதக் கப்பல் என்று ஏளனம் செய்தவர்கள் பலர் உள்ளனர். நம்ம முதலமைச்சர் 100 நாள் கடின உழைப்பால் மக்கள் ஆதரவு பெருங்கடலில் திக்கு திணறி செல்கிறோம்.

Last Updated : August 17, 2026 at 12:45 PM IST

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