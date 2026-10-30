பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயந்தி விழா: சென்னையில் மரியாதை செலுத்தினார் முதல்வர் விஜய்
Published : October 30, 2026 at 8:42 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 11:42 AM IST
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 64-வது குருபூஜை இன்று (அக்.30) நடைபெறுகிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் தேவர் குரு பூஜையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம். குறிப்பாக, தமிழகத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் முதலமைச்சர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று தேவரின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துவது அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது.
ஆனால், இந்த ஆண்டு பசும்பொன்னில் நடைபெறும் குரு பூஜையில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்கவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு பதிலாக, சென்னை நந்தனத்தில் அமைந்துள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் திருவுருவச் சிலைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று மரியாதை செலுத்துகிறார்.
அதே சமயம் மதுரை மாவட்டம், கோரிப்பாளையத்தில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கும், தெப்பக்குளம் பகுதியில் உள்ள மருதுபாண்டியர் திருவுருவச் சிலைக்கும், திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதைச் செலுத்துகின்றனர்.
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சினிமாவை மிஞ்சும் ஆட்சி - முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் ஜெயக்குமார்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் 119வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இன்று சென்னை நந்தனத்திலுள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதனை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார், அப்போது, “முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆரின் உத்தரவுபடி, தேவர் ஜெயந்தி விழாவானது அரசு விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தேசமும் தெய்வீகமும் இரு கண்களாக கொண்டு வாழ்ந்த மறைந்த தேவருக்கு சென்னையில் முழு உருவ சிலையை முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வடிவமைத்து, நந்தனம் பகுதியில் திறந்து வைத்தார்” என்றார்.
தொடர்ந்து தவெக ஆட்சியை விமர்சித்த அவர், “தவெக அரசு போன்று ஒரு கோமாளித்தனமான ஆட்சி இந்த உலகிலேயே இருக்க முடியாது. தமிழ்நாட்டில் சினிமாவை மிஞ்சுகிற அளவிற்கு காட்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. செஞ்சியில் சிறுமி காணாமல் போய் பல நாட்கள் ஆகியும் இன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. சென்னை அடையாறு பகுதியில் ரோட்டில் ஒருவரை வெட்டி ரிலீஸ் போடுகிறார்கள். சிறையிலிருந்து 17 பேர் தப்பி ஓடுகிறார்கள். சிறை மரணம், லாக்கப் மரணங்கள், பாலியல் துன்புறுத்தல்கள், அத்துமீறல்கள் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வருகின்றன. பெண்களை வீடு புகுந்து வெட்டுகிறார்கள். பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.
விஜய் அரசு, சட்டம் ஒழுங்கை நிலை நாட்டுவதில் முழு தோல்வி அடைந்துள்ளது. திரைப்படத்தை மிஞ்சும் வகையில் திரில்லர் மற்றும் சஸ்பென்ஸ்ஃபுல் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது” என்றார்.
இறுதியாக, நடிகர் தனுஷ் அரசியலுக்கு வருவது வரவேற்கத்தக்கது என்றும், கைதான அண்மையில் மகேஷ் நீதிமன்றத்தில் தான் தன்னை குற்றமற்றவர் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும். அதில் மேற்கொண்டு கருத்து கூற ஒன்றும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
பசும்பொன்னில் மு.க ஸ்டாலின் - தவெக ஆட்சி குறித்து விமர்சனம்
தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு, முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அவருடன் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு உள்ளிட்ட திமுக தலைவர்கள் பலர் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், முத்துராமலிங்க தேவருக்கு, முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழா நடத்தியதாகவும், அவருடைய பெருமையை போற்றும் வகையில் திமுக ஆட்சியில் பல திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகவும் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து தமிழகத்தின் தற்போதைய ஆட்சி குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், தற்போதைய ஆட்சியின் மீது மக்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகள், பாலியல் குற்றங்கள், சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பிச் செல்லும் சம்பவங்கள், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகள் என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.
திரைப்படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்ததை நம்பி வாக்களித்த மக்கள், அவர் ஆட்சியிலும் கதாநாயகனைப் போலச் செயல்படுவார் என எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் தற்போது ஏமாற்றத்தில் இருப்பதாகவும் விமர்சித்தார். மேலும், தற்போதைய முதலமைச்சர் அரசு நிர்வாகத்தில் போதிய கவனம் செலுத்தாமல் இருப்பதாகவும், காலையில் அலுவலகத்திற்கு வந்து மாலையில் வீடு திரும்புவது போன்ற செயல்பாடுகளால் மட்டும் ஆட்சியை நடத்த முடியாது என்றும் விமர்சனம் செய்தார்.
திமுகவினர் மீதான கைது நடவடிக்கைகள் மற்றும் விசாரணைகள் குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர், சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றத்தில் எதிர்கொண்டு வருவதாகத் தெரிவித்தார்.
பசும்பொன்னில் துணை குடியரசு தலைவர் மரியாதை
ராமநாதபுரம் பசும்பொன்னில் முத்துராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு துணை குடியரசுத் தலைவர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அவருடன் தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.வி அர்லேகரும் சென்று, முத்துராமலிங்க தேவருக்கு மரியாதை செலுத்தினார்.
அமைச்சர்கள் மரியாதை
மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக அமைச்சர்கள் நிர்மல் குமார், ராஜீவ், மதன் ராஜா, ராஜேஷ் குமார் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். அவர்களைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவும் மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து, உசிலம்பட்டி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பி.வி கதிரவன், வி.கே சசிகலா முத்துராமலிங்கர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்தினர். மேலும் பல்வேறு கட்சிகளின் தலைவர்கள் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.
செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, “தமிழ்நாட்டு சிங்கம், பசும்பொன் தங்கம் என முத்துராமலிங்க தேவருக்கு புகழாரம் சூட்டினார்.
நேரடி கள ஆய்வு - மதுரையில் அமைச்சர் ராஜேஷ் குமார்
மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், பின்னர் முன்னாள் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் திருநாவுக்கரசுடன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது நெய்யாற்றில் நுரை பொங்குவதற்கு ஷாம்பு, சோப்பு போன்றவற்றின் கழிவுகளே காரணம் என அமைச்சர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளாரே, அது உண்மையா? என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதற்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நேரடியாகக் கள ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளதாக தெரிவித்தார். அந்தந்த மாவட்டங்களில் நிலவும் பிரச்சினைகள் என்னென்ன? என்பதை நேரில் ஆய்வு செய்து, அவற்றுக்குத் தீர்வு காண்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறினார்.
அவரிடம், தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வளர்ச்சி குறித்து கேட்டதற்கு, நிச்சயமாகக் கட்சி வளர்ச்சியடைந்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார். 1967-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு சுமார் 59 ஆண்டுகள் கழித்து கூட்டணி அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் பங்கேற்றுள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், ஒவ்வொரு 10 வாக்குச்சாவடிகளுக்கும் ஒரு தலைவர் நியமிக்கும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் கட்சியின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார். வரும் காலங்களில் கட்சியை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார் கூறினார்.
காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசு மரியாதை
காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் திருநாவுக்கரசு, மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, “பாஜகவை கொள்கை ரீதியாக எதிர்ப்பதில் சமரசம் இல்லை; மாநிலத்தின் நிதி மற்றும் திட்டங்களுக்காக மத்திய அரசுடன் இணக்கமாகச் செயல்படுவதில் தவறில்லை” என்று கூறினார். மேலும், தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே நடைபெறும் கொலை, குற்றச் சம்பவங்கள் மற்றும் வன்முறை நிகழ்வுகள் வருந்தத்தக்கவை என்றும், கண்டிக்கப்பட வேண்டியவை என்றும் தெரிவித்தார். இதுபோன்ற சம்பவங்களைத் தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
மரியாதை செலுத்திய முதல்வர் விஜய்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள அவருடைய திருவுருவ சிலைக்கு முதலமைச்சர் விஜய் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதன்பிறகு, அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த புகைப்படததிற்கு சபாநாயகர் ஜேசிடி பிராபகர், செங்கோட்டையன், என். ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, வெங்கட்ரமணன், ராஜ்மோகன், மரிய வில்சன், தமிழன் பார்த்திபன், விக்னேஷ், ஸ்ரீநாத் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தி வணங்கினர்.
மு.க ஸ்டாலின் மரியாதை
தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலின் மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் அமைந்துள்ள தேவர் சிலைக்கு காலை 8.30 மணியளவில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அவருடன் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் பலர் சென்றிருந்தனர்.