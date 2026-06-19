சட்டப் பேரவை 2ஆம் நாள் கூட்டத்தொடர்: மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம்
Published : June 19, 2026 at 9:15 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 10:44 AM IST
சென்னை: தவெக அரசு பொறுப்பேற்று முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நேற்று (ஜூன் 18) ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. முதலில் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் தனது உரையை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க, அவரைத் தொடர்ந்து சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் உரையை தமிழில் வாசித்தார். அத்துடன் நேற்றைய கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்தது.
இரண்டாவது நாள் கூட்டத்தொடரான இன்று சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்களின் மறைவு இரங்கல் குறிப்புகள் வாசிக்கப்பட, அடுத்து மறைந்த பிரபலங்களுக்கு இரங்கல் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளன. அதனைத் தொடர்ந்து அரசினர் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதும், இன்றைய கூட்டத்தொடரின் முக்கிய நிகழ்வாக முதலமைச்சர் விஜய், மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக தனித் தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார்.
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காவிர் மீது தமிழகத்திற்கு தான் அதிக உரிமை - சௌமியா அன்புமணி
பாமக சௌமியா அன்புமணி பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டிலுள்ள 38 மாவட்டங்களில் 28 மாவட்டங்கள் காவிரி நீரை நம்பி தான் உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 5 கோடி மக்கள் காவிரி நீரை நம்பிதான் உள்ளார்கள். கர்நாடகாவில் 320 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மட்டும் தான் காவிரி நீர் பாய்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் 420 கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு காவேரி நதிநீர் ஓடுகிறது. கிட்டத்தட்ட 400 டிஎம்சி தண்ணீர் தமிழ்நாட்டிற்கு உரிமையான தண்ணீர்.
மேகதாதுவில் அணை கட்டினால் டெல்டா மாவட்டம் பாலைவனமாக மாறிவிடும். முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி முழு மனதாக வரவேற்கிறது. ஜூன் 12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையில் குருவை சாகுபடிக்காக நீர் திறந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் மேட்டூர் அணையில் இருக்கும் 40 டிஎம்சி தண்ணீரை கூட இன்று வரை திறக்காமல் உள்ளனர்.
மேகதாது அணையில் எந்தவித கட்டுமான பணியையும் கர்நாடகா அரசு கட்டாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு தமிழ்நாட்டிற்கு சாதகமாக உள்ளது” என்று மேகதாது திட்டத்திற்கு எதிரான தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு அளித்தார்.
காவிரி உரிமைகளை இழந்துவிட கூடாது
மதிமுக ராஜேந்திரன் தீர்மானம் மீது பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டில் உரிமை சார்ந்த பிரச்சினையில் கவனமாகவும், கண்ணும் கருத்துமாகவும் இருக்கிறோம். நம்முடைய உரிமையை பாதுகாக்கிறோம் என்று மாநில அரசுக்கு உணர்த்தும் வகையில் முதலமைச்சரின் தீர்மானத்தை மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் வரவேற்கிறேன்.
15.85 ஹெக்டேர் சாகுபடி பாசனப் பரப்பு காவேரி டெல்டா பகுதியில் தரிசாக கிடைக்கிறது. திமுக, அதிமுக மாறி மாறி நிலைநாட்டியிருக்கக்கூடிய காவிரி உரிமைகளை இழந்துவிடாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். ஒன்றிய அரசு கர்நாடகாவா? தமிழ்நாடா? என்று வரும்பொழுது கர்நாடகா அரசின் பக்கம்தான் சாய்ந்துள்ளது என்பதை அறிந்து நாம் செயல்பட வேண்டும்” என்று கூறினார்.
விவசாயிகளின் நியாயத்திற்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும்
மேகதாது அணை விவகாரத்திற்கு எதிராக முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டுவந்த தனித் தீர்மானம் குறித்து பேசிய சிபிஎம் செல்லசாமி, தொடர்ச்சியாக நீதிக்காகவும், விவசாய பெருங்குடி மக்களின் நியாயத்திற்காகவும் இந்த பேரவை குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் தீர்மானத்தை தான் ஆதரிப்பதாக தெரிவித்தார்.
உரிமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேச்சு
தேமுதிக தலைவர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், “தமிழக மக்களின் உரிமையை நாம் ஒவ்வொரு முறையும், அருகில் இருக்கும் மாநிலங்களிடம் தொடர்ந்து கேட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ஆனால் தன்னிறைவு பெற்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு என்றைக்கு வரப்போகிறது? காவிரி பிரச்சினை வெகு நாட்களாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் இதுவரை இதற்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கவில்லை. தமிழ்நாட்டில் முதல்வராக இருந்த அத்தனை பேரும் சட்டரீதியாக காவேரி நீர் பிரச்சினை தொடர்பாக போராடியுள்ளனர்.
மின்மிகை மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவது போல், மின்மிகை நீர் மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை நாம் உருவாக்க வேண்டும். தன்னிறைவு மிக்க மாநிலமாக நம் தமிழ்நாடு உருவாக வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் வரும் மழைக்காலத்திற்குள் நீரை எவ்வாறு சேமிக்க வேண்டும் என்பதை யோசித்து செயல்பட வேண்டும். தேவைப்பட்டால் அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்றாக அழைத்துச்சென்று பேசி, உரிமையை முதலமைச்சர் நிலைநாட்ட வேண்டும். தேமுதிக என்றைக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் உரிமைக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை வரவேற்கிறேன்” என்றார்.
மாற்றான் தாய் மனப்பான்மையோடு காங்கிரஸ் பார்க்கக்கூடாது
மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா, “கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டின் ஆட்சியிலும் காங்கிரஸ் இடம் பெற்றிருக்கக்கூடிய நிலையில், மாற்றான் தாய் மனப்பான்மையோடு தமிழ்நாட்டு மக்களை காங்கிரஸ் கட்சியினர் பார்க்கக்கூடாது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மேகதாது அணை தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் நடத்தி, பிரதமரை சந்தித்து, உறுதியாக தமிழ்நாட்டு மக்களின் நிலையை எடுத்துரைத்து நமது உரிமையை நிலைநாட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கூறினார். மேலும், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் குருவை சாகுபடிக்கு 12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணை திறந்திருக்க வேண்டும் என்றும் எடுத்துரைத்தார்.
சட்டரீதியான போராட்டங்களே கை கொடுக்கும் - கொமதேக நித்தியானந்தன்
கொமதேக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நித்தியானந்தன் தனித் தீர்மானம் மீது பேசுகையில், “ காவிரி குறுக்கே கர்நாடகா அரசு அணை கட்டுவதை தடுக்க சட்டரீதியான போராட்டங்கள் மட்டுமே கை கொடுக்கும். கூட்டணி தர்மத்தை விட தமிழ்நாடு உரிமை தர்மமே பெரிது என இந்த அரசு நிரூபிக்க வேண்டும். காவிரி பிரச்சினைக்கு சட்டப் போராட்டம் நடத்திய முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் கருணாநிதி மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் செயல்பாடுகளை மறக்கக்கூடாது” என்றார்.
தொடர்ந்து, கொங்கு மண்டல விவசாயிகளின் 60 ஆண்டு கால போராட்டம், கனவு மற்றும் வாழ்வாதார உரிமையுமான ஆனைமலை திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஆளும் அரசு, கேரள மாநில அரசோடு போர்க்கால அடிப்படையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று கூறி, முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்திற்கு கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி முழு ஆதரவை அளிப்பதாக தெரிவித்தார்.
அனைத்து கட்சி தலைவர்களுடன் கூட்டம் வேண்டும் - தளி ராமச்சந்திரன்
முதலமைச்சரின் தனித் தீர்மானம் மீது பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தளி ராமச்சந்திரன், “காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அணையை கட்டினால் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் பாலைவனமாக மாறிவிடும். ‘நாங்கள் அணை கட்டுவதை தடுக்க தமிழ்நாட்டுக்கு உரிமை கிடையாது’ என கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே சிவகுமார் தெரிவிப்பது கண்டனத்துக்குரியது. இது இந்திய ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது.
தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கட்சிகளைக் கூட்டி அனைத்து கட்சி தலைவர்களுடன் ஆலோசித்து, சட்டரீதியாக காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்டுவதை தடுத்து நிறுத்தி தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுதுணையாக இருக்கும். முதல்வர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை எங்கள் கட்சி ஆதரிக்கிறது” என்றார்.
கர்நாடக விவசாயிகளும் பாதிக்கப்படுவார்கள் - அமைச்சர் வன்னி அரசு
முதலமைச்சரின் தனித் தீர்மானம் குறித்து பேசிய விசிக அமைச்சர் வன்னி அரசு, “தமிழகத்தின் வேளாண்மை சார்ந்த மக்களின் நலன்களின் மீது மட்டும் அல்ல; கர்நாடக விவசாயிகளின் மீதும் நமக்கு அக்கறை இருக்கிறது. அனைத்து மாநிலத்திற்கும் பொதுவாக செயல்பட வேண்டிய மத்திய அரசு இந்த விவாகரத்தில் தமிழ்நாட்டின் நியாயத்தை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். கர்நாடக மாநிலம் காவேரி படுக்கையிலும் மேகதாது பகுதியிலும் அணையை கட்டக்கூடாது. தமிழர் உரிமை காக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி என்றும் உறுதுணையாக இருக்கும்” என்று தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்.
மேகதாதுவிற்கு மாற்றாக அணை - தமிமுன் அன்சாரி பரிந்துரை
முதல்வர் விஜய் கொண்டு வந்த தீர்மானத்திற்கு மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி ஆதரவு தருவதாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி தெரிவித்தார். அவர் பேசுகையில், “மேகதாது அணை பிரச்சினையானது நான்கு மாநிலம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினையாகும். இந்த அணை திட்டத்தை எதிர்த்து தீர்மானம் கொண்டு வந்த முதல்வரை வரவேற்கிறேன்.
உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் அமைக்கப்பட்டதுதான் காவேரி மேலாண்மை வாரியம். மேகதாதுவில் அணை கட்டினால் கர்நாடகாவின் விவசாயமும் பாதிக்கும் என கர்நாடக விவசாயிகளும் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேகதாது அணைக்கு மாற்றாக காமராஜர் காலத்தில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ராசிமணலில் ஒரு அணையை கட்ட அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. பின் அத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படாமல் போனது. மேகதாது அணைக்கு மாற்றாக ராசிமணலில் இரு மாநில ஒப்புதலுடன் அணையை கட்டினால் கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள்” என்று தெரிவித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் தீர்மானத்துக்கு காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆதரவு
மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எதிரான சிறப்பு தீர்மானத்திற்கு, காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறது. காங்கிரஸ் அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், கர்நாடகா அரசின் ஒருதலைப்பட்சமான நடவடிக்கையை காங்கிரஸ் கட்சி கண்டிக்கிறது எனவும், மேகதாது அணைக்கு எந்தவித அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது எனவும் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், தமிழகத்தின் உரிமையை நிலைநாட்ட, விவசாயிகள் நலனை பாதுகாக்க தமிழக முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு எடுத்துவரும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி முழு ஆதரவை வழங்கும் என்றும் தெரிவித்தார்.
மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எதிரான சிறப்பு தீர்மானம் - முன்மொழிந்தார் முதல்வர்
கர்நாடக அரசின் மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு எதிராக அரசின் சிறப்புத் தீர்மானத்தை பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்தார். அவர் பேசுகையில், மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எதிரான தனி சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை பேரவையில் முன்மொழிவதாக கூறி, “மேகதாது அணை கட்டுவதற்கான சுற்றுச்சூழல் தொழில் உள்ளிட்ட எந்தவித அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது என ஒன்றிய அரசுக்கு இந்த பேரவை கேட்டுக்கொள்கிறது.
கர்நாடகா அரசு நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி அணை கட்ட முயற்சிக்கிறது. கர்நாடகா அரசின் விரிவான திட்ட அறிக்கையை ஒன்றிய அரசு பரிசீலிக்கக்கூடாது. அதற்கான திட்ட அனுமதியையும் வழங்கக்கூடாது என ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துகிறோம்” என்று தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.
முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள், பிரபலங்கள் மறைவுக்கு இரங்கல்
சட்டப் பேரவை முன்னாள் உறுப்பினர்களான சி. ராமசுவாமி, தா. வீராசாமி, சி. சுவாமிநாதன், அ.க ஆறுமுகம், பெ. கண்ணன் மற்றும் அ. நாஞ்சில் முருகேசன் ஆகியோருக்கு இரங்கல் குறிப்புகளை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் வாசிக்க, அவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று 2 நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர். தொடர்ந்து, மூத்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் நல்லகண்ணு, தமிழக சட்டப்பேரவையின் முன்னாள் செயலாளர் சி.கே.ராமசாமி, பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் ஆர்.பி. சௌத்ரி மற்றும் கே.ராஜன், இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா ஆகியோரின் மறைவுக்கு சபாநாயகர் இரங்கல் தீர்மானங்கள் வாசிக்கப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து மாற்றுத் தலைவர்களின் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்தை ஒத்திவைத்து, அரசின் சிறப்புத் தீர்மானத்தை இன்று எடுத்துக்கொள்ள வருவாய்த்துறை அமைச்சர் மற்றும் அவை முன்னவர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் முன்மொழிந்தார்.
சட்டப் பேரவையின் இன்றைய நிகழ்வுகள்
தமிழக சட்டப் பேரவை கூட்டத்தொடர் நேற்று ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கிய நிலையில், இன்று காலை 9.30 மணிக்கு பேரவை மீண்டும் கூடுகிறது.
இன்றைய கூட்டத்தில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான சி.ராமசாமி, டி.வீராசாமி, சி.சுவாமிநாதன், எச்.ஜி.ஆறுமுகம், பி.கண்ணன் மற்றும் ஏ.நாஞ்சில் முருகேசன் ஆகியோரின் மறைவுக்கு முதலில் இரங்கல் குறிப்புகள் பதிவு செய்யப்பட உள்ளன.
அதைத் தொடர்ந்து, மூத்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் நல்லகண்ணு, தமிழக சட்டப் பேரவையின் முன்னாள் செயலாளர் சி.கே.ராமசாமி, பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் ஆர்.பி. சௌத்ரி மற்றும் கே.ராஜன், இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா ஆகியோரின் மறைவுக்கு சபாநாயகர் சார்பில் இரங்கல் தீர்மானங்கள் முன்வைக்கப்பட உள்ளன..
ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்தை ஒத்திவைத்து, அரசின் சிறப்புத் தீர்மானத்தை இன்று எடுத்துக்கொள்ள வருவாய்த்துறை அமைச்சர் மற்றும் அவை முன்னவர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் முன்மொழிய உள்ளார்..
இதையடுத்து, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், கர்நாடக அரசின் மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கு எதிராக அரசின் சிறப்புத் தீர்மானத்தை பேரவையில் முன்மொழிய உள்ளார். காவிரி நீர் தீர்ப்பாயத்தின் இறுதி உத்தரவு மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்காமல், தமிழகத்தின் ஒப்புதல் பெறாமல் மேகதாது அணை கட்ட முயற்சிப்பது ஏற்க முடியாதது என அந்தத் தீர்மானத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதே போல், மேகதாது அணை திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய நீர்வள ஆணையம் பரிசீலிக்கவோ, ஒப்புதல் வழங்கவோ கூடாது என்றும் பேரவையில் வலியுறுத்தப்பட உள்ளது.
தமிழக விவசாயிகளின் நலனை பாதுகாக்க தமிழக அரசு எடுத்து வரும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் இந்த பேரவை ஒருமனதாக ஆதரவு தெரிவிக்கும் எனவும் தீர்மானத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வருகை
சட்டப் பேரவையின் 2-வது நாள் கூட்டம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க உள்ளது. இந்த நிலையில் இதில் கலந்து கொள்வதற்காக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டப் பேரவைக்கு வருகை தந்துள்ளார். அவருடன் திமுக எம்எல்ஏக்களும் வருகை தந்துள்ளனர்.