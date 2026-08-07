2026-27 பட்ஜெட் மீதான விவாதம்: டாஸ்மாக் மற்றும் லாட்டரி விவகாரம் குறித்து காரசார கருத்து மோதல்
Published : August 7, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 4:34 PM IST
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை ஆகஸ்ட் 5 அன்று நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தாக்கல் செய்தார். தொடர்ந்து நேற்று (ஆகஸ்ட் 6) தமிழ்நாடு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையை அமைச்சர் ர. வினோத் தாக்கல் செய்தார்.
முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கையில் தாய்மாமன் சீர், அண்ணன் சீர் போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் இடம்பெற்றன. அதேபோல வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையிலும் பெண் விவசாயிகளையும், கிராமப்புற இல்லத்தரசிகளையும் பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுத்த பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், பட்ஜெட் மீதான விவாதங்கள் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தலைமையில் இன்று முதல் தொடங்கியது. காவிரி, சட்டம் ஒழுங்கு, மேகதாது அணை விவகாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சினைகள் தொடர்பாக அவையில் தி.மு.க உள்பட எதிர்க்கட்சிகள் கேள்வி எழுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது.
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முதல்வரை அவதூறாக பேசிய விவகாரம் - மார்க்கேண்டயன் மீது பாயும் நடவடிக்கை?
முதலமைச்சரை எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் அவதூறாக பேசிய விவகாரம் குறித்து அவை உரிமை மீரல் குழுவிற்கு அனுப்பி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.
பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் திமுக விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பேசுகையில், பட்ஜெட்டை ‘கானல் நீர்’ என்று குறிப்பிட்டார். மேலும், மாற்றங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று தான் சொன்னீர்களே தவிர எந்த மாற்றமும் இல்லை. இந்த அரசு என்னை சிறையில் அடைத்தார்கள். தற்பொழுது சிறையில் இருந்து விடுபட்டு நான் சட்டப்பேரவைக்கு நுழைந்துள்ளேன் என்றார்.
அதற்கு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிறையில் இருந்து வந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும்போது அது குறித்து பேசக்கூடாது. முதல்வர் குறித்து அவர் தரக்குறைவாக பேசினார். அதனால்தான் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என்றார்.
அப்போது சபாநாயகர், அவையின் மாண்பை குறைக்கும் வகையில் மார்க்கண்டேயன் பேசியதாகவும், அவருடைய பேச்சுகள் தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனவும் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவையின் உரிமை மீரல் குழு அமைக்கப்பட்டு, சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விவகாரம் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு இதுகுறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
அதற்கு எ.வ வேலு, பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியதற்காக வழக்கு தொடரப்பட்டு நீதிமன்றம் தண்டனை வழங்குகிறது. சட்டமன்றத்தில் தவறாக பேசியிருந்தால் பேரவைத் தலைவர் உரிமை மீறல் குழுவுக்கு அனுப்பி, அதன்மூலம் முடிவெடுத்து தீர்ப்பு வழங்க முடியும். ஆனால் ஒரே பிரச்சினைக்கு இரண்டு இடங்களில் தண்டனையை வழங்குவது இல்லாத ஒன்று என்றார்.
அதற்கு சபாநாயகர், மார்க்கண்டேயன் பொதுவெளியில் சட்டமன்றத்தையும் முதல்வரையும் பற்றிதான் பேசியுள்ளார். ஆகவே இதுகுறித்து நான் விசாரிக்க எனக்கு உரிமை உள்ளது என்று தெரிவித்து, அவையை முடித்து வைத்தார்.
மீண்டும் அவையானது 10.08.2026 திங்கட்கிழமை காலை 9:30 மணிக்கு கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் கடம் தள்ளுபடி செய்யப்படாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது - பிரேமலதா
பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தனது தொகுதிக்கான கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார். அப்போது விருத்தாச்சலம் தொகுதியில் நெல்மணிகளை பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்றும், நெல்மணிகளை கொள்முதல் செய்வதற்கான துறைசார்ந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கவேண்டுமெனவும் கோரிக்கை விடுத்தார்.
பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளின் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படாதது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக கூறிய அவர், காவிரி நீர் குறித்தும் பேசினார்.
தொடர்ந்து, 717 மது கடைகள் மூடியதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால் என் தொகுதியில் கடைகள் மூடப்படவில்லை. விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளி மற்றும் கோயில் அருகே டாஸ்மாக் கடை இருக்கிறது. அந்த கடையை மூட வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் விரும்புகிறார்கள்.
பாட்டிலில் தண்ணீர் கொடுங்கள் என்று கோரிக்கை வைத்தேன். அதற்கு பன்னீர்செல்வம் அண்ணன் தடை விதித்தார். தற்பொழுது ஒரு சிலருக்கு பாட்டிலில் தண்ணீர் வந்திருக்கிறது. சிலருக்கு டம்ளரில் தான் தண்ணீர் வருகிறது என்று கூறினார்.
டாஸ்மாக் மற்றும் லாட்டரி விவகாரம் குறித்து காரசார கருத்து மோதல்
பேரவையில் பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ், மதுவிலக்கு குறித்து கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ், “ஆன்லைனில் மது விற்பனை கிடையாது. இது வெறும் பணமில்லா பரிவர்த்தனை மட்டும் தான். நுகர்வோர் விரும்பும் மது வகைகளை வாங்கும் வகையில் தான் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்தகால ஆட்சியில் பூரண மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்படும் என தெரிவித்தார்கள். இந்தியா முழுவதும் மது விற்பனையை தடை செய்தால் மட்டும் தான் தமிழ்நாட்டில் மது ஒழிப்பு சாத்தியம் என முந்தைய அமைச்சர்கள் தெரிவித்தார்கள். ஆனால் மது எளிமையாக கிடைக்காத வகையில் மதுக்கடைகளை தற்போதைய அரசு அவ்வப்போது மூடி வருகிறது. மதுவினால் வரும் வருமானத்தை உயர்த்துவதற்கான நடவடிக்கையை நாங்கள் எடுக்கவில்லை. அதன் மூலம் வருமானம் வருவதால் நாங்கள் சந்தோஷப்படுவதும் இல்லை.
மற்ற துறைகளில் உள்ள ஊழல்களை ஒலித்ததன் காரணமாகத்தான் வருமானம் அதிகமான அளவில் கிடைக்கிறது. மேலும் வருமானம் அதிகமாக கிடைக்கும்” என்றார்.
அமைச்சரின் இந்த கருத்துக்கு திமுக கொறடா எ.வ வேலு, அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் மாறி மாறி கருத்துகளை பரிமாற காரசார விவாதமாக உருவெடுத்தது.
717 டாஸ்மாக்குகள் குறைக்கப்பட்டதாக கூறுகிறார்கள். ஆனால், எங்கே எந்தெந்த டாஸ்மாக்குகள் நீக்கப்பட்டன என்பது குறித்த தகவல் இல்லை என எ.வ வேலு கூற, மதுக்கடைகளை முதன்முதலில் கொண்டு வந்தவர்கள் யார் என்று நாடே அறியும் என்று செங்கோட்டையன் பதிலளித்தார்.
அதற்கு எ.வ வேலு, அதிமுக ஆட்சியிலும் மதுக்கடைகள் இருந்தன. இதில் திமுக - அதிமுக என்ற வேறுபாடு இல்லை. திருட்டு சாராயம் காவிரி ஆறு போல் ஓடுகிறது. இதனை தடுக்க மது கடைகள் அவசியம் என முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஊழல் என்று யார் பேசினாலும் அதற்குரிய ஆதாரத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். போகிற போக்கில் ஊழல் என்று சொல்லக்கூடாது அதற்கு ஆதாரம் தர வேண்டும் என்றார்..
அதற்கு அருண்ராஜ், டாஸ்மாக் ஊழலில் அமலாக்கத்துறை நீண்ட நெடிய விவரமான அறிக்கையை ஆதாரத்துடன், டாஸ்மாக் துறையில் யார் யார் எல்லாம் ஊழல் செய்துள்ளார்கள்? என்று தெரிவித்துள்ளது. திமுக ஆட்சியிலேயே ஊழல் குறித்த போதிய ஆதாரங்கள் உள்ளன என்று கூறினார்.
அவரைத் தொடர்ந்து ஆதவ் அர்ஜுனாவும், “மதுவிலக்கு என்பதுதான் எங்கள் கொள்கை. திமுகவின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத்ரட்சகன் சாராய ஆலையை நடத்துகிறாரா இல்லையா? திமுகவின் பொருளாளர் சாராய ஆலை நடத்துகிறார். திமுகவின் ஐடி அமைச்சர் சாராய ஆலை நடத்துகிறார். இதற்கு மேல் என்ன ஆதாரம் வேண்டும்?
என்னை லாட்டரி என்று சொல்கிறார்கள். ஏன் லாட்டரி நிறுவனத்திலும் இருந்து 900 கோடி ரூபாய் மு.க ஸ்டாலின் வாங்கினார்? நான் எந்த தொழிலிலும் இல்லை. எந்த நிறுவனமும் நடத்தவில்லை” என்று காட்டமாக கூறினார்..
உடனே உதயநிதி ஸ்டாலின், “லாட்டரி நிறுவனத்திடம் திமுக பணம் பெற்றதாக சொல்கிறார் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா. ஆனால் பணம் கொடுத்ததே ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மாமனார் தான்” என்று கூற, அது எனக்கு தெரியாது. உங்கள் அப்பாவிற்கு தான் தெரியும் என்று கூற கூற அவையில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
எங்கள் நட்பில் தலையிடக்கூடாது - பேரவையில் கலகல
பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வசந்தம் கார்த்திகேயன் பேசினார். அப்போது, பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, முன்பு எங்கள் கட்சியான திமுகவில் தான் இருந்தார். எங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் என்று கூற, பெயரை குறிப்பிடாமல் மாண்புமிகு அமைச்சர் என்று குறிப்பிட்டால் போதுமானது என்று துணை சபாநாயகர் கூறினார்.
அதற்கு, எங்கள் நட்பில் நீங்கள் ஏன் தலையிடுகிறீர்கள்? என்று கார்த்திகேயன் விளையாட்டாக கேட்க, உடனே அமைச்சர் என். ஆனந்த், “எதற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இதை பேரவையில் சொல்கிறார் என்று தெரியவில்லையே? அவர் பாட்டுக்கும்(ஆதவ்) சிவனேனு உக்காந்துட்டு இருக்காரு. எதுக்கு அவரை போட்டு கோர்த்து வாங்கினு இருக்கீங்கனு எனக்கு தெரிலையே!” என்று கூற அவையில் சிரிப்பலை எழுந்தது.
பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு நிதி குறைக்கப்பட்டதா? - நிதியமைச்சர் விளக்கம்
பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு நிதி குறைக்கப்பட்டதாக அதிமுக கொறடா அக்னி கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறியதற்கு விளக்கமளித்த அமைச்சர் மரிய வில்சன், பட்ஜெட் மதிப்பீடு, திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடு, உண்மையான மதிப்பீடு என்று தான் பட்ஜெட் கணக்கிடப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில், 2024-25 ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 44, 420 கோடி ரூபாயும், திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டில் 40,412 கோடி ரூபாயும் கணக்கிடப்பட்டு, உண்மையான மதிப்பீட்டில் 38,759 கோடி ரூபாயாக குறைந்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, 2025-26 பட்ஜெட்டில் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 46,766 கோடி ரூபாயும், திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டில் 43,192 கோடி ரூபாயும், உண்மையான மதிப்பீட்டில் 42,351 கோ்டி ரூபாயாகவும் உள்ளது.
2026-27ஆம் ஆண்டு இடைக்கால பட்ஜெட்டில், non salary itemsஇல் 8,176 கோடி ரூபாய் நிதி தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதுவே 2026-27 தவெக ஆட்சியில் non salary itemsஇல், 8,203 கோடி ரூபாயாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே இதில் நாங்கள் எந்தவித சமரசமும் செய்யவில்லை. முதலமைச்சர் எப்பொழுதும் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கி வருகிறார் என்று விளக்கமளித்தார்.
அம்மா உணவகம்: தவெக - திமுக - அதிமுக காரசார விவாதம்
அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் பேரவையில் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது, “வெற்றி திட்டங்கள் என ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டி இந்த அரசு மீண்டும் பழைய திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. பல்வேறு துறைகளுக்கு நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி கல்வித்துறைகளுக்கு நிதி பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மாற்றம் மாற்றம் என்று சொன்னீர்களே. அது பெயர் மாற்றம் தானா?
அம்மாவின் பசுமை இல்ல திட்டம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டு வெற்றி இல்ல வீடு திட்டமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. அம்மா ஆட்சியில் விலையில்லா மிதிவண்டிகள் திட்டம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டு நவீன பிராண்டட் மிதிவண்டிகளாக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அம்மா மற்றும் எடப்பாடியார் ஆட்சியில் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்ட விலையில்லா மடிக்கணினி திட்டத்திற்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டு வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம் என்று மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
அதற்கு அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “எந்த திட்டங்களும் நிறுத்தப்படவில்லை. முதல்வர் ஆட்சிக்குப்பின் அத்திட்டங்கள் புது செயல் வடிவம் பெற்றுள்ளது. ஸ்டிக்கர் ஆட்சி யார் மூலம் உருவானது? என்று அனைவருக்கும் தெரியும். அதை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று பார்க்கிறேன்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா, “திமுக, அதிமுக ஆட்சிகளில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள நல்ல திட்டங்களை வரவேற்று, அவை அப்டேட் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு, ‘அம்மா உணவகம்’ என்று கூறி அதுபற்றி பேசினார்.
அம்மா உணவகம் தங்கள் ஆட்சியில் தான் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக ஆதவ் அர்ஜுனா கூறிய கருத்துக்கு, திமுகவின் கே.என் நேரு, அதிமுக எஸ்.பி வேலுமணி எதிர்வினையாற்றினர்.
அவர்களைத் தொடர்ந்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, ஆட்சி அமையும் பொழுது ஆட்சியாளர்கள் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருகிறார்கள். ஆட்சி மாற்றம் வரும்பொழுது அதே பெயரில் அந்த திட்டம் செயல்பட்டால் நல்லது. அதே பெயர் தொடர்ந்தால் இந்த பிரச்சினையே வராது என்றார்.
அதற்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன், திமுக மற்றும் அதிமுக ஆட்சியிலும் பெயர்கள் மாற்றப்பட்டன. பெயர் மாற்றப்பட்டது உண்மை. அதை மறுக்க முடியாது. இங்கு பல பேர் அதே பெயரில் திட்டங்களை தொடர வேண்டுமென சொல்கிறார்கள்” என்று கூறி விவாதத்தை முடித்து வைத்தார்.
தவெக அரசின் நிதி அரைகுறையாக உள்ளது - ரகுபதி விமர்சனம்
எங்களுடைய பட்ஜெட்டை செலவுக்கு அதிகமாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்துவிட்டு, செலவை குறைத்திருப்பதாக சொல்கிறார்கள் என்ற கருத்தை முன்வைத்த திமுக ரகுபதி, மகளிர் உரிமைத் தொகை, விடியல் பயணம் உள்ளிட்ட தங்களது திட்டங்கள் குறித்தும் பேசினார். மேலும், திட்டங்கள் பற்றி தெரியாத சிறு பிள்ளைகள் ஓட்டு போடும் நேரத்தில் குறுக்கே வந்து விஜய்க்கு ஓட்டு போட செய்து விட்டார்கள் என்றும் விமர்சித்தார். அதுமட்டுமல்லாமல், நாட்டில் குறைந்தது ஒரு லட்சம் பெண்களுக்கு ‘அண்ணன் சீர்’ என தங்கம், பட்டுப்புடவை கொடுத்தாலும், தங்கம் விலையை வைத்து கணக்கிட்டால், குறைந்தது 2 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தேவைப்படும். ஆனால் அதற்கு ஒதுக்கியிருக்கும் நிதி ரூ. 832 கோடி மட்டும் தான். எனவே நீங்கள் போடும் நிதி அரைகுறையாக உள்ளது என்றார்.
இந்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் மரிய வில்சன், “மகளிர் உரிமைத் தொகையை குறித்து பேசினால் எங்கள் தலைவர் பெயர் தான் வரும் என்று ரகுபதி பேசுகிறார். ஆனால் ஒவ்வொரு குடிமகன் மீதும் ஒரு லட்சத்து 28 ஆயிரம் ரூபாய் கடனை வைத்து சென்றது திமுக தான்” என்று விமர்சித்தார்.
அதற்கு கே.என் நேரு, “நீங்கள் வந்த 60 நாட்களில் 20 ஆயிரம் கோடி கடன் வந்துள்ளது. 50 ஆண்டுகளுக்கு கடன் வாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் என உங்களுடைய நிதி செயலாளரே சொல்லியுள்ளார். ரிசர்வ் வங்கியின் அனுமதி இல்லாமல் கடன் வாங்கமுடியாது. எவ்வளவு கடன் என்று பார்க்காதீர்கள். எவ்வளவு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை பாருங்கள்” என்றார்.
டிலிமிட்டேஷன் கூட்டத்தில் திமுக கலந்துகொள்ளுமா? - ஆதவ் அர்ஜுனா கேள்வி; உதயநிதி பதில்
திமுக எம்.எல்.ஏ ரகுபதி பொதுப்பணித்துறையில் 5% லஞ்சம் வாங்கப்படுவதாக கூறிய கருத்துக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “லஞ்சம் என்பது மிகப்பெரிய குற்றம் என்றும், அவ்வாறு குற்றசெயல்களில் ஈடுபட்டால் யாரும் அமைச்சராக இருக்க முடியாது என்றும் முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு அமைச்சரிடமும் சொல்லி வருகிறார். அவர் சொன்னதற்கு இணங்க எந்த துறையிலும் இதுவரை ஒரு ரூபாய் கூட யாரும் லஞ்சம் வாங்கவில்லை.
பார்ட்டி பன்ட், எம்எல்ஏ பண்ட், அமைச்சர் ஃபண்ட் போன்றவை இங்கு வசூலிக்கப்படவில்லை. அந்த வரலாற்றை தூக்கி எறிந்துள்ளது தற்போதைய அரசு. இன்று காலை மேகதாது பிரச்சினையை ஜனநாயக பார்வையுடன் முதலமைச்சர் பேசினார்.
தொகுதி மறுவரை தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி எம்.பிக்கள் கூட்டத்தை முதலமைச்சர் கூட்டியுள்ளார். இந்த கூட்டத்தில் திமுக கலந்து கொள்ளுமா?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “தொகுதி மறுவரை குறித்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கே முதன்முறையாக பேசியவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் தான்.
நாளை அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் கூட்டி அழைப்பு விடுத்துள்ளீர்கள். இதற்கான சரியான முடிவை எங்களுடைய தலைவர் ஆலோசனை செய்து எடுப்பார். தற்பொழுது பேசுவது நிதிநிலைமை மற்றும் வேளாண்மை பட்ஜெட்டை குறித்தானது. அது தொடர்பான கேள்வியை எங்களது உறுப்பினர்கள் கேட்கிறார்கள். முடிந்தால் நீங்கள் அதற்கு பதில் சொல்லுங்கள்” என்றார்.
இன்னும் காப்போம் திட்டம் தொடர்கிறது - அமைச்சர் அருண்ராஜ்
திமுக எம்.எல்.ஏ ரகுபதி, இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 திட்டம் எந்த நிலையில் உள்ளது? என்று எழுப்பிய கேள்விக்கு, “இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 திட்டம் இந்த ஆட்சியிலும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. கடந்த 90 நாட்களில் பல உயிர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் காப்பாற்றப்பட்டு இருக்கிறார்கள். விபத்துகளில் உயிரிழப்பவர்களுக்கு வழங்கும் 2 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் தொடர்கிறது” என்று அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதில் அளித்தார்.
ஆதாரத்துடன் பேசுங்கள் - அமைச்சர் என். ஆனந்த்
நீர்வளத்துறையில் 3% கொடுத்தால் தான் பில் கொடுப்பதாக சொல்வதாக திமுக எம்.எல்.ஏ ரகுபதி குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.
அதற்கு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என். ஆனந்த், ஆதாரத்துடன் அவர் சொல்ல வேண்டும். நாங்கள்தான் சொல்கிறோமே. குற்றத்தை நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். குற்றத்தை நிரூபிக்காமல் எதுவேண்டுமானாலும் பேசலாமா? குற்றச்சாட்டை ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்க வேண்டும். முன்பு அப்படி நடந்திருக்கலாம். ஆனால் இப்போது ஒரு ரூபாய் வாங்கினாலும் முதலமைச்சர் எங்களை இங்கு உட்கார வைக்க மாட்டார்” என்றார்.
‘கசிவு’ - திமுக எம்.எல்.ஏ ரகுபதியின் கேள்விக்கு அமைச்சர் மரிய வில்சன் நச் பதில்
பட்ஜெட்டில் ‘கசிவு’ என நிறைய முறை குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள். தண்ணீர் கசிவு, கட்டட கசிவு என்பன குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த கசிவு என்றால் என்ன எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றார்.
அதற்கு அமைச்சர் மரிய வில்சன், “கசிவு என்றால் என்ன என்பது தொடர்பான ஆடிட்டிங் ரிபோர்ட் முதலமைச்சர் விஜய் டேபிளில் உள்ளது. அதனை நீங்கள் படிப்பதற்கு நூறு நாட்கள் தேவைப்படும். மூன்று துறைகளில் ஆடிட்டிங் முடிந்து கசிவுகளை கண்டுபிடித்துள்ளோம். கசிவு என்றால் என்ன என்பதை முதலமைச்சர் சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் சொல்வார். ஆதாரங்களை சமர்ப்பித்துள்ளோம்” என்று சுருக்கமாக பதிலளித்தார்.
பிரவீன் சக்கரவர்த்தி குறித்து எதற்கு பேச்சு? - அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கேள்வி
திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ரகுபதி பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் பேரவையில் உரையாற்றினார். அப்போது, “மாண்டேக் சிங் அலுவாலியா தலைமையிலான குழு எதற்கு? அந்த குழுவில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி உள்ளாரா? என கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்த கேள்விக்கு பதிலளித்த உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விசுவநாதன், “நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி தமிழக அரசின் சார்பாகவோ, தமிழக அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற அமைப்புகளின் சார்பாகவோ, தமிழக அரசு அமைத்துள்ள குழுக்களின் சார்பாகவோ எந்த அமைப்பிலும் அங்கம் வகிக்காதவர்.
ஒரு பத்திரிகையில் வந்த செய்தியை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு நீண்டகால நெடிய பாரம்பரியம் கொண்ட ஒரு இயக்கத்தில் இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் சம்பந்தமில்லாமல், அவையில் இல்லாதவர் குறித்து கருத்துகளை சொல்வது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இதனை திருத்திக்கொள்ள வேண்டும்” என்றார்.
நிதி பகிர்வு தொடர்பான அரசின் தனி தீர்மானம் - பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றம்
ஒன்றிய அரசால் வசூலிக்கப்படும் வரிகளில் இருந்து, தமிழ்நாடு மாநிலத்திற்கு உரிய நிதி பகிர்வை வழங்கக்கோரும் தனி தீர்மானத்தை பேரவையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் முன்மொழிந்தார்.
பேரவையில் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த தனி தீர்மானத்தில் திமுக திருத்தம் கோரியது. சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்கம் தென்னரசு பேசுகையில், தற்பொழுது மாநில அரசுக்கு மத்திய அரசு வழங்கும் நிதி பகிர்வு 41% ஆக மட்டுமே உள்ளது. ஆகவே 50% சதவிகித நிதி பகிர்வை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என தீர்மானத்தில் திருத்தம் கொண்டுவர வேண்டும். இந்த திருத்தங்களுடன் தீர்மானத்தை திமுக முழு மனதுடன் வரவேற்கிறது என்றார்.
அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு அரசு கொண்டுவந்துள்ள தனி தீர்மானத்தை அதிமுக முழுமனதாக ஆதரிக்கிறது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
எதிர்க்கட்சிகளின் கருத்தை ஏற்று, நிதி பகிர்வு தொடர்பான அரசின் தனி தீர்மானம் பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
விவசாய பிரதிநிதிகளின் கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும் - எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து
கர்நாடகாவில் எப்படி முதலமைச்சர் தலைமையில் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர் கூட்டம் கூட்டப்பட்டதோ, அதேபோன்று தமிழ்நாட்டிலும் அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்ட வேண்டும். விவசாய பிரதிநிதிகளின் கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும். காவிரி ஒழுங்காற்று வாரியம் 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டும் கர்நாடக அரசு தண்ணீர் கொடுக்க மறுத்துவிட்டது. தற்போது கபினி, கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணைகள் நிரம்பிவிட்டதால், அதிலிருந்து உபரி நீர் மட்டுமே வருகிறது. இந்த நீரை நம்பி பயிரடப்பட்ட ஒரு லட்சம் ஏக்கர் பயிர்கள் தற்போது கருகியுள்ளன. அதற்கு இந்த அரசு என்ன செய்யப் போகிறது? என்ற கேள்வியை முன்வைத்தார்.
தலைமை செயலகம் முன்பு டெல்டா விவசாயிகள் சாலை மறியல் போராட்டம்
தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட விவசாயப் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை தவெக அரசு இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை என்று குற்றம்சாட்டி, தஞ்சாவூர் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன்பு கோணிப்பைகளை அணிந்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டத்தில் பேசிய விவசாயிகள், தவெக அரசின் நேற்றைய வேளாண் பட்ஜெட், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இல்லாமல், ஏமாற்றமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டினர். மேலும் விவசாயக்கடன் தள்ளுபடியை உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும், விவசாயிகளின் குரலைக் கேளுங்கள், விவசாயிகள் வளர்ந்தால் தமிழகம் வளரும் போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளை காவல்துறையினர் கைதுசெய்து காவல் வாகனங்களில் ஏற்றி, அருகிலுள்ள சமுதாய நலக்கூடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காது - வேளாண் அமைச்சர்
பயிர் காப்பீடு கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு 44% கூடுதலாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும், காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் 17 லட்சம் ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்றும் வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்தார்.
மேலும், இயற்கை இடர்பாடுகளால் மகசூல் பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது. இதற்காக மொத்த காப்பீட்டு நிதியாக 540 கோடி ரூபாய் நிதி தேவைப்படுகிறது. இந்த நிதி ஒன்றிய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு நிறுவனங்களால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு விதிகளின்படி, 17 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவை காப்பீடு செய்ய காப்பீடு கட்டணமாக 440 கோடி ரூபாய் தொகையை, அதாவது 98.5 சதவிகிதம் காப்பீட்டு கட்டணத்தை ஒன்றிய அரசும் தமிழ்நாடு அரசும் சரிசமமாக பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும். எனவே இத்திட்டத்தில் விவசாயிகள் மிக குறைந்த அளவிலான காப்பீட்டு கட்டணத்தையே செலுத்துகின்றன. இயற்கை இடர்பாடுகளால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையில் தொடர்ந்து இந்த அரசு உறுதியான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்றார்.
காவிரி உரிமையில் சமரசம் இல்லை - அமைச்சர் என். ஆனந்த் உறுதி
கர்நாடகாவுடனான பேச்சுவார்த்தை குறித்து விளக்கமளித்தார் அமைச்சர் என். ஆனந்த். “பேச்சுவார்த்தை வேறொரு நாளில் நடத்ததலாம் என்று கர்நாடகா அரசு தெரிவித்ததன் காரணத்தினால் தான் முதலமைச்சரின் கர்நாடக செல்லும் திட்டம் நடக்கவில்லை.
காவிரி உரிமையில் தமிழ்நாடு அரசு எந்த நிலையிலும் சமரசம் செய்துகொள்ளாது. சட்டரீதியாகவும் நிர்வாக ரீதியாகவும் தேவைக்கேற்ப இந்த அரசு நடவடிக்கையை எடுத்து வருகிறது. விவசாயிகளின் உரிமையை பாதுகாப்பதில் இந்த அரசு உறுதியாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதே உறுதியில் இந்த அரசு தொடர்ந்து செயல்படும். காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமையை இந்த அரசு விட்டுக் கொடுக்காது” என்று உறுதியளித்தார்.
காவிரி விவகாரத்தில் சட்டம் முன்னெடுப்புகள் அவசியம் - சௌமியா அன்புமணி கருத்து
காவிரி விவகாரம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த பாமக சௌமியா அன்புமணி, கர்நாடகா அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையும் காவேரி நடுவர் மன்றத்தின் தீர்ப்பையும் மதிக்கவே இல்லை என்றும், கேரளாவில் அதிகமான மழை பெய்ததன் விளைவாக கபினி அணை நிரம்பியதால் தான் உபரிநீராக தமிழ்நாட்டிற்கு நீர் திறக்கப்பட்டது என்றும், கேரளாவில் இருந்து வரும் தண்ணீர் தான் வேறு வழியில்லாமல் கர்நாடகாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் வந்துள்ளது என்றும் எடுத்துரைத்தார்.
தொடர்ந்து, காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வலியுறுத்தியதோடு, சட்டம் முன்னெடுப்புகளை நாம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினார். மேகதாது அணை கட்டும் இடம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் உள்ளது என்று கூறிய சௌமியா, ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இங்கு வரக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு மிக அருகில் அணையை கர்நாடக அரசு கட்டுகிறது என்று கூறினார்.
திமுகவின் மறுசீராய்வு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் ஏன் தள்ளுபடி செய்தது? - ஆதவ் அர்ஜுனா
அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் கூட்டுவது குறித்து கருத்து தெரிவித்த பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “காவிரி விவகாரம் குறித்து அனைத்து டெல்டா விவசாயிகளையும் இன்று மதியம் 3.30 மணியளவில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் சந்திக்க உள்ளார்.
திமுக ஆட்சி காலத்தில் கர்நாடக அரசு மேகதாது அணையை கட்டுவதற்கான திட்ட அறிக்கையை தயாரித்த நிலையில், அதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் அப்போதைய தமிழ்நாடு அரசு மனு தாக்கல் செய்தது. அதை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. தமிழ்நாடு அரசின் மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததையடுத்து மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்தது. அந்த மனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. மறு சீராய்வு மனுவில் திமுக உரிய வாதங்களை எடுத்து வைக்காததால் தான் திமுக ஆட்சியில் 3 முறை மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன” என்றார்.
அதற்கு திமுக எம்எல்ஏ நேரு, “பேரவையில் மூன்று ஆண்டுகளாக முதலமைச்சர் யாரையும் பார்த்து பயப்படவில்லை என்று கூறுகிறார்கள். பேரவையில் முதலமைச்சரை புகழ்ந்து பேசுவது இயல்பு. மேகதாது விவகாரத்தில் ஒற்றுமை குறித்து பேசும்பொழுது தேவையற்ற கருத்துகள் சட்டப்பேரவையில் தேவையில்லை. இந்த விவகாரத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒரு நாள் கூட தாமதிக்காமல் தகுந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளார்” என்றார்.
யாரை பார்த்தும் முதல்வருக்கு பயமில்லை - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டாதது குறித்த உதயநிதியின் விமர்சனத்துக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், “காவிரி விவகாரத்தில் அனைவரும் ஒருமனதாக சேர்ந்து, தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்ட என்ன பயம்? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 3 வருடமாக யாரைப் பார்த்தும் பயப்படாதவர் எங்கள் முதலமைச்சர். இதுவரை யாரைப் பார்த்தும் எங்கள் தலைவர் எந்த விதத்திலும் பயந்தது கிடையாது. நாளை முதலமைச்சர் டிலிமிட்டேஷன் (தொகுதி மறுவரையறை) சார்பாக எம்.பிக்கள் கூட்டத்தை கூட்டியுள்ளார். இதில் திமுக கலந்து கொள்ளுமா? என்பதை எதிர்க்கட்சி தலைவர் கூற வேண்டும்” என்றார்.
அதற்கு உதயநிதி, “எப்போது தண்ணீர் வரும் என்று கேட்கிறேன். அதற்காக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என கேட்கிறேன். அதற்கு பதிலளிக்காமல், சம்பந்தமே இல்லாமல் பேசி அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விஷயத்தை திசை திருப்ப பார்க்கிறார்” என்று கூறினார்.
உடனே அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “தமிழ்நாட்டின் நலன் கருதி நாளை முதலமைச்சர் டிலிமிட்டேஷன் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுகிறார். இந்த அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு எம்.பிக்கள் அனைவரும் வரவேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என்று அழைப்பு விடுத்தார்.
நிவாரண நிதிக்கும் வறட்சி நிதிக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது - முதல்வருக்கு உதயநிதி பதில்
குருவை சாகுபடிக்கு நிவாரணம் வழங்குவது குறித்து எதிர்க்கட்சி எழுப்பிய கேள்விக்கு, “நிவாரணம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டு விட்டது. அரசியலே நாங்கள்தான் என்று சொல்லும் சிலருக்கு இது எப்படி தெரியாமல் போனது என்று தெரியவில்லை. நியூஸ்பேப்பர் பிடித்திருந்தால் நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்திருக்கும்” என்று முதலமைச்சர் பதிலளித்தார்.
அதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, “குருவை சாகுபடி நிவாரண நிதிக்கும் வறட்சி நிதிக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. தினமும் பேப்பர் படித்தால் மட்டும் போதாது. அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தையும் கூட்டி, அவர்களின் கோரிக்கை என்ன என்பதை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும்.
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துக் கட்சிக்கூட்டத்தை கூட்ட என்ன பயம்? என்ன தயக்கம்?” என்று மீண்டும் கேள்வி எழுப்பியதோடு, டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி மாவட்டங்களாக அறிவித்து அதற்கான நிவாரண நிதியை விரைவில் வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார்.
அதற்கு அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன், “வறட்சி நிதி குறித்து பொதுவாக செப்டம்பரில் தான் ஆலோசிக்கப்படும்” என்று பதிலளித்தார்.
தமிழ்நாட்டின் உரிமையை ஒருபோதும் விட்டுத்தர மாட்டோம் - முதல்வர் உறுதி
காவிரி பிரச்சினை உணர்வுரீதியான ஒன்று. இதை வைத்து அரசியல் செய்யும் நோக்கம் துளிகூட இந்த அரசுக்கு இல்லை. மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக நாம் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து தான் தீர்மானம் நிறைவேற்றினோம். அதனை நேர்முக கடிதமாக பிரதமருக்கு அனுப்பியுள்ளோம். காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் தீர்ப்பை குறிப்பிட்டு மேகதாது அணைகட்ட எந்தவித நிர்வாக அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது என பிரதமருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
மேகதாது அணையை கட்டுவதிலும் காவிரி உரிமைப் பிரச்சினைகளிலும் இந்த அரசு தமிழ்நாட்டின் உரிமையை ஒருபோதும் விட்டுத் தராது. அதுதான் நம் நிலைபாடு” என்று உறுதியளித்தார்.
தொடர்ந்து, “மேகதாது விவகாரத்தில் எந்த கட்சிக்கு பெருமை என்றெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. அண்டை மாநிலத்தில் பேசிப் பார்த்தால் என்ன? என்ற எண்ணத்தில் தான் கர்நாடகா செல்ல திட்டமிட்டேன். பகைநாடுகளே பேசி தீர்க்கப் பார்க்கிறார்கள். பக்கத்து மாநிலத்தில் பேசி பார்த்தால் என்ன என்றுதான் நினைத்தேன். ஒருவேளை அந்த சந்திப்பில் அவமானம் நேர்ந்தால் என்ன நிகழும் என சிலர் கேட்டார்கள். அப்படி நடந்தால் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக அதையும் தாங்க நான் தயாராக உள்ளேன்” என்றார்.
அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்டம் என்ன தயக்கம்? - உதயநிதி கேள்வி
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்தை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேரவையில் கொண்டுவந்து, அதன் மீது உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், “தவெக அரசு அமைந்ததிலிருந்து மேகதாது அணையை கட்டுவதற்கு இதுவரை காட்டாத தீவிரத்தை தற்பொழுது கர்நாடகா அரசு காட்டிவருகிறது. மேகதாது அணை தொடர்பாக தீர்மானத்தை மட்டும் நிறைவேற்றினால் போதாது. அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை நடத்தி டெல்லிக்கு செல்லவேண்டும் என எங்கள் தலைவர் சொன்ன ஆலோசனையை நான் இங்கு முன்வைக்கிறேன். நாங்கள் சொன்னதை இந்த அரசு செய்யவில்லை. திமுக மட்டுமல்ல; தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து கட்சிகளையும் கூட்ட தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம்.
மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. கர்நாடகா முதலமைச்சர் மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக அங்கிருக்கும் ஊடகங்களை சந்தித்து பேட்டியும் கொடுத்துள்ளார். விவசாயிகளின் மீது அக்கறை உள்ள அரசு இதையெல்லாம் கேட்காமல் செய்ய வேண்டும். ஏன் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட தயங்குகிறீர்கள்? எங்கள் தலைவர் முதலமைச்சராக இருந்தபோழுது மேகதாத விவகாரம் குறித்து கடிதம் எழுதியதை கண்டித்து தற்போதைய அரசின் முதலமைச்சர் விமர்சனங்களை வைத்தார்” என்று பேசினார்.
இதனையடுத்து அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இருவரும் மாறி மாறி கேள்வி எழுப்பினர்.
இரங்கல் தீர்மானம்
காலை 9.30 மணிக்கு அவை தொடங்கியது. முதலில் மறைந்த திரைப்பட இயக்குநர் பாக்யராஜ், பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ். ஜானகி, கவிஞர் புவியரசு, எழுத்தாளர் பூமணி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. சுருளிவேல் ஆகியோர் மறைவுக்கு சட்டப்பேரவையில் இரங்கல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.